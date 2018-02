Folge dem Geld: Ein Leitfaden zu den führenden anti-russischen US-Think Tanks und ihren Agenten

von 21st Century Wire – http://www.theblogcat.de

Bild: NeoMcCarthys und NeoGoebbels: Die vom militärischen Establishment hochbezahlten Kriegspropagandisten Clint Watts (Oben), Michael Weiss (Mitte) und Eliot Higgins (Unten).

Ein Land, das sich an diesem Spiel eher nicht beteiligt hat, ist Russland. Stattdessen dient Moskau für die vielen Interessengruppen regelmäßig als Feind Nummer Eins, zumeist in der Außenpolitik und im Verteidigungssektor. Hier einige prominente Firmen im Denkpanzer-Geschäft, die sich auf das Hochjubeln der Russland-Gefahr konzentrieren.

Aber der echte Boom der Think Tank-Industrie kam mit dem Zeitalter der Globalisierung. Seit 1970 ist die Zahl um 200% gewachsen. Und in letzter Zeit wurden sie transnationaler, und ausländische Staaten und Personen sponsern sie um sich in Washington einzuschmeicheln.

Think Tanks stammen eigentlich aus dem Europa des finsteren Mittelalters. Aus dem Frankreich des 9. Jahrhundert, um genau zu sein. Aber die moderne amerikanische Bewegung wurde etwa ein Jahrtausend später nach britischen Organisationen geformt. Viele von denen existieren heute noch, etwa „RUSI“ (1831). Das Konzept wurde möglicherweise durch den in Schottland geborenen Andrew Carnegie nach Amerika gebracht. Und dessen „Carnegie Endowment for International Peace“ (1910) ist heute noch aktiv.

Jedoch ist dieses Gebiet, vor allem in den USA, zunehmend zwielichtig und unehrlich geworden. Lobbyisten bekommen falsche akademische Titel wie „Senior Non-Resident Fellow“ und „Junior Adjunct Fellow“ und so weiter. Und diese Nebelkerzen dienen dazu, die wahren Ziele ihrer Operationen zu verhüllen.

Lasst uns am Anfang eines klären: der Begriff Think Tank ist im Grunde eine höflichere Art für das Wort „Lobby-Gruppe“. Mit wenigen Ausnahmen existieren sie, um der Agenda ihrer Gründer zu dienen – und diese zu verbreiten.

Sich gegen Russland zu wehren ist in Washington zu einer lukrativen Industrie geworden. In den letzten Jahren ist das Think Tank-Geschäft geradezu explodiert. Aber wer finanziert diese Organisationen, wer arbeitet für sie und was steht wirklich auf der Agenda?

Das selbe gilt für Personen, die in den Medien herumgereicht werden weil sie „Beweise“ hätten, die immer wegen verschiedener und allerlei Missetaten Russland und Syrien beinhalten – und jedes mal ist ihr irreführender Fall direkt mit einer US- oder NATO-Operation verbunden. Zu diesen zweifelhaften „Experten“ gehören Eliot Higgins von Bellingcat (Atlantic Council/NATO), Clint Watts von dem neuen Hamilton 68 (ein Partner des vorsintflutlichen Denkpanzer aus dem Kalten Krieg namens Foreign Policy Research Institute) und Michael Weiss von Daily Beast und CNN (Atlantic Council/NATO) Wenn man diese Personen kennt und die Pseudo-“Think Tank“-Organisationen die sie anstellen, dann versteht man besser wie die westlichen Massenmedien in der Lage sind, einen steten Strom an Kriegspropaganda zu erzeugen, was wiederum die Kriegswirtschaft der USA und der NATO antreibt.

Wenn man sich in den US- und UK-Massenmedien die Berichterstattung über Russland ansieht, dann sollte man wissen, dass viele der sogenannten „außenpolitischen Experten“ in Wahrheit auf der Gehaltsliste von Denkpanzern des Tiefen Staats stehen, die eine Erweiterung des westlichen Militär/Industriekomplexes sind. Daran muss man sich erinnern wenn man sieht, wie sie in den westlichen Medien permanent für eine aggressivere Haltung gegen Russland werben.

Wer sind seine Leute? Die Liste der Lobbyisten (sorry, „Fellows“!) des Atlantic Council liest sich wie ein Telefonbuch der Russland-hassenden Welt. Zum Beispiel gibt’s es neben Dmitri Alperovitch (von Crowdstrike, die passenderweise behaupten, Russland hätte die Parteizentrale der Demokraten gehackt) den ewig falsch liegenden Anders Aslund , der mehrfach voraussagte, dass Russland vor einem Zusammenbruch steht und damit offensichtlich danebenlag. Dann gibt es Joe Bidens „russische Hand“, Michael Carpenter und ihr zusammen verfasstes Stück „Foreign Affairs“ lässt vermuten, dass sie eigentlich sehr wenig über dieses Land wissen. Und auch Evelyn Farkas , eine fanatische Russland-Hasserin, die in Obamas Regierung diente, hat hier eine Heimat gefunden. Ein weiterer interessanter Lobbyist des Atlantic Council ist Eliot Higgins, ein „Ortungs-Experte“, der Karriere gemacht hat indem er sich Geschichten über die Kriege in der Ukraine und Syrien ausdenkt, der aber an einer Berichterstattung zum Irak und Jemen kein besonderes Interesse hat, schon klar. Denn dort sind die USA und ihre Alliierten involviert, aber Russland eher nicht. Zu guter Letzt dürfen wir Michael Weiss von CNN nicht vergessen, den selbsternannten „Russland-Analysten“, der dem Vernehmen nach niemals in Russland war und kein Russisch spricht.

Worum handelt es sich? Im Grunde der akademische Flügel der NATO. Der Atlantic Council dient dazu, nützliche Leute für die Agenda der Organisation aus Europa und Nordamerika zu verbinden. In den letzten Jahren konzentriert sich die Rekrutierung jedoch zunehmend auf Angestellte die Russland direkt angreifen, vor allem in den Sozialen Medien. Vermutlich um ihnen ein gesichertes Einkommen zu verschaffen, damit sie ihre Aktivitäten fortsetzen können ohne sich um die Bezahlung ihrer Rechnungen kümmern zu müssen.

Was macht CEPA? CEPA bietet eine Heimat für Medienpersonen, die ihre Karrieren dem Widerstand gegen Russland widmen. Es verschärft die Spannungen, auch wenn die nicht wirklich existieren, vermutlich um das Geschäft ihrer Sponsoren anzukurbeln, die sich stark aus Rüstungsfirmen zusammensetzen. Zum Beispiel hat man letztes Jahr damit zugebracht, die „Gefahr“ durch das „Zapad“-Manöver in Russland und Weißrussland hochzujubeln. Man hat sogar eine furchteinflößende Countdown-Uhr eingerichtet bevor die lange geplante Übung begann.

Worum handelt es sich? Trotz des Namens ist CEPA in Washington beheimatet, nicht auf dem alten Kontinent, auch wenn man in Warschau einen Außenposten hat. Dieser Klub konzentriert sich speziell auf Zentral- und Osteuropa und befördert dort die Agenda der US-Armee und des außenpolitischen Establishments. Oder erschafft, mit eigenen Worten, „ein Zentral- und Osteuropa mit engen und dauerhaften Verbindungen zu den Vereinigten Staaten.“

Wer bezahlt dafür? Während andere Denkpanzer zumindest versuchen, ihre Finanzierung halbwegs organisch erscheinen zu lassen, scheint CEPA keine Komplexe zu haben über seine Rolle als Lautsprecher der Verteidigungsindustrie. Das ist zumindest ehrlich. FireEye, Lockheed Martin, Raytheon, Bell Helicopters und BAE Systems stecken Gelder hinein und werden dabei vom US-Außenministerium und dem Verteidigungsministerium begleitet. Ein weiterer bedeutender Zahlmeister ist das National Endowment for Democracy (NED) – „Regimechange“-Experten, die sicherlich Interesse an der CEPA-Aufgabe haben, über Weißrussland zu berichten. Die US-Botschaft bei der NATO und NATOs eigene Abteilung für öffentliche Diplomatie steuern ebenfalls Gelder bei.

Der engagierte „Kalte Krieger“ scheint schon seit langer Zeit nicht mehr viel Zeit in Russland verbracht zu haben und betrachtet das Land immer noch aus einem Blickwinkel, der sehr in der Vergangenheit ruht. Daher ist er mehr oder weniger ein realitätsfremder Dinosaurier wenn es um eine Expertise zu Russland geht. ZU ihm gesellt sich bald Brian Whitmore , der von RFE/RL dazustößt und anscheinend noch schlechter informiert ist als Lucas. Seine Sendungen für den staatlichen US-Sender haben dazu geführt, dass er als „Lord Haw Haw von Prag“ beschrieben wird, wo er einige Jahre tätig war.

Der German Marshall Fund of the United States

Gegründet: 1972

Worum handelt es sich? Lasst euch nicht von dem Namen täuschen. Der German Marshall Fund (GMF) ist heute ein sehr amerikanisches Unternehmen mit wenig Input aus Berlin. Er wurde durch eine Spende von Willy Brandts Bonner Regierung gegründet, zum 25. Jahrestag des Marshall-Plans. Ironischerweise ist Brandt heute als Vater der „Ostpolitik“ bekannt, die eine Annäherung zwischen Deutschland und Russland suchte.

Was tut der GMF? Nach dem Fall der Sowjetunion verwandelte sich der GMF in ein Instrument um den US-Einfluss in Osteuropa zu erhöhen, mit Außenposten in Warschau, Belgrad und Bukarest. In den vergangenen 12 Monaten hat er jedoch eine sehr seltsame Wendung genommen. Nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump (witzigerweise ein Deutsch-Amerikaner) hat die Lobbygruppe ein Projekt namens Alliance for Securing Democracy (ASD) gestartet. Dessen Kernstück ist das „Hamilton 68 Dashboard“, das anscheinend jene Benutzer der Sozialen Medien als „russische Trolle“ klassifiziert, die den Konsens der liberalen US-Elite zurückweisen. Die Reaktion war äußerst kritisch, sogar die heimlich finanzierte russische Oppositions-Webseite Meduza fragte: Wie identifiziert man ‚pro-russische Verstärker‘ wenn … Themen mit alternativen amerikanischen politischen Ansichten übereinstimmen?“

Wer sind seine Leute? Der GMF hat vor allem durch sein neues ASD-Projekt einen hochrangigen Haufen an Lobbyisten. Dazu gehören Toomas Ilves, ein in Amerika aufgewachsener Sohn estländischer Emigranten, der einst Chef des CIA-Arms Radio Free Europe war und schließlich Präsident Estlands wurde. Ebenfalls an Bord ist Bill Kristol, bekannt als „Architekt des Irak-Kriegs“ und der ehemalige CIA-Direktor Michael Morell. Der frühere US-Botschafter in Russland, Michael McFaul ist ein weiteres Team-Mitglied. Er hat vor kurzem angekündigt, dass er seinen Russisch-Lehrstuhl teilweise aufgeben werde und „das Interesse daran verloren habe, seine Kenntnisse in russischer Sprache und Schrift zu pflegen“.