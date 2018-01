„Die USA sollten iranische Demonstranten bewaffnen“

von Prof. Hillel Frisch – https://besacenter.org

Der israelische Politologieprofesser Frisch fordert in einem vom Thinktank BESA veröffentlichten Artikel die Bewaffnung der iranischen Demonstranten. Auch die Jerusalem Post veröffentlichte ihn am 4. Januar. BESA wird nach eigenen Angaben vom australischen Philantropen (Menschenfreund) Greg Rosshandler finanziert.

ZUSAMMENFASSUNG: Rhetorische Unterstützung der iranischen Demonstranten bei ihrem Streben nach Freiheit reicht nicht aus. Die USA müssen mit Hilfe ihrer Verbündeten, einschließlich Israel, rund um die Uhr daran arbeiten, den Demonstranten, die gegen das Regime protestieren, im günstigsten Moment Waffen und das nötige Know-how zur Verfügung zu stellen. Es ist an der Zeit zu handeln, wenn die Opfer des Regimes als Opfer eines breiten Spektrums der iranischen Öffentlichkeit identifiziert werden können.

Kommentatoren und Experten haben Präsident Trump und den US-Botschafter bei der UNO Nikki Haley für ihre klare rhetorische Unterstützung der iranischen Demonstranten bei ihrem Streben nach Freiheit gelobt. Einige haben die USA aufgefordert, den Demonstranten Informationsplattformen zur Verfügung zu stellen, um die Blockade der neuen Medien durch die Behörden zu umgehen.

Das wäre zwar hilfreich, reicht aber kaum aus. Die USA müssen mit Hilfe ihrer Verbündeten, einschließlich Israel, rund um die Uhr daran arbeiten, den iranischen Demonstranten Waffen und das Know-how zur Verfügung zu stellen, um sie zu nutzen.

Es sollte klar sein, warum dies der Fall ist. Das iranische Regime ist rücksichtslos und wird jede Art von Gräueltat gegen die Demonstranten begehen, wenn es sich selbst in Gefahr sieht, ja auch wenn es überhaupt nicht in Gefahr ist. Es wäre äußerst zynisch und selbstzerstörerisch, wenn die USA und andere die Demonstranten ermutigen würden, ohne zu planen, wie sie sich verteidigen und das Regime stürzen können.

Damit Waffen effektiv bereitgestellt werden können, müssen Demonstranten, die sie nutzen können, identifiziert und kontaktiert werden, und es müssen Versorgungsnetze aufgebaut werden. Diese müssen auf die Bedürfnisse einer bunt gemischten Gruppe von Menschen zugeschnitten sein, die in unterschiedlichen Umgebungen arbeiten. Einige werden in städtische Kriegsführung verwickelt sein, andere in Hinterhalte auf den Straßen und Bahnlinien des Landes, und wieder andere als Killerkommandos, um Regimebeamte und Sicherheitspersonal zu ermorden, um die Jäger in die Gejagten zu verwandeln.

In Gebieten, die von Minderheiten bewohnt werden, wie die Kurden oder die Araber im Südwesten des Landes, sollten Anstrengungen unternommen werden, um Guerilla-Operationen durchzuführen. Die Zuspitzung in der Peripherie des Landes, in der diese Minderheiten leben, wird viel dazu beitragen, den Druck auf die städtischen Kämpfer zu reduzieren, die die Hauptlast der Kämpfe tragen werden, um das vorrangige strategische Ziel des bewaffneten Konflikts zu erreichen – die Übernahme und Aufrechterhaltung ihres Einflusses auf Teheran.

Diese Demonstranten, die um die Freiheit kämpfen, müssen ebenfalls mit Geheimdienstinformationen ausgestattet werden, was die mühsame Aufgabe mit sich bringen wird, dafür zu sorgen, dass sowohl die Waffen als auch die Geheimdienstinformationen in die Hände der echten Opposition gelangen und nicht in die Hände von Staatsagenten.

Irgendwann muss diese Hilfe durch viel härtere Sanktionen untermauert werden, bis hin zu einer Blockade der Häfen oder Flugplätze des Landes. Solche Sanktionen werden dem iranischen Volk zweifellos große Not aufbürden, aber sie werden auch deutlich machen, dass die Aufrechterhaltung des Regimes unhaltbar ist und je schneller es entfernt wird, desto schneller wird es wieder Erleichterung geben. Eine solche Erkenntnis wird, so hofft man, viele dazu veranlassen, den Kämpfern Hilfe und Schutz zu gewähren.

Die Planung und Schaffung eines rudimentären Netzwerks zur Bereitstellung von Waffen und Informationen hätte 2009 beginnen sollen. Wenn es damals nicht begonnen wurde, dann muss es jetzt beginnen.

Bei der Schaffung einer Rebellion geht es um Koalitionsbildung. Eine massive Koalition unterschiedlicher Gruppen brachte 1978 den Schah zum Einsturz, und nur eine breite Koalition von Kräften wird die Ayatollahs heute zum Einsturz bringen. Es wird nicht ausreichen, sich auf die westlich geprägte, säkularere obere Mittelschicht in den Universitäten oder den besseren Stadtteilen Teherans zu verlassen.

Eine zu frühe Bewegung könnte die konservative und nationalistische Mehrheit entfremden und der Regierungspropaganda in die Hände spielen. Eine zu langsame Bewegung erleichtert die Bemühungen des Regimes, die Opposition zu zerschlagen.

Die Zeit zum Handeln wird gekommen sein, wenn die Opfer des Regimes sich häufen und als Opfer eines breiten, städtischen bis ländlichen Spektrums der iranischen Öffentlichkeit identifiziert werden können, was wahrscheinlich eine ebenso vielfältige und breite öffentliche Reaktion auf Trauer und Protest auslösen wird.

Die USA und ihre demokratischen Verbündeten sehen sich zwei Gefahren ausgesetzt, wenn sie diesen Weg beschreiten – falsche moralische Bedenken und die Angst vor dem Scheitern.

Es gibt keine Bedenken wegen dieser Operationen. Nur wenige Machthaber haben in den vergangenen fünfzig Jahren so viel Schaden und Schmerz verursacht wie das Ayatollah-Regime – gegen die Geiseln in der US-Botschaft in Teheran, gegen die Marines, deren Baracken im Libanon bombardiert wurden – den zweitgrößten Terroranschlag in der Geschichte der USA nach dem 11. September 2001 – und gegen das Jewish Center in Argentinien und anschließend gegen die israelische Botschaft, die beide vom iranischem Terror angegriffen wurden. Der Iran ist auch für die Schaffung der Hisbollah verantwortlich, gegen die derzeit eine Untersuchung stattfindet, weil sie einen Milliarden-Dollar-Drogenverteilungsring betreibt. Die Abschaffung des Regimes oder gar die Einschränkung seiner Macht wäre ein Segen für die Region und die Welt.

Sollten Zweifel aufkommen, sollten Sie die Aussicht in Betracht ziehen, dass dieses Regime zu einem nordkoreanischen Nuklearduplikat mit weitaus größeren Ressourcen und größerer Nähe zu den USA und Europa heranwächst.

Die zweite Form der Reue ist das Versagen. Der Versuch könnte scheitern, mit blutigen Folgen für die Opposition. Aber dieses Scheitern wäre nur vorübergehend. Genauso wie diese Welle die vor einem Jahrzehnt stark angestiegene Welle ablöste, wird eine weitere folgen.

Die Botschaft muss lauten, dass das Regime der Ayatollahs zum Scheitern verurteilt ist. Das Stichwort stammt von Winston Churchill. Das Böse wird besiegt werden.

Dieser Artikel wurde am 4. Januar 2018 in der Jerusalem Post veröffentlicht.

Prof. Hillel Frisch ist Professor für Politikwissenschaft und Nahoststudien an der Bar-Ilan University und Senior Research Associate am Begin-Sadat Center for Strategic Studies.

BESA Center Perspectives Papers werden durch die Großzügigkeit des Greg Rosshandler Familya veröffentlicht.

https://besacenter.org/perspectives-papers/arm-iranian-protesters/

