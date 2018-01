US zwinkert, Israel beißt? – Das Eskalationsszenario. Der Krieg gegen den Iran ist „auf Eis gelegt“?

von Prof Michel Chossudovsky – http://www.globalresearch.ca

Im Jahr 2003 war das Projekt Krieg gegen den Iran bereits Déjà Vu. Es war seit Mitte der neunziger Jahre auf dem Reißbrett des Pentagon.

Seit der Lancierung des Kriegsspielszenarios Theater Iran Near Term (TIRANNT) im Mai 2003 (durchgesickertes Geheimdokument) war ein Eskalationsszenario mit militärischen Aktionen gegen den Iran und Syrien vorgesehen, von denen Syrien 2011 die erste Stufe war.

Die erste Invasion des Irak im Rahmen der „Operation Iraqi Freedom“ wurde am 20. März 2003 gestartet, der 9. April markiert den Fall Bagdads; offiziell wurde die Invasion am 1. Mai 2003 abgeschlossen.

Im Mai 2003, unmittelbar im Anschluss an die Invasion und Besetzung des Irak, wurden die TIRANNT (Theater Iran Near Term) Kriegsspiele durchgeführt, wie William Arkin, ein ehemaliger US-Geheimdienstanalytiker, offenbarte:

„Anfang 2003, selbst als die US-Streitkräfte am Rande des Krieges mit dem Irak standen, hatte die Armee bereits damit begonnen, eine Analyse für einen groß angelegten Krieg mit dem Iran durchzuführen. Die Analyse, genannt TIRANNT, für „theater Iran near term“, wurde mit einem Scheinszenario für eine Invasion des Marinekorps und einer Simulation der iranischen Raketenstreitkräfte gekoppelt. Amerikanische und britische Planer führten zur gleichen Zeit ein Kriegsspiel am Kaspischen Meer durch. Und Bush wies das US Strategic Command an, einen globalen Schlagkampfplan für einen Angriff auf iranische Massenvernichtungswaffen zu erstellen. All dies wird letztendlich in einen neuen Kriegsplan für „große Kampfeinsätze“ gegen den Iran einfließen, den militärische Quellen bestätigen, dass er nun in Entwurfsform vorliegt.“ (Dieser Notfallplan mit dem Titel CONPLAN 8022 würde für den Fall eines zweiten 9/11 aktiviert werden, unter der Annahme, dass der Iran dahinter stecken würde] (William Arkin, Washington Post, 16. April 2006).

„Theater Near Term“, ein Szenario, einen Krieg gegen den Iran nach der Niederlage des Irak zu führen, war das unausgesprochene Konzept. Unter der Schirmherrschaft des US-Zentralkommandos konzentrierte sich TIRANNT sowohl auf „Near Term“ (d.h. nach dem Irak-Krieg) als auch auf „Out-Year“-Szenarien für einen Krieg mit dem Iran „…einschließlich aller Aspekte einer großen Kampfoperation, von der Mobilisierung und dem Einsatz von Streitkräften bis hin zu Stabilitätsoperationen nach einem Regimewechsel nach dem Krieg“. (Ebd.)

Die Kernbemühungen von TIRANNT begannen im Mai 2003, als Aktionsplaner und Intelligenzspezialisten die Daten für die Szenarioanalyse auf Theaterebene (d.h. für den Iran) zusammenführten. TIRANNT wurde seitdem mit Hilfe von Nach-Irak-Kriegsinformationen über die Leistung der US-Streitkräfte aktualisiert. Inzwischen haben die Planer der Luftwaffe Angriffe gegen bestehende iranische Luftverteidigungen und Ziele entworfen, während die Planer der Marine die Küstenverteidigung evaluiert und Szenarien für die Beherrschung der Straße von Hormuz am Fuße des Persischen Golfs ausgearbeitet haben.

Eine nachfolgende TIRANNT-Kampagnenanalyse, die im Oktober 2003 begann, berechnete die Ergebnisse verschiedener Szenarien für Aktionen gegen den Iran, um Optionen für die Analyse von Handlungsoptionen in einem aktualisierten Iran-Kriegsplan bereitzustellen. (Ebd.)

Die 2003 formulierten „Near Term“-Pläne wurden selbstverständlich verschoben.

USCENTCOMs „Doppelte Eindämmung“. Erst Irak, dann Iran

Die Entscheidung von 2003, den Iran unter TIRANNT ins Visier zu nehmen, sowie alle nachfolgenden Bemühungen und „Geheimpläne“ waren Teil der breiteren militärischen Roadmap des Nahen Ostens. Bereits während der Clinton-Administration hatte das US Central Command (USCENTCOM) 1995 unter der Doktrin der „Dual Containment“ formuliert, „in Kriegstheaterplänen“ zuerst in den Irak und dann in den Iran einzudringen:

„Die breiten nationalen Sicherheitsinteressen und -ziele, die in der Nationalen Sicherheitsstrategie des Präsidenten (NSS) und der Nationalen Militärstrategie des Vorsitzenden (NMS) zum Ausdruck kommen, bilden die Grundlage der Theaterstrategie des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten. Die NSS leitet die Umsetzung einer Strategie der doppelten Eindämmung der Schurkenstaaten Irak und Iran, solange diese Staaten eine Bedrohung für die Interessen der USA, für andere Staaten in der Region und für ihre eigenen Bürger darstellen. Die doppelte Eindämmung soll das Machtgleichgewicht in der Region aufrechterhalten, ohne dabei vom Irak oder Iran abhängig zu sein. Die Theaterstrategie von USCENTCOM ist interessenbasiert und auf Bedrohungen ausgerichtet. Der Zweck des Engagements der USA, wie es in der NSS vertreten ist, besteht darin, das lebenswichtige Interesse der USA an der Region zu schützen – ununterbrochener, sicherer Zugang der USA/Alliierten zum Golföl.“

USCENTCOM, http://www.milnet.com/milnet/pentagon/centcom/chap1/stratgic.htm#USPolicy

Hervorhebung hinzugefügt, das Originaldokument von USCENTCOM ist nicht mehr verfügbar)

Die Rolle Israels. „Doing the Bombing For Us“

Dem Szenario TIRANNT (2003) folgte eine Reihe von militärischen Plänen für den Iran. Zahlreiche offizielle Erklärungen nach dem 11. September 2001 und US-Militärdokumente hatten auf einen erweiterten Nahost-Krieg hingewiesen, an dem Israel aktiv beteiligt war.

Im Großen und Ganzen ist es charakteristisch für die US-Außenpolitik, Amerikas Verbündete zu ermutigen, „die schmutzige Arbeit in unserem Namen zu tun“.

Zu Beginn von Bushs zweiter Amtszeit ließ Vizepräsident Dick Cheney eine Bombe platzen und deutete damit unmissverständlich an, dass der Iran „ganz oben auf der Liste“ der Schurkenfeinde Amerikas stehe und dass Israel sozusagen „die Bombardierung für uns“ täte, ohne US-Militärbeteiligung und ohne dass wir Druck auf sie ausüben würden, „es zu tun“.

Im Gegensatz dazu spielen Israel und die zionistische Lobby unter der Trump-Administration, so Professor James Petras, eine aktive Rolle und drängen Präsident Trump, den ersten Schritt zu tun:

„Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und die Präsidenten der 52 großen jüdisch-amerikanischen Organisationen führen Präsident Trump, wie ein Welpe an der Leine, in einen großen Krieg mit dem Iran. Die hysterischen ’52 Präsidenten‘ und ‚Bibi‘ Netanyahu sind damit beschäftigt, Vorhersagen auf Holocaust-Level herzustellen, dass ein nicht-nuklearer Iran sich darauf vorbereitet, Israel zu ‚verdampfen‘, der buffoonische US-Präsident Trump hat diese Phantasie im Großen und Ganzen geschluckt und drängt unsere Nation zum Krieg um Israels willen und seiner in den USA ansässigen Unterstützer und Agenten. (James Petras, Global Research, 27. Oktober 2017)

Wer sind die Hauptdarsteller?

Politische Rhetorik ist oft irreführend. Israel ist Amerikas Verbündeter. Militärische Einsätze werden eng koordiniert. Tel Aviv ist jedoch Washington untergeordnet. Bei großen Militäroperationen handelt Israel nicht ohne die Zustimmung des Pentagons.

Kaum von den Medien anerkannt, verfügen die USA und Israel über ein integriertes Luftverteidigungssystem, das Anfang 2009, kurz nach der israelischen Invasion in Gaza unter der Bezeichnung „Operation Cast Led“, eingerichtet wurde.

Das von den USA 2009 in Israel eingerichtete X-Band-Radar-Luftverteidigungssystem würde „Israels Raketenabwehr mit dem globalen Raketenerkennungsnetz der USA integrieren, das Satelliten, Aegis-Schiffe auf dem Mittelmeer, dem Persischen Golf und dem Roten Meer sowie landgestützte Patriot-Radare und Abfangjäger umfasst“. (Sen. Joseph Azzolina, Schutz Israels vor den iranischen Raketen, Bayshore News, 26. Dezember 2008).

Das bedeutet, dass Washington das Sagen hat. Bestätigt durch das Pentagon, kontrolliert das US-Militär Israels Luftverteidigung:

„Dieses ist und bleibt ein US-Radarsystem,“ sagte Pentagon-Sprecher Geoff Morrell. Das ist also nicht etwas, das wir den Israelis geben oder verkaufen, und es ist etwas, das wahrscheinlich US-Personal vor Ort benötigt, um zu operieren“. (Zitiert in Israel National News, 9. Januar 2009, Schwerpunkt hinzugefügt).

Zu Beginn der zweiten Amtszeit Obamas haben die USA und Israel Gespräche über eine Präsenz von „US-Personal vor Ort“ in Israel aufgenommen, nämlich die Errichtung einer „permanenten“ und „offiziellen“ Militärbasis innerhalb Israels. Und am 17. September 2017 wurde eine US-Luftverteidigungsbasis in der Negev-Wüste eingeweiht. Laut dem Sprecher der israelischen IDF besteht das Ziel darin, eine „Botschaft an die Region“ zu senden, die den Iran, den Libanon, Syrien und Palästina einschließt.

Israel wäre nicht in der Lage, einseitig gegen den Iran vorzugehen, ohne grünes Licht vom Pentagon, das Schlüsselkomponenten des israelischen Luftverteidigungssystems kontrolliert.

In der Praxis wäre ein Krieg gegen den Iran, sollte er stattfinden, ein gemeinsames US-israelisches Unterfangen, koordiniert durch das US Strategic Command (STRATCOM), wobei Amerikas Verbündete eine Schlüsselrolle spielen.

Die sich entwickelnde Struktur militärischer Allianzen

Seit der Formulierung von USCENTCOMs „in war theater“- Plänen Mitte der neunziger Jahre, genauer gesagt seit dem Beginn des Krieges gegen Syrien im Jahr 2011, hat sich die Geopolitik der gesamten zentralasiatischen Region des Mittleren Ostens dramatisch weiterentwickelt, wobei Russland und China eine wichtige Rolle übernommen haben.

In diesem Zusammenhang hat die Verschiebung der Struktur militärischer Allianzen dazu geführt, dass der Einfluss der USA geschwächt wurde. Der Iran wird nun von einem mächtigen China-Russland-Block unterstützt. Pakistan und Indien sind ihrerseits der Shanghai Cooperation Organization (SCO) beigetreten, die dazu beigetragen hat, die Beziehungen zwischen den USA und Pakistan zu untergraben.

Seit dem Amtsantritt von Präsident Xi Jinping im Jahr 2012 haben sich die bilateralen Beziehungen des Iran zu China, einschließlich strategischer Öl-, Gas- und Pipeline-Vereinbarungen (sowie militärischer Zusammenarbeit) entwickelt.

Während Teheran mit Ankara einen „Pakt der Bequemlichkeit“ geschlossen hat, ist die Einheit Saudi-Arabiens und der Golfstaaten nun in Gefahr, da Katar, Oman und Kuwait ein Bündnis mit dem Iran zum Nachteil Saudi-Arabiens und der VAE eingehen.

Seit dem Krieg gegen Syrien hat der Iran nicht nur starke bilaterale Beziehungen zu Syrien aufgebaut, sondern auch seine Beziehungen zum Libanon und zum Jemen verstärkt.

Mit anderen Worten, die Hegemonie der USA ist in der breiteren zentralasiatischen Region des Mittleren Ostens bedroht. Die Struktur von Allianzen und „Cross-Cutting-Koalitionen“ im Jahr 2018 spricht nicht für eine von den USA geführte Militäroperation gegen den Iran.

– Die Atlantische Allianz befindet sich in einer Krise, ebenso wie der Golf-Kooperationsrat (GCC).

– Die USA und die Türkei prallen in Nordsyrien aufeinander, wo die Türkei gegen die von den USA gesponserten kurdischen Rebellen kämpft.

– Die Türkei, die das Schwergewicht der NATO (in Bezug auf konventionelle Streitkräfte) darstellt, hat das russische Luftverteidigungssystem S400 erworben. Bedeutet dies, dass die Türkei (als Mitglied des Atlantischen Bündnisses) nicht mehr vollständig an dem US-NATO-Israel-Verteidigungssystem teilnimmt?

– Eine weitere Überlegung ist die Annäherung der Türkei an Russland und den Iran.

– Niedergang der „Triple Alliance“: USA, Israel, Türkei, Türkei

Wie wirkt sich der „Zweckmäßigkeitspakt“ der Türkei mit dem Iran auf das israelisch-türkische Sicherheits- und Geheimhaltungsabkommen (SSA) aus, das 1994 von der Regierung Tansu Çiller ins Leben gerufen wurde?

Das SSA-Abkommen war ein sorgfältig konzipiertes Instrument der US-Außenpolitik (gesponsert von der Clinton-Administration), das die Voraussetzungen für eine feste und enge Beziehung zwischen Israel und der Türkei in den Bereichen militärische und nachrichtendienstliche Zusammenarbeit, gemeinsame militärische Übungen, Waffenproduktion und Ausbildung schafft.

Die SSA diente weitgehend den strategischen Interessen der USA im Nahen Osten. Die Absicht des bilateralen militärischen Geheimdienstabkommens SSA Israel-Türkei war es, ein Dreiecksverhältnis zwischen den USA, Israel und der Türkei zu schaffen. Diese de facto (und nicht de jure) „Dreifachallianz“ unter der Führung des Pentagons sollte militärische Führungsentscheidungen (sowie Nachrichtendienste) zwischen den drei Ländern des Nahen und Mittleren Ostens integrieren und koordinieren.

Aus strategischer Sicht war das Pentagon darauf bedacht, sowohl Israel als auch die Türkei bei militärischen Operationen im Nahen Osten zu „benutzen“ (d.h. in unserem Namen zu handeln).

Die „Triple-Allianz“ basierte auf engen (bilateralen) militärischen Beziehungen zwischen Israel und der Türkei mit den USA sowie auf starken bilateralen militärischen Beziehungen zwischen Tel Aviv und Ankara.

Israel wiederum unterzeichnete im März 2005 in Jerusalem ein weitreichendes militärisches Kooperationsprotokoll mit der NATO. Im Rahmen dieses Abkommens war Israel de facto Mitglied der NATO geworden. Das bilaterale militärische Kooperationsabkommen zwischen Israel und der NATO von 2005 wurde vom israelischen Militär als Mittel zur „Stärkung der Abschreckungsfähigkeit Israels“ gegen den Iran angesehen, der vor kurzem mit der Türkei, einem NATO-Mitgliedstaat, ein Bündnis geschlossen hat. Klingt widersprüchlich?

Erwähnenswert ist auch die langjährige Mitgliedschaft Israels im Mittelmeerdialog der NATO zusammen mit sechs weiteren Nicht-NATO-Mitgliedsstaaten: Algerien, Ägypten, Jordanien, Mauretanien, Marokko und Tunesien. Kürzlich haben diese sechs Länder eine Haltung gegen Israel eingenommen, nachdem Trump beschlossen hatte, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen.

Es war kein Zufall, dass der Mittelmeerdialog (MD) im selben Jahr wie das SSA-Abkommen zwischen Israel und der Türkei (1994) ins Leben gerufen wurde.

– Ist das SSA-Abkommen zwischen Israel und der Türkei derzeit in Gefahr?

– Nach der Jerusalem-Erklärung von Trump befindet sich auch der Mittelmeerdialog in einer Krise zum Nachteil Washingtons.

– Wie können gemeinsame militärische und nachrichtendienstliche Operationen gegen den Iran durchgeführt werden, wenn die Türkei (ein NATO-Mitgliedstaat und ein Verbündeter Israels) „mit dem Feind im Bett“ liegt?

– Eine weitere Überlegung ist der faktische Untergang von GUUAM (Georgien, Ukraine, Usbekistan, Aserbaidschan und Moldawien), einer lockeren, von der US-NATO gesponserten Militärallianz aus fünf ehemaligen Sowjetrepubliken, die 1999 gegründet wurde und gegen Russland und den Iran eingesetzt werden soll.

Aus den oben genannten Gründen ist das TIRANNT „Near Term“-Szenario des Pentagons eines konventionellen Krieges gegen den Iran zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich.

Während ein konventioneller Krieg gegen den Iran derzeit auf Eis liegt, haben sich die USA unausweichlich für nicht-konventionelle Kriegsführung entschieden, einschließlich Destabilisierung, Wirtschaftssanktionen, Infiltration, Kooptation und Regimewechsel.

Das Pentagon behält jedoch seine langjährige strategische Option bei, seine engsten Verbündeten, darunter Saudi-Arabien und Israel, dazu zu bewegen, „in seinem Namen Krieg zu führen“.

Dennoch befinden wir uns an einem gefährlichen Scheideweg in unserer Geschichte. Während Pentagon-Analysten sich voll bewusst sind, dass die USA keinen konventionellen Krieg gegen den Iran gewinnen können, ist ein erster taktischer Angriff auf Atomwaffen immer noch „auf dem Tisch“. Das gilt auch für Geheimdienste, die Rekrutierung von angeheuerten „dschihadistischen“ Terroristen, die Finanzierung von Aufständen usw. (ganz zu schweigen von der Verwendung einer Vielzahl von nicht-konventionellen Waffensystemen, einschließlich elektromagnetischer, chemischer und biologischer Waffen).

https://www.globalresearch.ca/us-winks-israel-bites-the-escalation-scenario-the-war-on-iran-is-on-hold/5624691

