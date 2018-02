John Pilger: Die weißen Helme sind eine „vollständige Propaganda-Konstruktion“

von Vanessa Beeley – http://www.mintpressnews.com

Im gestrigen (Mai 2017) Interview mit RT’s Going Underground hat John Pilger die Weißen Helme als ein „vollständiges Propagandakonstrukt in Syrien“ geoutet.

Kurz vor der Verkündung des Nobelpreises 2016 schrieb ich an den bedeutenden Autor und Filmemacher John Pilger über das Propagandakonstrukt der NATO und des Golfstaates, die Weißen Helme, und zeigte, dass sie nichts anderes sind als der Zivilschutz der Nusra Front in Syrien. Im gestrigen Interview mit RT’s Going Underground hat John Pilger die Weißen Helme als ein „vollständiges Propagandakonstrukt in Syrien“ geoutet.

Dies war meine E-Mail an John Pilger am 27.9.2016. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendeinen Einfluss auf die Bemerkungen hatte, die Pilger während seines Interviews gemacht hat, aber die Tatsache, dass ein so angesehener und bewunderter Analytiker die Weißen Helme endlich öffentlich entlarvt hat – als ein hauptsächlich britisch finanziertes, propagandistisches, schattenstaatliches Konstrukt, das entwickelt wurde, um die Intervention in Syrien zu erleichtern, sollte ein mächtiger Verbündeter für unabhängige Medien in ihren Bemühungen sein, die zentralen Aspekte des schmutzigen Krieges gegen Syrien zu enthüllen.

„Ich schreibe Ihnen als Journalist, der an all die Werte glaubt, die Sie uns in den Jahren, in denen wir Ihnen gefolgt sind, vertreten haben.

Seit einiger Zeit arbeite ich daran, neben vielen anderen auch den „Schmutzigen Krieg gegen Syria“ aufzudecken. Ich bin vor kurzem von einer vierwöchigen Reise durch Syrien zurückgekehrt, bei der ich Aleppo besuchte und mit Präsident Assad im Rahmen der Delegation des US-Friedensrates zusammentraf. Drei Wochen meiner Reise waren jedoch als unabhängiger Journalist.

Meine Hauptuntersuchung konzentrierte sich auf die Weißen Helme, das gefälschte NATO-Schattenstaatskonstrukt, das sich als humanitäre NGO ausgibt, eine angebliche Erste-Hilfe-Einheit, die Zivilisten rettet.

Ich werde in dieser E-Mail nicht ins Detail gehen, aber es genügt zu sagen, dass es sich bei dieser Gruppe um eine Multi-Millionen-Dollar-geförderte Operation mit Verbindungen zu privaten Sicherheitsfirmen und zu Deep State in den USA und Großbritannien handelt.

Ihre derzeitige Finanzierung beläuft sich auf weit über 100 Mio. £. Es geht nicht um die Finanzierung von 2.800 Zivilschutzarbeitern, sondern um die Finanzierung einer „Armee“. Die Finanzierung kommt aus Großbritannien, den USA, Japan und den EU-Ländern und jetzt aus Katar. Dies legt mir eine Achse der Intervention nahe, die diese „Humanisten“ als Deckmantel für ihre ruchlose militärische Intervention benutzt. Syrien ist die Blaupause. Wenn Clinton gewählt wird, wer weiß, was für ein Werkzeug diese Blaupause in ihren kriegerischen Händen sein wird.

Am Ende dieser E-Mail werde ich Links zum Hauptteil meiner Arbeit einfügen, die ich in einem Artikel mit dem Titel „Who are the Syria White Helmets“ zusammengefasst habe.

Während meiner Zeit in Syrien traf ich mich mit dem REAL Syria Civil Defence, der seit 63 Jahren existiert, verglichen mit den White Helmets seit 3 Jahren. Die REAL Syria Civil Defence ist Mitglied der ICDO, die der UNO, der WHO, dem Roten Kreuz und dem OCHA angehört, um nur einige zu nennen. Sie operiert in ganz Syrien sowohl in terroristischen als auch in staatlich kontrollierten Gebieten, in denen Zivilisten gerettet werden.

Ich sprach mit Besatzungsmitgliedern, deren Kameraden von den ankommenden Terroristen massakriert worden waren, die dann zum Beispiel in Ost-Aleppo, aber auch in anderen Gebieten, wie Raqqqa, Deir Ezzor, Idlib, als Weiße Helme bekannt wurden.

Nichts davon wird berichtet, und jetzt steuern wir auf den Abgrund des Krieges zu, und diese terroristische Gruppe wurde für den Friedensnobelpreis nominiert.

Ich appelliere an Sie als jemand, der in der Medienwelt, in der Welt als Ganzes, so angesehen und angesehen ist, dass Sie diese Geschichte hervorheben möchten. Wenn die Weißen Helme den Nobelpreis gewinnen, wird dies eine solche Glaubwürdigkeit mit sich bringen, nicht nur für die Gruppe, sondern für die gesamte illegale Kriegsanstrengung und die weltweite Hegemonie der USA. Der Krieg gegen Syrien wird durch die Propaganda dieser Gruppe Weißer Helme untermauert, die weiß, wofür sie in Zukunft verwendet werden sollen.

Ich spreche zu Ihnen als Journalist, einer, der daran glaubt, die Wahrheit darzustellen, nicht eine zweidimensionale Version davon, die nur dazu dient, die staatlichen Erzählungen zu verstärken… und die tapfere und edle Nation Syriens weiter in Asche und Trümmer zu verwandeln, die mit dem Blut ihres Volkes vermischt sind, das niemals ihr Land getötet hätte, um es zu verbessern.

Eine weitere souveräne Nation wird zerrissen, aber Syrien widersetzt sich und weigert sich, nachzugeben. Sie braucht, dass wir ihr beistehen.

Bitte helfen Sie mir, diesen Hohn der Gerechtigkeit zu verhindern und zu verhindern, dass das, was faktisch Al Qaida ist, den Nobelpreis gewinnt.

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, von Ihnen zu hören.“

Danke, John Pilger, für das, was Sie heute gesagt haben.

