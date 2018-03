Russland droht mit Militäraktionen gegen die USA, sollte Washington Syrien angreifen

von Tyler Durden – http://www.theblogcat.de

Eine Woche nachdem die WaPo berichtet hat, dass die USA neue Militäraktionen gegen Syrien in Betracht ziehen, wegen Assads angeblicher Chemiewaffenangriffe (wie schon jedes Mal zuvor), hat das russische Militär Aktionen angedroht, sollten die USA die syrische Hauptstadt Damaskus angreifen . Die Drohung durch den russischen Generalstabschef Valery Gerasimov wurde den russischen Nachrichtensendern RIA und Tass mitgeteilt, berichtete CNBC.

Während es über die Äußerung des jetzt ehemaligen Außenministers Rex Tillerson immer noch Rätsel gibt, der am Montag sagte – als er bereits wusste, dass er gefeuert ist – dass Moskau „eindeutig“ hinter der Vergiftung des russischen Doppelagenten Skripal in UK steckt und dass die russische Tat eine Antwort nach sich ziehen wird, und ob das nun eine heimliche Verweigerung gegen Trump war, da er nichts mehr zu verlieren hat, so ist doch klar, dass die Beziehungen zwischen Russland und den USA, wenn auch nicht zu Trump, wieder einmal an einem Tiefpunkt sind, wenn nicht tiefer.

Der General sagte auch, Russland habe „verlässliche Informationen“ über Milizen, die einen gefälschten Chemiewaffenangriff gegen Zivilisten durch die Regierung vorbereiten würden. Mit anderen Worten: eine weitere US False Flag, wie jene 2013, die beinahe einen militärischen Konflikt zwischen Russland und den USA verursacht hätte.

Gerasimov sagte voraus, dass die USA diesen Angriff dazu benutzten würden, syrische Regierungstruppen für den Einsatz chemischer Waffen zu beschuldigen. Er fügte hinzu, dass die USA dann Raketenangriffe auf Regierungsbezirke in Damaskus planen würden.

„In einigen Bezirken von Ost-Ghouta würden eine Menge Frauen, Kinder und älterer Menschen zusammengetrieben, aus verschiedenen anderen Regionen, die als Opfer des Chemieangriffs dienen sollen“, sagte Gerasimov gemäß RIA.

Aber was noch unheilvoller ist: Gerasimov sagte, Russland würde auf einen US-Angriff antworten, sollte das Leben russischer Bediensteter bedroht werden. Und man würde die beteiligten Raketen und Abschussbasen angreifen: „Falls es zu einer lebensgefährlichen Bedrohung unseres Militärs kommt, wird die russische Luftwaffe Gegenmaßnahmen sowohl gegen die Raketen als auch ihre Abschussbasen ergreifen,“ sagte der russische General.

Die Äußerungen kommen, während das Regime des syrischen Präsidenten Bashar al Assad mit russischer Unterstützung weiter Luftangriffe auf die von Rebellen gehaltene Enklave Ost-Ghouta nahe Damaskus fliegt und wo die USA Assad beschuldigen, wieder Chemiewaffen eingesetzt zu haben. (Anm.d.Ü.: hier schreibt Tyler wohl von den Agenturen ab, die Begriffe „Regime“, „Rebellen“ und „Enklave“ sprechen eine deutliche Sprache)

Der UN Sicherheitsrat hat vor zwei Wochen eine Feuerpause in Syrien verlangt. Am Montag drohten die USA damit, „falls nötig zu handeln“, sollte die Waffenstillstands-Resolution der UN weiter ignoriert werden. Die US-Botschafterin bei der UN, Nikki Haley, teilte dem Sicherheitsrat am Montag mit, dass die USA eine neue Waffenstillstands-Resolution beantragen würden, die „keinen Raum für Ausflüchte“ bietet und warnte, dass das Land bereit sei zu handeln. (Anm.d.Ü.: hier wird verschwiegen, dass die UN-Resolution ausdrücklich die Terroristengruppen ausnimmt)

„Das ist nicht der bevorzugte Weg, aber das ist ein Weg von dem wir gezeigt haben, dass wir ihn einschlagen werden, und wir sind dazu bereit, ihn wieder zu gehen“, sagte Haley am Montag dem Sicherheitsrat. „Wenn die internationale Gemeinschaft ständig versagt zu handeln, dann kommt eine Zeit, wo Staaten auf eigen Faust handeln müssen“, fügte sie hinzu.

Dabei geht der syrische Stellvertreterkrieg weiter, bei dem die USA und andere Alliierte „gemäßigte“ Rebellengruppen unterstützen, um das Assad-Regime unter dem Vorwand der Bekämpfung von ISIS zu stürzen. Der Krieg wird auch als eine Schlacht zwischen Russland und dem Westen um Einfluss im Nahen Osten gesehen. Der Einfluss von ISIS schwindet und von Rebellen gehaltene Orte werden zurückerobert. Assad hat in Syrien wieder die Oberhand und damit auch Russland.

Das ist der Grund, warum die USA zunehmend so versessen darauf sind, Russland zu provozieren.

Dennoch sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Dienstag, dass die Einrichtung weiterer Deeskalationszonen derzeit keine Priorität habe, berichtete Reuters. Er sagte zu Reportern, dass es wichtig sei, Verletzungen der Waffenstillstandsabkommen in Ost-Ghouta zu verhindern, eine Situation, die er mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlut Cavusoglu, der zu Besuch in Moskau ist, erörtern wolle.

Schließlich, wenn die USA wirklich mit den ausgeleierten „Chemiewaffen“-False Flags militärische Aktionen gegen Syrien verfolgen, und wenn Russland wirklich gegen US-Kriegsschiffe in der Region antwortet, dann setzt alles in Aktien, denn nichts ist so bullish – für Keynesianer – wie ein 3. Weltkrieg.