Gefahr droht, dass Washington die Korea-Gespräche torpediert

von Finian Cunningham – https://einarschlereth.blogspot.de

Fast einstimmig wurden die überraschenden Friedensgespräche zwischen nord- und südkoreanischen Delegationen in dieser Woche begrüßt. Sogar der kriegerische US-Präsident Donald Trump legte seine feurige Rhetorik beiseite, um das diplomatische Engagement zwischen den beiden geteilten Koreas zu unterstützen, indem er sagte, dass er „hoffte, dass etwas Gutes dabei herauskommen würde“.

Die beiden koreanischen Seiten trafen sich zu elfstündigen Gesprächen im „Friedensdorf“ Panmunjom in der Nähe der entmilitarisierten Zone, die die Staaten seit dem Koreakrieg (1950-53) getrennt hat. Die herzlichen Händedrücke und freundlichen Worte, die ausgetauscht wurden, weckten die Hoffnung auf einen großen Durchbruch – nach einem Jahr zunehmender Spannungen und Ängste vor einem totalen Krieg auf der koreanischen Halbinsel.

Russland und China lobten die Eröffnung der Gespräche in dieser Woche – die erste in fast zwei Jahren der Sackgasse – und sagten, dass es genau das sei, was sie in den letzten Monaten verschrieben hätten, um die eskalierenden Spannungen zu beruhigen. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, lobte die neue Verpflichtung, den Konflikt zu beenden.

Vielleicht war es überraschend, dass Washington die Gespräche offenbar begrüßt hat. Präsident Trump sagte, er stehe „zu 100 Prozent“ hinter der Initiative des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, den Norden zum Dialog einzuladen.

Zuvor war Washington unnachgiebig, dass es keine Gespräche mit dem kommunistischen Nordkorea geben würde, bis sein Führer Kim Jong-un sich zum ersten Mal dazu verpflichtete, das Atomwaffenprogramm des Landes zu beenden. Offensichtlich scheint Washington darauf vorbereitet zu sein, dass sein südkoreanischer Verbündeter die Verhandlungen ohne Bedingungen weiterführt. Zumindest für den Moment.

Trump ist Berichten zufolge dem Wunsch des südkoreanischen Führers gefolgt, gemeinsame amerikanische Militärübungen auf die Zeit nach den Olympischen Winterspielen und den anschließenden Paralympics, die im März enden, zu verschieben. Dieser Schritt wurde als großes Zugeständnis an Nordkorea angesehen, das seit langem protestiert, dass solche Übungen eine provokante Probe für den Krieg sind.

Mit der Verschiebung der militärischen Manöver zwischen den USA und Südkorea reagierte Pjöngjang schnell darauf, dass er sich bereit erklärte, diese Woche mit einer Delegation aus Seoul an den Gesprächen in der DMZ teilzunehmen.

Auch hier handelt es sich um die Art von Vertrauensbildung, für die sich Russland und China eingesetzt haben. Sowohl Moskau als auch Peking haben behauptet, dass das „Einfrieren“ US-geführter Militärübungen dazu führen kann, dass die nordkoreanische Seite ihre Atomraketentests einstellt, was wiederum dazu beiträgt, die Verhandlungen über eine endgültige Friedensregelung für den jahrzehntealten koreanischen Konflikt zu konsolidieren. Im vergangenen Jahr wies Washington Moskau und Peking den „Freeze Freeze“-Vorschlag zurück. Aber die Eröffnung der Gespräche im neuen Jahr bestätigt den Vorschlag.

Allein die Fortschritte, die bei den Gesprächen in dieser Woche erzielt wurden, sind beeindruckend. Nordkorea hat sich nicht nur bereit erklärt, Athleten zur Teilnahme an den Olympischen Winterspielen zu entsenden, die im nächsten Monat von Südkorea ausgerichtet werden, wodurch die Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Ereignisses ausgeräumt werden, sondern beide Seiten sind auch noch weiter gegangen, um den militärisch-militärischen Dialog wieder aufzunehmen, um die Spannungen abzubauen. Sie planen auch, den Austausch zwischen Familien, die durch den Koreakrieg getrennt wurden, wieder aufzunehmen.

Das ist genau die Art von diplomatischem Fortschritt, die erreicht werden kann, wenn man gegenseitiges Wohlwollen zulässt. Sie negiert Washingtons kriegerische Haltung, Nordkorea als „Schurkenstaat“ zu behandeln. Die Trump-Regierung hat die Diplomatie mit Nordkorea, wie auch mit früheren US-Regierungen, wiederholt abgelehnt und stattdessen Kriegsdrohungen und „totale Zerstörung“ bevorzugt. Trump hat sich für seine harte Rhetorik und seine Politik des „maximalen Drucks“, der Nordkorea in dieser Woche an den Verhandlungstisch brachte, gelobt. Eine andere Betrachtungsweise ist jedoch, dass Nordkorea sich bereit fühlt, mit Gegnern zu sprechen, weil es Ende letzten Jahres die nukleare Fähigkeit erreicht hat, die USA anzugreifen. Kim Jong-un erklärte in dieser Neujahrsansprache die Fähigkeit, das amerikanische Festland zu treffen. In derselben Rede dehnte er einen Olivenzweig nach Südkorea aus, um Friedensgespräche zwischen „Menschen desselben nationalen Erbes“ zu eröffnen. Diese Woche warnte die nordkoreanische Delegation, dass ihre Atomwaffen nur auf die Vereinigten Staaten gerichtet seien, „nicht auf unsere Brüder in Südkorea, nicht auf China oder Russland“. US-Medien tendierten dazu, die Gesprächsinitiative mit zynischen Motiven zu lesen. In einem Bericht der New York Times mit der Überschrift“Nordkorea bewegt sich in Richtung Entspannung mit Seoul“, trieft der folgende redaktionelle Kommentar vor Zynismus:“Wenige in Seoul oder Washington glauben, dass Mr Kim, obwohl er ein begeisterter Sportfan ist, allein durch den olympischen Geist motiviert ist. Die Winterspiele bieten ihm auch die ideale Gelegenheit, Präsident Trumps Drohungen mit Militäraktionen zu widerlegen, wenn der Norden nicht bereit ist, sein Atomprogramm aufzugeben.“ So sahen die amerikanischen Medien die Gespräche eher verdreht und spekulierten, dass Nordkorea sich nur engagiere, um sich von „beißenden Wirtschaftssanktionen“ zu befreien, um sein Atomprogramm weiter zu verfolgen.

Das implizite Denken vermittelt hier eine herablassende Haltung gegenüber dem südkoreanischen Führer Moon Jae-in, als sei er im Umgang mit den „verräterischen“ Nordkoreanern „zu dumm“ oder „leichtgläubig“.

Präsident Moon seinerseits sagte nach den Gesprächen, er sei bereit, sich in Zukunft mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen zu treffen, wenn „die Bedingungen stimmen“. Moon sagte auch, dass die friedliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel die oberste Priorität für seine Regierung sei.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Südkorea entweder zu weich ist oder dass Nordkorea hinterhältig ist, obwohl die US-Medien spekulieren könnten. Beide Seiten scheinen aufrichtig den Frieden zu wollen und sich langfristig für die Wiedervereinigung der beiden Staaten zu versöhnen.

Sicherlich geht es vor allem darum, dass beide Seiten bereit sind, einen gegenseitigen Dialog zu eröffnen, um eine friedliche Lösung für ihr gemeinsames Heimatland – die koreanische Halbinsel – zu finden. Beide Seiten müssen die Freiheit und den Raum erhalten, Vertrauen aufzubauen, um den Frieden zu lösen. Russland und China sind sich der notwendigen sorgfältigen Dynamik bewusst und beide haben die Verpflichtung zu einem friedlichen Dialog für eine eventuelle Entnuklearisierung bekräftigt. Washington mag ein Willkommensgruß für die Eröffnung der Gespräche in dieser Woche gewesen sein. Aber sie hat immer noch die Fähigkeit, diese Gespräche zu torpedieren. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bezeichnete das Nord-Süd-Treffen als eine „positive Entwicklung“, fügte dann aber ungestüm hinzu, dass Washington „nukleare Gespräche“ wünschte. Das klingt so, als ob Washington seine Vorbedingung, dass Pjöngjang entwaffnet werden muss, bevor substanzielle Friedensgespräche aufgenommen werden, erneut vorantreibt. Und dieses einseitige Zugeständnis, das die USA von Pjöngjang fordern, wird nicht geschehen.

In dieser Woche erklärte die nordkoreanische Delegation nachdrücklich, dass sie nicht bereit sei, auf ihre Atomwaffen zu verzichten. Er sagte, dass er in diesem Stadium nicht einmal darüber reden würde. Pjöngjang behauptet, dass diese Waffen die einzige Garantie dafür sind, dass sie nicht von den Vereinigten Staaten angegriffen werden. Die Implikation ist, dass der Norden nicht ausschließt, dass in Zukunft eine friedliche Lösung für eine denuklearisierte Halbinsel gefunden werden kann. Aber erst, wenn ihre Sicherheit gewährleistet ist – vielleicht, wenn die USA endlich einen Friedensvertrag unterzeichnen und ihre Kräfte aus der Region abziehen. Am besten ist es, wenn die Gespräche und der Austausch allmählich in einer Atmosphäre der gegenseitigen Gegenseitigkeit mit dem Ziel des Friedens stattfinden. Beide koreanischen Seiten haben eine Sehnsucht nach dieser und nach der Wiedervereinigung ihres geteilten Volkes gezeigt. Washington könnte diesen dringenden und heiklen Prozess torpedieren, wenn es darauf besteht, arrogante, kriegerische Forderungen an Nordkorea zu stellen, sich zu „ergeben“ und Pyongyang wie einen Paria zu behandeln. Das Problem ist, dass die hegemonialen Ambitionen der USA im asiatisch-pazifischen Raum über eine militärische Garnison in Südkorea hinausgehen. Washington braucht einen Vorwand für seine militärische Präsenz in der Region aufgrund seines größeren geopolitischen Antagonismus gegenüber Russland und China, wie das kürzlich veröffentlichte Dokument der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA, das im vergangenen Monat veröffentlichtwurde, klar umrissen hat. Aus diesem grundlegenden strategischen Grund ist Washington bereit, eine echte friedliche Lösung in Korea abzulehnen. Die Gespräche, die diese Woche zwischen Nord- und Südkorea wieder aufgenommen wurden, sind eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Aber Gefahr lauert von Washington, das diese Gespräche torpediert, indem es provokative und unrealistische Forderungen stellt, die auf seinen eigenen egoistischen strategischen Berechnungen basieren.

Mit Hilfe von https://www.deepl.com/translator übersetzt.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

https://einarschlereth.blogspot.de/2018/01/gefahr-droht-dass-washington-die-korea.html

