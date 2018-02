Regimewechsel in Venezuela gescheitert. Kommt ein Militärputsch oder eine Invasion?

von Kevin Zeese und Margaret Flowers – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Ein militärischer Angriff auf Venezuela von der kolumbianischen und brasilianischen Grenze aus ist nicht weit hergeholt.

Mehrere Signale deuten auf einen möglichen Militärschlag gegen Venezuela hin, wobei hochrangige Beamte und einflussreiche Politiker deutlich machen, dass es sich um eine eindeutige Möglichkeit handelt.

In einer Rede an seiner Alma Mater, der Universität von Texas, am 1. Februar, schlug Staatssekretär Tillerson einen möglichen Militärputsch im Land vor. Tillerson besuchte dann die alliierten lateinamerikanischen Länder, die auf einen Regimewechsel und weitere Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela drängten. Tillerson erwägt Berichten zufolge auch, die Verarbeitung oder den Verkauf von venezolanischem Öl in den Vereinigten Staaten zu verbieten, und hält andere Länder davon ab, venezolanisches Öl zu kaufen.

In einer Reihe von Tweets rief Senator Marco Rubio, der Republikaner aus Florida, wo viele venezolanische Oligarchen leben, offen zu einem Militärputsch in Venezuela auf. Die Welt würde die Streitkräfte in #Venezuela unterstützen, wenn sie beschließen, das Volk zu schützen und die Demokratie wiederherzustellen, indem sie einen Diktator entfernen“, tweetete der ehemalige Präsidentschaftskandidat.

Wie absurd – einen gewählten Präsidenten mit einem Militärputsch zu entfernen, um die Demokratie wiederherzustellen? Besteht das die Plausibilitätsprüfung? Dieser Refrain von Rubio und Tillerson scheint die unsinnige öffentliche Position der US-Politik zu sein.

Die USA streben seit der Wahl von Hugo Chavez im Jahr 1998 einen Regimewechsel in Venezuela an. Trump schloss sich den Präsidenten Obama und Bush vor ihm an, um die Bemühungen um einen Regierungswechsel fortzusetzen und eine US-freundliche Oligarchenregierung einzurichten.

Man kam dem 2002 am nächsten, als ein Militärputsch Chavez entfernte. Der Oberbefehlshaber des venezolanischen Militärs kündigte an, dass Chávez zurückgetreten sei und Pedro Carmona von der venezolanischen Handelskammer zum Interimspräsidenten ernannt worden sei. Carmona löste die Nationalversammlung und den Obersten Gerichtshof auf und erklärte die Verfassung für nichtig. Das Volk umzingelte den Präsidentenpalast und besetzte Fernsehsender, Carmona trat zurück und floh nach Kolumbien. Innerhalb von 47 Stunden haben Zivilisten und das Militär Chávez in die Präsidentschaft zurückversetzt. Der Staatsstreich war ein Wendepunkt, der die bolivarische Revolution stärkte, zeigte, dass die Menschen einen Staatsstreich besiegen konnten und entlarvte die USA und die Oligarchen.

Die USA und die Oligarchen setzen ihre Bemühungen zur Umkehrung der bolivarischen Revolution fort. Die Vereinigten Staaten haben eine lange Geschichte von Regimewechseln in der ganzen Welt und haben alle ihre Instrumente des Regimewechsels in Venezuela ausprobiert. Bisher sind sie gescheitert.

Wirtschaftskrieg

In diesem Foto vom 23. August 2017 warten die Menschen vor einem Supermarkt daauf, daß subventionierte Produkte in Caracas, Venezuela, ankommen. US-Finanzsanktionen führen dazu, dass die Venezolaner wie nie zuvor Mangel haben. (AP/Ariana Cubillos)

Die Zerstörung der venezolanischen Wirtschaft ist eine laufende Kampagne der USA und der Oligarchen. Es erinnert an den Staatsstreich der USA in Chile, der die Präsidentschaft von Salvador Allende beendete. Um das Umfeld für den chilenischen Staatsstreich zu schaffen, befahl Präsident Nixon der CIA, „die Wirtschaft zum Schreien zu bringen“.

Henry Kissinger entwarf den Putsch, bei dem eine Milliarde Dollar an Investitionen auf dem Spiel standen. Er fürchtete auch den „heimtückischen Modell-Effekt“ des Beispiels Chile, der dazu führte, dass andere Länder mit den USA und dem Kapitalismus brechen würden. Kissingers oberster Abgeordneter im Nationalen Sicherheitsrat, Viron Vaky, widersetzte sich dem Staatsstreich mit den Worten: „Was wir vorschlagen, ist offensichtlich ein Verstoß gegen unsere eigenen Prinzipien und politischen Grundsätze… Wenn diese Prinzipien irgendeine Bedeutung haben, dann weichen wir normalerweise von ihnen ab, nur um der schwersten Bedrohung zu begegnen… unserem Überleben…“.

Diese Einwände gelten auch für die jüngsten Staatsstreiche der USA, unter anderem in Venezuela und Honduras, in der Ukraine und in Brasilien. Allende starb während des Putsches und schrieb seine letzten Worte an das chilenische Volk, insbesondere an die Arbeiter: „Es lebe das Volk! Lang lebe der Arbeiter!“ An seine Stelle trat Augusto Pinochet, ein brutaler und gewalttätiger Diktator.

Seit Jahrzehnten führen die USA in Venezuela einen Wirtschaftskrieg, der die Wirtschaft zum Aufschreien bringt. Wohlhabende Venezolaner haben wirtschaftliche Sabotage betrieben, die von den USA mit Sanktionen und anderen Taktiken unterstützt wurde. Dazu gehört das Horten von Nahrungsmitteln, Vorräten und anderen lebensnotwendigen Gütern in Lagerhäusern oder in Kolumbien, während die venezolanischen Märkte leer sind. Die Knappheit wird genutzt, um Proteste zu schüren, z.B. „Der Marsch der leeren Töpfe“, eine Kopie der Märsche in Chile vor dem Putsch vom 11. September 1973. Der Wirtschaftskrieg ist durch Obama und unter Trump eskaliert, und Tillerson drängt nun auf Wirtschaftssanktionen das Öl betreffend.

Präsident Maduro erkannte die wirtschaftliche Not, sagte aber auch, dass Sanktionen die Chance für eine neue Ära der Unabhängigkeit eröffnen und „die Phase der Post-Dominierung durch die Vereinigten Staaten beginnt, wobei Venezuela wieder im Mittelpunkt dieses Kampfes für Würde und Befreiung steht“. Der stellvertretende Vorsitzende der Sozialistischen Partei, Diosdado Cabello, sagte:“Wenn sie Sanktionen verhängen, werden wir Wahlen durchführen“.

Opposition Proteste

Ein Protestierender, der eine Gasmaske trägt und einen Golfschläger trägt, geht zu den Mitprotestierenden, vorbei an einem brennenden Bus der öffentlichen Verkehrsmittel in Caracas, Venezuela, 13. Mai 2017. Die regierungsfeindliche Protestbewegung, die seit März fast täglich Massen von Menschen auf die Straße gelockt hat, setzte sich am Samstag fort. (AP/Fernando Llano)

Ein weiteres gängiges Instrument des US-Regimes zum Regimewechsel ist die Unterstützung von Oppositionsprotesten. Die Trump-Regierung erneuerte die Unterstützung der Regimewechsel-Operationen in Venezuela und die Anti-Maduro-Proteste, die unter Obama begannen, wurden immer heftiger. Zu den Protesten der Opposition gehörten Barrikaden, Scharfschützen und Morde sowie weit verbreitete Verletzungen ihrer Gegner. Als die Polizei Gewalttäter verhaftete, behaupteten die USA, Venezuela habe sich gegen die Redefreiheit und Proteste gewehrt.

Die Opposition versuchte, das harte Durchgreifen gegen Gewalt zu nutzen, um die US-Taktik der Teilung des Militärs zu erreichen. Die amerikanischen und westlichen Medien ignorierten die Gewalt der Opposition und beschuldigten stattdessen die venezolanische Regierung. Die Gewalt wurde so extrem, dass es so aussah, als ob die Opposition Venezuela in einen Bürgerkrieg nach syrischem Vorbild drängte. Stattdessen ging die Gewalt der Opposition auf sie zurück.

Gewalttätige Proteste gehören zum Repertoire der US-Regierung. Dies wurde durch den Putsch der USA in der Ukraine demonstriert, wo die USA 5 Milliarden Dollar für die Organisation der Regierungsopposition ausgaben, einschließlich der Finanzierung gewalttätiger Demonstranten durch die USA und die EU. Diese Taktik wurde in frühen US-Putschversuchen wie dem iranischen Staatsstreich von Premierminister Mossadegh von 1953 angewandt. Die USA haben zugegeben, dass sie diesen Putsch organisiert haben, der die kurze Erfahrung des Iran mit der Demokratie beendet hat. Wie Venezuela war ein wichtiger Grund für den Staatsstreich im Iran die Kontrolle über das Öl der Nation.

Finanzierung der Opposition

Präsident Donald Trump, Vizepräsident Mike Pence und Senator Marco Rubio treffen sich mit Lillian Tintori, der Ehefrau des von den USA unterstützten venezolanischen Oppositionsführers Leopoldo Lopez. (Foto vom Weißen Haus)

Es hat massive US-Investitionen in die Schaffung der Opposition gegen die venezolanische Regierung gegeben. Dutzende Millionen Dollar wurden offen über USAID, die National Endowment for Democracy und andere damit verbundene US-Regimewechselagenturen ausgegeben. Es ist nicht bekannt, wie viel die CIA aus ihrem geheimen Haushalt ausgegeben hat, aber die CIA war auch in Venezuela involviert. Der derzeitige CIA-Direktor, Mike Pompeo, sagte, er sei „hoffnungsvoll, dass es einen Übergang in Venezuela geben kann“.

Die Vereinigten Staaten haben auch Führer von Oppositionsbewegungen ausgebildet, z.B. wurde Leopoldo López an privaten Schulen in den USA ausgebildet, einschließlich des CIA-assoziierten Kenyon College. Er wurde an der Harvard Kennedy School of Government usgebildet und besuchte wiederholt die Regime Change Agency des National Republican Institutes.

Wahlen

Leute überprüfen ihre Wahlmaschine an einer Liste von Wählern, die vom venezolanischen Nationalen Wahlrat, CNE, außerhalb eines Wahllokals während der Wahl für eine Verfassungsversammlung in Caracas, Venezuela, am 30. Juli 2017 zur Verfügung gestellt wird. (AP/Ariana Cubillos)

Nach der Wahl Venezuelas gießen die USA und ihre Verbündeten Öl ins Feuer – ein Coup könnte vorwärts kommen

Während die USA Venezuela als Diktatur bezeichnen, handelt es sich in Wirklichkeit um eine starke Demokratie mit einem ausgezeichneten Abstimmungssystem. Wahlbeobachter überwachen jede Wahl.

Im Jahr 2016 führte die Wirtschaftskrise dazu, dass die Opposition eine Mehrheit in der Nationalversammlung gewann. Eine ihrer ersten Handlungen war die Verabschiedung eines Amnestiegesetzes. Das Gesetz betraf 17 Jahre lange Verbrechen, darunter Gewaltverbrechen und Terrorismus, die von der Opposition begangen wurden. Es war ein Eingeständnis von Verbrechen bis zum Staatsstreich von 2002 und bis 2016. Das Gesetz demonstrierte gewalttätigen Verrat an Venezuela. Einen Monat später entschied der Oberste Gerichtshof Venezuelas, dass das Amnestiegesetz verfassungswidrig sei. US-Medien, Befürworter von Regimewechseln und Menschenrechtsgruppen gegen Venezuela griffen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs an und offenbarten so ihr Bündnis mit den Kriminellen.

Jahrelange gewalttätige Proteste und Versuche, das Regime zu ändern und dann ihre Verbrechen in einem Amnestiegesetz einzugestehen, haben dazu geführt, dass diejenigen, die gegen die bolivarische Revolution sind, die Macht verlieren und unbeliebt werden. Bei drei jüngsten Wahlen gewann Maduros Partei die Wahlen zur Regional-, Kommunal- und Konstituierenden Versammlung.

Die Wahlkommission kündigte an, dass die Präsidentschaftswahlen am 22. April stattfinden werden. Maduro wird mit der Vereinigten Sozialistischen Partei für eine Wiederwahl kandidieren. Oppositionsführer wie Henry Ramos und Henri Falcon haben Interesse an einer Kondidatur bekundet, aber die Opposition hat nicht entschieden, ob sie sich beteiligen will. Henrique Capriles, der bei der letzten Wahl knapp gegen Maduro verloren hatte, wurde wegen Unregelmäßigkeiten in seinem Wahlkampf, einschließlich der Entgegennahme ausländischer Spenden, von der Kandidatur ausgeschlossen. Capriles war einer der Anführer der gewalttätigen Proteste. Als sein Verbot verkündet wurde, rief er zu Protesten auf, um Maduro aus dem Amt zu entfernen. Ebenfalls verboten wurde die Kandidatur von Leopoldo Lopez, einem weiteren Anführer der gewalttätigen Proteste, der unter Hausarrest steht und wegen Anstiftung zur Gewalt eine dreizehnjährige Haftstrafe verbüßt.

Jetzt sagen die Vereinigten Staaten, dass sie die Präsidentschaftswahlen nicht anerkennen werden und drängen auf einen Militärputsch. Zwei Jahre lang forderte die Opposition Präsidentschaftswahlen, doch jetzt ist unklar, ob sie teilnehmen wird. Sie wissen, dass sie unbeliebt sind, und Maduro wird wahrscheinlich wiedergewählt.

Kommt der Krieg gegen Venezuela?

US-Panzer und bewaffnete Mannschaftswagen, die während der „Operation Just Cause“ am 21. Dezember 1989 in Panama unterwegs waren. Die US-Invasion wurde als potenzielles Modell für eine internationale Intervention in Venezuela vorgeschlagen. (AP/Jaime Fernandez)

Ein Militärputsch steht in Venezuela vor Herausforderungen, da das Volk, einschließlich des Militärs, über den US-Imperialismus gut informiert ist. Tillerson, der offen auf einen Militärputsch drängt, macht es noch schwieriger.

Regierung und Opposition haben kürzlich eine Friedensvereinbarung mit dem Titel „Democratic Coexistence Agreement for Venezuela“ ausgehandelt. Sie einigten sich auf alle Fragen, einschließlich der Beendigung von Wirtschaftssanktionen, der Planung von Wahlen und vieles mehr. Sie einigten sich auf den Termin der nächsten Präsidentschaftswahlen. Ursprünglich war es für März geplant, aber in einem Zugeständnis an die Opposition wurde es auf Ende April verschoben. Maduro unterzeichnete das Abkommen, obwohl die Opposition nicht an der Unterzeichnungszeremonie teilnahm. Sie zog sich zurück, nachdem der kolumbianische Präsident Santos, der mit Minister Tillerson zusammentraf, anrief und ihnen sagte, sie sollten nicht unterschreiben. Maduro wird das Abkommen nun zu einer öffentlichen Angelegenheit machen, indem er es dem venezolanischen Volk erlaubt, es zu unterzeichnen.

Die Nichtanerkennung von Wahlen und das Drängen auf einen Militärputsch sind schon schlimm genug, aber noch beunruhigender ist, dass Admiral Kurt Tidd, Chef von Southcom, nach dem Besuch von Tillerson eine Klausurtagung in Kolumbien abgehalten hat. Das Thema lautete „Regionale Destabilisierung“ und Venezuela stand im Mittelpunkt.

Ein militärischer Angriff auf Venezuela von der kolumbianischen und brasilianischen Grenze aus ist nicht weit hergeholt. Im Januar fragte die NY Times: „Soll das US-Militär in Venezuela einmarschieren?“ Präsident Trump sagte, die USA erwägen US-Militärgewalt gegen Venezuela. Sein Stabschef, John Kelly, war früher Generaldirektor von Southcom. Tidd hat behauptet, die Krise, die zum großen Teil durch den Wirtschaftskrieg gegen Venezuela verursacht wurde, erfordere aus humanitären Gründen militärische Maßnahmen.

In Kolumbien, das die Rolle Israels für die USA in Lateinamerika spielt, laufen bereits Kriegsvorbereitungen. Die Staatsstreichregierung in Brasilien erhöhte ihr Militärbudget um 36 Prozent und beteiligte sich an der Operation America United, der größten gemeinsamen militärischen Übung in der lateinamerikanischen Geschichte. Es war eine von vier militärischen Übungen der USA mit Brasilien, Kolumbien und Peru in Lateinamerika im Jahr 2017. Der US-Kongress wies das Pentagon an, militärische Szenarien für Venezuela im National Defense Authorization Act 2017 zu entwickeln.

Während es Widerstand gegen US-Militärstützpunkte gibt, erklärt James Patrick Jordan in unserer Radiosendung, dass die USA Militärstützpunkte in Kolumbien und der Karibik haben und militärische Abkommen mit Ländern in der Region geschlossen wurden.

Die Vereinigten Staaten zielen auf Venezuela, weil die Bolivarische Revolution ein Beispiel gegen den US-Imperialismus ist. Eine Invasion Venezuelas wird zu einem weiteren Kriegssumpf, das unschuldige Venezuelaner, US-Soldaten und andere wegen der Kontrolle des Öls tötet. Menschen in den Vereinigten Staaten, die die Selbstbestimmung der Länder unterstützen, sollten sich mit den Venezolanern solidarisch zeigen, die US-Agenda aufdecken und den Regimewechsel öffentlich verurteilen. Wir müssen die Menschen darüber aufklären, was in Venezuela wirklich geschieht, um die falsche Berichterstattung in den Medien zu überwinden.

Ein regierungsfeindlicher Demonstrant hält ein Schild mit Fotos von Präsident Nicolas Maduro, Regierungsbeamten und einem Visier, während der Zusammenstöße mit Sicherheitskräften in Caracas, Venezuela, am 22. Juli 2017. (AP/Fernando Llano)

Kevin Zeese, JD ist ein Organisator von „Popular Resistance” und verantwortlich für Finanzen. Er ist ein Anwalt, der seit seinem Abschluss an der George Washington Law School 1980 machte und ein politischer Aktivist.

Margaret Flowers, MD Co-Direktorin von „Its Our Economy“, ist Kinderärztin in Maryland. Sie verließ die Praxis im Jahr 2007, um sich für eine Vollzeitbeschäftigung für ein Gesundheitssystem mit einem einzigen Kostenträger sowohl auf staatlicher als auch auf nationaler Ebene einzusetzen.

https://popularresistance.org/regime-change-fails-is-military-coup-or-invasion-of-venezuela-next/

https://www.mintpressnews.com/regime-change-in-venezuela-failed-is-a-military-coup-or-invasion-coming/237666/

