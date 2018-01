Alles nur Horrormärchen?

von Einar Schlereth – https://einarschlereth.blogspot.de/

Liebe Freunde, ihr wisst, dass ich schon sehr viele Artikel über Eritrea übersetzt habe und auch etliche Videos. Jetzt hat mich ein Freund auf die vielen deutschen Videos verwiesen, die auf deutsch zu den unterschiedlichstenn Themen berichten.

Da habe ich mal mehrere dieser Videos hier eingestellt, was es vielen vielleicht einfacher macht zu erfassen, was dort vor sich geht.

Mit herzlichen Grüßen

Einar

Dirk Vogelsang aus Bremen hat mit anderen Eritrea-Freunden eine Gesellschaft gegründet, die sich bemühen will, das ferngesteuerte miese Bild von Eritrea ins rechte Licht zu rücken.

Toni Locher, Entwicklungshelfer, Arzt und Ehrenkonsul Eritreas in der Schweiz. Ein ungemein sympathischer Typ, der seit über 40 Jahren in Eritrea tätig ist und viele Menschen sehr intensiv kennengelernt hat.

Ein älterer Mann mit offenem Blick und offener Gesinnung erzählt frei von der Leber weg, was er gesehen und was er nicht gesehen hat. Und was er zu fragen vergessen hat.

Und hier ein typischer Wischi-Waschi-Bericht, für den ich mich schämen würde, hätt ich ihn geschrieben. Wie gedankenlos und ohne Gefühl diese Tante ist, zeigt sich mir an dem Bild, wo sie den gigantischen Panzerfriedhof außerhalb von Asmara besucht. Sie hat nicht der leiseste Gedanke beschlichen, dass jeder dieser Panzer eine gefährliche, todbringende Waffe gewesen ist – von den USA oder der Sowjetunion geliefert – der man durch List oder Geistesgegenwart entkommen musste, um sie zu besiegen, unschädlich zu machen. Und wieviele, wieviele Menschen, überwiegend junge Menschen durch sie einen frühen Tod fanden. Eine solche Frau sollte bei ihrem Kochtopf bleiben.

