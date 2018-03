Syrien-Krieg für Dummies – Drei Versionen

von Tyler Durden – http://www.theblogcat.de

Es versteht sich von selbst, dass solche „emotional mächtigen groben Vereinfachungen“ zu Syrien die vorherrschende Anschauung geformt haben, mit der die amerikanische Öffentlichkeit über die letzten sieben Jahre ihre Informationen erhalten hat. Von den Vertretern des Außenministeriums, den Experten der Think Tanks, der Achse Graham/McCain bis zu den CNN-Gästen, der Neokon-Twitteria und den ganzen üblichen Interventionisten, die alles in ihr manichäisches Gut gegen Böse, Dunkelheit gegen Licht, blutrünstiger Tyrann gegen edles Volk tauchen – sieben Jahre lang mussten wir zu Syrien einen ständigen Strom aus Propaganda ertragen.

Obwohl der Syrien-Krieg fast zu Ende ist, verstehen viele Amerikaner immer noch nicht, was in den letzten sieben Jahren geschah , denn das Mainstream-Märchen war eine beschämende Mischung aus Propaganda, Halbwahrheiten und Lügen.

Und da sich jetzt der Arabische Frühling ausbreitet und das wahre Chaos und die Unordnung der realen Welt enthüllt – vor allem der Horror der Ereignisse in Syrien – sehen wir uns völlig unfähig, das zu verstehen oder gar zu wissen was man tun soll. Daher werden diese Geschichten ignoriert, während wir andere mit klareren und einfacheren Dramen verfolgen, wo es anscheinend die offensichtlichen Guten und Bösen gibt – dankt Gott für den Iran, Nordkorea und Jimmy Savile.

Die Frage im Kern dieser ganzen Story lautet – Wer war der Bauchredner? Und wer die Puppe? Waren wir möglicherweise die Puppe? Indem wir zugelassen haben, dass das Wahrnehmungsmanagement mit seinen Vereinfachungen, Fälschungen und Übertreibungen eine simplifizierte Sicht auf die Welt geschaffen hat – sind wir in ein falsches Universum aus Gewissheit gefallen, während wir in Wirklichkeit nur einem Pantomimen zugesehen haben.

Hier werden drei Versionen präsentiert und der Leser kann sich jene aussuchen, die für ihn den meisten Sinn ergibt.

Die Disney-Version

Es war einmal vor langer Zeit, da wurde ein Land namens Syrien von einem brutalen Diktator regiert, Bashar al-Assad. Er war ein grausamer Mann, der sein eigenes Volk vergaste. Seine Taten haben in Syrien einen Bürgerkrieg ausgelöst. Amerika und Europa haben ihr bestes getan um den zerstörerischen Bürgerkrieg aufzuhalten, und sie haben sogar bereitwillig viele syrische Flüchtlinge aufgenommen. Schließlich marschierte Amerika in Syrien ein, hat ISIS besiegt und versucht jetzt, wieder Stabilität herzustellen.

Die obige Version ist bei vielen Amerikanern, Europäern und den westlichen Massenmedien ziemlich populär.

Die Gymnasium-Version

Das syrische Volk, unterdrückt durch Assads brutales Regime, verlangte nach Freiheit und Demokratie. Eines Tages fingen Menschen in einer kleinen Stadt an zu protestieren. Als Antwort darauf tötete Assad viele friedliche Demonstranten. Dieser Schuss ging jedoch nach hinten los und das ganze Land versank in Demonstrationen. Bald brach ein Bürgerkrieg aus, der zu Millionen Flüchtlingen aus Syrien führte.

Amerika war angewidert und entschied sich aus humanitären Gründen jenen Syrern zu helfen, die gegen Assad kämpften. Als Assad sein eigenes Volk vergaste, da schritt Amerika ein und beseitigte all seine chemischen Waffen. Unglücklicherweise schaffte es Assad nach ein paar Jahren wieder unschuldige Zivilisten zu vergasen. Dann marschierte Amerika in Syrien ein, besiegte ISIS und versucht jetzt, wieder Stabilität herzustellen.

Die obige Version wird in den meisten globalen Massenmedien präsentiert.

Die Hochschul-Version

Kurz gesagt ist der syrische „Bürgerkrieg“ ein illegaler Stellvertreterkrieg gegen Syrien. Unter Missachtung internationaler Gesetze haben viele Länder in den vergangenen sieben Jahren Waffen und terroristische Söldner nach Syrien geschickt (wer mehr darüber erfahren will, wer Assad stürzen will und warum, der lese bitte meinen Artikel „Chaos in Syrien: Teil 1 – Drei Motive und sieben Länder“).