Libanon – zwischen dem Teufel und dem tiefen blauen Meer … oder mit Russland?

Libanon steht, wie so oft in der Vergangenheit, einer tödlichen Gefahr gegenüber.

Saudiarabien übt starken Druck auf den libanesischen Premier Saad al-Hariri aus, eine mächtige, aber widersprüchliche Figur mit doppelter Staatsbürgerschaft – der saudischen und der libanesischen. Riad erwartet, dass es nach seinen Regeln tanzt, die Hisbollah beiseiteschiebt, den iranischen Einfluss beendet und das saudische Business fördert und seine politischen Interessen … sonst! Es ist klar, dass die Hilfe vom Golf zunehmend an Bedingungen geknüpft wird.

Auch die Spannungen mit Israel nehmen zu. Ein militärischer Konflikt könnte jederzeit ausbrechen, mit verheerenden Folgen. Zwischen 1978 und 2006 griff Israel fünfmal seinen nördlichen Nachbarn an. Das letzte Mal, als Israel in den Libanon einmarschierte, während des sogenannten Libanonkrieges im Jahr 2006, wurden mindestens 1.300 Libanesen getötet und 1 Million Menschen vertrieben.

Die israelische Luftwaffe verstößt in letzter Zeit ungeniert gegen den libanesischen Luftraum und fliegt über ihr Territorium auf dem Weg nach Syrien, wo sie ausgewählte Ziele bombardiert und dabei gegen verschiedene internationale Gesetze verstößt.

Um die Dinge noch schlimmer zu machen, hat Israel damit begonnen, eine hässliche Betonmauer direkt an der Grenze zu errichten, ein Akt, den der Libanon fast schon als Kriegserklärung ansieht. Das libanesische Militär erhielt den Befehl, israelische Bulldozer und Baumannschaften zu konfrontieren, wenn der Bau der Grenzbarriere weitergeht. Beide Seiten benutzen jetzt Vermittler, um zu kommunizieren, aber eine Konfrontation kann jederzeit stattfinden.

Es gibt auch einen Seestreit zwischen den beiden Ländern über ein öl- und gasreiches Gebiet, das beide Länder für sich beanspruchen. Dieser Streit bedroht auch den fragilen Frieden zwischen Israel und dem Libanon. Obwohl einige sagen würden: Welchen Frieden, wenn beide Nationen technisch gesehen noch im Krieg sind?

AP berichtet am 8. Februar 2018:

«Israel hat in den vergangenen Tagen seine Drohungen wegen Libanons Einladung zu Offshore-Angeboten zur Gasexploration an der Seegrenze der Länder eskaliert.

Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman beschrieb die Explorationsausschreibung des Libanon als „sehr provokativ“ und erklärte, dass der Libanon Ausschreibungen für Angebote auf einem Gasfeld machte, „das allen Belegen zufolge uns gehört“.»

Seine Bemerkungen riefen die scharfe Verurteilung der militanten Hisbollah hervor und von den libanesischen Politikern, einschließlich Hariri, ein westlicher Verbündeter, die Liebermans Anmerkungen als „offenkundige Provokation beschrieben, die der Libanon zurückweist.»

Abi Assi zitierte Hariri, als er am Donnerstag sagte, dass das Meeres-Gebiet, das Israel beansprucht, „im Besitz des Libanon ist“.

Einen Tag nach Erscheinen des oben genannten Berichts sagte der libanesische Energieminister: „Der Streit mit Israel wird den Libanon nicht davon abhalten, von potenziellen Tiefseereserven im umstrittenen Block 9 zu profitieren».

Ein internationales Konsortium, bestehend aus drei riesigen Ölgesellschaften – Italiens Eni, Frankreichs Total und Russlands Novatek – steht bereit, um mit den Bohrungen zu beginnen, obwohl Total angesichts der israelischen Bedrohungen immer weniger bereit ist, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Viele im Libanon haben das Gefühl, dass ihr Land buchstäblich zwischen dem Teufel und dem tiefblauen Meer gefangen ist.

Seit Jahren schickt der Krieg im benachbarten Syrien Hunderttausende von Flüchtlingen über die Grenze in den winzigen Libanon, was die empfindliche und unzureichende Infrastruktur des Landes stark belastet. Flüchtlings-Slums sind aus dem Boden geschossen, sowohl im Bekaa Tal als auch in den großen Städten.

Terroristengruppen, die vom Westen und seinen Verbündeten unterstützt werden, haben die Grenze überschritten und operieren in der Grenzregion und infiltrieren gleichzeitig die Hauptstadt.

Im Jahr 2017 gelang es dem libanesischen Militär, zusammen mit syrischen Streitkräften und der Hisbollah, sowohl al Nusra- als auch ISIS-Zellen zu sellen und stark zu schwächen.

Die Hisbollah ist die einzige wirklich mächtige soziale Kraft im Libanon, die allen bedürftigen Bürgern und Flüchtlingen, unabhängig von ihrer Religion oder ethnischen Zugehörigkeit, Hilfe leistet. Sie kämpft auch entschlossen gegen alle eingeschleusten Terroristen, die im libanesischen Hoheitsgebiet operieren.

Dank der Hilfe sowohl Russlands als auch der Hisbollah gelang es den syrischen Streitkräften, den größten Teil des Territoriums ihres Landes zurückzugewinnen und dem Sieg sehr nahe zu kommen. Das Land befindet sich im Wiederaufbau und Hunderttausende von Flüchtlingen kehren nach Hause zurück, einschließlich derjenigen, die vorübergehend im Libanon Zuflucht gesucht hatten.

Die Ausgrenzung der Hisbollah hätte auf jeden Fall verheerende Auswirkungen auf den Libanon und Syrien. Und das Ignorieren, Einschüchtern und Antagonisieren der Hisbollah ist genau das, was die Vereinigten Staaten wieder tun.

US-Außenminister Rex Tillerson reiste nach Beirut und sprach am 15. Februar auf einer Pressekonferenz vor Reportern:

«Es ist unmöglich, über Stabilität, Souveränität und Sicherheit im Libanon zu sprechen, ohne die Hisbollah anzusprechen. Die USA betrachten die Hisbollah seit mehr als zwei Jahrzehnten als terroristische Organisation … Es ist nicht hinnehmbar, dass eine Miliz wie die Hisbollah außerhalb der Autorität der libanesischen Regierung operiert. Der einzige legitime Verteidiger des libanesischen Staates sind die libanesischen Streitkräfte.“

Herr Tillerson gab einige versöhnliche Worte in Bezug auf die Hisbollah von sich, nur ein paar Tage zuvor, wurde aber von seinen Regime-Apparatschiks und den Mainstream-Medien lautstark kritisiert. Prompt hat er seine fünf Sinne wieder zusammengenommen und hörte auf, aus der Reihe zu tanzen.

Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten behandeln die pro-iranische Hisbollah in der Tat als terroristische Organisation. Israel schüchtert den Libanon ständig ein und erklärt, dass es keinen iranischen Einfluss in seiner Umgebung tolerieren wird. Die Tatsache, dass der Libanon ein unabhängiges Land ist, wird irgendwie übersehen. Von ihm wird erwartet, dass er sich“benimmt“, dass er fremde Diktate akzeptiert, auch wenn es bedeutet, gegen seine eigenen Interessen zu verstoßen.

Aber schließlich liegt der Libanon im Nahen Osten, der ja der Spielplatz des Westens und seiner Alliierten ist.

Die meisten libanesischen Bürger sind empört. Die israelische Luftwaffe, die über das Territorium ihres Landes fliegt und Syrien angreift, ist für sie natürlich etwas völlig Unannehmbares. Die Schikanierung wegen umstrittener, rohstoffreicher Meeresgebiete sowie der Bau von Grenzbarrieren riefen große Empörung hervor. Bis jetzt war das libanesische Volk jedoch der Ansicht, dass es angesichts der überwältigenden militärischen Macht Israels, eines Landes, das von den Vereinigten Staaten und den meisten westlichen Ländern entschieden unterstützt wird, nur sehr wenig tun konnte.

All das hat sich plötzlich geändert.

Unerwartet, wenn auch logischerweise, ist die“russische Alternative“ entstanden.

Wie vom Middle East Monitor am 8. Februar 2018 berichtet:

«Russische Medienquellen enthüllten, dass der russische Premierminister Dmitri Medwedew am Dienstag das russische Verteidigungsministerium angewiesen hatte, Gespräche mit seinem libanesischen Amtskollegen aufzunehmen, um ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Libanon zu unterzeichnen.

Der zwischen den Parteien zu unterzeichnende Abkommensentwurf beinhaltet die Öffnung libanesischer Häfen für russische Kriegsschiffe und -flotten sowie die Einrichtung libanesischer Flughäfen als Transitstation für russische Flugzeuge und Kampfflugzeuge und die Entsendung russischer Militärexperten zur Ausbildung und Stärkung der Fähigkeiten von Mitgliedern der libanesischen Armee, so die russische Agentur Sputnik.»

Dies ist nur eine logische Fortsetzung des russischen Vorgehens gegenüber dem Nahen Osten im Allgemeinen und dem Libanon im Besonderen. Laut einer Erklärung des russischen Außenministeriums, die im November 2017 veröffentlicht wurde, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow:

«Russland unterstützt stets die Souveränität, Einheit und territoriale Integrität des Libanon. Wir sind daran interessiert, sicherzustellen, dass der Libanon sicher und effektiv funktioniert, unter Beteiligung aller Regierungsstellen und aller staatlichen Strukturen.»

Diese Bemerkungen machte Lawrow bei einem Treffen mit seinem libanesischen Kollegen Gebran Bassil in Moskau.

Russland wird immer aktiver in jenen Ländern, die durch die westlichen Interventionen zerstört oder zumindest angeschlagen wurden, wie Syrien, Libyen, jetzt Libanon und bald hoffentlich Afghanistan. Das Engagement Russlands betrifft die Diplomatie und die Wirtschaft bis hin zum Militär, wie es in Syrien der Fall war.

Ein libanesischer Intellektueller, erklärte anonym für diesen Essay:

«Wenn das russische Militär in den Libanon kommt, dann wird die israelische Luftwaffe sicherlich aufhören, über unser Territorium zu fliegen. Wir wären auch in der Lage, unsere Organisationen und Bewegungen zu erhalten, insbesondere diejenigen, die unserem Land geholfen haben, vereint zu bleiben und zu überleben. Die meisten Libanesen haben keine schlechten Erfahrungen mit Russland gemacht. Wir haben viele Dinge ausprobiert, viele Bündnisse, und sie sind gescheitert: Wir sind immer noch verwundbar, ungeschützt. Es schadet nichts, mit den Russen zu arbeiten.“

Der Westen, insbesondere die Vereinigten Staaten, sind sich der Stimmung auf den Straßen des Libanon wohl bewusst. Deshalb kam Mr. Tillerson zu einem offiziellen Besuch. Aber er bot nichts Neues an, und was er anbot, wurde abgelehnt. Es ist klar, dass es seine Aufgabe war, den Status quo zu erhalten.

Obwohl es immer deutlicher wird, dass das libanesische Volk auf etwas viel Dramatischeres und ‘Radikaleres’ hofft – es will, dass ihr Land respektiert und ernst genommen wird. Es will, dass seine Grenzen geschützt werden. Es will eine eigenständige Außenpolitik. Es will entscheiden, wer ihr Verbündeter und wer ihr Feind ist.

Libanon ist es müde, zwischen dem Teufel und dem tiefen blauen Ozean zu stecken. Und jetzt entdeckt es, dass es noch andere Optionen gibt!

Andre Vltchek ist Philosoph, Romanautor, Filmemacher und investigativer Journalist. Er hat über Kriege und Konflikte in Dutzenden von Ländern berichtet. Drei seiner jüngsten Bücher sind seine Hommage an „Die große sozialistische Oktoberrevolution“, einen revolutionären Roman „Aurora“ und ein Bestsellerwerk der politischen Sachliteratur: „Exposing Lies Of The Empire“. Sehen Sie sich seine anderen Bücher hier an. Sehen Sie Ruanda Gambit, seine bahnbrechende Dokumentation über Ruanda und DR Kongo und seinen Film/Dialog mit Noam Chomsky „On Western Terrorism“. Vltchek lebt derzeit in Ostasien und im Nahen Osten und arbeitet weiterhin weltweit. Er ist über seine Website und seinen Twitter zu erreichen.

