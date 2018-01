Neue Post aus Russland

von Stefan Lindgren – https://einarschlereth.blogspot.de/

„Die fortlaufende Destabilisierung der Situation in Moldawien ist im Interesse jener, die sich einer erneuerten Partnerschaft mit Russland widersetzem,“ sagte Moldawiens Präsident Igor Dodon in einem Interview mit der TASS am Donnerstag.

Dodon sagte, dass seine Gegner wissen, dass er niemals Gesetze unterschreiben werde, die die Beziehung zu Russland verschlechtern. Er wird auch keine Minister anerkennen, die an der riesigen Veruntreuung von einer Milliarde Dollar aus den Banken des Landes beteiligt waren, wie kürzlich entdeckt wurde.