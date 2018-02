Der Vormarsch der Türkei auf Manbij wird durch die Mauer der Realität blockiert

von Fehim Tastekin – http://www.al-monitor.com

Übersetzung LZ

Das Syrien-Abenteuer der Türkei geht in tiefe Ungewissheit über, da es mit obskuren amerikanischen und russischen Bewegungen und den bitteren Realitäten des Feldes konfrontiert ist. Die Idee war, die Operation gegen die Kurden in Afrin schnell zu beenden und nach Manbij zu marschieren. Dann plante das türkische Militär, den Euphrat zu überqueren und dem Hauptteil der kurdischen „demokratischen Autonomie“ in Gebieten wie Ras al-Ain und Tell Abyad, wo die Kurden keine ethnischen Mehrheiten haben, schwere Schläge zu verpassen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist entschlossen, dem de facto kurdischen autonomen staatlichen Gebilde in Syrien ein Ende zu setzen. Syrien hat jedoch in dieser Woche den Einsatz erhöht, indem es zugestimmt hat, seine Milizen zu entsenden, um die Kurden in Afrika zu unterstützen.

Was die Vereinigten Staaten anbelangt, so hat der Besuch von Außenminister Rex Tillerson am 16. Februar in Ankara die Beziehungen zur Türkei etwas verbessert – Beziehungen, die wegen Themen wie Fethullah Gulen, dem Prozess gegen einen iranisch-türkischen Geschäftsmann in New York und der Allianz des Pentagon mit syrischen Kurden gegen den islamischen Staat (IS) in den Abgrund gerieten. Während des Besuchs von Tillerson erkannten die Vereinigten Staaten die Sicherheitsbedenken der Türkei an und kamen überein, einen Ausschuss zu bilden, um eine gemeinsame Lösung zu finden, was zweifellos zu der optimistischen Stimmung beitrug. Ankara forderte die sofortige Entfernung der kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) aus Manbij, stimmte aber damit überein, dass türkische und amerikanische Soldaten gemeinsam für Sicherheit sorgen könnten – ein konstruktiver Schritt, trotz Erdogans gelegentlich harter Rhetorik.

Tillerson nahm eine versöhnliche Haltung ein, indem er sagte, dass der Ausschuss Manbij zu einer Priorität machen werde. Aber Tillerson deutete auch an, dass gemeinsame Sicherheit in den von IS befreiten Gebieten nicht funktionieren könnte, indem er sagte: „Der Grund für uns, Soldaten in Manbij zu stationieren, ist, sicherzustellen, dass die Stadt unter der Kontrolle unserer Partner bleibt.

Das ist ein klebriger Satz. Die Vereinigten Staaten betrachten die syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) als Partner. Eine große Rolle in der SDF spielt die YPG, die von der Türkei als terroristische Gruppe betrachtet wird.

Werden die Vereinigten Staaten die YPG von der Macht in Manbij streichen und nach einer Übergangslösung suchen, die die Türkei beschwichtigen würde? Vielleicht könnten die Vereinigten Staaten im Gegenzug für Manbij ihre Präsenz östlich des Euphrat-Flusses ausweiten. Die Vereinigten Staaten haben bisher bewiesen, dass sie an den Gebieten festhalten werden, die sie jetzt in Syrien kontrollieren. Ein Signal, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigen, an Ort und Stelle zu bleiben, kam, als das Pentagon in seinem Haushalt 2019 die Finanzierung der SDF getrennt vom Geld für die so genannte syrische „Grenztruppe“ bezeichnete.

Während eines Besuchs am 13. Februar in Kuwait erklärte Tillerson, wie viel Einfluss die Vereinigten Staaten auf das syrische Regime haben. „Die Vereinigten Staaten und die Koalitionstruppen, die mit uns zusammenarbeiten, um [IS] zu besiegen, kontrollieren heute 30% des syrischen Territoriums, kontrollieren eine große Menge der Bevölkerung und kontrollieren eine große Menge der syrischen Ölfelder“.

Es gab Vorschläge, dass Ankara und Washington ihre Anti-Assad-Bemühungen harmonisieren könnten. Aber würde das Ankara ermutigen, seine Ziele östlich des Euphrats aufzugeben? Wahrscheinlich nicht. Außerdem scheint es nicht so, dass Erdogan sich damit zufrieden geben würde, nur Manbij zu kontrollieren.

An diesem Punkt stellen die Realitäten vor Ort Ankaras Absichten in Frage.

Jetzt, da Syrien regierungsfreundliche Milizen zur Verteidigung Afrins mobilisiert, könnten alle Berechnungen nach oben korrigiert werden. Erdogan vertraut Putin voll und ganz, dass er die syrische Armee von Afrin fernhalten wird. Ist es das, was Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin im Sinn hatte, als er Berichte über ein Abkommen zwischen der YPG und der syrischen Armee dementierte?

Als ein Konvoi von Pickups, die mit Flakgeschützen bewaffnet waren, von den schiitischen Städten Zehra und Muhur nach Afrin zog, gab es Spekulationen, dass es sich um einen von Iran und Syrien entworfenen Zug gehandelt haben könnte, die unglücklich darüber waren, dass Russland seine Beschränkungen für die Türkei lockerte. Wenn Ankara bei Afrin in eine Sackgasse gerät, werden auch seine Pläne für Manbij blockiert.

Unterdessen sagen die Kurden, dass es ihnen nicht an Lösungen mangelt. Sie können auch die syrische Armee nach Manbij einladen, wie sie es in Afrin getan haben. Um die Pläne der Türkei zu blockieren, könnte der örtliche Militärrat von Manbij es vorziehen, das Gebiet der syrischen Armee zu übergeben.

Die Kurden wollen zeigen, dass es ihnen nicht an Alternativen mangelt, wenn sie keinen robusten, zuverlässigen Schutz aus den USA erhalten. Obwohl sie Moskau verübeln, der Türkei grünes Licht für Afrin zu geben, zögern die Kurden nicht, mit Damaskus zu verhandeln. Da Russland und Damaskus Verbündete sind, können die Kurden Russland immer noch als eine tragfähige Alternative zu den Vereinigten Staaten betrachten. Was als nächstes in Manbij passiert, könnte ein Test für die US-Partnerschaft mit der SDF werden.

Die Herrschaft der Türkei über Jarablus, das sie 2016 vom IS befreit hat, ist nicht dasselbe wie die Übernahme von Manbij, das von anderen Kräften gerettet wurde. Die Menschen in Manbij, die zuerst unter islamistischen Gruppen und dann unter dem IS gelebt haben und jetzt „demokratische Autonomie“ ausprobieren, können nicht erwarten, dass sie die Türkei mit offenen Armen empfangen, wenn sie Ankara als Sponsor von Gruppen sehen, die sie regierten. Wenn eine neue Armee ihre Stadt übernehmen soll, ist es für die Menschen selbstverständlich, dass sie ihre eigene nationale Armee bevorzugen. Die zivile Autorität von Manbij besteht aus 13 Komitees, die sich aus 71 Arabern, 43 Kurden, 10 Turkmenen, acht Tscherkessen, einem Armenier und einem Tschetschenen zusammensetzen.

Die Kurden sind beunruhigt, weil ihre Bevölkerung und ihre politische Stärke bei den Verhandlungen um Manbij nicht berücksichtigt werden. Kardo Bokani, der Medienkoordinator der Bewegung der Demokratischen Gesellschaft, die Rojava (Syrien-Kurdistan) regiert und die treibende Kraft hinter dem Autonomieprojekt ist, sagte, dass die Manbij-Verhandlungen für die Kurden von strategischer Bedeutung seien.

In der Behandlung von Rojava in den USA haben wir Unterschiede zwischen dem Weißen Haus und dem Pentagon festgestellt. Obwohl das Weiße Haus eher zur Türkei tendiert, neigt das Pentagon – mit den Kommandeuren, die zur Niederlage vom IS beitrugen – zu den Kurden von Rojava. Wenn es Diskrepanz zwischen den politischen und militärischen Institutionen darüber gibt, wer unterstützt werden soll, könnten Militärkommandanten das letzte Wort haben“, sagte Bokani zu Al-Monitor. Angesichts der harten Äußerungen amerikanischer Generäle in Manbij und der Angriffe der USA auf regimefreundliche Kräfte in Deir ez-Zor ist es sehr wahrscheinlich, dass die Amerikaner in Manbij bleiben werden. Das schlimmste Szenario wäre der Abzug der US-Truppen aus der Stadt, wie es die Russen bei Afrin taten. Wenn das der Fall wäre, könnte das gleiche Szenario wie Afrin auch in Manbij inszeniert werden.“

Können die Kurden ihr Ziel aufgeben, Manbij zu kontrollieren, um ihre Gewinne östlich des Euphrats zu sichern? Vorerst sagen die Kurden, dass sie ihre Gewinne nicht aufgeben werden, um amerikanische Interessen zu verteidigen. Aber der siebenjährige syrische Bürgerkrieg hat eindrucksvoll gezeigt, dass in Syrien nichts unmöglich ist. Hätte irgendjemand ahnen können, dass die Amerikaner eine Partnerschaft mit einer Organisation (SDF/YPG) eingehen würden, die der Kurdistan Workers Party angegliedert ist, die Washington als Werkzeug des syrischen Regimes betrachtet und zusätzlich zur Terrorliste der USA gehört? Hätte sich irgendjemand vorstellen können, dass iranisch ausgebildete Kräfte, denen die Kurden nicht trauen, sich der YPG anschließen würden? Dachte jemand, dass sie jemals die YPG- und syrischen Flaggen in der gleichen Demonstration sehen würden?

Diese Dinge müssen für die Türkei wirklich schwer zu ergründen sein.

Gefunden in: Syrien Krieg Spillover

Fehim Tastekin ist ein türkischer Journalist und Kolumnist für Turkey Pulse, der zuvor für Radikal und Hurriyet geschrieben hat. Er war auch Moderator der wöchentlichen Sendung „SINIRSIZ“ auf IMC TV. Als Analyst ist Tastekin spezialisiert auf die türkische Außenpolitik, den Kaukasus, den Nahen Osten und EU-Angelegenheiten. Er ist Autor von „Suriye: Yikil Git, Diren Kal“, „Rojava: Kurtlerin Zamani“ und „” Coktugunde – ISID“. Tastekin ist Gründungsherausgeber der Agentur Kaukasus. Auf Twitter: @fehimtastekin

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/02/turkey-united-states-syria-manbij-bargain.html#ixzz58CjIZud7

Advertisements