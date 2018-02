Israelischer Verkehrsminister droht: „Libanon wird zurück in die Steinzeit befördert“

Der israelische Verkehrsminister und Mitglied des Sicherheitskabinetts Israel Katz wiederholte damit die Ansichten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahus und dem Sprecher des IDF. Die israelische Regierung wirft dem Iran vor, sich im Libanon auszubreiten und in Syrien Fuß zu fassen. Im Jemen soll der Iran einen Stellvertreterkrieg führen und die Huthi-Rebellen im Kampf unterstützen.

Benjamin Netanjahu ist erklärter Gegner des Nuklearabkommens mit dem Iran. Er ist der Ansicht, dass dieses dem Iran ermögliche, unbedarft sein militärisches Arsenal bis hin zu Atomwaffen auszubauen. Auch sein Verbündeter Donald Trump kritisiert das Nuklearabkommen, das zur Amtszeit seines Vorgängers unterzeichnet wurde.

Katz fasste die Ansicht zur roten Linie Israels gegenüber den Ynet-Nachrichten zusammen:

Wir haben daran gearbeitet, dass das nicht durch iranischen Waffenschmuggel in Syrien eintritt und wir machen nun deutlich, dass wir dem Iran nicht erlauben Fabriken zur Herstellung oder zum Umbau von Präzisions-Raketen auf libanesischem Grund zu errichten. Das wurde in Gesprächen mit Russland ebenfalls deutlich gemacht und natürlich mit den Vereinigten Staaten und anderen europäischen Ländern in Form von Benachrichtigungen, die allesamt darauf abzielen, einen Krieg und einen Konflikt zu vermeiden, denn an diesem haben wir kein Interesse. Wir machen nur unsere rote Linie klar.