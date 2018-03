Rebellion gegen die Gefangenschaft in Ost-Ghouta?

von Stephen Lendman

Seit 2013 wurden unzählige Tausende von Zivilisten aus Ost-Ghouta von Terroristen, die von den USA unterstützt werden, gefangen gehalten, um sie daran zu hindern, in Sicherheit zu fliehen.

Der syrische General Hetham Hassun verglich die Enklave mit Ost-Aleppo, bevor sie von syrischen und alliierten Streitkräften befreit wurde, die stark von der russischen Luftwaffe unterstützt wurden.

Dschihadisten in ganz Syrien werden von Washington, der NATO, Israel und ihren Partnern im Nahen Osten unterstützt, indem sie ihnen schwere Waffen zur Verfügung stellen, Pentagon-Vertragspartner schulen sie im Umgang mit chemischen Waffen – deren eigene Anwendung sie fälschlicherweise Assad unterstellen.

Die Bedingungen in Ost-Ghouta, der letzten großen terroristischen Hochburg in Syrien, besprechend, sagte Hassun:

„Es ist nicht das erste Mal, dass die USA und die westlichen Länder bewaffneten Terrorgruppen ihre Unterstützung signalisiert haben“, und fügt hinzu:

„Wir sahen ähnliche Informationen und diplomatische Kampagnen zur Unterstützung von Dschihadisten vor der Befreiung von Aleppo und Homs.“

„Jetzt findet genau das Gleiche in Ghouta statt. Westliche Länder bilden aus und versorgen Militante mit Waffen und lebensnotwendigen Gütern. Sie leisten auch Informationsunterstützung“ für Dschihadisten.

Washington verwandelte East Ghouta in eine „terroristische Hochburg“. Zivilisten in der Provinz Idlib werden ebenfalls von US-unterstützten Terroristen gefangen gehalten.

Das gilt auch für Tausende von Zivilisten im Rukban-Flüchtlingslager, über die in früheren Artikeln berichtet wurde. US-Streitkräfte, die illegal im Südosten Syriens operieren, blockieren weiterhin die humanitäre Hilfe für diese Lager.

Am Freitag enthüllte der Sprecher des russischen Versöhnungszentrums in Syrien, General Vladimir Zolotukhin, Beweise für den Beginn einer zivilen Rebellion gegen Dschihadisten in Ost-Ghouta:

„Es gibt Informationen, dass einige Bürgerrechtler kleine bewaffnete Gruppen bilden, die planen, die Blockade der Militanten zu durchbrechen und die von der Regierung kontrollierten Gebiete zu erreichen.“

Bei Zusammenstößen mit US-unterstützten Terroristen starben vier Zivilisten und drei Dschihadisten. In der Enklave herrschen unerträgliche humanitäre Verhältnisse.

Militärs beschießen weiterhin Zugangswege zu Russlands humanitärem Korridor. Scharfschützen feuern auf Zivilisten, die versuchen zu fliehen.

Die Bedingungen sind „angespannt“. Seit (Freitag), haben Scharfschützen bei der Annäherung an (den humanitären Korridor) auf Kontrollpunkte geschossen, erklärte Zolotukhin und fügte hinzu, dass sie auf jeden schießen, der versucht Zugangswege zu erreichen.

Laut Zolotukhin stieg die Zahl der Bewohner, die nach Hilfe zur Flucht vor der Kontrolle des Dschihadismus riefen, merklich an – was die entsetzlichen Zustände in der Gefangenschaft und die Brutalität des Dschihadismus erklärt.

Zwei Kinder konnten mit Hilfe von Regierungskräften fliehen.

„Ärzte und Psychologen arbeiten mit ihnen“, erklärte Zolotukhin.

Während der jahrelangen US-geführten Aggression in Syrien wurde Assad fälschlicherweise beschuldigt, große Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben.

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Zeid Ra’ad Hussein ist ein Sprachrohr für die imperiale Rücksichtslosigkeit der USA. Am Freitag beschuldigte er Syrien schändlicherweise für das, was vor sich geht, indem er Assad und andere Beamte als „Täter von… Verbrechen“ bezeichnete und gelobte, „dass sie für das, was sie getan haben, zur Verantwortung gezogen werden“. Er fügte hinzu:

„Syriens Beamte müssen zur Strafverfolgung an den Internationalen Strafgerichtshof“ verwiesen werden – und ignorierte gleichzeitig die Verantwortung der USA, das Land in eine Leichenhalle verwandelt zu haben.

Syrische Streitkräfte befreiten „ein halbes Dutzend Orte in Ost-Ghouta in den letzten 24 Stunden“, so die AMN-Nachrichten.

Russische Luftoperationen trafen einen terroristischen Konvoi, der eine Gegenoffensive versuchte – und zwangen „überlebende Elemente zum Rückzug“, hieß es bei AMN.

Der Kampf um die Befreiung Ost-Ghoutas von US-unterstützten Terroristen geht weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die gefangenen Zivilisten wieder frei sind.

