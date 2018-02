Das Endspiel von Zuma stürzt Südafrika in die politische Vorhölle.

von http://www.marxist.com

Übersetzung LZ

Außergewöhnliche Ereignisse der letzten Tage rund um das Schicksal von Jacob Zuma haben den ANC – und das Land – in eine tiefe Krise gestürzt. Die skandalumwitterte Präsidentschaft von Zuma ist für die Ramaphosa-Fraktion, die den ANC nur am Rande kontrolliert, eindeutig unhaltbar. Darüber hinaus destabilisiert die anhaltende Präsenz von Zuma die gesamte politische Situation und könnte den Wahlaussichten des ANC im Jahr 2019 schaden. Das Big Business ist verzweifelt daran, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Das Problem für sie ist, dass das Kräfteverhältnis zwischen den beiden kämpfenden ANC-Fraktionen sehr ausgeglichen ist, wie wir auf der nationalen Konferenz im Dezember gesehen haben. Jetzt hat die Krise in der Partei das ganze Land in einen politischen Schwebezustand versetzt.

Infolge der Spaltungen befindet sich die Partei nun wirklich in einem Zustand der Lähmung. Sie ist nicht in der Lage, konkrete Entscheidungen zu treffen und noch weniger in der Lage, diese umzusetzen. Die Spannungen in der Partei haben sich auf die Straßen ausgebreitet und es kam zu Zusammenstößen außerhalb des Parteizentrums. Dies ist ein neues Element in der Situation und könnte die allgemeinen politischen Turbulenzen verschärfen.

Vor der jährlichen Rede zur Lage der Nation und der Eröffnung des Parlaments, die am 8. Februar stattfinden sollte, hat die neue Parteiführung eine Reihe von Sitzungen abgehalten, um den Ausstieg von Zuma zu erörtern. Am Sonntagabend trafen sich die „Top Sechs“ mit Zuma in der Präsidentenresidenz in Pretoria. Im Vorfeld der Versammlung gab die Leitung völlig widersprüchliche Gründe als den Zweck der Versammlung an. Laut Ace Magashule, dem neuen Generalsekretär und Verbündeten von Zuma, „gibt es keine Entscheidung“, dass Zuma zurücktreten soll. Sein Stellvertreter, Jesse Duarte, ein weiterer Verbündeter von Zuma, sagte, dass Zuma bis zur Wahl im nächsten Jahr Präsident bleiben werde. Dem widersprachen jedoch Gwede Mantashe, der jetzt Vorsitzender der Partei ist, und Paul Mashatile, der CNBC mitteilte, dass Zuma sofort zurücktreten müsse.

Jacob Zuma behauptete, „keine Absicht“ zu haben, zurückzutreten / Bild: public domain

Die Spaltungen in der Führung spielten Zuma in die Hände, der am Sonntag unmissverständlich sagte, dass er nicht die Absicht habe, zurückzutreten. Mit mehr als 780 Fällen von Korruption, Erpressung und Betrug, die ihm unter anderem in juristischen Auseinandersetzungen über den Kopf wachsen, hat er keinen Anreiz, das Amt des Präsidenten aufzugeben. Dies ist eine Frage der Selbsterhaltung für Zuma und seiner Fraktion, die alle im Gefängnis landen könnten, wenn sie ihre Regierungsposten verlassen, ohne eine feste Garantie, dass sie nicht verfolgt werden. Mit erheblicher Unterstützung der rückständigeren ländlichen Provinzen und Lumpenelementen in den Städten sind Zuma und seine Kabale bereit, ernsthafte Instabilität zu verursachen. Wir erlebten einen Blick auf diese Möglichkeit am Montag, als BLF (Black First Land First) und andere reaktionäre Gruppen ein paar hundert Lumpenelemente mobilisierten und einen „Hands off Zuma“- Marsch zum Luthuli-Haus organisierten. BLF und ihre Leiter werden von der Familie Gupta finanziert und sind starke Unterstützer von Zuma.

Als Reaktion auf den Marsch der BLF zum Luthuli-Haus organisierten Unterstützer von Ramaphosa und ANC-Mitgliedern im Allgemeinen eine Demonstration zum Schutz des Luthuli-Hauses. Da die Zahl der BLF-Mitglieder von der Pro-Ramaphosa-Gruppe bei weitem übertroffen wurde, entschied die Polizei, die BLF-Gruppe ein paar Blocks weiter weg zu verlegen und organisierte für Ace Magashule, um die Gruppe anzusprechen und ihr Memorandum zu erhalten. Das ärgerte die ANC-Gruppe, die Magashule lautstark ausbuhte, als er zurück zum Luthuli-Haus ging. ANC-Mitglieder nannten ihn einen „Ausverkauf“, und als er das Gebäude betrat, wurde er von der Menge beinahe überwältigt. Nur die Anwesenheit der Polizei bewahrte ihn davor, körperlich angegriffen zu werden. Dies bedeutet eine deutliche Eskalation der Krise innerhalb der Partei. Bislang beschränkten sich die Machtkämpfe auf das offizielle Parteiumfeld. Mit der Situation, die sich auf die Straßen ausbreitet, breitet sich der Aufruhr auch auf den Rest der Gesellschaft aus.

Während all dies außerhalb des Gebäudes stattfand, hielt der Nationale Arbeitsausschuss der Partei eine Dringlichkeitssitzung im Inneren ab. Dann, sieben Stunden später, gab die Partei eine Erklärung ab, dass das Komitee die Angelegenheit dem Nationalen Exekutivkomitee vorgelegt habe: dem höchsten Entscheidungsgremium zwischen den Konferenzen. Dies war ein Hinweis darauf, dass Ramaphosa’s Fraktion in der Debatte als Sieger hervorging. Mit der Drohung, dass der NEC beschließen könnte, den Rücktritt Zumas zu fordern, Stunden, bevor er seine große politische Rede halten sollte, und mit der Tatsache, dass die Economic Freedom Fighters enormen Druck auf den ANC in Form eines Misstrauensantrags gegen Zuma ausübten, erreichten die Spannungen im Land einen Zustand der Fieberhitze.

Die EFF übte Druck auf den ANC aus mit einem Misstrauensantrag gegen Zuma / Image: public domain

Der EFF, der seit seiner Gründung vor rund drei Jahren die politische Agenda bestimmt hat, hat geschworen, Zuma seine Rede am Donnerstag nicht halten zu lassen und sagte, er werde sich dafür einsetzen, dass sein Misstrauensantrag vor der Rede zur Lage der Nation diskutiert wird. Damit wurde der ANC komplett kaltgestellt. Wenn der NEC des ANC beschloss, dass Zuma kurzfristig entfernt werden sollte, dann konnte dies nur durch einen Misstrauensantrag geschehen – den der EFF bereits eingereicht hat! Das hätte bedeutet, dass die ANC-Parlamentsfraktion einen Antrag der Opposition unterstützen müsste. Das wäre eindeutig eine unerträgliche Situation gewesen, die den ANC in Stücke reißen könnte. Die andere Wahl ist Anklage, die Monate dauern könnte, um zu einem Ende zu kommen. Dies ist die Zeit, die die ANC-Führung nicht hat. Wenn Zuma nicht zurücktritt oder in den nächsten Tagen nicht beseitigt wird, könnte die Regierungskrise zu einer totalen Krise des gesamten politischen Systems führen, was wiederum revolutionäre Folgen haben könnte.

Es gibt noch andere rechtliche Erwägungen für den ANC, wenn er sich entschließt, ein Misstrauensvotum gegen Zuma zu unterstützen. Wenn der Antrag angenommen wird, muss das gesamte Kabinett zurücktreten, einschließlich Ramaphosa als stellvertretender Präsident. In einem solchen Szenario überträgt die Verfassung dem Präsidenten der Nationalversammlung für einen Zeitraum von 30 Tagen die Befugnisse der Exekutive. Dies würde zu einer Verfassungskrise führen. Eine Verzögerung oder Verschiebung der Parlamentseröffnung hätte zur Folge gehabt, dass der Staatshaushalt nicht vor Beginn des Haushaltsjahres verabschiedet werden konnte. Dies wiederum würde die administrativen Funktionen der gesamten Regierung in ein Chaos stürzen.

Die ANC-Führung entschied daraufhin, dass der einzige Ausweg für sie darin besteht, den beispiellosen Schritt zu tun, die Ansprache des Staates der Nation zu verschieben. Dies ist ein Zeichen dafür, wie ernst diese Krise ist. Niemals zuvor wurde ein solches Ereignis verschoben – auch nicht in den turbulenten Zeiten der 1980er Jahre, als es zu einer revolutionären Krise und einem Ausnahmezustand kam. Die Entscheidung, SONA zu verschieben, soll dem ANC und insbesondere Ramaphosa Zeit geben, sich mit der Zuma-Krise auseinanderzusetzen.

Ramaphosa wird Gespräche mit Zuma führen, wahrscheinlich um seine Abreise zu verhandeln / Bild: Flickr, GovernmentZA

Da die Ansprache des Staates der Nation verschoben wurde, beschloss Ramaphosa, neue und direkte Gespräche mit Zuma zu führen. Am Mittwoch sagte Ramaphosa in einer Erklärung, dass er und Zuma die Gespräche am Dienstagabend begannen und hofften, ihre Gespräche zu beenden und in den nächsten Tagen ins Land zurückzukehren. Dies war die erste offizielle Bestätigung der direkten Gespräche zwischen den beiden. Die Androhung des Rückrufs brachte Zuma eindeutig zurück an den Tisch. Später gab der ANC in einer seiner seltenen Erklärungen bekannt, dass die Dringlichkeitssitzung seines NEC auf den 17. Februar verschoben wurde. Die Tatsache, dass das Treffen verschoben wurde, deutet darauf hin, dass möglicherweise eine Art Einigung erzielt wurde. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Zuma irgendwann in den nächsten Tagen zurücktreten wird. Die Verzögerung liegt eindeutig in der Entscheidung über die Bedingungen des Ausstiegs von Zuma, zu denen auch eine Begnadigung des Präsidenten gehören könnte, wenn er in einem seiner Rechtsstreitigkeiten verurteilt wird.

Dies könnte aber auch eine der berühmten Zeitverzögerungstaktiken von Zuma sein, die er effektiv eingesetzt hat, um die Macht über das letzte Jahrzehnt zu behalten. Zuma selbst nannte es schändlicherweise seine „Stalingrad-Verteidigung“ (jede noch so kleine Schlacht mit allen Mitteln zu schlagen), um Zeit zu gewinnen. Wenn das Ramaphosa-Lager tatsächlich den Ball in Zumas Spiel gesetzt hat, wird er sich nicht scheuen, seine Abreise so lange wie möglich hinauszuschieben – selbst auf die Gefahr hin, das Land weiter in eine Krise zu stürzen. Was auch immer die Fakten sind, es ist klar, dass Zuma auf dem Weg nach draußen ist. Das Problem ist, dass sich die Partei in einem Zustand der Lähmung befindet. Ramaphosa sagte kürzlich in einem Interview auf dem Weltwirtschaftsforum, sein Ziel sei es nicht, Zuma zu „erniedrigen“. Dies ist eine kodierte Sprache, um eine Spaltung der Partei zu vermeiden. Aber was auch immer sie tun, es wird falsch sein. Ob Zuma bleibt oder geht, die Krise des Systems wird bestehen bleiben.

Selbst für südafrikanische Verhältnisse waren die letzten Tage außergewöhnlich. Die Südafrikaner verfolgen die Situation eifrig und versuchen, dem Chaos einen Sinn zu geben. Die Ungewissheit ist groß und niemand weiß wirklich, wer das Land im täglichen Leben leitet. Das Endspiel der Zuma-Präsidentschaft ist nur der Auftakt zu weiteren Instabilitäten und Unruhen im ANC und im Land. Aber letztendlich ist die politische Instabilität nur ein Spiegelbild der Krise des kapitalistischen Systems – was in Südafrika besonders akut ist.

https://www.marxist.com/zuma-s-endgame-plunges-south-africa-into-political-limbo.htm

Advertisements