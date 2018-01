Das wichtigste Land, das das US-Militär erobert hat

von William J. Astore – http://www.antikrieg.com

Ja, das US-Militär ist in der ganzen Welt im Einsatz. Aber selbst intelligente Karten wie diese (>LINK) vernachlässigen das eine Land, das wirklich von diesem Militär erobert wurde: die Vereinigten Staaten von Amerika.

Wenn das US-Militär mit „globaler Reichweite, globaler Macht“ prahlt, ist das kein Scherz. Wie Nick Turse in seinem neuesten Artikel auf TomDispatch.com bemerkt, wurde das Militär 2017 in 149 Ländern, also etwa 75% der Länder der Erde, auf die eine oder andere Weise eingesetzt. Das nenne ich Reichweite! Mittlerweile haben sich Amerikas Special-Operationskräfte seit 2001 mehr als verdoppelt und liegen heute bei 70.000 Soldaten, was fünf Divisionen entspricht. (Betrachten Sie es als ein Militär innerhalb des Militärs.) All dies ist mit enormen Kosten verbunden, mit einem Verteidigungshaushalt, der heuer bei 700 Milliarden Dollar liegt – mit steigender Tendenz in absehbarer Zukunft.

Was ist mit dem Krach, was ist mit den Ergebnissen für all die Dollars? Lassen Sie uns einfach sagen, dass Irak, Afghanistan, Libyen, Jemen, Syrien, Niger und andere militärische Interventionen der USA nicht gut verlaufen sind.

Dennoch gibt es ein Land, in dem das US-Militär wirklich regiert; ein Land, das das US-Militär wirklich erobert hat. Wo und was ist es? Die Vereinigten Staaten von Amerika natürlich. Unabhängig von seinen Verlusten und Frustrationen im Ausland gewinnt das US-Militär immer mehr Geld und Einfluss hier zu Hause. Der Kongress liebt es, die Präsidenten lieben es, unsere Kultur liebt es (meistens), oder wird zumindest dazu gedrängt, es unabhängig von den Ergebnissen zu „unterstützen“.

Es sind nicht nur die Billionen von Dollar, die es seit 9/11 verbraucht hat, oder das Ausmaß, in dem pensionierte Generäle den Hügel in Washington regieren. Denken Sie an die Populärkultur: unsere Sportarten, unser Spielzeug, unser Fernsehen und unsere Filme. Kinder verkleiden sich zu Halloween als Soldaten. Spielzeug gehört zur Sorte „Call of Duty“. In TV-Sendungen wie „SEAL Team“ sind Special Forces in aller Munde. Hollywood hat sie auch aufgenommen, in Filmen wie „Act of Valor“ und dem kommenden „12 Strong“ über ein kleines Team amerikanischer „Pferdesoldaten“ in Afghanistan kurz nach dem 9/11, die wie so viele John Waynes zur Rettung reiten.

Und noch ein Punkt, der von größter Wichtigkeit ist: Es wird nicht von Frieden gesprochen, nie, nirgends in den Massenmedien, also auch nicht von sinkenden Militärbudgets.

Das Militär hat uns erobert. In der Tat ist die globale Militäraktion ein seltener Bereich der parteiübergreifenden Übereinstimmung in Washington, unabhängig davon, ob der Oberbefehlshaber Bush oder Obama oder Trump ist.

Während es also wahr ist, dass sich das US-Militär in erstaunlichen 149 Ländern befindet, sind es die Vereinigten Staaten von Amerika, auf die es wirklich ankommt. Es mag in Afghanistan oder Somalia verlieren, aber hier hat es gewonnen – und das ist alles, was wirklich für das weitere Wachstum und das Gedeihen des amerikanischen Nationalen Sicherheitsstaates von Bedeutung ist.

