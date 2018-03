Erdogan fordert Mobilisierung von Armeereserven für Syrien

Von Zülfikar Doğan – http://www.al-monitor.com

In seinen jüngsten Reden auf den AKP-Treffen scheint Präsident Recep Tayyip Erdogan chauvinistischer denn je zu sein, mit häufigen leidenschaftlichen Hinweisen auf Kriegssagen. Mit den Kämpfen in Afrin hat die Dosis seiner nationalistischen und Märtyrer preisenden Äußerungen zugenommen, so sehr, dass er am 24. Februar bei einem Parteitag in Kahramanmaras türkische Männer, die bereits in der Armee gedient haben, aufforderte, bereit zu sein, nach Syrien zu gehen.

An seine Anhänger gerichtet, die sangen: „Unser Führer, bring uns nach Afrin“, sagte Erdogan, „Mach dir keine Sorgen. Sobald wir uns entschieden haben zu gehen, werden wir dich nicht zurücklassen, sondern mitnehmen. Jetzt schicken wir unsere ausgebildeten Kader los. Diejenigen, die Mobilisierungsbefehle erhalten haben, sollten sich bereit machen. Aber im Moment brauchen wir sie nicht. Wir legen die Minute fest, in der wir entscheiden, dass wir uns auf den Weg machen.“

Türkische Männer unterliegen der Wehrpflicht, wenn sie das 20. Lebensjahr vollendet haben, und sie müssen bis zum Alter von 41 Jahren für Mobilisierungen zur Verfügung stehen.

Nach Erdogans Bemerkungen, dass diejenigen, die Mobilisierungsaufträge erhalten haben, bereit sein sollten, besuchten Millionen die offizielle Website des Verteidigungsministeriums, um herauszufinden, ob ihr Name auf der Liste steht. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens brach die Seite schnell zusammen.

Devlet Bahceli, Vorsitzender der Oppositionspartei Nationale Aktions Party (MHP), die beschlossen hat, ein Wahlbündnis mit der AKP einzugehen und Erdogan zu unterstützen, antwortete auf den Aufruf des Präsidenten mit den Worten: „Wir sind bereit für die Mobilisierung. Es ist an der Zeit, die türkische Flagge über Afrin zu hissen.“ Premierminister Binali Yildirim heizte die Stimmung auf, indem er bei einem Treffen des AKP-Jugendflügels in Kocaeli in Militärkleidung auftrat.

Auch der Geist des Nationalismus und das Kriegsgeschrei verschonen die Kleinkinder nicht. Erdogans Fotoshooting mit Kindern in Militärkleidung bei einem AKP-Treffen und der Auftritt eines kleinen Mädchens in Militärkommandouniform auf der Bühne löste bittere Reaktionen aus, obwohl er versucht hatte, das weinende Mädchen zu trösten.

Sezai Temelli, der Ko-Vorsitzende der prokurdischen Demokratischen Volkspartei, sagte, dies sei nur ein Versuch, die Gesellschaft zu militarisieren, indem man Kinder dazu bringt, Militäruniformen zu tragen. Er sagte, dass Kinder auf Tod und Märtyrertum vorbereitet werden müßten und fügte hinzu: „Wir engagieren uns in der Politik, um eine sichere Gesellschaft für unsere Kinder zu schaffen, während andere bereit sind, diese kleinen Kinder an die Front zu schicken.

Erdogan Toprak, der stellvertretende Vorsitzende der wichtigsten Oppositionspartei der Republikanischen Volkspartei, sagte, anstatt türkische Bürger für den Kampf in Syrien zu mobilisieren, sollten zunächst die syrischen Männer in der Türkei eingezogen werden. Toprak sagte, dass es in der Türkei mehr als 800.000 syrische Männer im Alter von 18 bis 41 Jahren gibt.

„Wir unterstützen die Operation Olive Branch für die Sicherheit unseres Landes und unserer Grenzen. Während unsere Soldaten gegen Terrororganisationen in Afrika, Jarablus und Idlib kämpfen, leben Millionen von Syrern in der Sicherheit der Lager und unserer Städte, arbeiten, haben Spaß und gründen sogar Geschäfte. Syrien zu verteidigen ist vor allem die nationale Verpflichtung der dort geborenen Syrer, die die Geographie kennen und dort aufgewachsen sind. Syrien gehört den Syrern“, sagte er. „Denjenigen, die sich dafür entscheiden, ihr Leben und ihr Eigentum zu bewahren, indem sie in andere Länder fliehen, anstatt zu bleiben und ihr eigenes Land zu verteidigen, können wir nur sagen: Geht und verteidigt euer Land. Nationale Gefühle in der Innenpolitik auszunutzen, indem man Kinder in Militäruniformen kleidet und sie zum Weinen bringt, indem man sie fragt: „Bist du bereit für das Märtyrertod?“ ist nichts anderes als die Ausbeutung nationaler Gefühle und inakzeptabel.“

Ein anderer Name, der sich der Parade von Kindern in Militäruniformen bei AKP-Treffen widersetzt, ist Kerem Altiparmak, ein Menschenrechtsrechtsexperte und Dozent an der Fakultät für Politikwissenschaften der Universität Ankara. Unter Bezugnahme auf die UN-Deklaration der Rechte des Kindes schrieb er auf Twitter: „Gemäß Artikel 3 der Kinderrechtserklärung müssen alle staatlichen Stellen bei allen Aktivitäten, die Kinder betreffen, den Rechten der Kinder Vorrang einräumen. Dieser Grundsatz darf aus keinem Grund außer Acht gelassen werden, auch nicht aus nationalen Interessen.“

Serdar Degirmencioglu, Gastdozent an der Universite Libre de Bruxelles, zitierte die unabhängige türkische Medienagentur Bianet mit den Worten, dass eines der Ziele der letzten 15 Jahre der AKP-Herrschaft darin bestand, neue Generationen zu erziehen, die das Märtyrertum verherrlichen, indem sie Schulen, Parks und sogar Kindergärten nach Märtyrern benannten – Menschen, die für ihr Land oder für eine Sache gestorben sind. Er sagte, als ob das noch nicht genug wäre, werden 4- und 5-Jährige dazu gebracht, das Märtyrertum in den Kämpfen in der Schule zu praktizieren. In der türkischen, hauptsächlich kurdischen Provinz Diyarbakir wurden sechs Kinder, die im Dezember 2015 in ihrem Koran-Seminar bei einem Brand ums Leben kamen, zu Märtyrern erklärt. Ziel ist es, dass türkische Kinder Krieg und Tod als Pflicht, als ihr Schicksal und sogar als Ziel akzeptieren.“

Als die Debatte, die mit Erdogans Aufruf zur Mobilisierung türkischer Männer begann, zu einer großen Kontroverse wurde, sah sich der stellvertretende Premierminister Bekir Bozdag gezwungen, klarzustellen, dass diejenigen, die ihre Mobilisierungspapiere erhalten haben, sich noch nicht bei ihren Einheiten melden müssen. Während die Militäroperation in Syrien dazu benutzt wird, stärkere nationalistische Gefühle in der Innenpolitik einzubringen, warnt der jüngste Bericht der International Crisis Group vor wachsender öffentlicher Opposition und heftigen Reaktionen auf Syrer in der Türkei.

Der Bericht der International Crisis Group mit dem Titel „Syrische Flüchtlinge in der Türkei: Spannungen in den Städten entschärfen“ sagt, dass 78% der Befragten glauben, dass Syrer das Land weniger sicher gemacht haben, während 75% glauben, dass sie nicht in Frieden mit Syrern leben können. Im vergangenen Jahr haben sich die Zusammenstöße, Spannungen und andere kriminelle Zwischenfälle zwischen syrischen Flüchtlingen und türkischen Bürgern gegenüber dem Vorjahr verdreifacht; 35 Menschen, darunter 24 Syrer, sind bei diesen Zwischenfällen ums Leben gekommen. Der Bericht stellt fest, dass viele Vorfälle mit Syrern nicht von den Massenmedien gemeldet werden, da die Konfliktparteien in der Regel nicht zur Polizei gehen.

Die ethnischen Spannungen zwischen syrischen Flüchtlingen und Türken nehmen aufgrund der hohen Arbeitslosenquote und der nicht registrierten syrischen Arbeiter zu. Viele türkische Geschäftsleute kurdischer Herkunft im Südosten ziehen es vor, syrische Turkmenen anstelle von türkischen Bürgern kurdischer Abstammung zu beschäftigen, was zu einem zunehmenden ethnischen Konflikt führt.

Die nationale Mobilisierung der Regierung für Syrien unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung und der Gewährleistung der Grenzsicherheit trägt dazu bei, dass die negative Stimmung der türkischen Öffentlichkeit gegenüber den Syrern zunimmt. Die Regierung scheint sich dieser Entwicklung bewusst zu sein. Kein Wunder, dass die Beamten jetzt davon sprechen, einige der Syrer in Afrin anzusiedeln.

Aber Erdogan und sein neuer Wahlverbündeter, die MHP, wollen den Sturm des Nationalismus bis zu den Wahlen 2019 aufrechterhalten. Heute, wo Krieg und nationalistische Gefühle zunehmen, wird nicht viel über die sich zunehmend verschlechternde wirtschaftliche Lage des Landes gesprochen. Negative wirtschaftliche Trends können die Menschen jedoch dazu zwingen, nationalistische Strömungen zu ignorieren und Neuwahlen anzustreben.

