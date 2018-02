Venezuelanische Linksparteien beraten über Unterstützung von Maduro bei der Wiederwahl

von https://venezuelanalysis.com

Drei der größten linken venezolanischen Parteien kündigten gestern an, dass sie nationale Treffen abhalten würden, um ihre Anhänger entscheiden zu lassen, ob sie Präsident Nicolas Maduro bei seiner bevorstehenden Wiederwahl unterstützen wollen.

Letzte Woche verabschiedete die Nationale Verfassungsgebende Versammlung Venezuelas ein Dekret, das vorsieht, dass Präsidentschaftswahlen vor dem 30. April stattfinden müssen, obwohl die Wahlbehörden des Landes noch kein genaues Datum festgelegt haben.

Als Maduro am Wochenende seine Kandidatur ankündigte, bat er um die Unterstützung der gesamten regierungsfreundlichen Koalition alliierter linker Parteien, die als Grosser Patriotischer Pol (GPP) bekannt ist.

Die regierende Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV) kündigte an, dass sie am kommenden Freitag eine nationale Konferenz abhalten wird, von der allgemein erwartet wird, dass sie Maduro als ihren Kandidaten ratifizieren wird. Allerdings waren einige ihrer Verbündeten ein wenig zurückhaltend, was die Frage angeht, wen sie unterstützen wollen.

Einer der stärksten Verbündeten der Regierungspartei, die Kommunistische Partei Venezuelas (PCV), erklärte, dass sie eine nationale Konferenz abhalten wird, in der die „Zweige“ ihrer Partei die Entscheidung treffen werden, wen die Partei unterstützen wird. Die automatische Rückendeckung von Maduro ist bei weitem nicht sicher, da viele der Mitglieder der PCV verzweifelt über das Fehlen einer entschlossenen revolutionären Politik seitens der Regierung sind.

„Unsere Statuten besagen, dass es die nationale Konferenz ist, die unseren Präsidentschaftskandidaten bestimmt“, erklärte Oswaldo Ramos, Sprecher der PCV, in seiner wöchentlichen Pressekonferenz am Montag.

Laut einem Dokument, das von der Partei vor der nationalen Konferenz herausgegeben wurde, wird die Entscheidung der PCV unter Berücksichtigung der „globalen Korrelation der Kräfte“, „der subjektiven und objektiven Bedingungen für die Förderung des konkreten Kampfes“ getroffen werden, während „der Hauptfeind als Imperialismus identifiziert wird“. Sie bekräftigen die Linie der Partei „breiter antiimperialistischer und antifaschistischer Bündnisse“, die sie dazu veranlasst, „nach einem einheitlichen, antiimperialistischen, antioligarchischen, demokratischen und populären Kandidaten zu suchen“. In dem Dokument wird auch Kritik an einigen Politikbereichen der derzeitigen Regierung geäußert, unter anderem an den Geschäften mit den Interessenvertretern des Großkapitals, dem Versäumnis, die Löhne der Arbeitnehmer angesichts der steigenden Inflation zu schützen, und dem Fehlen von Maßnahmen, die eine stärkere Beteiligung der Bürger an der Entscheidungsfindung fördern.

Die Partei „Heimat für alle“ (PPT) gab ähnliche Erklärungen in ihrer wöchentlichen Pressekonferenz ab und kündigte an, dass auf ihrer nationaln Konferenz am 10. Februar ihre Mitglieder bestimmen werden, wer die Partei bei den bevorstehenden Wahlen vertreten wird.

Sowohl die PCV als auch die PPT haben in den letzten Tagen hochrangige Treffen mit Regierungsvertretern abgehalten, um die Kandidatur Maduros zu erörtern.

Die Beziehung zum PSUV wird überarbeitet, da wir verstehen, dass dieses Bündnis neu definiert werden muss und über den Wahlkreis hinausgehen muss“, erklärte Ilenia Medina, natioanl Sekretärin von PPT.

Sowohl die PCV als auch die PPT haben öffentlich ihre Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck gebracht, wenn sie als das Dampfwalzen der PSUV von Verbündeten linken Kandidaten bei den Kommunalwahlen im Dezember empfinden, die Art und Weise, wie sie sagen, dass die PSUV ihre Verbündeten und ihre Vorschläge absichtlich ignoriert und ausgeklammert hat, und den Zerfall des Großen Vaterländischen Pols (GPP), der einst an der Spitze des bolivarischen Projekts stand.

Ebenso erklärten kleinere linke Parteien wie Podemos, die bei den letzten Präsidentschaftswahlen 1,4 Prozent der nationalen Stimmen erreichten, dass sie bereits die Entscheidung getroffen hätten, Maduro zu unterstützen.

„Wir machen es öffentlich, dass wir die Kandidatur von Nicolas Maduro Moros vorschlagen werden“, sagte Gerzon Perez, Vizepräsident von Podemos.

Johalbert Aponte, Generalsekretär des Jugendorganisation der Volkspartei der venezolanischen Einheitspartei (UPV), die bei den letzten Präsidentschaftswahlen 0,6% der Stimmen erreichte, erklärte ebenfalls, dass „wir mit Maduro zusammen sind, da er ein Mann des Volkes ist und nur das Volk das Volk retten kann“.

Oppositionskräfte müssen noch einen Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen benennen, obwohl eine Reihe von regierungsfeindlichen Persönlichkeiten ihre Nominierungen in den Ring geworfen haben, darunter der Führer der Democratic Action, Henry Ramos Allup, Causa R-Parteichef Andres Velesquez, sowie der ehemalige Lara-Gouverneur Henri Falcon. Die Einheit oder das Fehlen einer solchen Einheit seitens der GPP-Kräfte war in der Vergangenheit von entscheidender Bedeutung für den Sieg der bolivarischen Kandidaten, wobei sich die Stimmen der Parteien, die mit der PSUV verbündet sind, als der Unterschied in den vergangenen Präsidentschaftswahlen erwiesen haben.

