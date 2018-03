Eine stalinistische Säuberung in Amerika?

von Paul Craig Roberts – http://www.theblogcat.de

ieses Jahr könnte zum entscheidenden Jahr für die Vereinigten Staaten werden. Es ist klar, dass der US Militär/Sicherheitskomplex und die Demokratische Partei unter Mithilfe ihrer Medienpuppen Donald Trump aus dem Präsidentenamt jagen wollen. Einer der bekennenden Verschwörer hat neulich erklärt, dass wir Trump loswerden müssen, bevor er in einer Wiederwahl einen Erdrutschsieg einfährt.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Russiagate eine Verschwörung des Militär/Sicherheitskomplexes, der Obama-Regierung, der Demokratischen Parteizentrale und der presstituierten Medien ist, um Präsident Trump zu zerstören. Die Presstituierten übermitteln diese Tatsache aber niemals der amerikanischen Öffentlichkeit. Trotzdem glaubt eine Mehrheit der Amerikaner nicht den Demokraten und den Presstituierten, Donald Trump hätte sich mit Putin verschworen um die Wahl zu stehlen.

Stellt sich eine Frage: Werden Mueller und die Demokraten damit Erfolg haben, Donald Trump zu beseitigen, so wie Josef Stalin Lenins Bolschewiken beseitigte, darunter Nikolai Bukharin, den Lenin den „Goldjungen der Revolution“ nannte? Oder werden sich die Demokratische Partei und die Presstituierten selbst so diskreditieren, dass das Land weit nach rechts rückt?

Stalin brauchte keine Fakten und konnte Menschen nach Belieben hereinlegen, da er die absolute Macht hatte. In den USA kümmern sich die presstituierten Medien, so wie Stalin, auch nicht um Fakten, aber die Presstituierten haben nicht die absolute Macht. Es ist so, dass wenige Menschen den Presstituierten trauen, und noch weniger trauen Mueller.

Viele sind verwirrt, warum Trump nicht gegen seine Feinde vorgeht, denn die haben keine Beweise für ihre Anschuldigungen. In der Tat haben Muellers Anklagen überhaupt nichts mit den Russiagate-Vorwürfen zu tun. Warum werden nicht Mueller, Comey, Rosenstein und all die anderen für ihre eindeutigen und offensichtlichen Verbrechen angeklagt?

Amerikas Zukunft dreht sich um die Beantwortung dieser Frage. Ist es, weil das Trump-Regime zulässt, dass die Presstituierten und die Demokraten seine Glaubwürdigkeit zerstören? Oder ist es, weil Trump schwach und verwirrt ist und nicht weiß, wie er seine Amtsmacht einsetzen kann, um jene zu erledigen, die ihn erledigen wollen?

Wenn Ersteres der Fall ist, dann wird Amerika weit nach rechts rutschen. Wen Letzteres der Fall ist, dann wird Amerika selbst eine stalinistische Säuberung bekommen, und diese Säuberung wird wahrscheinlich dem stalinistischen Modell folgen und sich auf jene ausweiten, die für Trump gestimmt haben.

Das Versagen der Integrität der liberal/progressiven Linken stellt die USA vor zwei ungenießbare Resultate. Das eine ist eine rechte Regierung, ermöglicht durch die selbstzerstörerische Linke. Das andere ist der Aufstieg eines Staates aus Identitätspolitik, dessen Unterdrückung auf Geschlecht, Rasse und Glauben gründen wird.

Das ist nicht die einzige Frage, die sich 2018 klären könnte. Es gibt weitere, und die zwei größten davon sind die wirtschaftliche Situation und die militärische Situation.

Ein Jahrzehnt lang haben die Zentralbanken des Westens und Japans jetzt weitaus mehr Geld gedruckt als der Anstieg realer Waren und Dienstleistungen hergeben. Dieses Gelddrucken hat keine massive Inflation der Verbraucherpreise ausgelöst. Stattdessen hat es eine Inflation bei Finanzpapieren und Immobilien verursacht.

Der hohe Dow Jones ist ein Resultat dieser Gelddruckerei. Können die Zentralbanken diese Gelddruckerei beenden und zulassen, dass die Zinsen steigen und damit die Aktienkurse und die Pensionskassen einbrechen? Was wären die Folgen?

Aus militärischer Sicht hat sich Washington seit dem 2. Weltkrieg auf seine bewaffnete Vorherrschaft verlassen, um die Welt zu beherrschen. Aber jetzt hat der Präsident Russlands den Besitz von Waffen bekanntgegeben, die aus US-Sicht Superwaffen sind, die nicht, wie einige behaupten, Russland auf Augenhöhe mit den USA bringen, sondern Russland eine enorme militärische Überlegenheit über die USA verschaffen, ja über die gesamte westliche Allianz.

Russlands Fähigkeiten, die die USA in absehbarer Zeit unmöglich aufholen können, bedeuten, dass Washingtons Politik der Einschüchterung bei den Russen keinen Erfolg haben wird. Wenn Washingtons Politik gegenüber Russland weiterhin so feindlich ist, dann wird Russland womöglich Washington die Zähne einschlagen.

Die Katze wurde eingefangen. Amerika ist nicht mehr die „einzige Supermacht“. Es ist eine zweitklassige Macht, deren Arroganz sie wahrscheinlich zu Fall bringen wird. Wird das 2018 geschehen?

Anm.d.Ü.: Wie weit es mit der Überwachung in den USA bereits gekommen ist, erläutert der Whistleblower William Binney in einem Interviews mit Jimmy Dore (leider nur Englisch)

Faszinierend!!!

https://www.youtube.com/watch?v=bGYSuULFzt0&t=1099s

https://www.paulcraigroberts.org/2018/03/07/stalinist-purge-america/

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/pcr-07-03-2018/

