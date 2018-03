von https://nocheinparteibuch.wordpress.com

Während die Evakuierung von Terroristen aus der nordwestlichen Ost-Ghouta-Tasche um Harasta in Richtung Idlib am heutigen Freitag zügig weiterlief, haben nun auch die Terroristen in der südlichen Ost-Ghouta-Tasche ihrer Evakuierung unwiderruflich zugestimmt.

Bis zum heutigen Freitag Abend sollen 61 Busse mit 1061 Terroristen und 2773 ihrer Familienangehörigen Harasta verlassen haben.

Dem syrischen TV zufolge soll die Evakuierung von Terroristen aus Harasta nach der Abfahrt von zehn weiteren Bussen bereits abgeschlossen sein und die Armee die Kontrolle über Harasta übernehmen. In der südlichen Ost-Ghouta-Tasche haben Terroristen ihren gestern bereits geäußerten Willen zur Kapitulation heute unterdessen dadurch bekräftigt, dass sie ihre Positionen in der Damaszener Vorstadt Ein Tarma aufgegeben haben, woraufhin die syrische Armee dort einrücken konnte.

Am morgigen Samstag sollen rund 7000 Personen aus der südlichen Ost-Ghouta-Tasche in Richtung Idlib evakuiert werden, womit die syrische Armee die Tasche ohne weitere Kämpfe einnehmen können soll. Und schließlich war in der Livecam vom humanitären Korridor der nordöstlichen Ost-Ghouta-Tasche nördlich von Duma zu sehen, dass die dort herrschende Bande „Islam-Armee“ auch heute wieder Tausende von Menschen fliehen lassen hat. Dazu wird berichtet, dass die Islam-Armee ebenfalls kapitulieren will und in der heutigen Nacht zum Beweis der Ernsthaftigkeit ihres Kapitulationswillens alle 3000 Geiseln freilassen will, die sie in ihren Verschlägen gefangen hält.

Mit der Umsetzung der Vereinbarungen wird Ost-Ghouta ohne weiteren Kampf terrorfrei.

Die Bevölkerung von Damaskus feiert.

https://nocheinparteibuch.wordpress.com/2018/03/23/damaskus-feiert-kapitulation-der-terroristen-in-ost-ghouta/

Advertisements