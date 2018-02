ENDLICH:Südafrikas Präsident Jacob Zuma tritt zurück + ein Video mit John Pilger über die Lage in Südafrika

von Jason Burke/John Pilger – https://einarschlereth.blogspot.de

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Jacob Zuma, Präsident von Südafrika ist zurückgetreten, nachdem er tagelang den Befehl zum Rücktritt durch den ANC (seine Partei) ignoriert hat. Am Vorabend der Abstimmung über die Vertrauensfrage, hat er im Fernsehen seinen Rücktritt bekannt gegeben:

”Ich will nicht, dass es in meinem Namen Tote gibt. Der ANC soll nicht wegen mir gespalten werden.”

Am 15. Februar 2018 soll sein Stellvertreter Cyril Ramaphosa als sein Nachfolger vereidigt werden.

Dieser Mann, der 20 Jahre lang am Ruder gewesen ist und das Land total heruntergewirtschaft hat, der von einem Korruptionsskandal in den nächsten rutschte, sollte vor Gericht gestellt werden. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil er zu viele Anhänger hatte, die von seinen Schiebereien profitiert haben.

Wie das Volk von Südafrika in die Irre geführt wurde und wie es sich wieder erheben kann

Der bekannte australische Journalist und Filmemacher John Pilger reiste im November nach Südafrika und hat in Kapstadt zum Andenken an den anti-Apartheid-Kämpfer Abdulhay Ahmed Saloojee einen Vortrag gehalten. In seiner Rede fragte er, wieso der Kampf um die Befreiung und Freiheit erst noch gewonnen werden muss. Weil es immer noch eine Form der Apartheid im Land gibt und weil die Unterdrückung zu einem Modell in vielen Teilen der Welt geworden ist.

