Im Westen haben die Lügen die Wahrheit verdrängt

Letztes Jahr bekam ich den Marquiss Who’s Who In America’s Lifetime Achievement Award. Das hat eine versteckte Organisation, PropOrNot, nicht daran gehindert, mich und meine Webseite zusammen mit 200 anderen als „Putin-Helfer oder Agenten“ anzuprangern, weil wir uns

weigern, für die korrupten, antiamerikanischen, verfassungsfeindlichen, antidemokratischen, kriegshetzerischen Polizeistaat-Interessen zu lügen, die die westliche Welt regieren.

Die einzigen ehrlichen, tatsächlich existierenden Medien im Westen sind heute jene Namen, die auf der PropOrNot-Liste aus „Putin-Agenten“ stehen.

Der Zweck von PropOrNot ist es, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass der Meinungsfreiheit Einhalt geboten werden muss, indem man Fakten-basierte Internetmedien zerstört, so wie diese Webseite und 200 andere, die Fakten-basierte Informationen liefern, die der universellen Hirnwäsche von Big Brother entgegenstehen. So wie sie von CNN, NPR, der New York Times, der Washington Post und dem Rest der völlig korrupten presstituierten Medien geliefert wird, einer Ansammlung aus Abschaum, denen es an jeder Integrität und jedem Respekt vor der Wahrheit fehlt.

Eine Verschwörung aus US-Regierungsbehörden, aus steuerbefreiten Denkpanzern, die von den herrschenden Interessen finanziert werden und aus Medien, die im Interesse von Krieg und für die Ziele eines Polizeistaats handeln, sie alle arbeiten daran, die Realität so zu formen wie es in George Orwells Buch „1984“ und in dem Film „Matrix“ beschrieben wird. Kontrollierte Wahrnehmungs-Realität ist nur ein Facebook-“Like“ davon entfernt, eine Person oder eine Million Menschen zu töten, oder einen Lügner oder Kriegstreiber, der für dieses Töten verantwortlich ist, zu einem Helden oder zum Chef der CIA, des FBI oder zum US-Präsidenten zu machen.

In einem Artikel von George Eliason auf OpEdNews wird darüber berichtet, wer PropOrNot wirklich ist und wer für die Desinformation von PropOrNot verantwortlich ist:

https://www.opednews.com/populum/printer_friendly.php?content=a&id=219560

Die Übersetzung: https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/die-entlarvung-von-propornot/

Eliasons Artikel ist lang und dokumentiert. Er zeigt die organisierte Verschwörung, die im Westen gegen die Wahrheit existiert. Keiner Äußerung der westlichen presstituierten Medien und keiner Stellungnahme einer westlichen Regierung oder eines unterwürfigen Vasallenstaats kann man vertrauen, dass sie den Fakten entsprechen.

Die Wahrheit ist der Feind des Staates und der Staat eliminiert die Wahrheit.

Die Menschen in den Vereinigten Staaten, Europa, Britannien, Kanada, Neuseeland und den verschiedenen Vasallenstaaten wie etwa Japan leben tagein tagaus in einer orchestrierten Lüge, die Interessen dient, die im diametralen Gegensatz zu den Interessen der Menschen liegen.

Regierungen, die nicht auf Wahrheit gründen, gründen auf Tyrannei.

