Nikki Haley’s „Zwang“ verhöhnt das Internationale Recht

Flip Wilson hatte eine Comedy-Routine “ Der Teufel hat mich dazu gebracht, es zu tun „. Nikki Haley ist alles andere als witzig, wenn sie die gleiche Ausrede benutzt und uns sagt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bereit sind, Syrien erneut anzugreifen. Warum? Aus Zwang, oder der Teufel brachte mich dazu, es zu tun. In ihren Worten: „…es gibt Zeiten, in denen Staaten gezwungen sind, selbst zu handeln.“

Sind die Vereinigten Staaten von Amerika auch gezwungen, sich mit Saudi-Arabien in seinen brutalen Bombenanschlägen und Embargos/Blockaden im Jemen zu verbünden? Sind die USA gezwungen, Israel zu helfen, wenn es brutal in den Gazastreifen eindringt? Wurden die USA gezwungen, Libyen anzugreifen und zu zerstören? Wurden die USA gezwungen, den Irak anzugreifen und zu zerstören? Wurden die USA gezwungen, die Taliban-Regierung in Afghanistan zu zerstören?

Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die moralische Überlegenheit beanspruchen, um Angriffe auf Syrien zu rechtfertigen, ist dies dann derselbe moralische Grund und Zwang, der ihre Angriffe auf den Irak, Afghanistan, Libyen und Jemen rechtfertigt? Aber solche Zwänge sind keine Rechtfertigungen.

„Der Teufel hat mich dazu gebracht“ ist nicht anders als „Der Engel hat mich dazu gebracht“ oder „Gott hat mich dazu gebracht“. Das alles sind keine Rechtfertigungen, nur leere kindische Ausreden. Wir Menschen können nicht Teufel, Engel oder Götter für das, was wir tun, verantwortlich machen. Die Freiheit zu wählen und zu handeln ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Wesens, und kein Teufel, Engel oder Gott kann für diese Freiheit oder ihre Folgen verantwortlich gemacht werden, wenn wir sie benutzen. Wenn sie verantwortlich gemacht werden könnten, nicht jeder von uns, und wir hätten nicht die Freiheit, die jenseits von Teufel und Gott liegt, was dann? Sind wir dann nicht Maschinen, die von vorherbestimmten Ursachen in einer Art choreographiertem und sinnlosem Leben beherrscht werden? In diesem Fall ist das Ergebnis Nihilismus. Unsere Handlungsfreiheit mag eine Illusion sein, aber wenn sie es ist, dann ist sie eine Illusion, der wir uns sicher sein können, eine sehr überzeugende.

Wenn „Zwang“ eine Rechtfertigung für die Bombardierung eines anderen Landes ist, warum sollte man dann Russland wegen der Ukraine verurteilen und sanktionieren? Könnten die Russen nicht argumentieren, dass sie sich gezwungen fühlten, sich einzumischen, um russischsprachige Menschen vor der Unterdrückung durch neonazistische Bataillone zu bewahren? Könnten Umweltschützer ihre Bombardierungen nicht mit dem Zwang rechtfertigen, gegen die Leugner des Klimawandels vorzugehen? Könnten FBI-Beamte ihren Staatsstreich gegen Trump nicht dadurch rechtfertigen, dass sie „gezwungen waren, ihre eigenen Maßnahmen zu ergreifen“ gegen die voraussichtliche große Katastrophe seiner Präsidentschaft und ihren irreparablen Schaden?

Hätte Nikki Haley nicht eine bessere Ausrede als „Zwang“ finden können? Wenn Zwang ein herrschendes Prinzip in den internationalen Beziehungen ist, für welches Land darf dann nicht die Entschuldigung gelten, das Internationale Recht zu missachten und sich in ein anderes Land einzumischen?

Es gibt ein Internationales Recht, das die internationalen Beziehungen regelt. Es ist nicht perfekt und seine Durchsetzung ist zugegebenermaßen eine heikle Angelegenheit, aber es ist besser als das Dschungelgesetz oder ein „Gesetz“, das durch Zwang, starke Gefühle, rote Linien und Gefühle moralischer Verpflichtung hervorgerufen wird, die alle zu Chaos und Massenvernichtung führen. Emer de Vattels „Gesetz der Nationen“ aus dem Jahr 1758 hat einen Abschnitt auf S. 265 mit der Aufschrift „§7. Aber nicht mit Gewalt.“ Es beginnt:

„Aber obwohl eine Nation verpflichtet ist, die Vollkommenheit der anderen zu fördern, soweit es in ihrer Macht liegt, ist sie nicht berechtigt, ihr diese guten Dienste gewaltsam aufzudrängen. Ein solcher Versuch wäre eine Verletzung ihrer natürlichen Freiheit. Um jemanden zu zwingen, eine Freundlichkeit zu empfangen, müssen wir eine Autorität über ihn haben; aber Nationen sind absolut frei und unabhängig (Prälim. §4). Diese ehrgeizigen Europäer, die die amerikanischen Nationen angegriffen und ihrer gierigen Herrschaft unterworfen haben, um sie, wie sie vorgaben, zu zivilisieren und sie in der wahren Religion zu unterweisen, – diese Usurpatoren, sage ich, gründeten sich auf einen ebenso ungerechten wie lächerlichen Vorwand.“

Vattel plädiert für eine moralische Verpflichtung für eine Nation, einer anderen Nation unter bestimmten Umständen zu helfen, aber sie darf dies nicht „gewaltsam“ tun. Nikki Haleys Zwang, Syrien zum Wohle der syrischen Rebellen und einiger Syrer zu bombardieren, wird nicht „eine freundliche Zuwendung“ sein. Abgesehen davon, dass sie viele Menschenleben fordern und andere verletzen, Familien und Volkswirtschaften zerstören, die Ordnung wie im Irak und in Libyen zerstören und den Weg für extremistische Bombardierungen öffnen, zerstören die Vereinigten Staaten von Amerika ganze Städte und zerstören Infrastrukturen, deren Bau Jahrzehnte gedauert hat. Selbst wenn man alle die Übel übersieht, die die USA im Namen des Guten tun, haben die USA keine Autorität über Syrien oder Syrer, und Autorität ist unerlässlich, wenn solche Angriffe nicht die natürliche Freiheit der Syrer verletzen sollen, sprich ihre Existenz als freies und unabhängiges Land.

Was erkennt Nikki Haley an oder was respektiert sie vom Völkerrecht? Anscheinend nichts, sonst hätte sie nicht gesagt, dass die USA gezwungen sein könnten, Syrien zu bombardieren. Zwang ist nicht mehr als das Gesetz der wilden Tiere, ja reicht nicht einmal an diesen Standard heran; und sie teilt diesen Mangel an Respekt für das Internationale Recht mit Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama, die alle das Völkerrecht unter falschen und falschen Vorwänden zerschlagen haben, in seinem Namen, oder im Namen eines unterdrückten Volkes, oder im Namen der Durchsetzung von Gesetzen, oder um etwas Gutes zu tun, wie z.B. einen Diktator zu beseitigen, oder um Vernichtungswaffen zu stoppen, oder sogar um Amerika zu verteidigen, was nicht einmal im Entferntesten der Fall war.

Amerikaner, die durch die US-Regierung agieren, haben kein Recht, einem Volk oder einem Teil eines Volkes einer anderen Nation so genanntes „Gutes“, das ohnehin viel häufiger böse ist, zuzufügen. Für die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen ist es eine Beleidigung des Völkerrechts und der internationalen Beziehungen, wenn sie argumentiert, dass „Staaten gezwungen sind, ihre eigenen [eingreifenden] Maßnahmen zu setzen“, und doch bestätigt das das Denken und tragischerweise die äußerst blutigen Aktionen auf den höchsten Ebenen der US-Regierung, die schon viel zu lange andauern. Ist es nicht an der Zeit, klar zu sehen und zu sagen, dass kein Land über dem Internationalen Recht steht und dass kein Land seine perverse Version dieses Rechts im Namen eines Zwanges oder gar eines starken Gefühls moralischer Verpflichtung durchsetzen darf?

Erklärung des Ständigen Vertreters der Russischen Föderation bei der OPCW zum Vorfall in Salisbury (Deutsche Übersetzung)

Da die westliche Propaganda regelmäßig Originaldokumente und Fakten unterdrückt und stattdessen ausschließlich durch politisch gleichgeschaltete „Nachrichtenagenturen“ oder „Journalisten“ gefilterte und verzerrte Informationen verbreitet, veröffentlichen wir an dieser Stelle die offizielle Erklärung Russlands zum Fall Skripal an die OPCW in eigener Übersetzung.

Erklärung des Ständigen Vertreters der Russi­schen Föderation bei der OPCW, Botschafter Alexander Shulgin, während der 87. Sitzung des OPCW Executive Councils zum Chemie­waffen­vorfall in Salisbury. Den Haag, 13. März 2018 Herr Vorsitzender, mit Blick auf die widerlichen Angriffe von britischen Offiziellen in London, ebenso wie die Aussagen des Leiters der britischen Delegation der OPCW in Richtung Russlands über die dubiose Geschichte zweier durch eine Chemiewaffe vergifteter Personen in Salisbury, möchten wir Folgendes festhalten. Die unbegründete Anschuldigungen britischer Behörden bezüglich Russlands angeblicher Verstrickung in die Verwendung von Chemiewaffen auf ihrem Terrotorium sind absolut inakzeptabel. Unsere britischen Kollegen sollten sich daran erinnern, dass Russland und das Vereinigte Königreich Mitglieder der OPCW sind, das einer der erfolgreichsten und wirksamsten Mechanismen zur Abrüstung und Nicht-Weiterverbreitung darstellt. Wir rufen sie auf, die Ultimaten und Drohungen zu unterlassen und zum rechtlichen Rahmen der Chemiewaffenkonvention zurückzukehren, der es ermöglicht, diese Art von Situation zu lösen. Wenn London ernsthafte Gründe für den Verdacht hat, Russland würde die CWC (Chemical Weapons Convention) verletzen – und die Erklärung des angesehenen Botschafters Peter Wilson zeigt, dass dem so ist -, empfehlen wir, dass Großbritannien sofort das Verfahren nach Absatz 2 von Artikel 9 der CWC in Anspruch nimmt. Dieses ermöglicht, uns auf einer bilateralen Grundlage offiziell zu kontaktieren, um Fragen, Zweifel oder Bedenken jeglicher Art auszuräumen. Wir möchten auch betonen, dass diesbezügliche Erklärungen im Rahmen des Übereinkommens dem ersuchenden Mitgliedstaat so bald wie möglich, in jedem Fall aber nicht später als 10 Tage nach Eingang der Anfrage, erteilt werden. Die ultimative Forderung, dass diese Informationen unmittelbar, am Ende des heutigen Tages, bereitgestellt werden, ist deshalb vollkommen inakzeptabel. Unsere britischen Kollegen sollten ihren propagandistischen Eifer und ihre Phrasen für ihr unaufgeklärtes heimischem Publikum aufsparen, wo sie vielleicht eine gewisse Wirkung entfalten. Hier, innerhalb der Mauern einer spezialisierten, internationalen Organisationen wie der OPCW, muss man Fakten und nichts anderes als Fakten präsentieren. Hören Sie auf, Hysterie zu schüren! Fangen Sie an und formulieren Sie eine offizielle Anfrage für Konsultationen mit uns, um die Situation zu klären. Eine faire Warnung: wir benötigen substanzielle Beweise für die angebliche russische Spur in diesem bedeutenden Fall. Großbritanniens Behauptungen, sie hätten alles, und ihre weltberühmten Wissenschaftler hätten unwiderlegbare Informationen, die sie uns aber nicht geben werden, werden nicht akzeptiert. Für uns bedeutet dies, dass London gar nichts Substantielles vorzuweisen hat und all die lauten Vorwürfe nichts als Fiktion und eine weitere Fortführung des schmutzigen Informationskriegs gegen Russland sind. Früher oder später werden sie für Ihre Lügen zur Rechenschaft gezogen. Darüberhinaus wäre es in diesem speziellen Fall legitim für die britische Seite, Hilfe vom Technischen Sekretariat der OPCW zu ersuchen, um die Analyse der verfügbaren Proben, die angeblich Spuren einer Chemiewaffe in Salisbury aufweisen, in einem unabhängigen Labor durchführen zu lassen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir bitten Sie, diese Erklärung als offizielles Dokument der 87. Sitzung des OPCW-Exekutivrats zu verbreiten und auf dem Server der Organisation zu veröffentlichen. Quelle: Außenministerium der Russischen Föderation.

