Russland, USA könnten auf Kollision in Syrien zusteuern

MOSKAU – Nachdem sich die Forderung des UN-Sicherheitsrates vom 24. Februar nach einem Waffenstillstand in Syrien als wirkungslos erwiesen hatte, rief der russische Präsident Wladimir Putin am 26. Februar zu einer fünfstündigen, täglichen humanitären Pause im Kampf in dem von Rebellen besetzten Ost-Ghouta auf, die am 27. Februar begann.

Putins Aufruf kam, nachdem humanitäre Beobachter sagten, dass sie vermuteten, dass die Kräfte, die den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad unterstützen, einen Chlorangriff auf die zerschlagene Stadt in der Nähe von Damaskus gestartet hatten. Russland behauptete jedoch, dass terroristische Gruppen in Ost-Ghouta, wie Hayat Tahrir al-Sham, selbst chemische Waffen einsetzen und Assad-Anhänger beschuldigen wollten, so die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Das russische Außenministerium sagte, es zähle auf „ausländische Schirmherren regierungsfeindlicher militanter Gruppen…, um sicherzustellen, dass ihre Klienten die Kampfhandlungen im Interesse des schnellsten und sichersten Transits humanitärer Konvois einstellen“. Der russische UN-Beauftragte Vasily Nebenzya, der den Sicherheitsratsbeschluss kommentierte, nahm kein Blatt vor den Mund und forderte die Vereinigten Staaten auf, „ihre besatzungsgetriebene Haltung [gegenüber Syrien] aufzugeben“.

Seine Aussage, wenn sie zusammen mit früheren Behauptungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow gesehen wird, spiegelt Russlands Sichtweise in dieser Frage wider, in der Moskau Versuche gesehen hat, „einen Waffenstillstand zu erzwingen“ als Teil des größeren Plans, Assad zu stürzen. Tage vor der Abstimmung im Sicherheitsrat sagte Lawrow, dass der Waffenstillstand nicht ganz Syrien umfassen sollte, und der Kampf gegen den islamischen Staat (IS), Hayat Tahrir al-Sham und „andere Gruppen, die Wohnquartiere in Damaskus beschießen“, fortgesetzt werden sollte.

Zuvor hatte sich das russische Militär an die Militanten in Ost-Ghouta gewandt und vorgeschlagen, das Gebiet „in gutem Willen“ zu verlassen – ähnlich wie die Militanten aus Aleppo evakuiert worden waren. Nach Angaben Moskaus haben Hayat Tahrir al-Sham und seine Mitglieder „den Vorschlag abgelehnt und weiterhin [Damaskus] beschossen, und Zivilisten in Ost-Ghouta als menschliche Schutzschilde gehalten“.

„In den letzten zwei Jahren wurden die Wohngebiete von Damaskus regelmäßig von Ost-Ghouta aus beschossen. Jedes Mal, wenn dies geschah, riefen wir den UN-Sicherheitsrat auf, seine Einschätzung dieser Taten zu äußern, aber unsere amerikanischen und europäischen Kollegen wichen jeder Antwort aus. Das wirft bestimmte Fragen auf“, argumentierte Lavrov.

Jüngste Eskalationen in Syrien, einschließlich des US-Schlags gegen regimefreundliche Kräfte in Deir ez-Zor – der russische Kombattanten tötete – lassen Spekulationen über mögliche Auswirkungen der Moskauer Strategie in Syrien und mögliche Eskalationen zwischen russischen und amerikanischen Militärs aufkommen.

Der Luftschlag ereignete sich am 7. Februar, doch die genaue Zahl der Russen, die im Kampf mit den von den USA unterstützten syrischen Demokratischen Kräften getötet wurden, reichte in verschiedenen Nachrichtenquellen von 10 bis 200 Soldaten und Söldnern in Russlands Arbeitsverhältnissen. Auch die Zahl der US-Luftschläge ist spekulativ geblieben.

Moskau bestritt, dass sich russische Soldaten überhaupt in der Gegend aufhielten, aber es schwieg dazu, ob russische Staatsbürger bei dem Angriff letztendlich verletzt wurden. Auch Berichte von russischen Söldnern, insbesondere von der bekannten privaten Militärfirma Wagner Group, tauchten kurz nach dem Vorfall auf und wurden durch persönliche Geschichten von Verwandten und Freunden vermeintlicher Wagner-Fremdfirmen untermauert, von denen einige angeblich in Krankenhäusern in Moskau und St. Petersburg landeten.

Zwei Wochen nach der Schlacht bei Deir ez-Zor erkannte das russische Verteidigungsministerium, dass „mehrere Dutzend“ Bürger Russlands und anderer ehemaliger Sowjetstaaten getötet oder verwundet worden waren, aber das Ministerium sagte, dass die Kämpfer „von sich aus und aus verschiedenen Gründen“ nach Syrien gereist waren.

Die Folgen für Russland sind bemerkenswert. Angesichts der sich schnell nähernden Präsidentschaftswahlen am 18. März sind die potenziellen Kosten des Vorfalls für Putins Ruf hoch; so hat sich die öffentliche Diskussion über den Vorfall meist im Rahmen der „amerikanischen Aggression gegen die regierungsfreundlichen Kräfte“ entwickelt.

Was die Implikationen des Vorfalls für die Beziehungen zwischen den USA und Russland in Syrien angeht, so gibt der Mangel an glaubwürdigen Informationen über den Anschlag zahlreichen Verschwörungstheorien und Spekulationen Leben. Vielleicht ist dies die Art von Entwicklung, bei der diejenigen, die wissen, was passiert ist, schweigen, denn diejenigen, die sich äußern, wissen nicht unbedingt viel. Was wir jedoch wissen, ist, dass die russischen und amerikanischen Militärs unkonventionell im Gleichschritt mit einander waren, indem sie den Vorfall heruntergespielt und Gerüchte über einen größeren Krieg abgetan haben.

Der Angriff markiert einen neuen Tiefpunkt der Schwelle für eine direkte militärische Kollision der beiden Mächte. Doch sowohl Moskau als auch Washington versuchen offensichtlich, einer solchen Begegnung auszuweichen.

Zwei Wochen nach dem Vorfall in Deir ez-Zor signalisierte der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, dass Russland nicht versucht, die Vereinigten Staaten weiter zu konfrontieren. Bei einem Empfang in der Russischen Botschaft, der dem Tag der Armee gewidmet ist, sagte Antonov, dass Konfrontationen zwischen Ländern und Ländergruppen niemandem zugute kommen.

Ungeachtet dessen, was irgendjemand zu sagen hat, sind die Vertreter der verschiedenen Staaten, die heute hier versammelt sind, keine Gegner, sondern Partner,[und] heute ist die internationale militärische Zusammenarbeit auf höchstem Niveau“, sagte er.

Andrey Sushentsov, Programmdirektor im Valdai Discussion Club, sagte Al-Monitor, dass er glaubt, dass „Dekonfliktion“ wahrscheinlich das einzige funktionierende kollaborative Thema der US-Russland-Beziehungen in Syrien gewesen sei.

Russlands höchste Beamte haben es als den zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Arbeitskanal bezeichnet. Deshalb schließe ich aus, dass der Vorfall [in Deir ez-Zor] eine absichtliche Provokation war, die das fragile Vertrauen brechen sollte. Russland versucht, eine Verschlechterung seiner Beziehungen zu den USA im Kriegsschauplatz zu vermeiden, wo – neben Russland und Amerika – die Türkei, der Iran, Israel, [Saudi-Arabien] und Katar aktive Spieler waren“, sagte Sushentsov.

Außerhalb dieser Episode gibt es immer noch genügend Grund zur Befürchtung, dass Moskau und Washington die Flexibilität ihrer jeweiligen roten Linien weiter testen könnten. Amerikas Hauptziele scheinen zu diesem Zeitpunkt drei Dinge zu beinhalten:

– Sicherstellung und Rechtfertigung seiner weiteren Präsenz vor Ort unter dem Vorwand der Bekämpfung der Überreste von IS.

– Assad von seinen Öl- und Gaseinnahmen abzuschneiden, indem man syrische Anlagen beschlagnahmt, wodurch sein Auftreten auf lange Sicht weniger nachhaltig wird.

– Politische und militärische Abschreckung gegen die Ausbreitung des iranischen Einflusses in Syrien und darüber hinaus.

Nichts davon kann absichtlich versuchen, Russland direkt zu konfrontieren, aber es ist klar, dass die Umsetzung von mindestens zwei dieser Ziele an einen möglichen Konflikt mit Russland gebunden sein kann. Moskau ist nicht unbedingt der Meinung, dass es sein politisches Kapital verbrennen sollte, indem es das langfristige Ziel der US-Regierung, den Iran einzudämmen, in Frage stellt. Aber die US-Militärpräsenz in Syrien wegen Assad erhöht den Druck auf Moskaus politische, finanzielle und militärische Ressourcen. Und pro-assadische Kräfte denken vielleicht immer noch daran, die Kontrolle über die Öl- und Gasanlagen zu übernehmen.

Lawrow sagte, dass diejenigen, die auf die Verabschiedung des Waffenstillstands im Sicherheitsrat drängen – was nicht die Bedingungen Russlands einschließt, die den Kampf gegen IS und andere, die Damaskus aus Ost-Ghouta angreifen, weiterhin zulassen -, dies nicht tun, weil sie über humanitäre Fragen besorgt sind. Vielmehr wollen sie „den Fokus von der dringenden Notwendigkeit der Wiederaufnahme der Genfer Friedensgespräche „verlagern“. Sie wollen „Plan B fördern“, was einen Regimewechsel impliziert.

Der Vorfall in Deir ez-Zor war ein weiteres Indiz dafür, dass die Dinge in Syrien nicht so laufen, wie Moskau es sich Ende 2017 vorgestellt hatte. Russland hat versucht, den Konflikt in den politischen Bereich zu verlagern, unter anderem durch den Syrischen Nationalen Dialogkongress in Russland, der letzten Monat in Sotschi stattfand. Russland begann, einen Teil seiner militärischen Präsenz abzubauen, um sich stärker auf die Diplomatie zu konzentrieren. Jetzt, da sich die militärische Lage wieder verschlechtert, sieht sich Russland mit der unangenehmen Notwendigkeit konfrontiert, seine Präsenz zu bekräftigen und Maßnahmen zum Schutz seiner politischen und sonstigen Vermögenswerte zu ergreifen. Gerüchte besagen, dass Putin erwägt, den derzeitigen Kommandeur des russischen Kontingents in Syrien, Oberst Alexander Zhuravlev, durch seinen Vorgänger, Oberst Sergej Surovikin, zu ersetzen, der in dieser Position von März bis Dezember gedient hatte und nun die russischen Luftstreitkräfte leitet.

Am 22. Februar verstärkte Russland seine militärische Präsenz in Syrien, indem es in Latakia mindestens zwei brandneue Su-57 Stealth Jäger sowie vier Su-35, vier Su-25 und ein A-50U Advanced Airborne Frühwarn- und Kontrollflugzeug einsetzte.

Leonid Nersisyan, ein Militäranalytiker und Chefredakteur des New Defense Order Strategy Magazins, sagte Al-Monitor, dass der Schritt zwei Ziele verfolgen könnte: die Türkei potentiell einzudämmen, nachdem die syrische Armee in Afrin eingedrungen ist, und die russische Luftwaffe zu stärken, während die Su-57 getestet wird.

Die Su-57 der fünften Generation wurden für Kampftests eingesetzt. Die Syrien-Kampagne könnte für die weitere Modifikation des Flugzeugs, einschließlich seiner Stealth-Technologie, von Bedeutung sein. In ihrem derzeitigen Zustand wird die Su-57 jedoch mit großer Vorsicht eingesetzt werden und wird wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die Operationen von [Syrien] haben, im Gegensatz zum Rest der gerade eingesetzten Jets“, fügte Nersisyan hinzu.

Der russische Abgeordnete Vladimir Gutenev hatte zuvor gesagt, dass der Einsatz der Su-57 „als einschränkender Faktor für Flugzeuge benachbarter Staaten dienen kann, die periodisch den syrischen Luftraum verletzen“.

Das Pentagon reagierte auf den Su-57-Einsatz mit den Worten: „Es stellt keine Bedrohung für die militärischen Operationen der von den USA geführten Koalition dar, und die Vereinigten Staaten werden weiterhin Operationen mit Russland dekonfliktfrei machen, wenn nötig“.

Während die „Dekonfliktion“ heute so notwendig wie eh und je ist, hat der Vorfall in Deir ez-Zor gezeigt, dass sie weder eine Silberkugel zur Verhinderung militärischer Zusammenstöße noch ein Ersatz für eine breite politische Einigung ist. Ein solches Abkommen ist zum jetzigen Zeitpunkt nirgendwo zu sehen, und je mehr Syrien am Rande eines größeren militärischen Umbruchs steht, desto mehr riskieren die Vereinigten Staaten und Russland eine Polarisierung.

Maxim A. Suchkov, Ph.D., ist Herausgeber von Al-Monitor’s Russia-Midast Coverage. Er ist ein gebietsfremder Experte im Russian International Affairs Council und im Valdai International Discussion Club. Zuvor war er Fulbright Visiting Fellow an der Georgetown University (2010-11) und der New York University (2015). Auf Twitter: @MSuchkov_ALM E-Mail: msuchkov@al-monitor.com

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/02/russia-us-collision-syria-tension.html?utm_campaign=20180227&utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Newsletter

