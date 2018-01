Mit den Demonstranten – Yassamine Mather tritt der aktuellen Fehlinformation der Ereignisse entgegen

von Yassamine Mather – http://weeklyworker.co.uk/

Übersetzung LZ

Slogans, die den obersten Führer Ali Khamenei anprangerten, waren weit verbreitet und beunruhigten das Regime zutiefst.

Die Proteste und Demonstrationen, die am 28. Dezember in Maschhad und anderen Städten in der Provinz Khorassan begannen, waren der Höhepunkt monatelanger ähnlicher Aktionen von Arbeitern, die ein Ende der Arbeitsplatzverluste, der Privatisierung und der systematischen Nichtzahlung von Löhnen forderten.

Sie wurden von vielen der verarmten Massen unterstützt, einschließlich der Bewohner der Elendsviertel, von denen einige sogar gezwungen waren, ihre Organe zu verkaufen, um für das Nötigste zu bezahlen. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Demonstrationen viele Tage lang in über 60 städtischen Zentren im ganzen Land stattfanden. Trotz schwerer Repressionen, mehr als 1.000 Verhaftungen, 22 Toten und mindestens zwei Selbstmorden im Gefängnis junger Demonstranten gehen die Demonstrationen weiter, wenn auch in wesentlich geringerem Umfang. Die Demonstranten sind wütend und furchtlos, und ihre Beschwerden sind ziemlich klar.

Doch was als Empörung über steigende Preise, Arbeitslosigkeit und Armut begann, hat sich zu etwas offen politischem entwickelt, mit Parolen gegen Korruption und gegen den Diktator Ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump und Benjamin Netanyahu haben vielleicht das falsche Ende des Stockes genommen, aber alle anderen, einschließlich Khamenei und sein Präsident, Hassan Rouhani, sind sich einig, “dass es die Wirtschaft ist, dumm“ – und natürlich, in einer Diktatur, und sei es eine oligarchische, neigen Wirtschaftsproteste dazu, sofort politisiert zu werden.

Die Preise für Grundnahrungsmittel sind in den letzten Wochen in die Höhe geschnellt, und die Preise für Eier sind innerhalb weniger Tage um 40 % gestiegen. In einigen Großstädten des Iran sind die Mieten allein in den letzten drei Jahren um 83% gestiegen. Massenarbeitslosigkeit ist ein großes Thema – vor allem in den Provinzen, in denen die Proteste entstanden sind. Die Inflationsrate mag unter der Präsidentschaft von Mahmoud Ahmadinejad von 35 % gefallen sein, aber sie ist nach wie vor auf einem unhaltbaren Niveau.

Obwohl sie von den Fraktionen des iranischen Regimes kontrolliert werden, hat die relative Vielfalt der Medien im Iran dafür gesorgt, dass die meisten Menschen die Korruptionsskandale von mehreren Milliarden Dollar, in die alle Fraktionen des Regimes verwickelt sind, kennen und gut informiert sind. Rouhanis Regierung, hochrangige Ayatollahs, die mit konservativeren Fraktionen des Regimes in Verbindung gebracht werden, und der ehemalige populistische Präsident Ahmadinejad (der behauptete, der Verteidiger der Enterbten zu sein), sind alle in Korruption und Veruntreuung verwickelt. Ahmadinedschad und seine engen Verbündeten sind derzeit mit Strafanzeigen wegen schwerer Korruption konfrontiert. Aber das Ergebnis beider Fraktionen, die die Bestechung und den Betrug ihrer Gegner aufdecken, ist, dass sich die Iraner zunehmend der Bestechlichkeit des gesamten islamischen Regimes bewusst sind.

Entgegen anfänglicher Behauptungen von Rouhanis Verbündeten waren die Proteste definitiv nicht Teil eines Komplotts von „konservativen Fraktionen“, seine Regierung zu diskreditieren. In der Provinz Khorassan war klar, dass das Hauptziel der meisten Demonstranten Khamenei war. In den letzten Tagen waren die gebräuchlichsten politischen Parolen „Marg bar diktator“ („Tod dem Diktator“), „Khamenei, haya kon mamlekato raha kon“ („Khamenei, du solltest dich schämen – lass das Land in Ruhe“) und der höflichere Slogan, der Khamenei zum Rücktritt aufforderte: „Seyed Ali[Khamenei], entschuldigen Sie uns. Jetzt müssen wir aufstehen.“

In der nördlichen Stadt Rasht gab es zunächst Anti-Rouhani-Slogans, die sich aber bald auf den Diktator selbst konzentrierten. In Teheran waren die Gesänge der studentischen Demonstranten weitaus radikaler: „Na eslahtalab na ossoul gara“ („Nein zu den Reformisten, nein zu den konservativen Principalisten“), dann gab es“Studenten-Arbeiter-Einheit“ und „Es sollte keine Wahl mehr zwischen schlecht und schlecht“ geben.

Können wir also die Behauptungen von Teilen der iranischen Regierung, einschließlich des obersten Führers, akzeptieren, dass diese Proteste von den USA, Israel und Saudi-Arabien organisiert wurden? Offensichtlich nicht. In den letzten Tagen haben die Führer der Regierung der Islamischen Republik in ihren beiden Fraktionen zugegeben, dass es wirtschaftliche Not gibt und dass die Jugend unzufrieden ist… Natürlich haben die Sicherheitskräfte und einige politische Führer wie erwartet auch ausländische Interventionen dafür verantwortlich gemacht, dass sich die Proteste so schnell ausbreiten. Solche Behauptungen können nicht ernst genommen werden. Tatsächlich wäre es für die Regierung schädlich, wenn sich die Behauptungen, die der Führer der Revolutionsgarden in der vergangenen Woche aufgestellt hat – ausländische Mächte hätten Agenten in mehr als 50 Städten im Iran – als wahr erweisen würden.

Nostalgie

Allerdings haben ausländische Medien – insbesondere Fernsehsender, die eindeutig mit saudi-israelischer Finanzierung in Verbindung gebracht werden, sowie Voice of America und in geringerem Maße BBC Persian – eine nachhaltige Kampagne durchgeführt, die auf Nostalgie für die Ära des Schahs basiert. Die Kampagne hat in den letzten Jahren neue Dimensionen erreicht. Die Pahlavi-Ära wird in Filmmaterial aus den 1960er und frühen 1970er Jahren als eine Zeit der „Frauenbefreiung“ dargestellt.

Natürlich wissen einige von uns, was der Schah wirklich von Frauen hält, basierend auf einem Interview, das er Oriana Fallaci gegeben hat. Auf ihre Frage: „Wenn es einen Monarchen gibt, dessen Name schon immer mit Frauen in Verbindung gebracht wurde, dann bist du es. Und jetzt fange ich an zu vermuten, dass Frauen in deinem Leben nichts zählen.“

Der Schah antwortet:

„Ich fürchte, Ihr Verdacht ist berechtigt…. Ich habe hart dafür gekämpft, gleiche Rechte und Pflichten für sie zu erreichen…. Aber ich wäre nicht aufrichtig, wenn ich behaupten würde, dass ich von einer einzigen von ihnen beeinflusst worden wäre. Niemand kann mich beeinflussen, niemand kann mich beeinflussen. Und eine Frau noch weniger. Im Leben eines Mannes zählen Frauen nur dann, wenn sie schön und anmutig sind und wissen, wie man weiblich bleibt…. Das ist zum Beispiel das Geschäft der Frauenbewegung – was wollen diese Feministinnen? Was willst du denn? Gleichheit, sagen Sie? In der Tat! Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber… Sie können in den Augen des Gesetzes gleich sein, aber nicht, ich bitte um Verzeihung, dass Sie das sagen, was ihre Befähigungen anbetrifft.“

Fallaci antwortet: „Sind wir das nicht?“ Und der Schah antwortet:

„Nein. Du hast noch nie einen Michelangelo oder Bach produziert. Du hast noch nie einen tollen Koch hervorgebracht. Und sprechen Sie nicht von Gelegenheiten. Soll das ein Witz sein? Fehlt Ihnen die Möglichkeit, der Geschichte einen großartigen Koch zu geben? Du hast nichts Großartiges hervorgebracht, nichts! Sagen Sie mir, wie viele regierungsfähige Frauen haben Sie im Laufe von Interviews wie diesem getroffen?“1

Ein anderer Sender hat Filme über die kulturellen Entwicklungen der Shah-Ära produziert, in denen eine Stunde lang über die Errichtung eines Konzertsaals in Teheran berichtet wird. Die Filmemacher sagen dem Publikum nicht, dass das so genannte Kulturzentrum Veranstaltungen europäischer Künstler und Theatergruppen beherbergt, die 99% der iranischen Bevölkerung fremd sind. Für La Comédie Française, die Molière spielte, war das Publikum fast ausschließlich französischsprachig, zusammen mit ausgewählten Schülern der beiden französischen Privatschulen in Teheran. Der Preis für ein einziges Ticket hätte ein halbes Dutzend Familien in Süd-Teheran ernährt.

Was können wir über die Intervention rechtsradikaler iranischer Gruppen sagen? In Ermangelung einer organisierten Arbeiterklasse ist es nicht verwunderlich, dass dubiose, oft reaktionäre Gruppen behaupten, sie hätten diese Proteste initiiert. Es gibt eine Vielfalt von Gruppen aus unterschiedlichen Hintergründen, die behaupten, hinter den jüngsten Ereignissen zu stehen, aber Tatsache ist, dass keine von ihnen als Hauptveranstalter hervorgetreten ist – ein Beweis dafür, dass sie alle ihren Einfluss zumindest übertreiben. Zweifellos förderten Anzeigen auf Social Media – bezahlt mit saudi-arabischen und israelischen Geldern – sinnlose Gewalt, aber nur wenige Iraner nahmen ihre Empfehlungen ernst. Für alle Behauptungen verbannter Gruppen, die sie von Teilen der Medien erhalten, einschließlich des BBC Persian Radio (aber interessanterweise nicht von BBC Persian TV), haben diese Proteste nichts mit Royalisten oder den Mudschahidin zu tun.

Aus den sozialen Medien ist ersichtlich, dass Pro-Shah-Slogans nur in sehr vereinzelten Fällen, wie z.B. in der religiösen Stadt Qom, aufgetaucht sind. Einmal in Rasht schrieen einige in der Menge Slogans zugunsten des Schahs und forderten andere dazu auf, mit der Forderung nach einer iranischen Republik (im Gegensatz zu einer islamischen Republik) zu antworten. Tatsächlich begegnen die Demonstranten einem möglichen royalistischen Einfluss, indem sie „Na mir na rahbar, na shah, na rahbar“ (Keine Könige, keine Schahs, keine obersten Führer) rufen. Bei vielen Gelegenheiten haben Menschenmassen Pro-Shah-Slogans niedergeschrien.

Die Tatsache, dass der Protest in Maschhad mit einem Fernsehaufruf eines der Thronanwärter, Reza Pahlavi, zusammenfiel, sollte nicht ernst genommen werden. Er gibt solche Aufrufe täglich heraus, und diese werden nur sehr selten beachtet. Nein, der Auslöser für die Demonstrationen war der Hunger und das Leid der Iraner, was mehrere Demonstranten dazu veranlasste, zu behaupten, dass das Sterben besser ist als das Weiterleben in der jetzigen Form.

Keine Zukunft für die Vergangenheit

Für die Iraner, die meinen, dass es unter dem Schah weder Armut noch Hunger gab, könnte es sich lohnen, sie an ein Zitat der Kaiserin Farah Diba zu erinnern. Als sie von ihren Beratern erfuhr, dass die einfachen Leute sich darüber beschwerten, dass sie es sich nicht leisten konnten, Fleisch zu kaufen, antwortete sie im echten Marie-Antoinette-Stil, indem sie der Nation sagte, dass sie vom Vegetarismus profitieren würde.

Was die Korruption anbelangt, so ist es wahr, dass das Misstrauen des Schahs gegenüber allen, einschließlich der ehemaligen Minister, dazu führte, dass nur ein begrenzter Kreis von Personen, die dem Schah nahe standen, und die Justiz von dem ungezügelten Staatsbetrug profitierte. Aber die Vielzahl der Fraktionen im islamischen Regime bedeutet, dass eine weitaus größere Gruppe von Individuen und ihre Familien Nutznießer des Reichtums des globalen Kapitals für die Reichen in der Dritten Welt sind. Die so genannten gezielten Sanktionen, die der Westen zwischen 2007 und 2015 verhängt hat, ermöglichten es zudem, dass Teile der Islamischen Republik, die sowohl Zugang zu Devisen- als auch zu internen Schwarzmärkten hatten, astronomische Vermögen anhäufen konnten. Damit ist die Islamische Republik in vielerlei Hinsicht noch korrupter als der Iran des Schahs. Aber wir leben in verschiedenen Zeiten.

Und Korruption ist sicherlich nicht nur im Iran oder gar nur in Entwicklungsländern anzutreffen. Doch in vielen dieser Staaten haben diejenigen, die korrupte Führer ablehnen wollen, die Chance, politische Rivalen zu wählen. Und obwohl es relativ kurz dauert, bis die neuen Herrscher die Korruption ihrer Vorgänger übertreffen, vermittelt der gesamte Prozess zumindest die Illusion, dass die Bevölkerung eine gewisse Kontrolle hat und neue Führer erneut testen kann. Doch nach 39 Jahren an der Macht sind alle Fraktionen der Islamischen Republik von Korruption durchdrungen – auch wenn sie sich in Opposition befinden.

Was die Demokratie unter dem Schah anbelangt, so hat er das, was er „Ja“ und „Natürlich“ nannte, zu einer einzigen Partei verschmolzen: Hezb Rastakhiz. Der Iran hatte nur zwei Tageszeitungen, Keyhan und Etelaat. Beide waren pro-Shah, und der Mangel an oppositionellen Fraktionen innerhalb des Regimes sorgte dafür, dass es keine Exposés von fragwürdigen Geschäften der Gegner des Schahs gab.

Wenn es um Unterdrückung geht, sollten wir uns daran erinnern, dass die Sicherheitskräfte des Schahs, Savak, Gegner seiner Herrschaft erschossen haben. Unter vielen wurde meine Freundin Catherine Adl, die gelähmte Tochter seines Arztes, von den Sicherheitsdiensten des Schahs erschossen, während sie im Rollstuhl saß. Obwohl sie in einer Elitefamilie geboren wurde, lehnte sie Ungleichheit und Ungerechtigkeit im Iran ab. Sie können erraten, was er mit Gegnern gemacht hat, die er nicht kannte. Doch der Tod Katharinas politisierte so viele von uns, die Schüler ihrer früheren Schule waren, und wir sind entschlossen, das Regime des Schahs zu entlarven.

In den letzten Tagen haben Millionen von Iranern soziale Medien genutzt, um ihre Empörung über den extremen Reichtum und die Opulenz einer Familie zum Ausdruck zu bringen, die fast vier Jahrzehnte nach dem Machtverlust nicht nur weiterhin in extremem Luxus lebt, sondern sich auch die unbegrenzte Publizität in sozialen Medien und Satellitenfernsehen leisten kann, zweifellos dank ausländischer Gelder. Tatsächlich verlieren die Ex-Royals in dieser Hinsicht die Unterstützung einiger ihrer engsten ehemaligen Verbündeten, wie z.B. Ardeshir Zahedi (Schwiegersohn des Schahs, Botschafter in den Vereinigten Staaten, dann Außenminister und Sohn des Generals Fazlollah Zahedi, der den Putsch organisierte, der 1953 die Rückkehr des Schahs an die Macht ermöglichte). Mit ungewöhnlicher Offenheit brandmarkte Zahedi Junior jeden, der saudische Gelder annahm, als nicht besser als ein Dieb.

Ausländische Interventionen

Einige Iraner, die zweifellos durch die ständigen israelischen und westlich gesponserten Medien inspiriert wurden, machen die Interventionen des Iran in Syrien und im Jemen für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage verantwortlich. Darin liegt ein Element der Wahrheit. Die Regierung behauptet, sie habe keine Mittel, um das Gehalt von Lehrern, Krankenschwestern und anderen öffentlichen Bediensteten zu erhöhen oder Überstunden zu bezahlen, doch scheint es keine Grenzen für ihre Militärausgaben in Syrien, im Jemen und anderswo im Nahen Osten zu geben. Das hat zu nationalistischen Parolen geführt, wie z. B. Nein zum Gazastreifen, Nein zum Jemen. Die Studenten und Jugendlichen von Teheran antworteten jedoch mit ihren eigenen Parolen: „Ham Iran, ham ghazeh zahmtkesh taht setame“ („Die Armen werden sowohl im Gazastreifen als auch im Iran unterdrückt“).

Eines ist ganz klar: Nur die Royalisten und die Mudschahidin haben die Unterstützung von Trump und Netanjahu für die Proteste begrüßt. Niemand im Land will, dass der Iran Syrien wird. Niemand, der bei klarem Verstand ist, will einen Regimewechsel von oben“. Die Gefahr eines Krieges ist real, und jede Intervention der Vereinigten Staaten, Saudi-Arabiens oder Israels wird die Regierung der Islamischen Republik stärken, wie es jede Intervention von außen getan hat. Wie ich bereits sagte, ziehen es die Iraner vor, in dem Gefängnis der Islamischen Republik zu leben, im Gegensatz zu der Hölle, die der Imperialismus in der Region geschaffen hat. Die Frage bleibt: Wie lange kann das Regime die wachsenden Proteste der Hungernden und der verarmten Massen unterdrücken?

Diejenigen, die die Proteste im Iran unterstützen, sollten auch gegen die Bedrohung durch Krieg und imperialistische Intervention gegen den Iran kämpfen.

Die wirklichen Gründe für die gegenwärtige wirtschaftliche Lage des Iran sind komplizierter als die Militärausgaben im Nahen Osten. Der versprochene Wirtschaftsboom nach dem Atomabkommen ist nicht eingetreten, und jetzt haben Zweifel an der Zukunft des Abkommens – insbesondere angesichts der entschiedenen Ablehnung durch Trump – zu Verzweiflung geführt, vor allem bei jungen Iranern.

Als Reaktion auf die Unruhen behauptet Rouhani, dass Armut, Arbeitslosigkeit und Inflation nicht nur im Iran anzutreffen sind. Das ist sicher richtig, aber was er nicht erwähnt, ist, dass die Islamische Republik trotz ihrer antiwestlichen Rhetorik ein leidenschaftlicher Anhänger der neoliberalen Wirtschaftsagenda ist. Die Technokratenregierung Rouhanis wird zu Recht dafür verantwortlich gemacht, dass sie sich pflichtbewusst an die „Restrukturierungsprogramme“ des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank gehalten hat – ein Teil der Erklärung für die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Diese Lücke ist Ausdruck einer Regierung, die ständig bemüht ist, mit den Forderungen des Weltkapitals nach Abschaffung der staatlichen Subventionen (die Nahrungsmittelsubventionen wurden gekürzt) und nach Privatisierung Schritt zu halten. Die offizielle Arbeitslosenquote (12 %) ist ein Witz – die tatsächliche Zahl ist viel höher, selbst wenn man die niedrig bezahlte, prekäre Beschäftigung berücksichtigt. Niemand hat Arbeitsplatzsicherheit, es sei denn, er ist mit einer Fraktion des Regimes oder den Sicherheitskräften verbunden.

2017 könnte als das Jahr zu Ende gehen, in dem der Neoliberalismus in fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern vor ernsthaften Herausforderungen stand. Aber im Iran war es ein Jahr, in dem der Neoliberalismus gut lief – Rouhanis Regierung wurde von Weltbank und IWF für ihre wirtschaftliche Leistung gelobt. Es besteht also kein Zweifel daran, dass diese Welle der Opposition die Regierung völlig überrascht hat. Die pathetische Forderung des Informationsministeriums, dass diejenigen, die auf die Straße gehen wollen, um Erlaubnis zur Organisation von Protesten bitten, scheint ignoriert worden zu sein, denn niemand glaubt, dass der Staat sie offiziell zulässt.

Und es wird sicherlich nicht zulassen, dass sich die Arbeiterklasse durchsetzt: Es gibt Forderungen nach Streiks von Lehrern, Zuckerrohr- und Stahlarbeitern, aber die Realität sieht so aus, dass es den kapitalistischen Mullahs (wie sie in den Straßen von Teheran genannt werden) gelungen ist, die organisierte Arbeiterklasse zu dezimieren. Stahl- und Ölarbeiter sind nicht mehr in einzelnen, staatseigenen Industrien beschäftigt. Große Industriekomplexe vergeben jeden Aspekt der Arbeiten an kleinere Auftragnehmer. Infolgedessen ist die Organisation von Streiks in der gesamten Branche, ganz zu schweigen von landesweiten Streikaktionen (ein wesentlicher Faktor für den Sturz des Shah-Regimes), weitaus schwieriger.

Aus heutiger Sicht sind die Forderungen der Demonstranten daher recht diffus, und es gibt keine einzige Organisations- und Koordinierungskraft, die eine Alternative für den Kampf darstellen könnte. Wenn sich die Ereignisse entfalten, wird eine solche Kraft umso notwendiger werden.

Anzeichen von Rissen

Auf den ersten Blick singen beide Fraktionen des Regimes aus dem gleichen Liederbuch: Akzeptieren ist Unzufriedenheit, während sie fremde Mächte für „Unruhe“ verantwortlich machen. Doch die Parolen, die sich gegen die „Reformisten“ – gegen die „Schlechten und Schlimmeren“ – richten, haben sie schnell nach der Wiederwahl Rouhanis zum Präsidenten erschüttert.

Noch schädlicher für die konservativen Fraktionen und den obersten Führer ist die Tatsache, dass in den letzten Wochen ein Video einer geschlossenen Sitzung der Expertenversammlung entstanden ist, die nach dem Tod von Ayatollah Khomeini 1989 in einer Notsitzung zusammentrat. Nach einigen Überlegungen entschied sich die Versammlung für einen mittleren Kleriker, Ali Khamenei, als Vali Faghih (Obersten Rechtsprecher). Was wir jedoch nicht wussten, ist das:

Khamenei bestand darauf, dass er nicht Vali Faghih werden wolle, auch nicht zum Übergang. Das sagt er in der Amtseinführung:

„Sie ist technisch und grundlegend unpraktikabel und rechtswidrig. Ich habe bereits kategorisch seiner Eminenz, Ayatollah[Akbar] Hashemi [Rafsanjani, der die Sitzung leitete], gesagt, dass ich ein solches Angebot nicht annehmen werde.“

Ironischerweise war es Rafsanjani (der Held der reformistischen Bewegung), der Khamenei davon überzeugt hat, den Posten doch zu übernehmen.

Aus diesem Clip geht sehr deutlich hervor, dass Khamenei als „vorübergehender“ Ersatz für Khomeini nominiert wurde – die Entscheidung fiel, dass er in einem Jahr ersetzt werden sollte.

In seinen eigenen Worten sagt Khamenei:

„Ungeachtet der Tatsache, dass ich es nicht

wirklich verdiene, eine solche Position zu besetzen, hat die Installation von mir als kommissarischer Verwalter technische Probleme. Meine Führung wäre formell [und nur auf dem Papier], keine wirkliche. Nun, auf der Grundlage der Verfassung bin ich für diese Aufgabe nicht qualifiziert, und aus religiöser Sicht werden viele von Ihnen [alle Geistlichen der Expertenversammlung] meine Worte als Führer nicht akzeptieren. Welche Art von Führung wird das sein?“

Als die Debatten zu Ende waren, ruft Rafsanjani die Mitglieder der Versammlung auf, aufzustehen, wenn sie Khamenei als zeitweiligen Führer anerkennen würden, bis eine permanente Führung durch ein „Referendum“ gewählt würde ! Hashemi Rafsanjani ist dann der erste, der aufsteht, und die Mehrheit der Kleriker folgt ihm.

Die Veröffentlichung des Videos ist in dieser Zeit wichtig, da es die Position des ‚Vali Faghih‘ weiter untergräbt. Es wurde offensichtlich von jemandem in der Nähe der Machtkorridore gestreut und macht die Position des obersten Führers noch unhaltbarer – in einer Zeit, in der die Menge „Tod dem Diktator“ schreit.

Unterstützung



Es gibt drei wesentliche Dinge, die wir tun können, um die Proteste im Iran zu unterstützen:

Zeigen Sie Solidarität mit den Festgenommenen, unterstützen Sie die Angehörigen der von den Sicherheitskräften Getöteten und machen Sie auf die repressiven Maßnahmen der Regierung aufmerksam.

Erinnern Sie jeden mit Illusionen über ein früheres Regime daran, dass es nicht besser war als dieses und geben Sie klare Beispiele, anstatt nur Slogans zu wiederholen oder diejenigen zu beleidigen, die in der Vergangenheit Illusionen hatten.

Die wahre Natur der Islamischen Republik Iran offenbaren und gleichzeitig daran erinnern, dass der Iran, weit davon entfernt, eine “regionale Macht“ zu sein, wie jedes andere kapitalistische Land der Dritten Welt, den Diktaten des IWF und der Weltbank ausgeliefert ist. Seine Führung ist unpopulär und schwach, und der einzige Grund, warum er an der Macht bleibt, ist die Angst, daß sich alles von schlecht zu schlechter entwickelt.

Anmerkungen

http://weeklyworker.co.uk/worker/1185/with-the-protestors/

Advertisements