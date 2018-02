Über die Besetzung Syriens und das neue Gesicht des Imperialismus

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

US-Streitkräfte haben das syrische Militär angegriffen, es kam nach Berichten zu über 100 Toten. Das syrische Außenministerium nennt den Luftangriff ein Massaker, ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschheit.

Die USA sind eine Invasions- und Besatzungsmacht, die sich in Syrien ohne die Erlaubnis seiner Regierung aufhalten. Dennoch behaupten sie, der Luftschlag war ein Akt der „Selbstverteidigung“ gegen einen „nicht provozierten Angriff“ gegen die US-gestützte SDF, eine hauptsächlich kurdische Miliz, die einen Teil des syrischen Landes besetzt hält. Bei dem Angriff kam kein Amerikaner zu Schaden oder ums Leben. Die SDF berichtet von einem Verletzten. Das ist in etwa so wie wenn jemand sagt, er sei in ein Haus eingebrochen und habe dann den Hausbesitzer in Notwehr erdrosselt.

Ob ihr’s glaubt oder nicht: Es scheint fast so als drehe es sich bei dem letzten Gemetzel des US-Militärs gegen Araber in ihrem eigenen Land gar nicht um Selbstverteidigung, sondern ums Erdöl. Das immer lesenswerte Moon of Alabama legt überzeugend dar, dass die amerikanische Version de Geschichte voller Lücken ist, sondern dass die ganze Sache sehr wohl eine „Falle“ sein könnte, um einen örtlichen Deal zu sabotieren, der gemacht wurde damit die SDF in der näheren Zukunft ein Öl- und Gasfeld an die syrische Regierung zurückgibt.

Das würde perfekt zu dem Kommentar passen, den Professor Joshua Landis zu dem Angriff gemacht hat. Darin sagt er, dass es Amerikas Plan ist, Syrien schwach, arm und gespalten zu halten, damit die US/Israel/Saudi-Rivalen Iran und Russland geschwächt werden. Es würde auch die Stellungnahme des US-Außenministers Rex Tillerson vor ein paar Wochen erklären, dass Tausende amerikanische Truppen in Syrien verbleiben, damit Assad daran gehindert wird, über die von ISIS befreiten Gebiete die Kontrolle zu erlangen.

So sieht er aus, der neue Imperialismus.

Tweet von Joshua Landis @joshua_landis:

„Dieser Plan wird nicht damit enden, dass Russland Assad von der Macht entfernt. Das festigt nur eine Politik, die Damaskus den Zugriff auf Syriens Erdöl, Wasser und Landwirtschaft verweigert um das Land arm, schwach und gespalten zu halten. Das wird Israel und den Saudis helfen und den Iran und Russland schwächen. Es verschafft ihnen Feigenblätter aus Menschenrechten“ – 9 Feb 2018

Als die Russische Föderation 2014 die Krim annektierte, da haben alle ihren Verstand verloren. (Anm.d.Ü.: hier fügt Johnstone den absurden Wikipedia-Artikel dazu ein):

Man annektiert nicht mehr einfach so andere Länder! Das ist so barbarisch! Das ist so…20.Jahrhundert!

So machen wir das nicht mehr in der modernen Welt. Wir erweitern unsere geopolitische Macht nicht durch offene Landnahme, wir erweitern sie mit Verträgen, Allianzen, Geheimdienst- und Überwachungsdeals, Handelsabkommen, Konzernverträgen, Geheim-Pakten und der Besetzung strategischer Schlüsselpositionen unter dem Vorwand der Bekämpfung des Terrorismus. So machen das zivilisierte Leute.

In der alten Zeit hätte ein Imperium sich vergrößert, indem man in ein schwächeres Territorium einmarschiert ist, dessen Menschen getötet hat bis sie aufgaben und dann hätte man die Flagge gehisst. Man hat die Landkarten so verändert, dass jeder sehen konnte, dass dieses Gebiet jetzt unter der Kontrolle Roms, oder der britischen Krone oder von Napoleon oder wem auch immer stand. Und die Machtstrukturen veränderten sich entsprechend. Das war alles relativ einfach und transparent.

Der neue Imperialismus tut so etwas nicht mehr. Man wird nicht erleben, dass Syrien zu einen 51. Staat gemacht wird.

Seit dem Ende des 2. Weltkriegs ist es für eine Regierung zunehmend zu einem Tabu geworden, offen in ein Land einzumarschieren, und viele internationale Gesetze wurden beschlossen, die das widerspiegeln. Und dennoch ist Weltmacht offensichtlich noch nie so stabil gewesen wie heute. Die USA, Großbritannien, die EU, Saudi Arabien, Israel, Kanada, Australien und viele andere Nationen marschieren zu einer Vielzahl von Dingen mehr oder weniger im Gleichschritt, vom Neoliberalismus über die Überwachung bis zu jenen „Regimen“, die gerade mit noch mehr Sanktion geprügelt werden sollen. Die Ausrichtung ist nicht perfekt, aber perfekt genug um sie nicht leugnen zu können.

