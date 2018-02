Der Niedergang der deutschen Leitmedien am Beispiel der Hetzkampagnen zum „Volkslehrer“

Mit ein wenig Sarkasmus könnte ich sagen: Bitte genauso weitermachen, dann erledigt sich das Problem von ganz alleine.

Die Einengung der Debatte

Man sieht über alle berichtenden Medien wie taz, BZ, Tagesspiegel, Welt, et cetera hinweg immer wieder das gleiche Schema. Hier wird mit Schimpf und Schande übergossen, wer abweichende Meinungen vertritt. Alexis de Tocqueville schrieb 1835 mit Bezug auf Nordamerika:

„Die Mehrheit umspannt (…) das Denken mit einem erschreckenden Ring. Innerhalb dessen Begrenzung ist der Schriftsteller frei; aber wehe ihm, wenn er ihn durchbricht. Zwar hat er kein Ketzergericht zu fürchten, aber er ist allen möglichen Verdrießlichkeiten und täglichen Verfolgungen ausgesetzt. Die politische Laufbahn ist ihm verschlossen (…) Man verweigert ihm alles, selbst den Ruhm… Der Herrscher sagt nicht mehr: entweder du denkst wie ich oder du bist des Todes; er sagt: du bist frei, nicht so zu denken wie ich; du behältst dein Leben, deinen Besitz, alles; aber von dem Tage an bist du unter uns ein Fremdling. Du behältst deine Vorrechte in der bürgerlichen Gesellschaft, aber sie nützen dir nichts mehr; denn bewirbst du dich um die Stimme deiner Mitbürger, so werden sie dir diese nicht geben, und begehrst du bloß ihre Achtung, so werden sie tun, als ob sie dir auch diese verweigerten. Du bleibst unter den Menschen, aber du büßest deine Ansprüche auf Menschlichkeit ein. Näherst du dich deinen Mitmenschen, werden sie dich wie ein unreines Wesen fliehen; und selbst die an deine Unschuld glauben, werden dich verlassen, denn auch sie würden gemieden. Ziehe hin in Frieden, ich lasse dir das Leben, es wird aber für dich schlimmer sein als der Tod.“(45)

Das klingt wie die ausführliche Ausgabe von „Willst Du wissen, wer dich beherrscht? Frage Dich, wen Du nicht kritisieren darfst.“ Vergessen wir für einen Moment einmal den ursprünglichen Autor dieses Satzes. Er ist inhaltlich wirklich gut und hätte auch von Voltaire sein können. Und hier ist dieser Satz wirklich sinnvoll als auf den Punkt verkürzte Ausgabe von A. de Tocqueville. Hätte Nicolai Nerling dieses Zitat in diesem Zusammenhang gebracht, dann hätte er den Nagel auf den Kopf getroffen! Wir sehen genau am Beispiel „Volkslehrer-Medientribunal“ eine erschreckende Übereinstimmung zur Feststellung von Tocqueville(46). Warum lassen wir Bürger es uns gefallen, dass in den letzten Jahren so viele Sperrschilder im öffentlichen Diskurs aufgehängt wurden? 9/11 – Stopp! Militärisch-Industrieller-Komplex – Stopp! Transatlantische Thinktanks – Stopp! Tiefer Staat – Stopp! Kennedyattentat – Stopp! Jedes Stoppschild mit der Sanktion, dass man die gesellschaftliche Ächtung und den beruflichen Ruin zu befürchten hat, falls man es ignoriert. Und die Zeitungen haben hier die Funktion als moderne Ausgabe der Inquisition.

Die Anleitung für kostenlose Werbung

Es ist aber nicht nur ein Spiel, das die Zeitungen mit dem „Volkslehrer“ treiben. Umgekehrt nutzt Herr Nerling auch die Zeitungen ganz gezielt für kostenlose Werbung. Und die springen bereitwillig über jedes Stöckchen, was man ihnen hinhält. Man kann daraus eine Anleitung erstellen. Was muss man machen, um viele YouTube-Abonnenten zu bekommen? Man provoziert so lange Personen des öffentlichen Lebens, bis einige davon völlig aus dem Häuschen sind(47). Irgendwie bekommt die „Qualitätspresse“ davon Wind und fängt kräftig an zu poltern, undifferenziert bis grob verfälschend. Jetzt unterstützt der zu bewerbende YouTube-Kanal durch weitere rechts-konservativ bis patriotisch anmutende Veröffentlichungen die unfreiwillige Werbeaktion der Leitmedien. Die reagieren darauf. Und es funktioniert! Innerhalb eines Monats schnellen die Abonnentenzahlen von knapp über 1.000 auf 12.500 (Stand vom 29. Januar 2018) Abonnenten im Kanal „Volkslehrer“. Und dabei ist die Presse der Schlüssel zum Erfolg. Aufgrund der weit von der Realität abweichenden Zeitungsberichte fühlen sich die meisten Zuschauer von der Presse (zurecht) verschaukelt und laufen in Scharen zum „Volkslehrer“ über.