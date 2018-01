Geburt eines Aufstandes: Das US-israelische „Geheime Abkommen“, um Proteste im Iran zu manipulieren

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Da die Regierungen von Trump und Netanjahu jetzt im Gleichschritt arbeiten, ist die Feindseligkeit der USA und Israel gegenüber dem Iran zu einem Plan geworden, der das wiederholen soll, was Syrien vor sechs Jahren ereilte – die Instrumentalisierung kleinerer Proteste und deren Umwandlung in einen fremdfinanzierten Aufstand mit dem Ziel die gewählte Regierung des Iran zu stürzen.

Teheran, Iran (Analyse) – Indem sie die aktuellen Proteste ausnutzen verfolgen die Regierungen der Vereinigten Staaten und Israels einen viel größeren Plan für einen verdeckten Regimewechsel gegen die iranische Regierung. Es ist Teil des ausgehandelten und unterzeichneten „Geheimabkommens“ zwischen den beiden Ländern kurz vor den weit verbreiteten, aber relativ kleinen Protesten im Iran Ende Dezember.

Diese Vereinbarung, die zwischen dem Nationalen Sicherheitsberater und dem neokonservativen HR McMaster und seinem israelischen Amtskollegen Meir Ben-Shabbat verhandelt wurde , sicherte die volle Zusammenarbeit der Trump- und Netanjahu-Verwaltungen zu bei der Verfolgung der „bedrohlichen Aktivitäten“ des Iran durch eine Reihe von „Memoranden des Verstehens“. Wie die Times of Israel berichtete, wird diese Zusammenarbeit letztlich in „Schritte vor Ort“ umgesetzt werden – eine vage Art zu implizieren, dass aggressive Maßnahmen bald auf den Iran zielen werden, einschließlich potenzieller Militäraktionen.

Doch seit das Abkommen in der Presse angekündigt wurde, scheinen die Indizien auf die Entwicklung einer verdeckteren Operation hinzudeuten, die mit der Ermordung eines iranischen Obergenerals beginnen soll.

Wiederbelebung eines einmal vereitelten Attentats

Am Montag berichtete die israelische Zeitung “ Haaretz“ , dass ein „amerikanisch-israelisches Abkommen“ geschmiedet worden sei, das den iranischen General Qassem Soleimani, den Führer der Quds-Armee im Kampf gegen den wahhabistischen Aufstand in Syrien, als „Bedrohung der Interessen beider Länder“ in der Region bezeichnete . „Dieses Verständnis führte dazu, dass die US-Regierung Israel „grünes Licht „gab, um Soleimani zu ermorden, ein Plan, den Israel drei Jahre zuvor vergeblich versucht hatte auszuführen. Die Obama-Regierung hatte diese Operation vereitelt, als Israel angeblich „nahe daran war, Soleimani in der Nähe von Damaskus zu töten, indem es die iranische Regierung vor dem Plan warnte.

Das Versäumnis der USA, einen Regimewechsel in Syrien zu vollziehen – ein enger Verbündeter des Iran – und die enge Beziehung der Trump-Regierung zu Israel haben die US-Regierung offenbar dazu veranlasst, offen ihre Unterstützung für Israel zur Ermordung eines Spitzengenerals der iranischen Revolutionsgarde auszusprechen. ein Schritt, der wahrscheinlich den Iran und Israel – und vielleicht den Rest des Nahen Ostens – in einen Krieg verwickeln würde.

In der Tat hat Soleimanis Armee in Syrien dazu beigetragen, der syrischen Regierung dabei zu helfen, den größtenteils aus dem Ausland finanzierten wahhabistischen Aufstand zu beseitigen, der den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad von der Macht entfernen sollte, ein wichtiges strategisches Ziel sowohl der USA als auch Israels in der Region .

Darüber hinaus hat Soleimani mit dem Zerfall von Daesh (ISIS) in Syrien und dem damit verbundenen Zerfall der Rechtfertigung der US-geführten Koalition für ihre illegale Präsenz in Syrien den US-Streitkräften in Nordwestsyrien eine kraftvolle Botschaft übermittelt . In dieser Nachricht, die über das russische Militär in die USA transferiert wurde, warnte Soleimani das US-Militärkommando in Syrien, dass es alle derzeit in Syrien vorhandenen US-Truppen am besten abzöge, „oder die Türen der Hölle geöffnet werden“ und fügte hinzu: „Ich rate Ihnen, zu gehen freiwillig zu gehen oder dazu gezwungen zu werden. “

Russland stimmte später Soleimani zu, wenn auch weniger nachdrücklich, indem er darauf hinwies, dass die US-Streitkräfte Syrien räumen sollten, da die terroristische Bedrohung weitgehend beseitigt sei und die fortgesetzte Präsenz der USA im Land die Souveränität der syrischen Regierung verletze.

Die USA haben jedoch klar gemacht, dass sie nicht vorhaben, Syrien in absehbarer Zeit zu verlassen. Letzten Freitag bestand US-Verteidigungsminister James Mattis darauf, dass der „Krieg in Syrien oder im Irak noch nicht vorbei ist“ , da noch viel zu tun bleibt, um ein mögliches Wiederaufflammen des Daesh zu verhindern. Mattis‘ Worte kamen nur wenige Tage nachdem Berichte aufgetaucht waren, in denen behauptet wurde, dass die US-Streitkräfte im Nordwesten Syriens Daesh-Kämpfer in Gebieten „umerziehen“, die von US-Stellvertreterkräften „befreit“ wurden.

Das Endspiel dieser US-Operation ist wahrscheinlich der Export von Aufständischen aus dem Nordwesten Syriens durch das irakische Kurdistan, wo die US-Streitkräfte noch präsent sind, in den Osten Irans, wo der ein bewaffneter Aufstand zur Destabilisierung durch Instrumentalisierung der derzeit stattfindenden Proteste beabsichtigt wird.

Damit ein solches Programm sein Ziel erreichen kann, müssen die USA in der Lage sein, das nordwestliche Syrien weiterhin illegal zu besetzen. Mit der Ausschaltung Soleimanis und der Schwächung der Qudsmilizen in Syrien wäre dies Vorhaben wesentlich leichter zu bewerkstelligen.

Bausteine ​​des Regime-Change-Aufstandes: Sanktionen, Proteste, „friedlicher“ Aufstand

Während ein amerikanisch-israelischer Plan zur Schaffung einer terroristischen Pipeline von Syrien in den Iran noch nicht endgültig festgelegt wurde, haben Regimewechselpläne, die speziell auf den Iran abzielen, solche Strategien für den Sturz der iranischen Regierung enthalten. Zum Beispiel veröffentlichte die Brookings Institution – eine prominente, kriegstreiberische US-Denkfabrik – 2009 ein Handbuch mit dem Titel “ Welcher Weg nach Persien? Optionen für eine neue amerikanische Strategie gegenüber dem Iran. „Das in vier Teile gegliederte Handbuch enthält einen ganzen Abschnitt, der dem Regimewechsel gewidmet ist. Dieser Abschnitt umfasst drei Kapitel, von denen die ersten beiden „Unterstützung eines Volksaufstandes“ und „Anregung eines Aufstandes“ durch „Unterstützung der iranischen Minderheit und Oppositionsgruppen“ in den Mittelpunkt stellen.

Als vor wenigen Tagen die Proteste gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik der von Rohani geführten Regierung begannen, nutzten die politischen Einrichtungen der USA und Israels – und ihre Anhänger – schnell die Situation aus. Obwohl die Proteste klein waren, hat eine absichtliche Falschmeldung in den Medien der Unternehmen und in den sozialen Medien versucht, diese Proteste mit den Bestrebungen des Regimewechsels zu verbinden, während sie gleichzeitig ihre Größe übertrieben haben .

Sowohl Neokonservativen als auch ihre liberalen Kollegen haben öffentlich ihre Unterstützung für die Proteste veröffentlicht und behaupten, dass sie das iranische Volk trotz ihrer früheren Unterstützung für die Sanktionen, die die iranische Wirtschaft schädigten, unterstützten – genau der Faktor, der angeblich die Proteste inspirierte.

Obwohl der Plan, einen Volksaufstand zu unterstützen, davon abhing, dass einige Unruhen im Iran, so gering sie auch sein mögen, organisch aufkamen, erfordert der Plan, einen Aufstand zu inspirieren, eine sorgfältigere Vorbereitung. Angesichts der Einrichtung eines neuen „Aktionszentrums“ der CIA , das sich im letzten Juni auf die „Erhitzung“ im Iran konzentrierte – mit dem Ziel, den Iran zu einem „vorrangigen Ziel für amerikanische Spione“ zu machen – stellte der US-Einsatz in Syrien die Grundlage dar für ein solchen Aufstand.

Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass der CIA-Offizier, der für das Zentrum verantwortlich ist, Michael D’Andrea ist , ein Wahhabist, der das Drohnenbombenprogramm der Agentur überwacht hat und ein Schlüsselspieler im CIA-Folterprogramm war. Laut Moon of Alabama gilt er als der Drahtzieher der US-Kooperation mit extremen wahhabitischen Gruppen in Libyen, Irak und Syrien.

Darüber hinaus hat Israel offen mit Terrorgruppen zusammengearbeitet, die in der Vergangenheit in Iran aktiv waren, namentlich der Terrorgruppe Jundallah, die der israelische Mossad angeheuert hatte, um Nuklearexperten im Iran zu töten, und anderen Aufgaben in seinem verdeckten Krieg gegen die Islamische Republik.

Den Aufstand bewaffnen

Wie die Proteste im Iran gezeigt haben, deutet die Zunahme von gewalttätigen Vorfällen darauf hin, dass die amerikanisch-israelische Unterstützung sowohl für einen Volksaufstand als auch ihre Unterstützung für einen aufkeimenden Aufstand sich zusammengeschlossen hat und gleichzeitig stattfindet. Zum Beispiel ist die Zahl der „bewaffneten Demonstranten“ seit Beginn der angeblichen „friedlichen“ Proteste sprunghaft angestiegen, darunter auch eine Gruppe bewaffneter Personen, die versuchten Regierungsgebäude und Militärbasen zu überholen .

Andere haben die Polizei getötet und an der mutwilligen Zerstörung von Eigentum teilgenommen. Andere haben immer noch unbeteiligte Zuschauer erschossen , denen dann gedroht wurde zu sagen, dass die Polizei die Schützen gewesen sei. Augenzeugenberichte haben behauptet, dass viele der gewalttätigeren Demonstranten „nicht-einheimische“ (dh ausländische) sind.

Die bezeichnendsten Beweise sind jedoch das Auftreten terroristischer Aktivitäten im östlichen Iran. Als die Proteste begannen, explodierte eine sunnitische Dschihadistengruppe namens Ansar al-Furqan eine iranische Ölpipeline in der Provinz Khuzestan. Die Gruppe, die laut dem Terrorismusforschungs- und Analysekonsortium Verbindungen zur al-Nusra-Front in Syrien hat, behauptete, dass sie den Angriff durchgeführt habe, um „der Wirtschaft des kriminellen iranischen Regimes Verluste zuzufügen“.

Sowohl die USA als auch Israel haben enge Verbindungen zur al-Nusra-Front in Syrien. Die USA schleuderten ihrerseits Waffen nach al-Nusra, indem sie Waffenlieferungen an syrische Oppositionsgruppen in Idlib fortsetzten, obwohl sie sich al-Nusra en masse erklärten und sogar die al-Nusra-Front von der Terrorbeobachtungsliste nahmen, nachdem sie sich verändert hatte seinen Namen. Ein Kommandant der al-Nusra-Front behauptete 2016 auch, dass „die Amerikaner auf unserer Seite sind“. Inzwischen ist Israels langjähriges Engagement für die Unterstützung und Finanzierung der Terroristengruppe, die auch ihre Verwundeten behandelt , seit Jahren ein offenes Geheimnis.

Auch die Terrorgruppe Mujahideen-e-Khalq, im Westen bekannt als MEK, war in den aktuellen Protesten aktiv. Trotz der Tatsache, dass unschuldige Zivilisten ermordet wurden, haben westliche Medien MEK-Sprecher und -Mitglieder in ihren Berichten über die Proteste als „Beweis“ dafür angeführt, dass das iranische Volk einen Regimewechsel fordert, während die massiven pro-Regierungs-Kundgebungen ignoriert werden . Wenig erwähnt wurde die Tatsache, dass die MEK-Kämpfer in der Vergangenheit vom US-Militär trainiert wurden und sich mit dem israelischen Mossad verbünden .

Fazit: Nach Scheitern des Syrienplanes die Neuauflage im Iran

Die Feindseligkeit der USA und Israels gegenüber dem Iran ist allgemein bekannt. Doch da die Regierungen von Trump und Netanjahu nun im Gleichschritt arbeiten, ist diese Feindseligkeit jetzt zu einem Plan geworden, der das wiederholen wird, was vor sechs Jahren Syrien ereilte – die Entführung kleinerer Proteste und deren Umwandlung in die Deckung eines ausländisch finanzierten Aufstands die gewählte Regierung des Iran stürzen.

Ob eine solche Anstrengung erfolgreich sein wird oder nicht, ist noch nicht abzusehen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass entweder Israel oder die Vereinigten Staaten bereit sein werden, einen weiteren Misserfolg wie ihr Vorhaben in Syrien zu akzeptieren, damit sie ihre regionalen Ambitionen nicht vollständig aufgeben müssen.

