Bundesregierung agiert als aktiver Kriegstreiber

BRDigung: Kann Kriegstreiberei im Sinne des „Volkes“ sein? Dazu muss man natürlich wissen, dass es nach dem Verständnis der aktuellen Regierung eigentlich gar kein Volk gibt. Besagter Begriff ist nach allgemeiner Diktion rechtspopulistisch belegt und somit eher ein vermeidbares UN-Wort. Somit erledigt sich die erste Betrachtung mit Blick auf das Volk. Bleibt zu fragen, ob die aktive Kriegstreiberei zumindest im Sinne der Menschen ist „die schon länger hier leben„? Das sind diejenigen, die offiziell sogar von Bundeskanzlerin Angela Merkel anerkannt werden. Aber sonst haben die keine weitergehende Bedeutung für die Merkel-Junta. Genau genommen waren und sind die Menschen einer Nation niemals „kriegsentscheidend„. Sie sind am Ende nur das benötigte „Kriegsmaterial“, in Form des Kanonenfutters.

Kümmern wir uns zunächst um den eigentlichen Tatbestand: Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich 🔷 Pressemitteilung: 66 | Ausgabejahr: 2018 | Donnerstag, 15. März 2018 … [Bundesregierung]. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Erklärung der vorgenannten Staaten. Vorsorglich halten wir dieselbe Meldung an dieser Stelle … [PDF] ergänzend zum Download bereit.

Die gemeinsame Erklärung

Interessant dabei ist der gesamte Wortlaut. Soweit man den suggestiven Vorspann der Pressemitteilung überliest, handelt es sich in der Folge um unbewiesene Anschuldigungen und mit Verlaub gesagt, haltlose Mutmaßungen. Sie verletzten sogar bisher übliche diplomatische Gepflogenheiten, die bei reinen Vermutungen ansonsten sehr viel gemäßigter ausfallen. Die Staatschefs verhalten sich so, als sei dies bereits eingetreten: Giftanschlag von Salisbury: Britische Polizei findet Putins Ausweis am Tatort. Alles in allem eher ein Beleg für die Hilflosigkeit und den großen Druck den man bei den Beteiligten Regierungschefs verspürt, eine Eskalation mit Russland effektiv und zeitnah auf die Reihe zu bekommen, bevor der innere Feind zu Unübersichtlichkeit heranwächst. Plakativ hier nur kurze Auszüge aus der verlinkten Presseerklärung:

Das besagte Nervengift soll übrigens zu Sowjetzeiten in Usbekistan hergestellt worden sein. Nach dem Zerfall der selbiger Anfang der 90er Jahre hat sich die USA als besonderer Helfer bei der Vernichtung entsprechender Kapazitäten angeboten. World: Asia-Pacific • US dismantles chemical weapons … [BBC 1999]. Natürlich wissen wir alle um die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit der USA, soweit es um chemische Kampfstoffe geht. Russland hatte bei dieser Aktion offenbar nicht mehr so viel Aktien im Spiel.

Im Gegensatz zu den USA sind die Russen natürlich nicht logisch. Wie bei jeder guten Terroroperation im Westen in den letzten Jahrzehnten ist es üblich, immer so eine Art Bekennermerkmal zu hinterlassen. Das kann beispielsweise ein Reisepass auf den Trümmerfeld des WTC sein. Oder der achtlos liegengelassen Ausweis im Attentatsfahrzeug in Paris. Und bei den Russen, dass ist sonnenklar, dass die bei ihren illegalen Operationen selbstverständlich nur selbstgemachtes Gift verwenden. Offenbar sind nur die USA schlauer und nehmen stattdessen russisches Gift.

Warum nicht den Spieß umdrehen

Wenn wir grundlegend in dieser Sache mit haltlosen Unterstellungen und Verdächtigungen arbeiten wollen, sollten wir die USA vielleicht nicht ganz außen vor lassen. Dafür könnte sich ergänzend diese frische Meldung anbieten: The Latest: Russian lawmaker: US had access to nerve agent … [MSN]. Natürlich lässt sich mit solchen Informationen nicht so gut Kriegstreiberei gegen Russland betreiben, das ist äußerst schade und sicherlich auch nicht im Interesse der Regierungschefs, die sich hier gemeinsam gegen Russland zur Hetze bemüßigt fühlten und der Glaubwürdigkeit wegen besonders weit aus dem Fenster lehnten.

Erst kürzlich wurde das deutsche Strafgesetzbuch, der Paragraph 80, die Vorbereitung eines Angriffskrieges, durch eine andere Bestimmung ersetzt. § 80a 🔫 Aufstacheln zum Verbrechen der Aggression … [dejure]. Das ist etwas schwammiger aber dafür ist die aktuelle Pressemitteilung der erwähnten Regierungen schon etwas näher an diesem Sachverhalt. Statt sich von Fakten und Beweisen leiten zu lassen wird es zunächst darum gehen die Propaganda ordentlich anzuheizen. Vermutlich in der Hoffnung noch weitere Aktionen der Russen in ähnlicher Form verarbeiten zu können, bis der Geduldsfaden des Westens dann endlich reißen darf.

Um etwas weniger ernst zu bleiben, können wir berichten, dass sich selbst Radio Jerewan schon ernsthaft mit diesem exquisiten Thema auseinandergesetzt hat. Zu dem Komplex war dort die folgende Frage zu vernehmen:

Frage an Radio Jerewan: „Wer ist schuld, dass Skripal vergiftet wurde?“

Antwort von Radio Jerewan: „Natürlich Russland. Wenn es Russland nicht gäbe, hätten die Briten Skripal nicht vergiftet“

Alexej Danckwardt – Radio Jerewan

Weitermachen bis nichts mehr geht

Angela Merkel, Theresa May und die übrigen Regierungschefs, die sich auf die hier behandelte Erklärung verständigt haben, stehen regelmäßig innenpolitisch unter großem Druck. Das Ablenkungspotenzial dieser Geschichte ist groß. Umso skrupelloser mag man es benutzen. Warum also die richtigen Fragen stellen, wenn nur die falschen zu dem gewünschten Ergebnis führen. Ob sich Angela Merkel tatsächlich dazu hinreißen lässt, bei einer ihrer nächsten öffentlichen Auftritte die folgende Frage ins Auditorium zu raunen: „Wollt ihr den totalen Frieden„, ist noch nicht gewiss. Um allerdings einen großflächigen Friedenseinsatz gegen Russland, gemeinsam mit Großbritannien Frankreich und den USA, vom Zaun zu brechen, wäre exakt das die semantisch korrekte Fragestellung.

Ob sich Deutschland diesmal für einen Russlandfeldzug die richtigen Freunde ausgesucht hat, kann man vor der Beendigung der Aktion noch nicht abschätzen. Der unbändige Wille (des offiziellen) Deutschlands sich ein weiteres Mal an der Ostfront zu verheizen, ist allerdings beachtlich und der hat auch seine Gönner und Förderer. Großbritannien, USA und Frankreich werden es späterhin dem Trümmerhaufen Deutschland sicherlich zu danken wissen. Vielleicht sind die nachfolgenden Überlegungen von George Friedman, siehe Video (besonders die Minuten 3:30 bis 16:35), gar nicht so abwegig. Da geht es relativ emotionslos um eine zu verhindernde Achse Deutschland – Russland. Warten wir einfach mal ab, welche Kriegstreibereien und Haltlosigkeiten uns bis dahin noch von unseren Volksver†rätern präsentiert werden, um den Schutthaufen auf lange Sicht auch zu bekommen.

https://qpress.de/2018/03/16/bundesregierung-als-aktiver-kriegstreiber/

