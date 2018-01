Die volksfeindliche SYRIZA-ANEL-Regierung „hat Wind gesät und wird Stürme ernten“

Zehntausende Werktätige beteiligten sich am 12. Januar am Streik, sowie an den vielen Kundgebungen und Aktionen der klassenkämpferischen Gewerkschaften der letzten Woche und am Nachmittag des 15. Januar gegen die volksfeindliche Politik der Regierung. Die Kämpferische Arbeiterfront (PAME) ruft alle arbeitenden Menschen auf, den Weg des gemeinsamen Kampfes zu gehen, die Arbeit der Gewerkschaften zu verbessern, die Kräfteverhältnisse in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung entschieden zu ändern, und der Gesamtheit der volksfeindlichen Maßnahmen und Gesetze ein Ende zu setzen.