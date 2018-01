Der Preis des Neoliberalismus

von Toby Abse – https://weeklyworker.co.uk

Der anhaltende Niedergang der Linken wird durch die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 4. März bestätigt werden, prognostiziert Toby Abse.

Das italienische Parlament wurde am 28. Dezember aufgelöst, und die nächsten Parlamentswahlen finden am Sonntag, den 4. März, statt. Obwohl sowohl die Auflösung als auch das Datum der Wahl etwas früher als erwartet angekündigt wurden, wäre es eine Übertreibung, darauf hinzuweisen, dass die scheidende, 17. Legislaturperiode nicht für eine volle fünfjährige Amtszeit lief, selbst wenn die Ereignisse ihres letzten Tages (23. Dezember), die später in diesem Artikel besprochen wurden, absolut keine Anerkennung fanden.

Gegenwärtig hat die von Silvio Berlusconi angeführte Mitte-Rechts-Koalition unter der Führung von Silvio Berlusconi – trotz des Verbots dieses verurteilten Straftäters, der im Zeitrahmen des laufenden Wahlkampfes weder für ein öffentliches Amt kandidieren noch in ein öffentliches Amt berufen werden darf – einen deutlichen Vorsprung in den Meinungsumfragen2, wobei die rechtspopulistische Movimento Cinque Stelle (M5S – 5 Sterne Bewegung) mit 27,5 % den zweiten Platz belegt. Die Mitte-Links-Koalition, die von Matteo Renzi’s Partito Democratico (PD) dominiert wird, steht an dritter Stelle; die PD selbst liegt mit 24,1% unter ihrem Wahlergebnis vom Februar 2013, und ihre kleinen Verbündeten addieren bestenfalls ein paar Prozentpunkte.3

Linke Herausforderer

Die einzige andere Kraft, die sich eine parlamentarische Vertretung sichern kann, ist die linkssozialdemokratische Liberi e Uguali (LeU – Freie und gleiche Menschen) von Pietro Grasso, die derzeit 6,8% erreicht. Die Verabschiedung des Slogans „Per i molti, non per i pochi“ („Für die vielen, nicht die wenigen“) am 7. Januar und die Forderung nach Abschaffung der Studiengebühren verdeutlichen die Politik des Corbynismus, die mehr als nur ein Mittel ist, um den selbstbewussten Blairiten Renzi zu ärgern. Das neue Wahlgesetz – das Rosatellum – schreibt vor, dass die Partei eine Schwelle von 3% überschreiten muss, um eine parlamentarische Vertretung im proportionalen Teil (der 63% der Gesamtzahl der Sitze ausmacht) zu erhalten. In den Wahlkreisen mit nur einem Mitglied (37% der Gesamtzahl – 232 im Plenarsaal und 116 im Senat) wird es einen Dreikampf zwischen Mitte-Rechts, Mitte-Links und M5S geben. LeU, geschweige denn schwächere Gruppierungen, haben keine Chance, solche Sitze zu gewinnen.

Das Rosatellum zwingt jedoch jede Kraft außerhalb der Koalitionen, für alle FPTP-Sitze anzutreten, da es den Wählern nicht erlaubt ist, ihre Stimme so aufzuteilen, wie sie es z.B. bei den Wahlen des Londoner Stadtrats tun können. Es ist derzeit nicht wahrscheinlich, dass eine der links von der LeU stehenden Gruppen, die eine Kandidatur in Betracht ziehen, die Schwelle überschreiten wird, auch wenn es ihnen gelingt, die erforderliche Anzahl von Unterschriften zu sammeln, die nur von Kräften ohne Vertretung im scheidenden Parlament benötigt wird, um überhaupt erst einmal anzutreten.

Die Gruppe, der es wahrscheinlich gelingen wird, Kandidaten zu stellen, ist Potere al Popolo („Alle Macht dem Volk“). Zu diesem Kartell gehören die Partito della Rifondazione Comunista (PRC), die Partito Comunista Italiano (PCI – früher bekannt als Partito dei Comunisti Italiani – die Partei, die Armando Cossutta 1998 nach seiner Trennung von der PRC gegründet hat) und Sinistra Anticapitalista (die Haupterben von Sinistra Critica, der weichen trotzkistischen Gruppe, die mit der mandelistischen Internationale verbunden ist) sowie weitere kleinere und obskurere Gruppen. Der genaue Zweck dieser Initiative ist unklar, da der vom Kartell gewählte, eklatant populistische, klassenübergreifende Name“ den Begriff „Kommunismus“ nicht auf den Stimmzettel setzt (und auch keinen symbolischen Bezug auf „Sozialismus“, „Arbeiter“ oder „Revolution“ herstellt). Während einige seiner Forderungen es möglicherweise links von LeU platzieren, und viele seiner Mitglieder haben eine beständigere Bilanz im Kampf gegen den Neoliberalismus als einige der LeU-Führung, scheint es gefährlich nahe an das heranzukommen, was einige andere Autoren für dieses Papier als „eine unpopuläre Volksfront“ bezeichnen würden.

Es sei darauf hingewiesen, dass Luciana Castellina, eine Veteranin der extremen Linken Italiens – eine der Manifesto-Gruppen, die 1969 aus der PCI ausgeschlossen wurde -, die die Lista Tsipras (die sich größtenteils aus der VR China und dem inzwischen nicht mehr existierenden Socialismo Ecologia e Libertà zusammensetzt) bei der letzten Europawahl (2014) unterstützt hat, deutlich gemacht hat, dass sie LeU für ein fruchtbareres Projekt hält als Potere al Popolo.

Unnötig zu sagen, dass einige der sektiererischeren linken Gruppierungen sowohl LeU als auch Potere al Popolo abgelehnt haben. Die harten Trotzkisten von Marco Ferrandos Partito Comunista dei Lavoratorihave haben ein Bündnis mit einer anderen kleineren Truppe geschlossen und schlagen vor, als „Socialismo Revoluzionario“ oder etwas ähnliches aufzutreten. Die harten Stalinisten von Marco Rizzos Partito Comunista, die sich vor einigen Jahren von dem weicheren Stalinisten der PdCi/PCI abgespalten haben,4 diskutieren ebenfalls über das Antreten, aber da sie es versäumt haben, die Vorschriften für das Sammeln von Unterschriften in Italien einzuhalten, indem sie stolz ihre Verbindungen zu verschiedenen osteuropäischen stalinistischen Parteien bei den Europawahlen 2014 proklamieren, werden die Wähler von diesen prahlerischen Enthusiasten für Nordkorea nichts mehr hören.

Am anderen Ende des Spektrums halten einige Neofaschisten die FdI für viel zu weich und erwägen, bei den Wahlen zu kandidieren. Forza Nuova hat eine Allianz mit Fiamma Tricolore geschlossen, die eine direktere Verbindung zu den Mitgliedern des MSI hat, die 1994 die Namensänderung in Alleanza Nazionale“ ablehnten. Doch diese Gruppe rassistischer Schläger dürfte nicht einmal die erforderlichen Unterschriften erhalten, geschweige denn eine Chance haben, ins Parlament zu kommen. Eine etwas schwerwiegendere Bedrohung geht von Casa Pound aus, das kürzlich bei den Kommunalwahlen in Lucca und Ostia recht gut abgeschnitten hat und im letzteren Fall 9% erreicht hat. Casa Pound wird eher auf den Stimmzettel kommen, aber seine Sekretärin, Simone Di Stefano, sagt prahlerisch: „Sie haben Angst und sie haben Recht. Denn wir werden ins Parlament einziehen, und wir werden ihr schlimmster Alptraum sein“5 wird wahrscheinlich unerfüllt bleiben.

Migrantenrechte

Um auf den politischen Mainstream zurückzukommen, lohnt es sich, die parlamentarischen Ereignisse vom 23. Dezember zu diskutieren, dem Tag, an dem es im Senat kein Forum gab, um auch nur über das Ius Soli („Recht des Bodens“) zu diskutieren – den Gesetzentwurf, der etwa 800.000 Kindern mit Migrationshintergrund, die in Italien geboren und ausgebildet wurden, die italienische Staatsbürgerschaft verliehen hätte.

Die Entscheidung der PD, die Diskussion auf das Ende des parlamentarischen Zeitplans zu verschieben, nachdem die Schlussabstimmungen über den Haushalt bereits zu einem verständlichen Zynismus geführt hatten – viele hatten angenommen, dass andere Debatten überzogen würden und der Ius Soli von der Tagesordnung gestrichen würde. Die PD hatte sicher kalkuliert, dass sie nur eine Chance gehabt hätte, die umstrittene Maßnahme mit einem Vertrauensvotum zu verabschieden, und wollte nicht die Niederlage der Regierung von Paolo Gentiloni am Ende einer Parlamentssitzung riskieren, als die Mehrheit des PD-Senats verloren ging – viele Mitglieder von Angelino Alfanos Alleanza Popolare, immer ein unzuverlässiger Verbündeter, liefen zu Berlusconi zurück, von dem sie sich zuvor getrennt hatten als es so aussah, daß ihr alter Meister sich im Todeskampf befand.

Nichtsdestotrotz hätte die PD zumindest versuchen können, die Angelegenheit einer ordentlichen Abstimmung, wenn nicht gar einem Vertrauensvotum zu unterziehen, eine symbolische Geste zugunsten der Ausweitung der italienischen Staatsbürgerschaft zu machen und den Rassismus ihrer Gegner, einschließlich M5S, aufzudecken. Es war immer wahrscheinlich, dass es unter den Senatoren einige Abwesende geben würde, angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfestes, aber eine kämpferischere und prinzipientreue PD hätte wohl die Möglichkeit gehabt, im Senat die Abwesenden auf der rechten Seite – vor allem bei Forza Italia – zu nutzen, um die Maßnahme in einer schlecht besuchten Sitzung zu verabschieden, vorausgesetzt, dass es im Plenarsaal noch ein Quorum gibt.

Während die M5S-Entscheidung, das Parlamentsgebäude en bloc zu verlassen, in der Tat der entscheidende Faktor gewesen sein mag, haben die 29 Abwesenden unter den PD-Senatoren auch dazu beigetragen, der tollwütigen rassistischen Lega einen Moment des ekstatischen Triumphs zu bescheren, als ein schnell denkender Legasenator nach einer Zählung verlangte. Wir werden nie genau wissen, wie viele der zahlreichen Senatoren, die das Gebäude mit ihren Koffern fast unmittelbar nach der Verabschiedung des Haushaltsplans verließen, sich nur mehr darum bemühten, zu ihren Familien zu Weihnachten zu gelangen als um ihre parlamentarischen Pflichten zu kümmern, und wie viele eine bewusste politische Entscheidung zur Sabotage der Gesetzesvorlage trafen. M5S hat jedoch sehr deutlich gemacht, wo es steht – mit den Rassisten und Fremdenfeinden und gegen die 800.000 Kinder legaler Migranten, die in Italien ausgebildet wurden und von dem Gesetz profitiert hätten.

M5S war die einzige Fraktion, die überhaupt nicht im Plenarsaal anwesend war, und so ist es ganz klar, dass die Mehrheit eine kollektive und durch und durch politische Entscheidung getroffen hat, die Gesetzesvorlage zu sabotieren, indem sie ihr das Quorum entzogen hat. M5S hatte ursprünglich geplant, sich persönlich der Stimme zu enthalten, was auf das Quorum als negative Abstimmung im Senat angerechnet wird (im Gegensatz zur Abgeordnetenkammer, wo eine persönliche Stimmenthaltung auf konventionelle Weise behandelt wird: d.h. als tatsächliche Stimmenthaltung), so dass das Weglaufen von der Abstimmung eine sehr feige Art und Weise war, rassistische Wähler anzusprechen, die zwischen M5S und the Lega.6 hin- und hergerissen wurden. Die unehrlichen Behauptungen des 31-jährigen M5S-Kandidaten Luigi Di Maio7 und anderer führender M5S-Figuren, dass die Frage der Staatsbürgerschaftsrechte nicht auf nationaler, sondern auf europäischer Ebene gelöst werden sollte, sind angesichts ihrer europhobischen Sichtweise unsinnig (was besonders deutlich wurde, als ihre Abgeordneten kurz nach ihrer Ankunft in Brüssel im Jahr 2014 Nigel Farages Gruppe beitraten)

Während Di Maio nicht zögerte, sich gegen die Aufnahme von Migranten, die das Mittelmeer überqueren, zu wehren und verschiedene NGOs als Werkzeuge von Menschenhändlern im Jahr 2017 zu diffamieren, gibt es bei einer Minderheit der liberaleren M5S-Parlamentarier wahrscheinlich genügend Skrupel, so dass es Di Maio unmöglich ist, Matteo Salvini und die Lega in ihrer völligen Weigerung, die Bürgerrechte auf die Kinder von Migranten unter allen Umständen auszudehnen, offen zu unterstützen.8 Es ist zu hoffen, dass zweideutige Äußerungen von führenden Persönlichkeiten in LeU – insbesondere Pietro Grasso und in geringerem Maße Pierluigi Bersani – über die Bereitschaft, eine potenzielle M5S-Minderheitsregierung bei einem vereinbarten gemeinsamen Programm zu unterstützen, nicht die kollektive Sichtweise von LeU widerspiegeln.9

Innerhalb von M5S, so Corriere della Sera (10. Januar), gibt es eine Trennung zwischen Di Battista, der einen Deal mit LeU befürwortet, und Di Maio, der einen Deal mit der Lega befürwortet, wenn M5S die größte Einzelpartei ist, aber eine Allianz nach den Wahlen braucht, um eine Mehrheitsregierung zu bilden. Obwohl die jüngste M5S die Wiedereinsetzung von Artikel 18 (des Arbeitnehmerstatuts von 1970) fordert, der die Arbeitnehmer vor Entlassung schützt, zeigt, dass die Organisation nach wie vor in der Lage ist, eine gewisse linke Demagogie zu betreiben, um desillusionierte ehemalige PD-Wähler während des laufenden Wahlkampfes zu gewinnen, wird diese Pro-Arbeitnehmer Haltung durch die Gewerkschaftsfeindlichkeit von M5S untergraben, die in starkem Gegensatz dazu steht.

Reaktionär

Die ersten Tage des Wahlkampfes waren geprägt von reaktionären und demagogischen Vorschlägen aller drei Hauptakteure. Das „Mitte-Rechts“ – oder zumindest die Lega und Forza Italia, ihre Hauptbestandteile – fordern eine „Flat Tax“: einen einzigen niedrigeren Satz für das italienische Äquivalent der Einkommensteuer. Angesichts der erbitterten Rivalität zwischen der Lega und Forza Italia – und Matteo Salvinis unverblümter Ambition, Mitte-Rechts-Premier zu werden10 – ist es kaum verwunderlich, dass sie sich hinsichtlich der Einkommenshöhe, bei der diese „Flat Tax“ festgesetzt werden soll, unterscheiden. Berlusconi, vielleicht aus persönlichen Gründen, ist bestrebt, die Erbschaftssteuer abzuschaffen und die Steuer auf eine sehr kleine Anzahl extrem großer Erstwohnsitze abzuschaffen, die nicht von der allgemeineren Abschaffung der Besteuerung von Erstwohnsitzen profitierten, die von Renzi eingeführt wurde.

Auf jeden Fall würden solche Vorschläge jedes verbleibende Prinzip der progressiven Besteuerung zunichte machen – ein Prinzip, das bereits in den letzten Jahren ausgehöhlt wurde12. Darüber hinaus würde eine solche Verringerung der Staatseinnahmen entweder zu weiteren Einschnitten bei den öffentlichen Dienstleistungen oder zu einem erheblichen Anstieg des jährlichen Defizits und der langfristigen Staatsverschuldung Italiens führen, mit allen damit verbundenen Konflikten mit der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank.

Auch Renzi, der die Ideen der Rechten auf typisch zombie-blairitische Art und Weise nachäfft, verspricht niedrigere Steuern. Sein jüngster Vorschlag ist es, die Fernsehgebühren abzuschaffen und es RAI (Staatsfernsehen) zu ermöglichen, den Prozentsatz seiner Sendezeit, der der Werbung gewidmet ist, deutlich zu erhöhen. Kurzfristig schlägt er vor, dass die Einnahmeverluste der RAI durch die allgemeine Besteuerung gedeckt würden; in Wirklichkeit würde dies, wenn keine neuen Steuern erhoben würden, weitere Einschnitte bei anderen öffentlichen Dienstleistungen bedeuten. Carlo Calenda – einer der zentristischeren und technokratischeren Minister im Kabinett von Paolo Gentiloni – hat darauf hingewiesen, dass der Vorschlag von Renzi keinen wirtschaftlichen Sinn macht, sondern stattdessen die Privatisierung der RAI gefordert hat, eine noch schlimmere Idee. Gentiloni hat vorgeschlagen, die Befreiung von der Lizenzgebühr für ärmere Regionen aufzuheben.

M5S fordert eine Variante des Universellen Grundeinkommens, die es „Bürgergeld“ nennt, ist aber äußerst vage, wie es bezahlt werden soll. Darüber hinaus haben einige Linke argumentiert, dass der M5S-Vorschlag, wenn er im Detail analysiert wird, näher an der Arbeitswelt liegt, als es auf den ersten Blick den jungen Arbeitslosen erscheinen mag, die wahrscheinlich die Hauptzielgruppe für diese Wahldemagogie sind.

Während Italiens Wachstumsrate und die durchschnittlichen italienischen Einkommen im Jahr 2017 – dem ersten Jahr seit 2010, in dem das Wachstum mehr als 1% betrug – leicht angestiegen sind, liegt Italiens BSP immer noch unter dem Niveau vor der Weltfinanzkrise 2007/08. Geringfügige Steigerungen der Durchschnittseinkommen dürften durch die Anfang 2018 angekündigten 5%-igen Steigerungen der Gas- und Stromtarife aufgezehrt werden. Die Jugendarbeitslosigkeit (zwischen 15 und 24 Jahren) ist auf 32,7 % gesunken, liegt aber deutlich über den 20 % von 2007, auch wenn sie unter den 43,6 % vom März 2014 liegt.13

Eine solche Jugendarbeitslosigkeit wäre höher, wenn es nicht eine relativ hohe Arbeitsmigration von Jugendlichen gäbe, die in Italien keine Zukunft sehen. Zwischen September und November 2017 stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 85.000, während die Zahl der Kurzzeitbeschäftigten um 101.000 zunahm, während die Zahl der Festangestellten um 16.000 zurückging. Kurzum, das Beschäftigungsgesetz hat, wie die echte Linke vorausgesagt hat, den langfristigen Trend zur Ausgrenzung verschärft. Es ist nicht verwunderlich, dass es eine weit verbreitete Unzufriedenheit gibt, die durch rechtsgerichtete Demagogen kanalisiert werden kann, wie wir es in den letzten Jahren an anderer Stelle mit Brexit, Trump, Le Pen und der Freiheitlichen Partei Österreichs erlebt haben.

Und natürlich hat die neoliberale Politik der PD die Unterstützung der Arbeiterklasse verloren, wie eine Reihe katastrophaler Ergebnisse bei Kommunalwahlen in ehemaligen PCI-Hochburgen (z.B. Livorno, Turin, Sesto San Giovanni und Genua) wiederholt gezeigt hat. Die Bereitschaft der PD – vor allem des Innenministers Marco Minniti -, vor Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu kapitulieren, hat sich nicht ausgezahlt: Wie Romani Prodi vor einigen Monaten betonte, finden Wähler mit dieser Einstellung das Original (Lega, FdI, M5S) attraktiver als die Kopie.

Rechtsaußen Sieg

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als ob am 4. März kein klarer Sieger mit einer absoluten Mehrheit hervorgehen wird, obwohl Berlusconi und die Mitte-Rechts-Abgeordneten weitaus wahrscheinlicher eine Mehrheit als die anderen Anwärter erhalten werden, vor allem angesichts der notorischen Bereitschaft der italienischen Parlamentarier, auf der Suche nach einem Amt (es gab 546 Parteiwechsel in der 17. Legislaturperiode14) oder in einigen Fällen nach großen Bestechungsgeldern in bar15. Einige Journalisten gehen davon aus, dass die Mitte-Rechts-Koalition nach der Wahl zerfallen könnte, entweder durch Berlusconi, der mit der PD einen Deal zur Bildung einer Großen Koalition abschließt, oder durch die Lega, die mit M5S einen Deal über ein rassistisches und europhobisches Programm abschließt. Die neofaschistische FdI-Führerin Giorgia Meloni scheint ihren beiden Verbündeten gegenüber misstrauisch zu sein und fordert sie auf, deutlich zu machen, dass es keinen Deal mit einem der beiden, wie sie es nennt, „die beiden Linken“ (PD und M5S) geben wird.

Kurz gesagt, die weitere Degeneration der PD unter Renzi, die die neoliberale Wende intensiviert hat, die es ihr ermöglicht hat, Mario Montis bösartige, gegen die Arbeiterklasse gerichtete technokratische Regierung von 2011-13 zu stützen, hat einen rechtsgerichteten Sieg garantiert, in welcher Form auch immer. Das Beste, was wir uns erhoffen können, ist eine gute Abstimmung für die sozialdemokratische LeU, die zumindest eine Art wirkliche Vertretung der Arbeiterklasse im Parlament gewährleisten wird – die Epoche, in der die Kommunisten der VR China 8,6% der Stimmen (1996) erhalten konnten, endete 2008, und die überraschende Solidität von M5S in den letzten fünf Jahren16 hat sich bisher als unüberwindliches Hindernis für eine Wiederbelebung der radikalen Linken erwiesen.

Anmerkungen

