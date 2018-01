Die Partei der Arbeit des Iran (Toufan): Der Aufstand ist Ausdruck des angesammelten Zorns.

von LZ

Die Beurteilung der aktuellen Proteste im Iran durch linke und antiimperialistische Medien sind höchst gegensätzlich. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die die Proteste im Kontext der Iranpolitik des US-Imperialismus sehen und den Versuch einer CIA gesteuerten „Farbenrevolution“ erkennen, eine Wiederholung des Syrienszenarios von 2011, als bei spontanen Demos Provokateure auf die Sicherheitskräfte schossen, um diese zur gewaltsamen Niederschlagung der Proteste zu veranlassen. Islamistische Gruppen wurden durch die CIA rekrutiert und bewaffnet und diesen gelang es, sich an die Spitze der sozialen Proteste zu setzen und diese für den Imperialismus zu instrumentalisieren.

Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die feststellen, dass beides stimmt: Die Proteste im Iran werden von der CIA instrumentalisiert und sind gleichzeitig ein spontaner Aufstand gegen das Regime. Die Annahme, alle Revoltierenden seien von der CIA bezahlt ist nicht nur ohne jeden Beleg, sondern verkennt den Charakter der Bewegung, wie er uns in Form von vielen Videos und unabhängigen Augenzeugenberichten entgegentritt: Es ist eine Bewegung der Arbeiter und armen Leute, nicht wie bei der ehemaligen grünen Revolution von kleinbürgerlichen, US-freundlichen Kreisen. Ziel der revoltierenden Arbeiter ist der Sturz der islamischen Diktatur und deren entgegen aller Rhetorik Kollaboration mit dem Imperialismus.

Die Frage wird wie immer bei solchen Bewegungen sein, welche politischen Kräfte es am Ende schaffen, sich an ihre Spitze zu setzen und ihre Ziele zu definieren. Das ist heute sicher noch nicht entschieden. Im Gegensatz zu Syrien gibt es aber im Iran trotz aller Repression durch die Ayatollahs eine – illegale – organisierte Arbeiterbewegung. Deren Analysen sollten vor allem wahrgenommen werden.

Nachfolgend dokumentieren wir drei Erklärungen linker Gruppen und Parteien des Iran. Zunächst eine Einschätzung der Partei der Arbeit des Iran (Toufan), dann eine Erklärung der kommunistischen Tudehpartei schließlich ein Artikel von http://hopoi.org .

Die Partei der Arbeit des Iran (Toufan): Der Aufstand ist Ausdruck des angesammelten Zorns.

Die Partei der Arbeit des Iran (Toufan) stellte fest, dass der jüngste Aufstand Ausdruck der angesammelten Wut und Unzufriedenheit der Massen ist.

Während die Proteste im Iran andauern, sucht die Regierung nach Wegen, die Aktionen zu beenden. Die Partei der Arbeit des Iran (Toufan) stellte fest, dass die Proteste eine Reaktion auf das prokapitalistische Regime der Islamischen Republik waren.

Hier ist die Erklärung des Toufan zu den Protesten im Iran:

„Revolution ist die Hebamme jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger ist. Die Basisbewegung im Iran, die in den fünften Tag geht, ist Ausdruck der Ablehnung der Gesamtheit der kriminellen Mafia an der Macht, einer Macht, die den Menschen gegenüber nicht rechenschaftspflichtig ist und versucht, das Leben aus den armen Massen herauszudrücken.

Dies ist eine Bewegung der Weisheit gegen Ignoranz, eine Bewegung gegen Armut, Arbeitslosigkeit, Korruption, Korruption, Veruntreuung von Multimilliarden-Dollar durch die Beamten, Plünderung der mageren Ersparnisse von Millionen von Arbeitern und politische Unterdrückung. Das ist der Schrei des Zorns von Millionen von Menschen, die jahrelang geduldig gewartet haben und nun das Regime der Islamischen Republik herausfordern und seine Basis erschüttern.

Der jüngste Aufstand ist Ausdruck der angesammelten Wut und Unzufriedenheit der Massen mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik des Regimes. Diese Wut hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut.

Das Regime der Islamischen Republik hat die Umsetzung der Diktate der Welthandelsorganisation, des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank intensiviert. Infolgedessen ist die wirtschaftliche Lage der Massen rapide gesunken, die Armut ist gestiegen, die Inflation ist in die Höhe geschnellt, die Lebenshaltungskosten sind stark gestiegen, die Kaufkraft der Bevölkerung ist gesunken, die Preise für Wasser, Benzin, Elektrizität und andere Brennstoffe sind gestiegen.

In den vergangenen Jahren, vor allem im Jahr 2017, gab es zahlreiche Streiks, Demonstrationen und Proteste von verschiedenen Bereichen der Gesellschaft: Arbeiter, Lehrer, Rentner, Arbeitslose, Krankenschwestern, viele tausend Menschen, die direkte Opfer von geplünderten Sparguthaben sind, usw. Es wurde erwartet, dass sich als Reaktion auf diese Bedingung ein allgemeiner Protest entwickelt.

Hinzu kommt die Intensivierung des inneren Kampfes zwischen den Fraktionen des Regimes der Islamischen Republik. Die Demonstranten nutzten diesen Kampf in ihrem eigenen Dienst und richteten sich gegen alle Fraktionen des Regimes der Islamischen Republik.

An diesen Protesten nehmen alle gesellschaftlichen und politischen Bereiche der Gesellschaft teil, von Kommunisten bis zu Revolutionären, von einfachen Massen bis zu organisierten Kräften, von Monarchisten bis zu reaktionären und pro-imperialistischen Mojahedeen und einzelnen Agenten der Zionisten und Imperialisten. Dieser Aufstand ist spontan, vor allem von der Jugend, hat in diesem Moment keine organisierte Führung. Trotz aller Unzulänglichkeiten ist dieser Aufstand ein echter Ausdruck der Unzufriedenheit der Bevölkerung aus vier Jahrzehnten krimineller Herrschaft der Islamischen Republik. Die Protestbewegung begann mit ökonomischen Forderungen und bewegt sich in Richtung politischer Fragen.

Die Partei der Arbeit des Iran (Toufan) begrüßt die gerechte und mutige Bewegung des iranischen Volkes gegen die Islamische Republik, die seit beinahe fünfzig Jahren mit Repression und extremer Gewalt regiert. Wir bestehen auf der Einheit der Massen und auf einer klaren und scharfen Haltung gegenüber den aggressiven imperialistischen Mächten und ihren Agenten, die versuchen, die Bewegung zu entgleisen.

Es gibt noch keine Anzeichen für eine Zunahme der Zahl der Arbeiter auf den Straßen. Ein Generalstreik wird das Regime zum Rückzug zwingen und den Straßendemonstranten die Möglichkeit bieten, weiterhin mit geringeren Kosten zu protestieren. Die unausgewogenen Klassenkräfte, der Mangel an politischer Organisation und Führung und die Erschöpfung der Straßenprotestler werden keine Bedingung für die Bewegung schaffen.

Im Nahen Osten versuchen die US-Imperialisten und israelischen Zionisten, in jede Bewegung gegen die Regime einzudringen, die sich nicht ihrem Diktat beugen. Dies gilt insbesondere für den Iran. Die Anwesenheit von Agenten und Lakaien der US-Imperialisten und israelischen Zionisten in einer Bewegung drückt nicht unbedingt die Natur der Bewegung aus. Im gegenwärtigen Aufstand im Iran ist die Rolle dieser Agenten nicht dominant. Dies ist eine spontane Bewegung von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Gleichzeitig müssen die Kommunisten, die Linken und die fortschrittlichen Kräfte sehr wachsam sein und die falschen Parolen und Stände analysieren, die in den Märschen zum Ausdruck kommen, und die Natur dieser Parolen den Massen offenbaren.

Wenn die Forderungen „Brot, Arbeit, Wohnen, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und die Republik“ deutlicher zum Ausdruck kommen, wenn die Parolen zur Unterstützung der gestürzten alten Ordnung – der Erbmonarchie – und die Parolen, die mit der Fraktion des Regimes einen Kompromiss eingehen, aus den Reihen der Bewegung abgelehnt werden, dann kann man mit dem Aufstieg der revolutionären Kräfte, insbesondere der Marxisten-Leninisten, die die wahren Vertreter der radikalsten gesellschaftlichen Forderungen sind und die sich entschieden gegen imperialistische Interventionen wehren, dass die Bewegung ihre Ziele erreichen wird.

Die Partei der Arbeit des Iran ruft die Massen auf den Straßen dazu auf, wachsam zu sein und die vorzeitige Gewalt zu vermeiden. Die Agenten der Imperialisten und Zionisten und der Selbstausscheidungskreise schätzen das menschliche Leben nicht. Sie suchen nur nach ihrem Interesse. Jeder Aufruf an die Massen sollte sorgfältig geprüft und seine Quelle untersucht werden.

Das Recht auf Bildung unabhängiger Innungen, das Recht auf Arbeit und Wohnung und Arbeitslosenversicherung, die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, die Trennung von Religion und Staat und Bildung, die Abschaffung der Geschlechtertrennung und der Schleier- und Kleiderordnung sowie die Freiheit aller politischen Gefangenen gehören zu den Forderungen der Straßendemonstranten. Die Partei der Arbeit des Iran unterstützt diese Forderungen mit ganzem Herzen und glaubt, dass keine Fraktion des islamischen Regimes den Willen hat, diese gerechten und populären Forderungen der Massen zu erfüllen.

Die Partei der Arbeit des Iran (Toufan) verurteilt aufs Schärfste die brutalen Morde an den Demonstranten und fordert die brüderlichen Parteien und Organisationen in der „Internationalen Konferenz der Marxistischen Leninistischen Parteien und Organisationen“ sowie die revolutionären und fortschrittlichen Kräfte und Einzelpersonen auf, das Regime der Islamischen Republik Iran wegen seiner Verbrechen zu verurteilen und die sofortige und bedingungslose Freilassung aller inhaftierten Straßenprotestierenden zu fordern.

https://www.evrensel.net/daily/342478/the-party-of-labour-of-iran-toufan-uprising-is-an-expression-of-the-accumulated-anger

Kommuniqués der Tudeh-Partei des Iran zu den jüngsten Protesten.

Werte Mitbürger!

Euer Aufschrei in diesen Tagen gegen Gewalt, Armut, Benachteiligung, Ungerechtigkeit und gegen das despotisch herrschende Regime, hat sich mehr denn je ausgebreitet und in mehreren iranischen Städten seinen Widerhall gefunden. Ebenso waren wir in den letzten zwei Tagen Zeugen der organisierten Gewalt seitens der Unterdrückungsorgane des Regimes, die zwecks Einschüchterung der Bürger und Knebelung der gerechten Proteste auf die Straßen geschickt worden sind. Der Tod von einigen Demonstranten in der Stadt Doroud und auch etliche Verwundete in Teheran und anderen Städten deuten auch auf die geplante Absicht des Regimes, die Proteste in Gewalt und Blut zu ersticken.

Laut Informationen, die wir erhalten haben, bereitet sich das Regime schnell für noch härtere und blutigere Attacken gegen die Massenbewegung vor. Die einzig wirksame Maßnahme gegen diese Politik der Herrschenden ist die massive Mobilisierung der Volkskräfte, ArbeiterInnen, Werktätigen, der Jugend, StudentInnen und kämpfenden Frauen im ganzen Land.

Die Erfahrungen aus der Februarrevolution 1979 haben gezeigt, dass man allein durch die Straßenkämpfe die diktatorischen Regimes nicht stürzen kann. Maßgebend für den Bruch des Rückgrads des Schah-Regimes damals waren die Demonstrationen der Millionen Massen, begleitet von weitgehend nationalen Streiks und aktiver Beteiligung der ArbeiterInnen und Werktätigen, allen voran ArbeiterInnen der Ölindustrie. Die Realisierung dieses Vorhabens bedarf einer landesweiten und bewussten Organisierung einerseits und der Auswahl der richtigen und volksnahen Parolen andererseits. Ohne die Aktionseinheit der breiten Schichten der Gesellschaft ist ein erfolgreicher Sieg der heldenhaften Straßenproteste der Bevölkerung und besonders der jungen Generation nicht gewährleistet.

Gleichzeitig ist zu beachten und zu verhindern, dass die reaktionären Kräfte im In- und Ausland mit ihren Parolen den gerechten Aufstand und die Protestbewegung der iranischen Massen von ihren Zielen nicht abbringen und nicht für sich zu vereinnahmen. Die Parolen dieser Kräfte- – unter anderem der Aufruf manch dieser Kräfte zur Gewaltanwendung bei der Protesten – sind nur ein Vorteil für die unterdrückenden Organe des Regimes und für die Gegner der Volksbewegung. Unser nochmaliger Aufruf an allen fortschrittlichen und freiheitsliebenden Kräfte, ArbeiterInnen und Werktätigen, StudentInnen, die Jugend und kämpfenden Frauen unserer Heimat ist, in einer geschlossen Reihe für folgende Forderungen einzutreten:

Beendigung der diktatorischen Herrschaft

Sofortige und bedingungslose Freiheit aller politischen Gefangenen

Beendigung der herrschenden Gewalt und Unterdrückung sowie die Rückberufung aller unterdrückenden Kräfte in ihren Kasernen

Beendigung der Armut, Teuerung, Benachteiligung, wirtschaftliche Härte, Korruption und Gewalt der Regierungsapparate.

Es darf nicht sein, dass das Regime mit seiner blutigen Attacken und seiner Gewalt, diese beginnende Massenbewegung unterdrückt und die Menschen in die Hoffnungslosigkeit leitet. Es lebe der gemeinsame Kampf der iranischen Bürger gegen die herrschende Diktatur!

Zentral-Komitee der Tudeh Partei Iran

Proteste von verarmten, hungernden Iranern

Es gab eine beträchtliche Menge gefälschter Nachrichten über die Demonstrationen, die am 28. Dezember 2017 in Mashad und anderen Städten in der Provinz Khorassan begannen. Diese Demonstrationen wurden fünf Tage später in Teheran sowie in vielen anderen Städten des Landes fortgesetzt. Die Demonstranten sind wütend und furchtlos, und ihre Beschwerden sind ziemlich klar. Was mit Empörung über steigende Preise, Arbeitslosigkeit und Armut begann, hat sich zu politischen Parolen gegen Korruption und gegen den Diktator Ayatollah Khameini entwickelt.

Die Preise für Grundnahrungsmittel sind in den letzten Wochen in die Höhe geschnellt, und die Preise für Eier sind innerhalb weniger Tage um 40 % gestiegen. In einigen Großstädten des Iran sind die Mieten allein in den letzten drei Jahren um 83% gestiegen. Massenarbeitslosigkeit ist ein großes Thema – vor allem in den Provinzen, in denen die Proteste entstanden sind. Die Inflationsrate mag unter der Präsidentschaft von Mahmoud Ahmadinejad von 35 % gefallen sein, aber sie ist nach wie vor auf einem unhaltbaren Niveau.

Obwohl sie von den Fraktionen des iranischen Regimes kontrolliert werden, hat die relative Vielfalt der Medien im Iran dafür gesorgt, dass die meisten Iraner die milliardenschweren Korruptionsskandale, in die alle Fraktionen des Regimes verwickelt sind, kennen und gut informiert sind. Rouhanis Regierung, hochrangige Ayatollahs, die mit konservativeren Fraktionen des Regimes in Verbindung gebracht werden, und der ehemalige populistische Präsident Ahmadinejad (der behauptete, der Verteidiger der Enterbten zu sein) sind alle in Korruption und Veruntreuung verwickelt. Ahmadinedschad und seine engen Verbündeten stehen derzeit vor der strafrechtlichen Verfolgung schwerer Korruption vor iranischen Gerichten. Aber das Ergebnis beider Fraktionen, die die Bestechung und den Betrug ihrer Gegner aufdecken, ist, dass sich die Iraner zunehmend der Bestechlichkeit des gesamten islamischen Regimes bewusst sind.

Entgegen anfänglicher Behauptungen von Rouhanis Verbündeten sind die Proteste definitiv nicht Teil eines Komplotts konservativer Fraktionen, um seine Regierung zu diskreditieren. In Maschhad und anderen Städten in der Provinz Khorassan waren die Slogans klar, dass das Hauptziel der meisten Demonstranten Ayatollah Khamenei war. In den letzten Tagen waren die gebräuchlichsten politischen Parolen: ‘marg bar dictator’ (Tod dem Diktator!) ‘Khamenei haya kon mamlekato raha kon’ („Khamenei, du solltest dich schämen – lass das Land in Ruhe!„) und der höflichere Slogan, der Khameni dazu auffordert, sich zurückzuziehen: „Seyed Ali (Khamenei), entschuldigen Sie uns. Jetzt müssen wir aufstehen“.

In der nördlichen Stadt Rasht gab es zunächst Anti-Rouhani-Slogans, die sich aber bald auf den Diktator selbst konzentrierten. In Teheran waren die Gesänge der studentischen Demonstranten weitaus radikaler:“na eslahtalab na ossoul gara“ („Nein zu den Reformisten, nein zu den konservativen Principalisten“); „Studenten-Arbeiter-Einheit“ und „Nicht länger sollte es eine Wahl zwischen schlecht und schlecht geben“.

Entgegen allen Behauptungen von Exilgruppen, die besondere Publizität von Teilen der Medien erhalten, einschließlich des BBC Persian Radio (aber interessanterweise nicht von BBC Persian TV), haben diese Proteste nichts mit den Royalisten oder den Mudschaheddin zu tun. Nach den Parolen von Demonstranten auf Social Media ist es offensichtlich, dass Pro-Shah-Slogans nur in sehr vereinzelten Fällen, wie in der religiösen Stadt Ghom, aufgetaucht sind. Einmal in Rasht riefen einige in der Menge Slogans zugunsten des Schahs und forderten andere dazu auf, eine iranische Republik (im Gegensatz zu einer islamischen Republik) zu fordern. Tatsächlich begegnen die Demonstranten dem möglichen Einfluss der Royalisten, indem sie schreien: „na mir na rahbar, na shah na shah na rahbar“ („No Kings, No Shahs, No Supreme Leaders“).

Die Tatsache, dass der Protest in Mashad mit einem Aufruf zum Protest im Fernsehen zusammenfiel, der von Reza Pahlavi, einem der Thronanwärter, gemacht wurde, sollte nicht ernst genommen werden. Er gibt solche Aufrufe täglich heraus, und diese werden nur sehr selten beachtet. Nein, der Auslöser für die Demonstrationen ist der Hunger und das Leid der Iraner, die mehrere Demonstranten zu der Behauptung veranlassen, dass das Sterben besser ist als das Weiterleben in der jetzigen Form.

Keine Zukunft in der Vergangenheit

Für die Iraner, die meinen, dass es unter dem Schah weder Armut noch Hunger gab, könnte es sich lohnen, sie an ein Zitat von Kaiserin Farah Diba zu erinnern. Als sie von ihren Beratern erfuhr, dass die einfachen Leute sich darüber beschwerten, dass sie sich kein Fleisch leisten konnten, antwortete sie im Stil von Marie Antoinette, indem sie der Nation sagte, dass sie vom Vegetarismus profitieren würden.

Was die Korruption anbelangt, so ist es wahr, dass das Misstrauen des Schahs gegenüber allen, einschließlich der ehemaligen Minister, dazu führte, dass nur ein begrenzter Kreis von Personen, die den Schahs nahe standen, und das Gericht von dem grassierenden Staatsbetrug profitierte. Die Vielzahl der Fraktionen im islamischen Regime bedeutet, dass eine weitaus größere Gruppe von Individuen und deren Familien Nutznießer des Reichtums des globalen Kapitals für die Reichen in der Dritten Welt sind. Die vom Westen zwischen 2007 und 2015 verhängten so genannten“ gezielten Sanktionen“ ermöglichten es zudem, dass Teile der Islamischen Republik, die sowohl Zugang zu Devisen- als auch zu internen Schwarzmärkten hatten, astronomische Vermögen anhäufen konnten. Damit ist die Islamische Republik in vielerlei Hinsicht noch korrupter als der Iran des Schahs. Aber wir leben in verschiedenen Zeiten.

Und Korruption ist sicherlich nicht nur im Iran oder gar nur in Entwicklungsländern anzutreffen. In den meisten anderen Ländern haben jedoch diejenigen, die die Nase voll von korrupten Führern haben, die Chance, politische Rivalen zu wählen. Und obwohl es relativ kurz dauert, bis die neuen Herrscher die Korruption ihrer Vorgänger übertreffen, vermittelt der ganze Prozess zumindest die Illusion, dass die Bevölkerung eine gewisse Kontrolle hat und neue Führer erneut testen kann. Doch nach 39 Jahren an der Macht sind alle Fraktionen der Islamischen Republik von Korruption durchdrungen – auch wenn sie sich in Opposition befinden.

Was die Demokratie unter dem Schah anbelangt, so hat er das, was er das „Ja“ und die „Natürlich“ Partei nannte, zu einer Einheit verschmolzen: Hezb Rastakhiz. Der Iran hatte nur zwei Tageszeitungen, Keyhan und Etelaat. Beide waren pro-Shah und der Mangel an oppositionellen Fraktionen innerhalb des Regimes sorgte dafür, dass es keine Exposés von fragwürdigen Geschäften der Gegner des Schahs gab.

Wenn es um Repression geht, sollten wir uns daran erinnern, dass die Sicherheitskräfte des Schahs, SAVAK, Catherine Adl, die gelähmte Tochter seines eigenen Arztes, erschossen haben, während sie im Rollstuhl saß, weil sie Ungleichheit und Ungerechtigkeit im Iran bekämpft hat. Man kann sich vorstellen, was er mit Gegnern gemacht hat, die er nicht kannte.

Einige Iraner, die zweifellos von den beständigen saudischen, israelischen und westlich gesponserten Medien angefeuert werden, machen die Interventionen des Iran in Syrien und im Jemen für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage verantwortlich. Das hat zu nationalistischen Parolen wie Nein zum Gazastreifen, Nein zum Jemen geführt. Auch hier ist das Regime nicht schuldlos: Die Förderung von General Soleimany als ‚iranischer‘ Krieger und Eroberer hat durchaus Konsequenzen. Die Studenten und Jugendlichen von Teheran antworteten jedoch auf diese Parolen mit ihren eigenen Parolen: „Ham iran, ham ghazeh zahmtkesh taht setame“ („Die Armen werden sowohl im Gazastreifen als auch im Iran unterdrückt“).

Kapitalistische Mullahs

Die wirklichen Gründe für die wirtschaftliche Lage des Iran sind komplizierter als die Militärausgaben im Nahen Osten. Der versprochene wirtschaftliche Aufschwung nach dem Atomabkommen ist nicht eingetreten, und jetzt haben Zweifel an der Zukunft des Abkommens – vor allem angesichts der entschiedenen Opposition von Trump – zu Verzweiflung geführt, vor allem bei jungen Iranern. Als Reaktion auf die Unruhen behauptet Rouhani, dass Armut, Arbeitslosigkeit und Inflation nicht nur im Iran anzutreffen sind. Das ist sicher richtig, aber was er nicht erwähnt hat, ist, dass die Islamische Republik trotz ihrer antiwestlichen Rhetorik ein leidenschaftlicher Anhänger der neoliberalen Wirtschaftsagenda ist. Die Technokratenregierung von Rouhani wird zu Recht dafür verantwortlich gemacht, dass sie die Umstrukturierungsprogramme des IWF und der Weltbank befolgt, was einer der Gründe für die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich ist. Diese Lücke spiegelt eine Regierung wider, die ständig bestrebt ist, mit den Forderungen des Weltkapitals nach Umstrukturierung, Abschaffung der staatlichen Subventionen und Privatisierung Schritt zu halten. Die Nahrungsmittelsubventionen wurden gekürzt. Die offizielle Arbeitslosenquote (12 %) ist ein Witz – die tatsächliche Zahl ist viel höher, selbst wenn man die niedrig bezahlte, prekäre Beschäftigung berücksichtigt. Niemand hat Arbeitsplatzsicherheit, es sei denn, er ist mit einer stabilen Fraktion, dem Regime oder den Sicherheitskräften verbunden.

2017 könnte als das Jahr zu Ende gehen, in dem der Neoliberalismus in fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern vor ernsthaften Herausforderungen stand. Doch bis zu den jüngsten Protesten war 2017 im Iran ein Jahr, in dem der Neoliberalismus gut lief – Rouhanis Regierung wurde von Weltbank und IWF für ihre wirtschaftliche Leistung gelobt. Es besteht also kein Zweifel daran, dass diese Welle der Opposition die Regierung völlig überrascht hat. Die erbärmlichen Aufrufe des Informationsministeriums an die Bevölkerung, „Genehmigungen zur Organisation von Protesten“ zu beantragen, scheinen ignoriert worden zu sein, denn niemand glaubt, dass der Staat solche Proteste zulassen wird.

Und er wird sicherlich nicht zulassen, dass sich die Arbeiterklasse durchsetzt: Es gibt Forderungen nach Streiks von Lehrern und Stahlarbeitern, aber die Realität ist, dass es den „kapitalistischen Mullahs“ (wie man sie auf den Straßen Teherans nennt) gelungen ist, die organisierte Arbeiterklasse zu dezimieren. Stahl- und Ölarbeiter werden nicht mehr von einzelnen staatlichen Unternehmen beschäftigt. Große Industriekomplexe vergeben jeden Aspekt der Arbeiten an kleinere Auftragnehmer. Infolgedessen sind branchenweite Streiks, geschweige denn landesweite Streiks (ein wesentlicher Faktor für den Sturz des Schah-Regimes) nicht mehr möglich.

Aus heutiger Sicht sind die Forderungen der Demonstranten daher recht diffus, und es gibt keine einzige Organisations- und Koordinierungskraft, die eine Alternative für den Kampf darstellen könnte. Je mehr sich die Ereignisse entfalten, desto notwendiger wird dieser Faktor.

Unterstützung

Es gibt drei wesentliche Dinge, die wir tun können, um die Proteste im Iran zu unterstützen:

Zeigen Sie Solidarität mit den Festgenommenen, unterstützen Sie die Angehörigen der von den Sicherheitskräften Getöteten und machen Sie auf die repressiven Maßnahmen der Regierung aufmerksam.

Erinnern Sie jeden mit Illusionen über das vorhergehende Regime daran, dass es nicht besser war als dieses und geben Sie klare Beispiele an, anstatt nur Slogans zu wiederholen oder diese zu beleidigen.

http://hopoi.org/2018/01/protests-by-impoverished-hungry-iranians/

Advertisements