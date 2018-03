„Fake News“ und der Dritte Weltkrieg. Die Gefahr der nuklearen Vernichtung

von Prof Michel Chossudovsky – http://www.globalresearch.ca

Übersetzung LZ

Dieser Text stellt eine Positionierung dar, die von den Suchmaschinen „zensiert“ wird. Bitte denken Sie daran, es an Ihre Freunde und Kollegen weiterzuleiten und es auf alternativen Medien und Blog-Seiten zu posten.

Die Bedrohung durch den Dritten Weltkrieg ist real, aber es ist keine Antikriegsbewegung in Sicht. In den USA, Kanada und der EU ist die Friedensbewegung nicht mehr aktiv und ignoriert die weitreichenden Auswirkungen des Atomkriegs.

Deshalb, liebe Leserinnen und Leser, bitten wir um Ihre Unterstützung. Aufbau von Community-Netzwerken, Verbreitung des Textes, Organisation an der Basis.

***

Wir befinden uns an einem gefährlichen Scheideweg in unserer Geschichte.

Die Gefahren eines Dritten Weltkrieges werden von den Medien routinemäßig verschleiert. Eine Welt der Phantasie durchdringt die Mainstream-Medien, die stillschweigend die Führung des Atomkrieges als friedensstiftendes Unterfangen unterstützt.

Der 3. Weltkrieg ist final. Albert Einstein verstand die Gefahren des Atomkrieges und das Aussterben des Lebens auf der Erde, das bereits mit der radioaktiven Verseuchung durch abgereichertes Uran begonnen hat, ganz zu schweigen von Fukushima.

„Ich weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber der Vierte Weltkrieg wird mit Stöcken und Steinen ausgetragen.“

Die Medien, die Intellektuellen, die Wissenschaftler und die Politiker verschleiern im Chor die unausgesprochene Wahrheit, nämlich dass ein Krieg mit nuklearen Sprengköpfen die Menschheit zerstört.

„Fake News“ ist zu „Real News“ geworden.

Und die „Real News“ der unabhängigen Online-Medien werden nun als russische Propaganda bezeichnet.

Die unabhängigen Medien (einschließlich Global Research) wiederum sind Gegenstand der Zensur über die Suchmaschinen und Social Media.

Wir haben es hier mit einem Krieg gegen die Wahrheit zu tun. Die objektive Berichterstattung über die Gefahren eines Dritten Weltkrieges wird unterdrückt. Warum?



Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Die Gefahr der nuklearen Vernichtung ist keine Schlagzeile.

Der sich entfaltende Konsens unter den Kriegsplanern des Pentagons ist, dass ein Dritter Weltkrieg „gewinnbar“ ist.

Atomkrieg als „Instrument des Friedens“.



Konzepte werden auf den Kopf gestellt. Es herrscht politischer Wahnsinn.

Es entfaltet sich ein teuflischer Diskurs. Die so genannten „besser verwendbaren“ taktischen Kernwaffen (B61-11, B61-12) mit einer Sprengkraft zwischen einem Drittel und zwölf Mal einer Hiroshima-Bombe werden (laut wissenschaftlicher Stellungnahme im Auftrag des Pentagon) als „friedensstiftende“ Bomben angekündigt, „unschädlich für die umliegende Zivilbevölkerung, weil die Explosion unterirdisch ist“.

Dies sind die Waffen, die für den Einsatz gegen Nordkorea (oder Iran) in dem, was vom Pentagon als „blutige Nasenoperation“ beschrieben wird, mit begrenzten zivilen Opfern in Betracht gezogen werden. Und die Unternehmensmedien applaudieren.

Fake News: Diese Atombomben sind Massenvernichtungswaffen. Das „Bloody Nose“ („sicher für Zivilisten“) Konzept ist „Fake News“.

Damit wir es nicht vergessen, als die erste Atombombe auf Hiroshima abgeworfen wurde (siehe Bild unten), starben innerhalb der ersten sieben Sekunden nach der Explosion 100.000 Menschen. Selbstverständlich sind die heutigen Atomwaffen weitaus fortschrittlicher als jene, die im August 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden.

Wenn der Krieg zum Frieden wird, wird die Welt auf den Kopf gestellt. Eine Konzeptualisierung ist nicht mehr möglich. Es herrscht Wahnsinn. Die Institutionen der Regierung werden kriminalisiert, ebenso wie die Medien.

Das Pentagon und die NATO schlagen die Trommeln des Krieges. Es geht um eine weltweite Medien-Desinformationskampagne zur Unterstützung eines Dritten Weltkrieges, die fast zwangsläufig zur nuklearen Vernichtung führen würde.

Mit den Worten von Fidel Castros: „In einem Atomkrieg wäre der „Kollateralschaden“ das Leben der gesamten Menschheit“.

„Der Einsatz von Atomwaffen in einem neuen Krieg würde das Ende der Menschheit bedeuten. …

Heute besteht die unmittelbare Gefahr eines Krieges mit dem Einsatz dieser Art von Waffen, und ich hege nicht den geringsten Zweifel daran, dass ein Angriff der Vereinigten Staaten und Israels gegen die Islamische Republik Iran zwangsläufig zu einem globalen Atomkonflikt führen würde.

…

Es gäbe „Kollateralschäden“, wie die amerikanischen politischen und militärischen Führer immer behaupten, um den Tod unschuldiger Menschen zu rechtfertigen.

In einem Atomkrieg wäre der „Kollateralschaden“ das Leben der gesamten Menschheit.

Lassen Sie uns den Mut haben, zu fordern, dass alle nuklearen oder konventionellen Waffen, alles, was für den Krieg verwendet wird, verschwinden muss ! (Vollständige Text- und Videoaufzeichnung, Oktober 2010 Interview mit Fidel Castro von Michel Chossudovsky)

Wenn die Lüge zur Wahrheit wird, gibt es kein Zurück mehr.

Wenn der Krieg als humanitäres Unterfangen von der selbsternannten internationalen Gemeinschaft unterstützt wird, werden der Pazifismus und die Antikriegsbewegung kriminalisiert. Dennoch ist festzuhalten, dass die Antikriegsbewegung in den letzten 15 Jahren weitgehend untergegangen ist, zivilgesellschaftliche Organisationen kooptiert wurden.

Wie können wir die Gezeiten umkehren: eine kohärente, bodenständige Gegenpropaganda-Kampagne

Der Weg voran

Es gibt keine einfachen Lösungen. Notwendig ist die Entwicklung eines breit angelegten Basisnetzwerks, das darauf abzielt, Autoritäts- und Entscheidungsmuster im Zusammenhang mit dem Krieg abzuschaffen. Dies ist keineswegs ein einfaches und unkompliziertes Unterfangen.

Dieses Netzwerk soll national und international auf allen Ebenen der Gesellschaft, in Städten und Dörfern, an Arbeitsplätzen und in Pfarreien aufgebaut werden. Gewerkschaften, Bauernverbände, Berufsverbände, Wirtschaftsverbände, Studentenverbände, Veteranenverbände, kirchliche Gruppen wären aufgerufen, die Antikriegsorganisation zu integrieren. Von entscheidender Bedeutung ist, dass sich diese Bewegung auch auf die Streitkräfte ausdehnen sollte, um die Legitimität des Krieges unter den Soldaten zu brechen.

Die erste Aufgabe wäre es, die Kriegspropaganda durch eine wirksame Kampagne gegen die Desinformation der Medien zu unterbinden. (einschließlich der Unterstützung der unabhängigen und alternativen Online-Medien).

Die Unternehmensmedien würden direkt angegriffen, was zu Boykotts der großen Nachrichtenagenturen führen würde, die dafür verantwortlich sind, Desinformationen in die Nachrichtenkette zu leiten. Dieses Bestreben würde einen parallelen Prozess an der Basis erfordern, um die Mitbürger für das Wesen des Krieges und der globalen Krise zu sensibilisieren und zu erziehen, sowie eine effektive „Verbreitung des Wortes“ durch fortgeschrittene Vernetzung, durch alternative Medien im Internet usw. Es würde auch eine breit angelegte Kampagne gegen die Suchmaschinen erfordern, die an der Medienzensur im Namen des Pentagon beteiligt sind.

Die Schaffung einer solchen Bewegung, die die Legitimität der Strukturen der politischen Autorität mit Nachdruck in Frage stellt, ist keine leichte Aufgabe. Es würde ein Maß an Solidarität, Einheit und Engagement erfordern, das in der Weltgeschichte seinesgleichen sucht. Dazu müssten politische und ideologische Barrieren innerhalb der Gesellschaft abgebaut und mit einer Stimme gehandelt werden. Es würde auch erfordern, dass man die Kriegsverbrecher irgendwann absetzt und sie wegen Kriegsverbrechen anklagt.

Verlassen des Schlachtfeldes: Weigerung zu kämpfen

Der militärische Eid, der zum Zeitpunkt seiner Ablegung geleistet wurde, verlangt eine unnachgiebige Unterstützung und Loyalität zur US-Verfassung und verlangt gleichzeitig, dass die US-Truppen den Befehlen ihres Präsidenten und Oberbefehlshabers gehorchen:

„Ich schwöre feierlich (oder bestätige), dass ich die Verfassung der Vereinigten Staaten gegen alle Feinde, ausländische und einheimische, unterstützen und verteidigen werde; dass ich dieser Haltung treu bleiben werde; und dass ich den Befehlen des Präsidenten der Vereinigten Staaten und den Befehlen meiner übergeordneten Offiziere gehorchen werde, gemäß den Vorschriften und dem Einheitlichen Kodex der Militärjustiz. So wahr mir Gott helfe“

Der Präsident und Oberbefehlshaber hat in eklatanter Weise gegen alle Grundsätze des nationalen und internationalen Rechts verstoßen. Damit ist ein Eid auf „Gehorsam gegenüber dem Präsidenten“ gleichbedeutend mit einem Verstoß gegen die US-Verfassung und nicht mit einer Verteidigung der US-Verfassung.

„Der Einheitliche Code of Military Justice (UCMJ) 809.ART.90 (20) macht deutlich, dass das Militärpersonal dem „rechtmäßigen Befehl seines Vorgesetzten“, 891.ART.91 (2), der „rechtmäßigen Ordnung eines Offiziers“, 892.ART.92 (1) der „rechtmäßigen allgemeinen Ordnung“, 892.ART.92 (2) der „rechtmäßigen Ordnung“ zu gehorchen hat. In jedem Fall haben Militärangehörige eine Verpflichtung und eine Pflicht, nur rechtmäßigen Anordnungen zu gehorchen und in der Tat eine Verpflichtung, rechtswidrige Anordnungen zu missachten, einschließlich Anordnungen des Präsidenten, die nicht mit dem UCMJ übereinstimmen. Die moralische und rechtliche Verpflichtung besteht gegenüber der US-Verfassung und nicht gegenüber denen, die rechtswidrige Befehle erteilen würden, insbesondere, wenn diese Befehle einen direkten Verstoß gegen die Verfassung und die UCMJ darstellen“. (Lawrence Mosqueda, An Advisory to US Troops A Duty to Disobey All Unlawful Orders,

http://www.globalresearch.ca/articles/MOS303A.html,

Siehe auch Michel Chossudovsky, “We the People Refuse to Fight”: Abandon the Battlefield! 18. März, 2006 )

Der Oberbefehlshaber ist ein Kriegsverbrecher. Gemäß Prinzip 6 der Nürnberger Charta:

„Die Tatsache, dass eine Person [z.B. Koalitionstruppen], die auf Anordnung seiner Regierung oder eines Vorgesetzten gehandelt haben, entbinden ihn nicht von der völkerrechtlichen Verantwortung, sofern ihm tatsächlich eine moralische Entscheidung möglich war.“

Machen wir diese „moralische Wahl“ amerikanischen, britischen, kanadischen und US-NATO-Soldaten möglich.

Ungehorsam gegen unrechtmäßige Befehle! Verlasst das Schlachtfeld! … Weigern euch, in einem Krieg zu kämpfen, der das Völkerrecht und die US-Verfassung in eklatanter Weise verletzt!

Aber das ist keine Entscheidung, die die betreffenden Männer und Frauen individuell treffen können.

Es ist eine kollektive und gesellschaftliche Entscheidung, die eine Organisationsstruktur erfordert.

Überall in den USA, Großbritannien, Kanada und in allen anderen Ländern der NATO muss die neue Anti-Kriegs-Bewegung Soldaten dabei unterstützen, diese moralische Entscheidung zu treffen, das Schlachtfeld im Irak und in Afghanistan und jetzt in Syrien und im Jemen zu verlassen.

Das wird keine leichte Aufgabe sein. Komitees auf lokaler Ebene müssen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Italien, Japan und anderen Ländern eingerichtet werden, in denen Truppen an militärischen Operationen unter Führung der USA beteiligt sind.

Wir rufen die Veteranenverbände und die lokalen Gemeinschaften auf, diesen Prozess zu unterstützen.

Diese Bewegung muss die Desinformationskampagne entlarven. Sie muss die Indoktrination der NATO-Truppen aufbrechen, die glauben gemacht werden, dass sie „einen gerechten Krieg“ führen: „einen Krieg gegen Terroristen“, einen Krieg gegen die Russen, die die Sicherheit Amerikas bedrohen.

Die Legitimität der US-Militärführung muss zerstört werden.

Was erreicht werden muss:

Zeigen Sie den kriminellen Charakter dieses militärischen Projekts auf,

Entlarven Sie ein für allemal die Lügen und Unwahrheiten, die den „politischen Konsens“ zugunsten eines präventiven Atomkrieges stützen.

Untergraben Sie die Kriegspropaganda, decken Sie die Medienlügen auf, kehren Sie die Flut der Desinformation um, führen Sie eine konsistente Kampagne gegen die Unternehmensmedien durch.

Zerstören Sie die Legitimität der Kriegshetzer in hohen Ämtern.

Prangern Sie die von den USA gesponserten militärischen Abenteuer an und ihre Firmensponsoren.

Bringt die Truppen nach Hause

Beenden Sie die Illusion, dass der Staat sich für den Schutz seiner Bürger einsetzt.

Decken Sie die „gefälschten Krisen“ wie die globale Grippepandemie als Mittel zur Ablenkung der öffentlichen Meinung von den Gefahren eines globalen Krieges auf.

Unterstützen Sie die Wahrheit zu 9/11. Enthüllen Sie die Unwahrheiten hinter dem 11. September, die zur Rechtfertigung des zentralasiatischen Krieges im Nahen Osten unter dem Banner des „Global War on Terrorism“ (GWOT) verwendet werden.

Zeigen Sie auf, wie ein gewinnorientierter Krieg den Interessen der Banken, der Rüstungsunternehmen, der Ölgiganten, der Mediengiganten und der Biotech-Konzerne dient.

Fordern Sie die Unternehmensmedien heraus, die die Ursachen und Folgen dieses Krieges bewusst verschleiern,

Decken Sie die unausgesprochenen und tragischen Folgen eines mit Atomwaffen geführten Krieges auf.

Rufen Sie zur Auflösung der NATO auf

Fordern Sie die Strafverfolgung von Kriegsverbrechern in hohen Ämtern

Fordern Sie die Schließung der Waffenmontagewerke und beteiligen Sie sich an der Blockierung wichtiger Waffenfabriken

Fordern Sie die Schließung aller US-Militärstützpunkte in den USA und in der ganzen Welt.

Entwickeln Sie eine Antikriegsbewegung innerhalb der Streitkräfte und schlagen Sie Brücken zwischen den Streitkräften und der zivilen Antikriegsbewegung.

Üben Sie anhaltenden Druck auf die Regierungen sowohl der NATO- als auch der Nicht-NATO-Länder aus, sich von der von den USA geführten globalen militärischen Agenda zurückzuziehen.

Entwickeln Sie eine konsequente Antikriegsbewegung in Israel. Informieren Sie die Bürger Israels über die wahrscheinlichen Folgen eines Angriffs der USA und der NATO auf den Iran.

Konfrontatieren Sie die Pro-Kriegs-Lobbygruppen einschließlich der pro-israelischen Gruppen in den USA

Fordern Sie ein Ende des Heimatschutzstaates sowie die Aufhebung der PATRIOT-Gesetzgebung

Fordern Sie die Entfernung von Militärs aus der zivilen Strafverfolgung. Rufen Sie zur Durchsetzung des Posse Comitatus Act auf

Fordern Sie die Entmilitarisierung des Weltraums und das Ende von Star Wars

Die Menschen im ganzen Land, national und international, müssen gegen diese teuflische militärische Agenda mobilisieren, die Autorität des Staates und seiner Beamten muss energisch in Frage gestellt werden.

Dieser Krieg kann verhindert werden, wenn die Menschen ihre Regierungen entschieden konfrontieren, ihre gewählten Vertreter unter Druck setzen, sich auf lokaler Ebene in Städten, Dörfern und Gemeinden organisieren, die Nachrichten verbreiten, ihre Mitbürger über die Folgen eines Atomkrieges informieren, Debatten und Diskussionen innerhalb der Streitkräfte anstoßen.

Was wir brauchen, ist die Entwicklung eines breiten und gut organisierten Antikriegsnetzwerks an der Basis, das die Macht- und Autoritätsstrukturen, die Natur des Wirtschaftssystems, die riesigen Geldmengen, die zur Finanzierung des Krieges verwendet werden, die Größenordnung der so genannten Verteidigungsindustrie in Frage stellt.

Klicken Sie auf das Buchcover, um das neueste Buch von Michel Chossudovsky direkt bei Global Research zu bestellen.

Was wir brauchen, ist eine Massenbewegung von Menschen, die die Legitimität des Krieges energisch in Frage stellen, eine globale Volksbewegung, die den Krieg kriminalisiert.

Es gilt, die Verschwörung des Schweigens zu brechen, die Medienlügen und -verzerrungen aufzudecken, den kriminellen Charakter der US-Regierung und der sie unterstützenden Regierungen, ihre Kriegsagenda sowie ihre so genannte „Homeland Security Agenda“, die bereits die Konturen eines Polizeistaates definiert hat, aufzuzeigen.

Die Welt steht am Scheideweg der schwersten Krise der modernen Geschichte. Die USA haben sich auf ein militärisches Abenteuer eingelassen, einen „langen Krieg“, der die Zukunft der Menschheit bedroht.

Es ist unerlässlich, das US-Kriegsprojekt in den Vordergrund der politischen Debatte zu rücken, insbesondere in Nordamerika und Westeuropa. Politische und militärische Führer, die gegen den Krieg sind, müssen eine entschlossene Haltung einnehmen, und zwar innerhalb ihrer jeweiligen Institutionen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen individuell und kollektiv gegen den Krieg Stellung beziehen.

Wir rufen die Menschen im ganzen Land, in Nordamerika, Westeuropa, Israel, der arabischen Welt, der Türkei und in der ganzen Welt dazu auf, sich gegen dieses militärische Projekt zu erheben, gegen ihre Regierungen, die die von der US-NATO geführten Kriege unterstützen, gegen die korporativen Medien, die dazu dienen, die verheerenden Auswirkungen der modernen Kriegsführung zu verschleiern.

Die militärische Agenda unterstützt ein gewinnorientiertes, destruktives globales Wirtschaftssystem, das weite Teile der Weltbevölkerung verarmen läßt

Dieser Krieg ist reiner Wahnsinn.

Die Lüge muss als das entlarvt werden, was sie ist und was sie bewirkt.

Die militärische Agenda sanktioniert die wahllose Tötung von Männern, Frauen und Kindern.

Sie zerstört Familien und Menschen. Sie zerstört das Engagement der Menschen gegenüber ihren Mitmenschen.

Sie hindert die Menschen daran, ihre Solidarität mit den Leidenden zum Ausdruck zu bringen. Sie verteidigt den Krieg und den Polizeistaat als einzigen Weg.

Sie zerstört sowohl den Nationalismus als auch den Internationalismus.

Die Lüge zu brechen, bedeutet, ein kriminelles Projekt der globalen Zerstörung zu brechen, in dem das Streben nach Profit die übergeordnete Kraft ist.

Diese gewinnorientierte militärische Agenda zerstört menschliche Werte und verwandelt Menschen in unbewusste Zombies.

Lassen Sie uns die Flut umkehren.

Fordern Sie die Kriegsverbrecher in hohen Ämtern und die mächtigen Konzernlobbygruppen heraus, die sie unterstützen.

Brechen Sie die amerikanische Inquisition.

Untergraben Sie den militärischen Kreuzzug US-NATO-Israel.

Schließen Sie die Waffenfabriken und Militärstützpunkte.

Bringt die Truppen nach Hause.

Angehörige der Streitkräfte sollten Befehle missachten und sich weigern, an einem kriminellen Krieg teilzunehmen.

Anmerkung des Autors: Der spätere Teil dieses Artikels mit dem Titel The Road Ahead wurde erstmals im Jahr 2010 formuliert.

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research.

https://www.globalresearch.ca/fake-news-and-world-war-iii/5631417

