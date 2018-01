Nordkorea: Die ohrenbetäubende Stille rund um den Moon-Putin-Plan

von Joseph Essertier – https://einarschlereth.blogspot.de

„Im Herzen der Beschwichtigung gibt es die Angst vor Ablehnung, und in den Handlungen der Angst gibt es Spiegel der Unterdrückung.“ Chris Jami

Da die Welt dem Krieg in Asien immer näher kommt, gibt es eine Alice-in-Wonderland-Medienerzählung mit Nordkorea als Aggressor, der um jeden Preis kontrolliert und bestraft werden muss. Und angesichts dieser Erzählung beginnt das ohrenbetäubende Schweigen der Intellektuellen eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Beschwichtigung zu haben.

1938 plante einer der abscheulichsten Kriegsverbrecher des 20. Jahrhunderts, die Tschechoslowakei zu besetzen, ein Land, in dem etwa drei Millionen Menschen deutscher Herkunft lebten. Der Krieg schien unmittelbar bevorstehend, als Hitler weiterhin hetzerische Reden hielt. Der britische Premierminister Neville Chamberlain bot an, Hitlers Löwenhöhle zu gehen und die Situation persönlich zu besprechen. Chamberlains beschwichtigende Bemühungen führten zu der Münchner Vereinbarung, die er, Adolf Hitler, Benito Mussolini und Édouard Daladier unterschrieben, wobei ein großer Teil der Tschechoslowakei an Deutschland fiel. Die Menschen in der Tschechoslowakei fühlten sich verraten, aber Chamberlain wurde gelobt. Er sagte der britischen Öffentlichkeit, er habe „Frieden mit Ehre erreicht. Ich glaube, es ist Frieden für unsere Zeit.“ In späteren Jahren wurde aus dem Münchner Abkommen die Lehre gezogen, dass expansionistische totalitäre Staaten nicht besänftigt werden dürfen.

Heute scheint es, als würde die gleiche Farce in einer zeitgenössischen Version von Appeasement, um die Chamberlain neidisch geworden wäre, wiederholt werden. Die Geschichte verlangt, dass wir alle Akademiker, Intellektuellen, Medien und dergleichen, die behaupten, das linksliberale Spektrum zu repräsentieren, fragen, warum sie sich so unbekümmert mit den Vereinten Nationen an der Beschwichtigung der blutrünstigen Trump-Administration beteiligen. Einige plappern die Alice-in-Wonderland-Erzählung daher über Nordkorea, viele andere schweigen.

Der Moon-Putin-Plan: Ein möglicher Weg zum Frieden

Einem könnte verziehen werden, dass man nichts davon gehört hat, da es die Standard-Story „Nordkorea-Problem“ stört, aber es gibt eine realistische Lösung für die Krise, über die liberale und progressive Beschwichtiger schweigen.

Dies ist der Moon-Putin-Plan, der im September in Wladiwostok enthüllt wurde. Präsident Moon bezeichnete sie als neun „Brücken“ der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Russland über Nordkorea – „Gas, Eisenbahnen, Häfen, Elektrizität, Nordseeroute, Schiffbau, Arbeitsplätze, Landwirtschaft und Fischerei“. Die sibirischen Öl- und Gaspipelines würden auf Korea, sowohl im Norden als auch im Süden, sowie auf Japan ausgedehnt. Beide Koreas würden mit den ausgedehnten Eisenbahnnetzen der Pekinger Belt and Road Initiative, einschließlich der Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn, und der Eurasischen Wirtschaftsunion, zu der auch die Transsibirische Eisenbahn gehört, verbunden sein. Mit den Worten von Gavan McCormack: „Nordkorea würde die Sicherheitsgarantie der Fünf (einschließlich Japan) akzeptieren, von weiteren Nuklear- oder Raketentests absehen, seine bestehenden Programme auf Eis legen („einfrieren“) und seine ersehnte „Normalisierung“ in Form der Eingliederung in regionale Gruppierungen, der Aufhebung von Sanktionen und der Normalisierung der Beziehungen zu seinen Nachbarstaaten ohne Kapitulation erreichen.

Dieser Moon-Putin-Plan hat das Potenzial, alle beteiligten Staaten zu befriedigen, möglicherweise sogar die USA. Man könnte denken: „Abgemachtes Geschäft. Problem gelöst.“ Doch die Mainstream-Journalisten in Japan und den englischsprachigen Ländern haben ihn weitgehend ignoriert, und selbst sehr wenige Nicht-Mainstream-Journalisten haben darüber berichtet.

Warum muss das so sein?

US und UN-Gewalttaten

Lassen Sie uns einige Fakten über die auf der koreanischen Halbinsel begangenen Verbrechen überprüfen, nicht nur die der USA, sondern auch die der UNO, der Institution nach dem Zweiten Weltkrieg, die zugegebenermaßen oft zumindest eine Art Forum für Staaten geschaffen hat, um ihre Differenzen auf rationale und gerechte Weise beizulegen. Am 12. Dezember 1948 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass die Republik Korea (d.h. Südkorea) die einzige rechtmäßige Regierung auf der Halbinsel sei. Das war die UN-Resolution 195, und es war einer der schlimmsten Momente der UNO, eine große Ungerechtigkeit für den Großteil der Bevölkerung und eine Ursache des Koreakrieges.

Erstens war die Resolution 195 ein Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen (am offensichtlichsten Artikel 32), da Nordkorea nie eingeladen wurde, über den Streit darüber zu diskutieren, wer die legitime Regierung auf der Halbinsel ist.

Zweitens, die Position des US-Außenministeriums und der UNO war ursprünglich so, dass die Regierung Südkoreas nur für die Gebiete zuständig sein konnte, in denen die UNO-Kommission für Korea Wahlen beobachtet hatte, was nur in einigen Teilen des Südens der Fall war. Drittens gab es während der Wahlen, selbst an den Wahllokalen, wo die UNO zugesehen hatte, rechtsgerichtete Polizei und faschistische, terroristische Jugendgruppen überall um die Wahllokale herum, ebenso wie unter den japanischen Kolonisatoren. Und viertens war der neue Präsident Syngman Rhee (1875-1965) ein Tyrann und seine Regierung war von berüchtigten Kollaborateuren durchsetzt, die den japanischen Kolonisatoren gedient hatten. Die Koreaner wussten, dass sie für eine Wiederholung der gleichen Ungerechtigkeit, nur mit anderen Meistern gezwungen wurden. Die UNO hatte der Regierung die Legitimität verliehen, die sie brauchte.

Besonders in Orten wie der Insel Cheju, wo die Menschen ihre eigenen Selbstverwaltungskomitees aufgebaut hatten, haben die manipulierten Wahlen auf dem Festland für ungeheuren Ärger gesorgt. Die Bewohner hatten einen Vorgeschmack auf die undemokratische Politik der amerikanischen Besatzung gehabt, und die unfairen Wahlen waren der letzte Tropfen. Erst nach Tausenden von politischen Morden und Inhaftierungen konnten auf der Insel Cheju, ein Jahr nach den Wahlen auf dem Festland, Wahlen abgehalten werden. Im Mai 1949 berichtete ein Beamter der amerikanischen Botschaft, dass „die umfassende Guerilla-Vernichtungskampagne… im April zu einem virtuellen Ende kam, als die Ordnung wiederhergestellt wurde und die meisten Rebellen und Sympathisanten getötet, gefangen genommen oder konvertiert wurden“.

Beim Massaker von Taejon (Daejeon) vom 2. bis 6. Juli 1950 standen amerikanische Beamte tatenlos dabei und fotografierten, während die koreanische Polizei 3.000 bis 7.000 politische Gefangene – Männer, Jungen und Frauen – massakrierte. Das UN-Kommando war damals dafür bekannt, die Wahrheit zu verbergen, und es überrascht nicht, dass die UN-Kommission für Korea nichts unternommen hat, um Nachforschungen anzustellen.

Oder denken Sie daran, dass die schreckliche Bombardierung der US-Luftwaffe (USAF) im Koreakrieg unter der Ägide des Kommandos der Vereinten Nationen einen Völkermord darstellte. Weder die 1948 verabschiedete und 1951 in Kraft getretene Völkermord-Konvention der Vereinten Nationen noch das Rotkreuz-Übereinkommen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten von 1948 hatten die „geringste Auswirkung auf diesen Luftkrieg“, wie der amerikanische Historiker Bruce Cumings sagte, der die Geschichte von allen Seiten des Krieges, einschließlich der verschiedenen Formen des Missbrauchs der Amerikaner gegen die Koreaner, sowohl im Norden als auch im Süden, gründlich behandelt hat.

Das Problem der Klassenungleichheit

Es gibt seit langem extreme Klassenungleichheit in Korea, und es ist kein Zufall, dass Präsident Syngman Rhee auf der Seite der herrschenden Klasse stand. Korea war seit Jahrhunderten keine Gesellschaft, in der es eine gerechte Verteilung des Reichtums zwischen der „unproduktiven Klasse“ und der Klasse der „Kultivierenden“ gab, d.h. eine Gesellschaft, in der „jede Klasse ihren angemessenen Anteil an der gesamten Jahresproduktion genießt“, um sich die Sprache von Adam Smiths „Der Reichtum der Nationen“ zu leihen. Aber einige von denen aus der alten aristokratischen Elite waren dabei, Wege zu finden, dem Parasitismus zu entkommen und ihr Land zu modernisieren. Gerade als sie begannen, Fortschritte zu machen, „zerstörten globale Depressionen, Kriege und die ständig zunehmende japanische Unterdrückung in den 1930er Jahren einen Großteil dieses Fortschritts, machten viele Elite-Koreaner zu Kollaborateuren und ließen neben dem bewaffneten Widerstand nur wenige Optionen für Patrioten übrig“.

Die Rolle der Kollaborateure

Gouverneur Yu Hae-jin beschrieb der US-Militärregierung in Korea (USAMGIK) die Menschen, die ihm geholfen haben, die Demokratie auf der Insel Cheju zu unterdrücken. Die „Führer, die später die ROK-Politik prägen sollten“, hatten meist mit den Agenten des japanischen Imperiums zusammengearbeitet. (ROK = Republik Korea). Diese Führer wurden von einem Oberst Cecil Nist ausgewählt, der sie als „Konservative“ betrachtete. Um dieser Gruppe von meist verräterischen, nicht patriotischen Personen eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen, wählte das US-Büro für Strategische Dienste Syngman Rhee aus, um dieser Gruppe einen Firnis der Legitimität zu geben. Er spricht fließend Englisch und ist ein christlicher Bekehrter. Er hatte jahrelange Indoktrination in der Hochschulbildung in den USA erhalten, und obwohl er sich in jungen Jahren für die Unabhängigkeit Koreas eingesetzt hatte, war er Washingtons Mann.

Im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg, in dem amerikanische Soldaten und Soldaten der meisten anderen UN-Kommandostaaten gegen Faschisten gekämpft hatten, wurden im Korea-Krieg die USA und die UNO im Kampf gegen die Demokratie als „rechtsextreme Macht“ eingesetzt. Die koreanische Kampagne verkörperte eine bizarre „Vision, Befreiung und Freiheit in eine schäbige Diktatur zu bringen, die von den Knechten des japanischen Imperialismus ausgeübt wurde“.

Es stimmt zwar, dass die USA die UNO seit ihrer Gründung, vor allem während des Koreakrieges, beherrscht haben, und da die UNO-Einheiten unter dem Kommando von US-Generälen standen, ist die UNO auch mitverantwortlich für die vielen Gräueltaten, die an Koreanern begangen wurden. Kann jemand wirklich argumentieren, dass er keine Verantwortung hat, die Wahrheit über sein Verhalten während des Krieges zu sagen? Rhee beschrieb einem amerikanischen Reporter einmal, was er vorhatte: „Mit Bulldozern werden wir riesige Löcher und Gräben ausheben und mit Kommunisten füllen. Dann werden sie zugedeckt.“ Ironischerweise schien es der UNO sogar zu gefallen, einen ähnlichen Akt in ihrer eigenen Vergangenheit zu vollziehen.

Die Verbrechen der UNO heute

Einige Experten sagen jetzt, dass Nordkorea, einem Land, das niemanden angegriffen hat, bereits Krieg erklärt wurde. Die UNO hat die UNO-Mitgliedsstaaten ermächtigt, „nordkoreanische Schiffe in internationalen Gewässern zu abzufangen und zu inspizieren (was einer Kriegserklärung gleichkommt)“, so Pepe Escobar. McCormack stimmt dem zu und erklärt, dass zwischen den Sanktionen und dem „völligen Krieg“ nur ein sehr schmaler Grat besteht.

Gregory Elich schreibt: „US-Beamte verbreiten sich über die ganze Welt auf und versuchen, andere Nationen zu beschwören oder zu bedrohen, sich dem Kreuzzug gegen die DVRK anzuschließen. Da die meisten Nationen weitaus mehr verlieren, wenn sie den USA missfallen, als wenn sie eine langjährige Beziehung zu Nordkorea beenden, zeigt die Kampagne Wirkung.“

Und jetzt spricht Washington von einer „blutigen Nase“, in der Hoffnung, dass wir ihre Militärausrüstung ein wenig zertrümmern können, während sie daneben stehen und Seoul nicht angreifen.

Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist die Gesamternte der Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais, Kartoffeln, Sojabohnen, Weizen und Gerste aufgrund einer Dürre, die schlimmer ist als die des Jahres 2001, weitaus geringer als im Vorjahr. Im vergangenen Monat berichteten sie: „Die meisten Haushalte werden voraussichtlich weiterhin von einem grenzwertigen oder schlechten Nahrungsmittelkonsum betroffen sein. Das bedeutet, dass während der bittersten Kälte des Jahres in Korea inmitten starker eisiger Winde aus Sibirien, wobei die Temperaturen auf ein tägliches Durchschnitts-Tief von -13 °C und ein Hoch von -3 °C sinken, 12 Millionen Unschuldige in Nordkorea leiden werden.

Die staatliche Nahrungsration in Nordkorea beträgt 300 Gramm Lebensmittel, d.h. etwa zwei mittelgroße Kartoffeln. Die Sanktionen sind also genau zum richtigen Zeitpunkt für maximales Leid.

Uns wird immer wieder gesagt, dass Nordkoreaner „geheimnisvoll“ seien. Was unternehmen „unsere“ Regierungen, d.h. die des UN-Kommandos, gegen diese Geheimniskrämerei? Sie drängen Peking, nordkoreanische Unternehmen zu schließen. Mit anderen Worten, wir stellen die Kommunikation und den gesamten wirtschaftlichen Austausch mit ihnen ein, indem wir eine piratenähnliche Belagerung ihres Landes einleiten. Macht das Sinn, dass der beste Weg zur Lösung des Problems darin besteht, die Kommunikation zu unterbrechen, die Geschäftstätigkeit einzustellen und die Zivilbevölkerung einzufrieren/zu verhungern? Das ist es, was die Antwort der UNO in diplomatischer Hinsicht bedeutet. Wie Winston Churchill einmal sagte: „Die Kiefern zu bewegen ist immer besser als die Kriegstrommel.“

Unter den 17 Mitgliedsstaaten des UN-Kommandos war Südkorea der einzige Staat mit Wurzeln in diesem Teil der Welt zur Zeit des Koreakrieges, das mit den Folgen eines geteilten Landes und eines anhaltenden Bürgerkriegs hatte leben müssen. Aber Südkoreas blutrünstiger Diktator Präsident Rhee hatte auf seiner Seite die USA sowie die anderen 16 Mitgliedsstaaten des UN-Kommandos, so dass die Chancen auf einen Sieg auf der gesamten Halbinsel hoch waren. Was Japan betrifft, so war es während des größten Teils des Krieges unter US-Besatzung, aber es spielte die Rolle eines „unsinkbaren Flugzeugträgers“ für die USAF-Bomber, so dass es in diesem Sinne der Seite des UN-Kommandos diente. Im Großen und Ganzen werden die Staaten des UN-Kommandos im Falle eines Krieges nur wenig verlieren und möglicherweise sogar gewinnen, und die UNO im Allgemeinen hat eine dunkle Geschichte mit Korea, so dass man von ihnen keine Fairness erwarten kann.

Schlussfolgerung

Der Moon-Putin-Plan hat nicht nur das Potenzial, das gegenwärtige globale System radikal zu verändern, indem er einen alternativen wirtschaftlichen und kooperativen asiatischen Handelsblock einrichtet, in dem die gegenseitige Hilfe Vorrang vor alten Feindschaften hat, sondern er ist auch eine der wenigen Optionen auf dem Tisch, die eine pragmatische und friedliche Alternative zu Washingtons gewalttätiger und gieriger Open Door Policy beinhaltet. Der Moon-Putin-Plan muss für das Pentagon Besorgnis erregend sein, da er das Potenzial hat, diese seit langem bestehende Ideologie zu beenden, diejenige, die die Menschheit in diese Krise getrieben hat.

Die gegenwärtige Krise kann durch nukleares Armageddon oder durch eine friedliche Lösung, die eine neue geopolitische Ordnung hervorbringt, gelöst werden. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keinen Raum für Beschwichtiger jeglicher Art, ob es sich nun um UNO- und Regierungstypen oder linksliberale Intellektuelle und Aktivisten handelt. Dies ist einer jener Momente in der Geschichte, in denen wir aufstehen und gezählt werden müssen. Müssen wir die Worte von Winston Churchill an den britischen Premierminister Neville Chamberlain wiederholen? „Sie hatten die Wahl zwischen Krieg und Schande. Du hast Schande gewählt, und du wirst Krieg haben.“

Fußnoten

Weitere Informationen zum Mond-Putin-Plan finden Sie unter Gavan McCormack, „Nordkorea und eine regelbasierte Ordnung für den Indopazifik, Ostasien und die Welt“, in The Asia-Pacific Journal: Japan Focus (15. November 2017). http://apjjf.org/2017/22/McCormack.html

Zur Geschichte des Koreakrieges siehe Bruce Cumings, The Korean War: A History, (Modern Library, 2011).

