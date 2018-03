Die Einsätze in Syrien steigen, da die Türkei mit pro-assadischen Milizen kollidiert.

von Metin Gurcan – http://www.al-monitor.com

Die Türkei ist fest entschlossen, über Jindires in das Zentrum von Syriens Afrin zu marschieren, ein Schritt, der Ankaras Strategie vom ländlichen in den städtischen Krieg verlagert und eine langwierige, schwierige Schlacht droht.

Die türkischen Gendarmerie- und Polizeieinheiten, die in der Türkei in der Nähe der syrischen Grenze einsatzbereit sind, drangen während der Kämpfe um die Gebiete Jindires und Rajo in den Afrinbezirk der Provinz Aleppo ein. Diese Bewegung deutet darauf hin, dass sich der Schwerpunkt des Vorhabens tatsächlich von ländlichen Gebieten auf städtische Gebiete verlagern wird. Am 1. März griffen 80-100 kurdische Kämpfer der People’s Protection Units (YPG) ein türkisches Gendarmeriekommando westlich von Rajo an. Die YPG-Kämpfer infiltrierten das Gebiet der türkischen Streitkräfte (TSK), indem sie vorbereitete Tunnel benutzten und den dichten Nebel nutzten, der vier Tage lang die Luftaufklärung und die Luftnahunterstützung einschränkte. Acht spezialisierte Unteroffiziere der Gendarmerie und zwei Kämpfer der von der Türkei unterstützten Freien Syrischen Armee (FSA) wurden getötet, während 13 Soldaten verwundet wurden – fünf von ihnen schwer.

Aus diesem Konflikt, der für die Türkei tiefgreifende Auswirkungen hatte, sind Lehren zu ziehen. Erstens werden starker Nebel und ungünstige Wetterbedingungen zu einem ernsthaften Nachteil für die türkischen Truppen, die weit verstreut im Raum Afrin stationiert sind. Obwohl sich die YPG aus dem Gebiet von Rajo zurückgezogen zu haben scheint, ist sie in der Lage, mit Hilfe von gebirgigem Gelände und schlechter Sicht Angriffe gemäß der Hit und Runtaktik durchzuführen. Diese Taktik wird häufig von der verbotenen militanten Gruppe Kurdistan Workers Party (PKK) in der Südosttürkei angewandt und wird zwangsläufig fortgesetzt. Die PKK kämpft innerhalb der Türkei für die Erlangung der kurdischen Selbstverwaltung. Die Türkei betrachtet die YPG als den syrischen Ableger der PKK. Die YPG spielt eine große Rolle in der Allianz der syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die die Vereinigten Staaten gegen den islamischen Staat unterstützt haben.

Türkische militärisch unterstützte FSA-Einheiten nähern sich Jindires und dem Zentrum von Afrin-Stadt, und die Mehrheit der Zivilisten in diesen Orten wurde nicht evakuiert. Die YPG erlaubt es Zivilisten in Jindires und Zentralafrikanern nicht, das Land zu verlassen und benutzt sie als menschliche Schutzschilde, so die Türkei. Viele YPG-Kämpfer operieren als Zivilisten verkleidet

Nach dem Verlust von acht türkischen Soldaten in Rajo am 3. März, besetzten Kämpfer von TSK und FSA das Zentrum von Rajo durch einen massiven Angriff unterstützt von türkischen Kampfflugzeugen und T129 Angriffshubschraubern. Auch die TSK und die Milizen, die den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad unterstützen, traten in Afrin zum ersten Mal gegeneinander an. Das syrische Observatorium für Menschenrechte mit Sitz in Coventry, England, berichtete, dass türkische Luftangriffe im Gebiet von Kafr Janna etwa 36 pro-assadische Truppen töteten.

Diese erste bewaffnete Konfrontation zwischen der TSK und den pro-assadischen Milizen in Nordsyrien gibt Anlass zu ernster Besorgnis, insbesondere für Moskau, denn wenn der Kampf zu Zusammenstößen zwischen TSK und Assads Armee eskaliert – und nicht nur zur Unterstützung von Milizen -, könnte dies den Zusammenbruch der Deeskalationsbemühungen westlich des Euphrats bedeuten. Moskaus Vision für Nordsyrien ist klar. Auf der einen Seite des Verhandlungstischs wird Assad als großer Bruder unter russischen Flügeln sitzen, während die Partei der Demokratischen Union als jüngerer Bruder die syrischen Kurden vertritt, die pro-russisch, standhaft säkular und linksgerichtet sein müssen. Auf der anderen Seite des Tisches, dem sie gegenüberstehen, wird die syrische Opposition unter der Aufsicht und Kontrolle Ankaras stehen.

Deshalb wird Ankara die sunnitische Opposition schnell aus radikalen Dschihadistengruppen herausholen müssen, um der Opposition eine gemäßigtere Perspektive zu geben. Das wiederum erfordert die Beseitigung des Widerstands in Idlib und die Konsolidierung der sunnitischen Opposition unter einem einzigen politischen und militärischen Kommando, das von Ankara kontrolliert wird. Es gibt keinen Platz für die Vereinigten Staaten an diesem Tisch, den Russland einrichtet. Engagierte US-SDF-Streitkräfte, die östlich des Euphrats kooperieren, müssen abgebaut werden. Moskau hofft, dass die von den USA geführten kurdischen Bemühungen, eine ständige Präsenz östlich des Euphrats zu etablieren, zusammenbrechen werden und die Vereinigten Staaten gezwungen sein werden, Nordsyrien zu verlassen.

Moskau hat von der Afrinoperation der Türkei profitiert. Die Türkei kämpft direkt gegen die YPG und zwingt diese, Assad – und nicht den Verbündeten der Türkei, die Vereinigten Staaten – um Hilfe zu bitten, was wiederum Ankaras harte Haltung gegenüber Afrin untergräbt und sie zwingen wird, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Die Türkei wird daran arbeiten, eine gemäßigtere jihadistische Mobilisierung zu schaffen, indem sie die sunnitischen Oppositionsgruppen in Idlib zwingt, die radikalen Dschihadis aufzugeben und sich unter der türkisch unterstützten FSA zu vereinen, was dann den Widerstand in Idlib schwächen würde. Damit würden die Streitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei in Nordsyrien in einer Vertrauenskrise auf den Kopf gestellt: Im Gegensatz zu Russland und der Türkei betrachtet Washington alle Mitglieder der sunnitischen Dschihad-Gruppen als Bedrohung, die es zu beseitigen gilt, auch wenn sich die gemäßigteren Elemente von den Radikalen trennen.

Die Entwicklungen vor Ort zeigen jedoch, dass es für Moskau immer schwieriger wird, seinen Willen durchzusetzen und die Operation zu leiten, da die türkische Operation näher an das Zentrum Afrins rückt. Die türkische Luftwaffe hat bisher trotz der Befestigungen und Verteidigungsarbeiten der YPG und der pro-assadischen Streitkräfte im selben Gebiet auf die Bombardierung Zentralafrins und seiner Peripherie verzichtet. Das ist ein Zeichen dafür, dass Russland das Zentrum Afrins schützt.

Aber die Türkei hat die Aufklärungs- und Zielerfassungsoperationen in Zentralafrin intensiviert und neue militärische Einheiten für den städtischen Kampf herangeführt. Das, zusammen mit den unaufhörlichen kriegstreiberischen Erklärungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, deutet auf türkische Pläne hin, in Zentralafrin einzumarschieren, egal was es kostet.

Angesichts all dieser Entwicklungen glaube ich, dass Ankara einen großen Schritt nach vorn machen wird, um das Zentrum Afrins zu erobern. Am Ende des Tages wird Moskau das Niveau des Widerstandes bestimmen. Der zerbrechliche Verhandlungstisch, den Moskau zu errichten versucht, steht in direktem Zusammenhang mit den Schicksal Afrins und dem Herzen der Stadt Idlib.

Zweifellos zieht Washington es vor, seine Beziehung mit der YPG (oder, wie die Vereinigten Staaten sagen, der gemäßigten SDF) östlich des Euphrats aufrechtzuerhalten, nachdem hartnäckige Bemühungen unternommen wurden, die Konfliktparteien Ankara, Assad, YPG und Iran an einem Tisch zu bekommen. Aber die Realität sieht so aus, dass in dem Moment, in dem Moskau sich westlich des Euphrats etwas wohler fühlt, sein erster Schritt darin besteht, die US-YPG-Bemühungen zu unterbinden. Zu diesem Zweck wird Moskau gleichzeitige Beiträge von Ankara und Assad benötigen. Natürlich müssen diese beiden Parteien jegliche heiße Auseinandersetzungen untereinander vermeiden.

Während die regierungstreuen syrischen Milizen die YPG in Afrin unterstützen, seien 41 türkische Soldaten und 116 FSA-Kämpfer am 4. März getötet worden, teilte der türkische Verteidigungsminister Nurettin Canikli mit. Das türkische Militär bezifferte die Zahl der „neutralisierten“ – getöteten, untauglichen, gefangengenommenen oder kapitulierten – YPG-Kämpfer offiziell mit 2.612.

Türkische Medien berichteten, dass bis zum 4. März 100 von 306 Dörfern in Afrin besetzt worden sind, und FSA-Einheiten, die von der TSK unterstützt werden, nun 25% von Afrin, einschließlich der Städte Rajo und Bulbul kontrollieren.

