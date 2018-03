Washington bedroht den Nord-Süd-Korea-Dialog (VIDEO)

Interview mit Prof. Chossudovsky von Michael Welch – https://einarschlereth.blogspot.de

Demilitarisierung ist Grundvoraussetzung für die Friedensverhandlungen

Nun ist die Winterolympiade vorüber. Die meisten Medien meldeten, dass die beiden Koreas mit einem gemeinsamenWettkampfeam antraten. Allerdings ging die US-Aggressivität ungebrochen weiter, wie man an den alles andere als diplomatischen Gesten während der Spiele sehen konnte.

Es scheinen bedeutsame Durchbrüche in dieser Periode zwischen beiden Koreas bei den Nord-Süd-Gesprächen erreicht worden zu sein, die Südkorea mit sowohl Japan als auch den USA in Widerspruch gebracht haben.

Wie stehen die Aussichten für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel angesichts dieser Ereignisse?

Zu uns stößt Professor Michel Chossudovsky, preisgekrönter Autor, Professor Emeritus für Ökonomie an der Universität von Ottawa, Gründer und Direktor des Centre for Research on Globalization in Montreal und Herausgeber von Global Research.

Er sprach bei einem Treffen als Gast des koreanischen Parlaments (Nationalversammlung) und nahm auch an Veranstaltungen teil in Verbindung mit Anti-Kriegs-, Gewerkschafts-, Jugendorganisations- und Kerzenlicht-Bewegungen.

Hier folgt das Transkript des Interviews mit Michel Chossudovsky vom 27. Februar 2018:

Hier sind 2 Typen – Pence und Abe – die sich nicht benehmen können.

Michael Welch von Global Research (GR): Guten Morgen, Professor Chossudovsky.

Michel Chossudovsky (MC): Guten Morgen. Ja, in der Tat verbrachte ich eine Woche in der Republik von Korea. Das Treffen im Parlamentsgebäude war eher eine Diskussionsgruppe von Nichtregierungsorganisationen, Politikern, Akademikern … und eine sehr fruchtbare Diskussion, in der ich ein Verfahren vorgestellt habe, das zur so genannten Entmilitarisierung der koreanischen Halbinsel führen würde, denn zu diesem Zeitpunkt werden im Rahmen des CFC-Abkommens (Combined Forces Command) zwischen den Vereinigten Staaten und der Republik Korea alle Truppen und Streitkräfte der Republik Korea, d. h. Die Armee von 600.000 Mann plus Reserven, automatisch dem Pentagon unterstellt.

Das ist etwas, das fest verankert ist und das faktisch den Fortschritt des so genannten innerkoreanischen Dialogs zwischen Nord und Süd verhindert. Weil jede Art von US-Militärdrohung oder -angriff gegen Nordkorea automatisch die Streitkräfte der Republik Korea zum Einsatz bringen würde. Mit anderen Worten, die Präambel für jede Art von sinnvollen Friedensverhandlungen würde die Aufhebung dieses Abkommens erfordern.

GR: Als Sie mit all diesen anderen Gruppen sprachen, stelle ich mir vor, dass es ein solides Verständnis dafür gab, dass es den Vereinigten Staaten dabei nicht so sehr darum geht, die Aussichten für das südkoreanische Volk zu verbessern, sondern vielmehr darum, dort ihre eigene Truppenpräsenz aufrechtzuerhalten und das Land unter Kontrolle zu halten.

MC: Nun, es gibt sicherlich ein Verständnis von dem Ziel der USA die 28.500 Besatzungstruppen in der Republik Korea zu behalten und ihre militärischen Kooperations-Abkommen usw.; aber ich muss sagen, dass die öffentliche Meinung in Südkorea stark gespalten ist, und erst vor kurzem hat sich durch den innerkoreanischen Dialog ein Wandel vollzogen, denn wenn man die Menschen auf der Straße fragt: „Nun, was hältst du von den Vereinigten Staaten, nun, dann werden sie sagen, die Vereinigten Staaten sind unsere Verbündeten, sie sind unsere Freunde, sie helfen uns und garantieren unsere Sicherheit.»

Es gibt also offensichtlich die Propaganda, sowohl von aufeinander folgenden Regierungen als auch von den südkoreanischen Medien, dass Nordkorea letztendlich eine Bedrohung für ihre Sicherheit darstellt. Und … aber diese Wahrnehmung ändert sich, und es gibt mächtige Stimmen innerhalb Südkoreas, vor allem innerhalb der Regierung von Präsident Moon, die versteht, dass die Vereinigten Staaten tatsächlich die Absicht haben, den Nord-Süd-Dialog zu untergraben.

Tatsächlich droht Washington sogar Südkorea mit Sanktionen, weil es den Dialog mit nordkoreanischen Beamten fortgesetzt hat. Und natürlich haben wir gesehen, was mit Mike Pence passiert ist. Gleichzeitig, und das halte ich für sehr wichtig, ist es, dass Washington, zeitgleich mit den Olympischen Spielen und der Ankündigung des innerkoreanischen Dialogs, seine so genannte Option «blutige Nase» entwickelt hat, Nordkorea entweder mit konventionellen oder mit so genannten taktischen Atomwaffen mit niedriger Wirkung anzugreifen, was unweigerlich zu einer Eskalation führen würde.

Es ist, wie Sie wissen, das militärische Konzept „blutige Nase“, das letztlich auf der Vorstellung basiert, dass eine taktische Atomwaffe für Zivilisten harmlos ist: Man bekommt nur eine blutige Nase und es gibt nur minimale Kollateralschäden. Aber das ist etwas, was ich eine blutige Lüge nenne, und nicht eine blutige Nase.

Es ist…. diese taktischen Atomwaffen haben eine explosive Kapazität, die zwischen dem 1/3- und 12-fachen der Hiroshima-Bombe liegt, und folglich ist der Einsatz einer taktischen Atombombe besser verwendbar, wie in der ‘Nuclear Posture Review’ definiert, was [hier muss m. M. n. ‘nicht’ stehen. D. Ü.] unweigerlich zu Kriegen in großem Maßstab führt.

Deshalb haben wir einige dieser Konzepte diskutiert. Die Verhandlungsverfahren zwischen Nord und Süd sind ein wenig… Ich meine, es gibt bestimmte Dinge, über die die Öffentlichkeit informiert wird, was passiert. Aber in der Tat sind auch die Geheimdienste beteiligt. Der US-Geheimdienst steht in Kontakt mit seinen Kollegen in der Republik Korea, dem so genannten KCIA, und die Nachrichtendienste in Südkorea wiederum stehen in Kontakt mit Nordkorea.

Es findet also auch noch ein gewisser Dialog statt, sowohl auf offizieller Ebene, als auch nicht veröffentlichte Kontakte und Diskussionen. Aber gleichzeitig denke ich, dass wir verstehen müssen, dass wir uns an einem sehr gefährlichen Scheideweg befinden … Eine Fehleinschätzung der Außenpolitik der Vereinigten Staaten könnte zu dem undenkbaren Ergebnis führen: Ein Atomkrieg, der letztendlich zu einem dritten Weltkrieg führen könnte; und Fehler bestimmen oft den Verlauf der Weltgeschichte.

Die Erklärungen von Präsident Trump bestätigen nicht nur sein Missverständnis in Bezug auf die Folgen eines nuklearen Angriffs mit den so genannten Mini-Atomwaffen, sondern auch die Tatsache, dass er nicht wirklich ein Verständnis oder eine Verpflichtung für das menschliche Leben hat, wie ich sagen würde, denn zwangsläufig, wenn diese Vorgehensweise ergriffen würde – und es gibt Elemente im Pentagon, die auf die so genannte blutige Nasenlösung drängen – würde dies zu Zehntausenden von Todesopfern führen.

Bedenken Sie, dass die Hiroshima-Bombe innerhalb der ersten 7 Sekunden hunderttausend Tote gefordert hat. Und wir haben es heute mit Waffen zu tun, die überaus effektiver sind als 1945.

GR: Professor Chossudovsky, ich frage mich, ob Sie ein wenig darüber reden könnten… Ich meine, der Präsident, Moon jae-in, er scheint sich wirklich für diese Denuklearisierung einzusetzen, und er scheint viel mehr im Widerspruch zu den strategischen Zielen der USA zu stehen, und natürlich unterstützt er diese Nord-Süd-Initiative voll und ganz.

Selbstverständlich kommt das nach dieser Absetzung [der Präsidentin wegen Korruption. D. Ü.]. Er kam an die Macht, nachdem der vorherige Präsident das von Ihnen erwähnte FCKW, dieses Kommando der kombinierten Streitkräfte, bis 2025 verlängert hatte, und ich denke, das war es, und so haben wir diese neue, diese andere Art von Führer.

Ich habe mich gefragt, ob Sie ein wenig mehr über seine persönliche Popularität und die Tatsache, ob es welche gibt, sprechen könnten… die Tatsache, dass er sich für diese Art von Friedensinitiativen und Nord-Süd-Einheitsgesprächen einzusetzen scheint, ob das zu seinem Vorteil oder zum Nachteil ist in den Augen der Öffentlichkeit.

MC: Er ist ein äußerst vorsichtiger Diplomat. Er hat sich für die Abschaffung der nordkoreanischen Atomwaffen eingesetzt, aber gleichzeitig führt er Gespräche mit dem Norden, und was jetzt auf dem Reißbrett steht, ist ein Gipfeltreffen, das zu einem späteren Zeitpunkt in Pjöngjang stattfinden soll – ein Treffen zwischen den beiden Führern.

Es gibt wichtige Implikationen, die hin und her gehen, und es gibt zum ersten Mal seit mehreren Jahren einen richitgen Kontakt, eine Debatte, eine Diskussion, eine Diskussion und Besorgnis. Und außerdem würde ich sagen, dass die Vorstellung, dass es nur eine koreanische Nation gibt – das ist etwas, was in der Republik Korea an Schwung gewinnt. Und weil es nur eine einzige koreanische Nation gibt, ist die Frage des kombinierten Streitkräftekommandos, das die südkoreanischen Streitkräfte unter das Kommando des US-Generalstaats stellt, ebenfalls eine sehr wichtige Dimension. Die Menschen erkennen, dass die Republik Korea letztlich souverän werden muss.

Aber ich denke, dass Präsident Moon ein sehr geschickter Operator ist. Er verrät nicht unbedingt alles. Er führt einen Dialog mit den Vereinigten Staaten, er berücksichtigt sehr wohl auch, dass seine Regierung gespalten ist: Menschen im Militär auf der einen Seite und im Geheimdienst… Es gibt eine Konfliktsituation innerhalb der südkoreanischen Regierung, und er versucht, widersprüchliche Loyalitäten miteinander in Einklang zu bringen, und die Tatsache, dass der gesamte koreanische Entscheidungsapparat von amerikanischen Militärberatern durchdrungen ist – das ist etwas, woran man denken sollte.

GR: Oh … Entschuldigung, fahren Sie fort.

MC: Aber die positive Dimension ist, dass die diplomatischen Kanäle in gewisser Weise wiederhergestellt wurden. Es gibt einen Dialog, und wie ich bereits sagte, haben die Vereinigten Staaten deutlich gezeigt, dass sie gegen den Nord-Süd-Dialog sind. Sie unterstützen es nicht, obwohl Trump am Anfang sagte: „Ja, ich unterstütze es“ – sie unterstützen es nicht, und tatsächlich drohen sie jetzt Südkorea mit Wirtschaftssanktionen, einschließlich des Handels, und die Ironie ist, dass sie jetzt sagen: Nun, wenn Sie weitermachen, werden wir General Motors aus Südkorea abziehen.

Die Ironie ist, dass General Motors nie in Südkorea war. General Motors übernahm bei Daewoo, dem drittgrößten Automobilkonzern Südkoreas, aufgrund der betrügerischen Übernahmevereinbarung Anfang der 2000er Jahre, die nach der Asienkrise von den internationalen Finanzinstitutionen und den Wall Street Gläubigern auferlegt worden war.

Aber nochmals, einige dieser Drohungen, die besonders von Donald Trump ausgeteilt wurden, grenzen ans Lächerliche. Die Südkoreaner sind im Allgemeinen sehr kluge Menschen. Sie führen nicht unbedingt starke rhetorische Gespräche, aber sie debattieren und sie diskutieren, oft hinter verschlossenen Türen.

Allerdings würde ich sagen, dass sie nicht das gleiche Bewusstsein wie wir haben, was die Gefahren eines globalen Atomkonflikts angeht. Sie sehen die Nuklearfrage nicht unbedingt als etwas an, das zu einem offenen Krieg gegen Südkorea führen könnte. Und das hat damit zu tun, dass diese Sache über die Jahre hinweg sich so hartnäckig gehalten hat. In den vergangenen 67 Jahren hat man Nordkorea mit Atom-Angriffen bedroht, es gibt jedes Jahr Kriegsspiele, und die südkoreanische Öffentlichkeit nimmt dieses Thema nicht so ernst wie wir, wenn wir die Eskalation beobachten, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir uns an einem sehr gefährlichen Scheideweg befinden, weil es…. sagen wir, auf globaler Ebene gab es einen Zusammenbruch der diplomatischen Kanäle, insbesondere zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, und wenn wir uns an den Sachverhalt der Kubakrise erinnern, können wir mit Sicherheit sagen, dass es sich nun um eine weitaus gefährlichere Situation handelt, denn damals waren sich zumindest die Führer, sowohl JFK als auch Nikita Chruschtschow, der Gefahren eines Atomkrieges bewusst.

Und, ich denke, wir sind nicht in dieser Art Situation heute – die Ideologie ist anders, und irgendwie Donald Trump, also er ist sehr schlecht informiert, aber er denkt, dass Atomwaffen für Zivilisten harmlos sind, und naja, es kann ein paar Kollateralschäden geben, aber man kann sie anwenden. Und ich denke, dass dieser Zusammenbruch der Diplomatie zwischen Ost-West, USA und Russland einen Einfluss auf die Nord-Süd-Beziehung hier in Korea hat.

GR: Professor Chossudovsky, ich weiß, dass wir in der Vergangenheit darüber diskutiert haben, dass es Motive gibt, dass die Vereinigten Staaten Motive haben, die sich wirklich nicht so sehr um die nukleare Kapazität Nordkoreas kümmern, sondern vielmehr darum, dass ein vereintes Korea ein bedeutendes wirtschaftliches und industrielles Kraftwerk wäre, und dass es sowohl an Russland als auch an China grenzt.

So mein Verständnis ist dann, dass es keine Vereinigumg ohne Bedingungen geben wird, wie wir eine US-Streitkraft beibehalten müssen. Basierend auf dem, was Sie von anderen Leuten hören, mit denen Sie gearbeitet haben, und vielleicht Anti-Kriegs-Menschenrechtsorganisationen in Südkorea, gibt es ein Gefühl, dass ein vereinigtes Korea eine fortgesetzte Präsenz der US-Truppen zulassen würde, oder geht es eher darum, dass die US-Armee von der Halbinsel verschwinden müsse?

MC: Nun ja, die Vereinigten Staaten haben ja schon im Jahr 2000 im Projekt für The New American Century bereits angedeutet, was ein Plan B sein würde. Das erste Ziel besteht also darin, den Einigungsprozess zu behindern, aber wenn das nicht möglich ist, dann wollen sie, dass die Vereinigten Staaten die Bedingungen dieser Wiedervereinigung festlegt und die Stationierung von Truppen in Nordkorea durchsetzt. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.

Ich denke, die andere Dimension, die Sie angesprochen haben, ist die Tatsache, dass eine vereinigte koreanische Nation zunächst einmal ein Land mit 80 Millionen Einwohnern wäre, das über wissenschaftliche, technologische, wirtschaftliche, industrielle und militärische Fähigkeiten verfügt. Und tatsächlich würde sie de facto zu einer Regionalmacht in Nordostasien werden. Das ist sicherlich verständlich.

Auf der anderen Seite ist anzumerken, dass Nordkorea von den Vereinigten Staaten als Pufferstaat betrachtet wird, da das eigentliche Ziel der globalen Kriegsführung der USA letztlich Russland und China ist. Es ist nicht Nordkorea.

Und was die Vereinigten Staaten tun wollen, ist, ihre Hegemonie, ihre geopolitische Hegemonie, in Nordostasien gegen China und Russland zu sichern. Ich sollte erwähnen, dass die Position Chinas etwas zweideutig ist, weil China sich trotz der Unterschiede in vielerlei Hinsicht auf die Seite der USA geschlagen hat. Ich sollte auch erwähnen, was sehr wichtig ist, dass die THAAD-Raketen, die auf der koreanischen Halbinsel stationiert sind, letztendlich für China bestimmt sind, nicht für die DVRK.

Und dann haben Sie diesen Prozess der Militarisierung der koreanischen Halbinsel. Letztendlich ist es Teil einer umfassenderen Agenda der Einkreisung der Volksrepublik China. Die Militarisierung des Nord- und Südchinesischen Meeres, die Militarisierung der koreanischen Halbinsel, die Stationierung von US-Einrichtungen in verschiedenen Teilen Asiens und die Militarisierung der Wasserstraßen. Also das… und in der Tat gibt es eine doppelte Agenda.

Es gibt eine Agenda, die einerseits gegen die koreanische Nation gerichtet ist, andererseits aber auch eine breitere Agenda gegen die großen Mächte, die von den Vereinigten Staaten angegriffen werden, nämlich Russland und China, und ich würde sagen, wahrscheinlich mehr an dieser Stelle mehr Russland als China, angesichts der Tatsache, dass es gleichzeitig einen Prozess der Militarisierung Osteuropas, der baltischen Staaten und des Balkans gegen die Russische Föderation gibt.

GR: Professor Chossudovsky, ich denke, dass die Initiativen von Moon Jae-in, sein Widerstand gegen die THAAD-Raketen und so weiter, ich frage mich, ob er in gewisser Weise ähnlich wie Salvador Allende oder ein Hugo Chavez ist: ein unbequemer Führer, der durch jemanden ersetzt werden könnte, der den US-Belangen besser entspricht. Als Sie dort waren, sahen Sie da irgendeine Opposition, irgendjemand in der Opposition, der sich als Ersatz für Mr. Moon Jae-in anböte, oder irgendeinen Versuch, ihn zu unterminieren?

MC: Ich glaube nicht, dass er eine Rolle spielt, die in irgendeiner Weise mit Salvador Allende oder Hugo Chavez vergleichbar ist. Er ist Teil der Hauptpartei, nun ist es die Regierungspartei. Es ist ein Zwei-Parteien-System wie in den Vereinigten Staaten. Sie haben die Konservativen auf der einen Seite, von denen der scheidende Präsident angeklagt wurde, und dann haben Sie die Demokratische Partei. Er war der Kandidat seiner Partei. Und hinter ihm steht ein ganzer Parteiapparat, der in gewisser Weise ein gewisses Maß an Stabilität in Bezug auf die Beziehungen zwischen der U.S.-Republik Korea bewahrt.

Präsident Moon hat die politischen Gefangenen, die vom ehemaligen Präsidenten inhaftiert wurden, nicht freigelassen. Er ist sehr vorsichtig in seinen Aussagen, und ich denke, er ist ein sehr kluger Diplomat und Politiker. Er ist keine große progressive Figur im Vergleich zu Allende oder Hugo Chavez. Er stellt die Legitimität nicht in Frage. Sagen wir mal, die des koreanischen kapitalistischen Establishments die so genannten Chaebols, die Konglomerate, die pro-amerikanisch sind und nach wie vor eine sehr dominante politische Rolle ausüben.

GR: Ich habe mich gefragt, ob Sie sich zur Rolle Japans in dieser ganzen Situation äußern könnten, denn ich weiß, dass Japan sehr eng mit den Vereinigten Staaten verbunden ist und dass sie bei der Verurteilung der Nordkoreaner ebenso entschieden wie die USA sind ….. Shinzo Abe. Wie haben Sie die Beteiligung Japans, die Einmischung Japans in diese Nord-Süd-Initiative, wenn überhaupt, gesehen?

MC: Nun, Premierminister Abe hat ziemlich genau die gleiche Rolle gespielt wie Mike Pence, was das Erscheinen bei den Eröffnungszeremonien angeht, und sich dann letztendlich geweigert, den nordkoreanischen Beamten die Hand zu schütteln, und Mike Pence und Abe haben Einzelgespräche geführt.

Ich denke, dass sich dahinter mehrere Elemente verbergen. Zum einen ist Korea eine ehemalige japanische Kolonie, und sie bringen diese Art von Verachtung für ihre ehemalige Kolonie zum Ausdruck, und zum anderen ist die Regierung von Premierminister Abe natürlich in Bezug auf Verteidigung und militärische Engagements in der Region sehr eng mit den Vereinigten Staaten verbunden, ganz zu schweigen von ihren eigenen Joint Defense-Abkommen, ihrer militärischen Zusammenarbeit auf Jeju Island, einer südkoreanischen Insel südlich der Halbinsel.

Ich denke, dass die japanische Regierung den Nord-Süd-Dialog zwischen den Koreanern als Bedrohung ihrer eigenen hegemonialen Rolle in Nordostasien betrachtet. Die Tatsache, dass Japan eine ehemalige imperiale Macht ist, und immer noch da ist und eine Rolle als regionale Ebene ausübt, und es ist ein fester Verbündeter der Vereinigten Staaten. Es handelt sich um einen geopolitischen Wandel, der in gewisser Hinsicht durch die mögliche Wiedervereinigung der beiden Koreas, aber auch durch eine erweiterte Rolle Chinas und Russlands in der Region gekennzeichnet ist.

Wenn man sich die Karte ansieht, sieht man im Wesentlichen vier oder fünf Länder. Natürlich sind Japan, die Republik Korea, die DVRK Nordkorea, China und Russland, und die Entfernungen zwischen diesen vier oder fünf Mächten, je nachdem, wie man zählt, sehr begrenzt, wo man von Seoul nach Nordkorea fährt, sind es 50 Kilometer bis zur Grenze. Wladiwostok liegt etwa 100 km von der nordkoreanischen Grenze entfernt. China grenzt an Nordkorea und ist praktisch 100 bis 200 km von der südkoreanischen Halbinsel entfernt.

Das ist also der Hintergrund. Ich denke, es ist eine sehr angespannte Situation. Die Wiedervereinigung Koreas würde nicht nur die Vereinigten Staaten und Ostasien schwächen, sondern auch Japan schwächen. Das steht außer Frage.

Und dann müssen wir uns mit den bilateralen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Japan befassen, der ehemaligen Kolonialmacht, die in Korea eine historische Rolle spielte, und bedenken, dass alles, was sich jetzt abspielt, eine ganze Reihe von Abkommen über militärische Zusammenarbeit ist, auch in der Europäischen Union, wo die Kommandostrukturen, die nationalen Kommandostrukturen in die Hände der Vereinigten Staaten oder der NATO gelegt werden. In Italien gibt es in diesem Moment eine große Debatte, weil die italienische Regierung im Vorfeld der Wahlen ein Abkommen mit der NATO unterzeichnet hat, das die gesamten italienischen Streitkräfte unter das Kommando der NATO stellt, was im Grunde bedeutet, unter das Kommando der Vereinigten Staaten.

Und so ist die Situation, die ich in Bezug auf die Verbindungen Südkoreas zu den Vereinigten Staaten beschrieben habe, und die Tatsache, dass die ROK-Kräfte unter US-Befehl stehen, was in anderen Ländern ebenfalls passiert, und alle Mitgliedsstaaten der NATO, jedenfalls die meisten von ihnen jetzt, praktisch die Befehle vom Pentagon via NATO bekommen. Das führt zu einer Situation, in der die einzelnen Nationalstaaten nicht einmal in der Lage sind, ein Veto gegen einen Krieg einzulegen, der von den Vereinigten Staaten geführt wird, aber die schmutzige Arbeit von den militärischen Kräften der amerikanischen Verbündeten verrichtet wird.

Es handelt sich also um eine sehr, sehr gefährliche Situation, und was sich in Nordkorea abspielt, könnte möglicherweise zu einem dritten Weltkrieg führen, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt denken würde, dass, wenn diese taktischen Atomwaffen getestet würden, sie zuerst im Nahen Osten im Zusammenhang mit den Drohungen der USA gegen den Libanon und den Iran getestet würden, wobei Israel natürlich eine Schlüsselrolle in diesem Projekt spielt.

GR: Nun, Professor Chossudovsky, ich möchte Ihnen sehr herzlich für Ihre Einblicke in die Situation danken, und ich freue mich darauf, wieder mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie nach Kanada zurückkehren. Nochmals vielen Dank für Ihre Analyse.

