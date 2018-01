Die „Links-Intellektuellen“ des Imperiums fordern einen Regimewechsel. Die Rolle der „Progressiven“ und der Antikriegsbewegung

von – Prof Michel Chossudovsky – https://www.globalresearch.ca

Übersetzung LZ

Was sich jetzt sowohl in Nordamerika als auch in Westeuropa entfaltet, ist ein gefälschter sozialer Aktivismus, der vom Konzernestablishment kontrolliert und finanziert wird. Dieser manipulierte Prozess verhindert die Bildung einer wirklichen Massenbewegung gegen Krieg, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit.

Die Anti-Kriegs-Bewegung ist tot. Der Krieg gegen Syrien wird als „Bürgerkrieg“ bezeichnet.

Der Krieg gegen Jemen wird auch als Bürgerkrieg dargestellt. Während die Bombardierung durch Saudi-Arabien erfolgt, wird die heimtückische Rolle der USA heruntergespielt oder beiläufig ignoriert. „Die USA sind nicht direkt involviert, so dass es für uns nicht notwendig ist, eine Anti-Kriegs-Kampagne zu führen.“ (Paraphrase)

Krieg und Neoliberalismus stehen nicht mehr im Vordergrund des zivilgesellschaftlichen Aktivismus. Der soziale Aktivismus, der von den Wohltätigkeitsorganisationen der Unternehmen über ein Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen finanziert wird, ist eher bruchstückhaft. Es gibt keine integrierte Anti-Globalisierungs-Anti-Kriegsbewegung. Die Wirtschaftskrise wird nicht als Beziehung zu den von den USA geführten Kriegen gesehen.

Im Gegenzug hat sich der Dissens abgeschottet. Separate „themenorientierte“ Protestbewegungen (z.B. Umwelt, Antiglobalisierung, Frieden, Frauenrechte, (LGBT) werden gefördert und großzügig finanziert, im Gegensatz zu einer kohärenten Massenbewegung gegen den globalen Kapitalismus.

Dieses Mosaik gab es bereits beim Gegengipfel zum G7-Gipfel, beim People’s Summits der 1990er Jahre und auch seit der Gründung des Weltsozialforums im Jahr 2000, das selten eine sinnvolle Antikriegsposition einnahm.

Durch inszenierte Protestveranstaltungen, die von NGOs gesponsert und großzügig von Unternehmensstiftungen finanziert werden, ist das unausgesprochene Ziel, tief greifende Spaltungen innerhalb der westlichen Gesellschaft zu schaffen, die der Aufrechterhaltung der bestehenden sozialen Ordnung sowie der militärischen Agenda dienen.

Syrien

Es lohnt sich, die Rolle der sogenannten „progressiven“ Intellektuellen zu unterstreichen, die Lippenbekenntnisse zur militärischen Agenda der USA und der NATO abgeben. Das ist nichts Neues.

Segmente der Anti-Kriegsbewegung, die sich der Invasion des Irak im Jahr 2003 widersetzten, unterstützen stillschweigend die von Trump gegen das „Assad-Regime“ in Syrien gerichteten Strafangriffe, die angeblich in die „Tötung des eigenen Volkes“ verwickelt sind, indem sie sie bei einem vorsätzlichen Angriff mit chemischen Waffen zu Tode vergasen. Laut Trump „erstickte Assad hilflose Männer, Frauen und Kinder“.

Amerikas Noam Chomsky favorisierte in einem Interview vom 5. April 2017 bei „Democracy Now“ (ausgestrahlt zwei Tage vor Trump’s Strafangriffen gegen Syrien im April 2017 ) „Regimewechsel“ und deutete an, dass eine ausgehandelte „Entfernung“ von Bashar al Assad zu einer friedlichen Lösung führen könnte.

Chomsky: „Das Assad-Regime ist eine moralische Schande. Sie führen schreckliche Taten durch, die Russen mit ihnen.“ (Hervorhebung hinzugefügt) Starke Aussagen ohne Belege und Unterlagen. Entschuldigung für Trump’s Kriegsverbrechen? Die Opfer des Imperialismus werden beiläufig für die Verbrechen des Imperialismus verantwortlich gemacht:

„Du kannst ihnen nicht sagen: „Wir werden dich umbringen. Bitte verhandeln Sie.“ Das wird nicht funktionieren. Wohl aber durch irgendein System, durch welches im Laufe von Verhandlungen…[mit den Russen],… er [Bashar al-Assad] entfernt würde, und irgendeine Art von Regelung zustande käme. Der Westen würde es nicht akzeptieren,… Zu der Zeit glaubten sie, Assad stürzen zu können, also wollten sie das nicht tun, also ging der Krieg weiter. Hätte es funktionieren können? Man kann nie sicher sein. Aber es hätte verfolgt werden können. Inzwischen unterstützen Katar und Saudi-Arabien Dschihad-Gruppen, die sich nicht allzu sehr von ISIS unterscheiden. Sie haben also eine Horrorstory auf allen Seiten. Das syrische Volk wird dezimiert. (Noam Chomsky on Democracy Now, 5. April 2017, siehe das Video des Democracy Now-Interviews mit Chomsky hier.

Update, Scan of Chomsky Interview Demokratie Jetzt, 26. April 2017

Ähnlich in Großbritannien hat Tariq Ali, der von den britischen Medien als die führende Figur der Linken der britischen Antikriegsbewegung bezeichnet wird, die auf den Vietnamkrieg zurückgeht, auch die Absetzung von Präsident Bashar al Assad gefordert. Sein Diskurs ist dem der Washingtoner Kriegsfalken nicht unähnlich:

„Tatsache ist, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen in Syrien die Assad-Familie aus dem Land heraus haben will – und das ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen und er [Assad] verstehen sollte…

Syrien braucht eine nicht-sektiererische nationale Regierung, um eine neue Verfassung vorzubereiten… Wenn der Assad-Clan sich weigert, seine Festung auf dem Land aufzugeben, wird früher oder später etwas Verhängnisvolles passieren… Das ist die Zukunft, die ihnen ins Gesicht sieht, es gibt keine andere Zukunft,“ “ RT 2012 Interview

Tariq Ali, der Sprecher der britischen Stop the War Coalition ist, versäumt es zu erwähnen, dass die US-NATO und ihre Verbündeten aktiv an der Rekrutierung, Ausbildung und Bewaffnung einer (größtenteils ausländischen) terroristischen Söldnerarmee beteiligt sind.

Unter dem „progressiven“ Mantel der britischen Antikriegsbewegung legitimiert Ali stillschweigend westliche Militärinterventionen aus humanitären Gründen unter dem Banner des „War on Terrorism“ und der so genannten „Responsibilty to Protect“ (R2P). Die Tatsache, dass sowohl Al Qaida als auch ISIS-Daesh von der US-NATO (verdeckt) unterstützt werden, wird nicht erwähnt.

Nach Angaben des britischen Autors William Bowles ist Tariq Ali einer von vielen Links-Intellektuellen des Imperiums, die den Anti-Kriegs-Aktivismus sowohl in Nordamerika als auch in Westeuropa verzerrt haben:

„Es veranschaulicht den Widerspruch, ein vermeintlicher Sozialist zu Hause zu sein und das Privileg zu genießen, Teil der intellektuellen Elite des Imperiums zu sein, und hat sehr gut dafür gedankt, während es Syrien diktiert, was es tun soll und was nicht. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Alis Arroganz und der des Westens, der genau dasselbe verlangte! Assad muss gehen !“

Die bestehende Anti-Kriegs-Bewegung

Der globale Kapitalismus finanziert den Antikapitalismus: eine absurde und widersprüchliche Beziehung.

Es kann keine sinnvolle Anti-Kriegs-Bewegung geben, wenn Dissens großzügig durch dieselben Unternehmensinteressen finanziert wird, die das Ziel der Protestbewegung sind. Mit den Worten von McGeorge Bundy, Präsident der Ford Foundation (1966-1979): „Alles, was die [Ford] Foundation getan hat, könnte man als „die Welt für den Kapitalismus sicher machen“ bezeichnen. Und mehrere „Links-Intellektuelle“ dienen den Kriegstreibern beim „die Welt sicher machen“.

Der heutige Antikriegsprotest stellt die Legitimität derjenigen, an die sich der Protest richtet, nicht in Frage. Zu diesem Zeitpunkt sind die „Progressiven“, die von großen Stiftungen finanziert und von den Massenmedien unterstützt werden, ein Hindernis für die Bildung einer sinnvollen und artikulierten Antikriegsbewegung an der Basis, die sowohl national als auch international agiert.

Eine konsequente Antikriegsbewegung muss sich auch mit verschiedenen Formen der Kooption in ihren Reihen auseinandersetzen, nämlich mit der Tatsache, dass ein bedeutender Teil der so genannten „progressiven“ Meinung stillschweigend die US-Außenpolitik unterstützt, einschließlich „humanitärer Interventionen“ unter der Schirmherrschaft der UN/NATO.

Eine Antikriegsbewegung, die von großen Unternehmensstiftungen finanziert wird, ist eher die Ursache als die Lösung. Eine kohärente Antikriegsbewegung kann nicht von Kriegstreibern finanziert werden.

Wie geht es weiter

Notwendig ist die Entwicklung eines breit angelegten Basisnetzwerks, das darauf abzielt, Autoritäts- und Entscheidungsmuster im Zusammenhang mit dem Krieg abzuschaffen.

Dieses Netzwerk sollte auf allen Ebenen der Gesellschaft, in Städten und Dörfern, an Arbeitsplätzen und in Pfarreien aufgebaut werden. Gewerkschaften, Bauernverbände, Berufsverbände, Wirtschaftsverbände, Studentenverbände, Veteranenverbände, kirchliche Gruppen wären aufgerufen, die Antikriegsorganisation zu integrieren. Von entscheidender Bedeutung ist, dass sich diese Bewegung auch auf die Streitkräfte ausdehnen sollte, um die Legitimität des Krieges unter den Bediensteten zu brechen.

Die erste Aufgabe wäre es, die Kriegspropaganda durch eine wirksame Kampagne gegen die Desinformation der Medien zu unterbinden.

Die Unternehmensmedien würden direkt angegriffen, was zu Boykotts der großen Nachrichtenagenturen führen würde, die dafür verantwortlich sind, Desinformationen in die Nachrichtenkette zu leiten. Dieses Bestreben würde einen parallelen Prozess an der Basis erfordern, um die Mitbürger für das Wesen des Krieges und der globalen Krise zu sensibilisieren und zu erziehen, sowie eine effektive „Verbreitung des Wortes“ durch fortgeschrittene Vernetzung, durch alternative Medien im Internet usw. In jüngster Zeit wurden die unabhängigen Online-Medien zum Ziel von Manipulation und Zensur, gerade um den Anti-Kriegs-Aktivismus im Internet zu untergraben.

Die Schaffung einer solchen Bewegung, die die Legitimität der Strukturen der politischen Autorität mit Nachdruck in Frage stellt, ist keine leichte Aufgabe. Es würde ein Maß an Solidarität, Einheit und Engagement erfordern, das in der Weltgeschichte seinesgleichen sucht. Dazu müssten politische und ideologische Barrieren innerhalb der Gesellschaft abgebaut und mit einer Stimme gehandelt werden. Es würde auch erfordern, dass man die Kriegsverbrecher irgendwann absetzt und sie wegen Kriegsverbrechen anklagt.

https://www.globalresearch.ca/the-empires-lefty-intellectuals-call-for-regime-change-the-role-of-progressives-and-the-antiwar-movement/5625333

