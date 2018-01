Die Frauen, die Geschichte schrieben: Frauenbewegung vom Osmanischen Reich bis Heute

von Perihan Koca – http://freiesicht.org

„… wenn die ersten Schritte getan wird, dann werden die andere folgen. Ah! Das 20. Jahrhundert, oh ehrwürdige Jahrhundert der Frauen, du bist das erste Glück! Wir sind dessen sicher, dass die andere Zeiten dir folgen werden… “

Frauen, die Subjekte der Geschichte sind, wurden in die dunklen Ecken der Geschichtsbücher verbannt, bis ihre Namen vergessen wurden.

Historisches Schreiben der offiziellen Ideologie, die die Namen der Frauen verbarg; während sie den Männern die Rolle des Subjekts des Geschichtsschreiben gab, ließ sie das Gedächtnis des gemeinsamen Kampfes der Frauen zur Vergessenheit geraten, ja sie gab sich Mühe, das vollständig zu liquidieren.

Doch die gestohlene Geschichte der Frauen, die für immer in den Regalen verbannt werden sollten, begann ihren verdienten Platz zu bekommen, rückt ans Tageslicht, mit dem emanzipatorischen Kampf der Frauen. So sehr, dass die Geschichte durch den Befreiungsmarsch des Befreiungskampfes der Frauen neu geschrieben wird. Frauen sind auf dem Weg, Geschichte zu machen und zu schreiben.

Die Pelerine, die Etwas umfangen soll, wird weggeworfen…

Wenn wir die Fundamente der Geschichte beginnen zu begraben, indem wir mit dem Patriarchat ins Gericht ziehen, dann sehen wir, dass der Mantel der Unsichtbarkeit plötzlich verschwindet und wir sehen, dass die Wahrheit in Erscheinung tritt.

Die Geschichte des Frauenkampfes ist das Produkt einer langen und tiefen Geschichte, die von Amazon, Anadolu Bacılar (Anatolische Schwester), Kara Fatmalar (Schwarze Fadimas) , Ulviye Mevlanlar, Nezihe Muhittinler bis zu Münevver Hanimlar reicht.

Wenn wir uns auf die Frauenbewegung vor der Republik konzentrieren, begegnen wir mit einer Realität, in der eines Frauenkampfes, der bis in die 1870er Jahre zurückreicht und sich mit den sozialen und kulturellen Veränderungen beschleunigt, die die zweite Verfassungsperiode von 1908 mit sich brachte.

Eine Geschichte des Kampfes, die von 1870 bis 1923 mehr als hundert Organisationen hervorbrachte, Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichte und etwa 10 Streiks in den Geschäftsbereichen initiierte, in denen sie arbeiteten.

1908, die zweite konstitutionelle Monarchie ist eine wichtige politische Geschichte, in der die osmanische Gesellschaft einen sehr schnellen Veränderung vollzog und Wandel in den sozialen, politischen, Bildungs- und Rechtsbereichen erlebte und das Osmanische Reich sich zu einer anderen Struktur entwickelte.

Der Konstitutionalismus war eine Periode der Modernisierung im Osmanischen Reich.

Während dieser Übergangszeit wurde den Frauen eine Rolle zugeschrieben, die zwischen Tradition und Moderne ein Gleichgewicht herstellen sollte und sie als Subjekte tragen sollte.

Frauen wurden für die Bedürfnisse Sultans Paläste hin erzogen und waren von Regeln geprägt, die den Interessen des Palastes entsprachen.

Aus den besetzten Gebieten geschleppte Frauen wurden für Sultane, Könige als Geschenk gegeben, in Harem untergebracht, auf den Sklavenmärkten als Raubstücke verkauft. Man habe bis ins Detail durch amtliche und/oder religiöse Erlasse (ferman) bestimmt, welche Kleider sie zu tragen haben, welche Schuh sie anziehen sollen, ja die Farben der Schuhen wurden sogar nach den Glaubensvorstellung bestimmt, an welchem Tag, wohin, mit wem sie rauszugehen haben, wo sie in öffentlichen Verkehrsmitteln zu sitzen haben, wer darf neben ihnen sitzen, wie sie auftreten sollen , wie sie zu reden haben etc., etc.

(Zum Beispiel konnten muslimische Frauen nach Erlassen nur gelbe Schuhe tragen, rote, grüne oder blaue Ferrulen, nur in den unteren Teilen der Fähre sitzen, und sie dürften mit der Kutsche nicht fahren, selbst wenn sie mit ihren Ehemännern zusammen waren.)

Modernistische Patriarchat

Mit der zweiten Verfassungsperiode hat das Patriarchat auch Modernisierungsbemühungen unternommen.

Die männliche Macht war für Ewigkeit bestimmt, jetzt aber mit einer „moderneren“ Männlichkeit.

Mit der konstitutionellen Ära begann eine Periode, in der die Bildung in der Gesellschaft sich breitmachte, Grundschulbildung wurde als Pflichtschule erklärt, für Frauen wurden verschiedene Ausbildung Einrichtungen gegründet, Lehramt für Mädchen eröffnet.

Zusammen mit den gesellschaftlichen Entwicklungen wurden die Türen einer Periode geöffnet, in der die Grenzen der Privatsphäre, in der Frauen eingesperrt sind, ermüdete sich und an öffentliche Leben teilzunehmen von Frauen wurde stärke. Sie fangen an, Fragen zu stellen, zu erforschen, das Bewusstsein der Frauen zu entwickeln und mehr Rechte und Freiheiten an Tagesordnung zu setzen. Dieser Prozess entwickelte sich im Lichte der Errungenschaften von Frauen als Folge von Rebellion und durch Rebellion zu einer zunehmend unabhängigen Frauenbewegung.

Frauenverbände begannen sich zu etablieren und Frauen begannen, Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen.

Die ersten Verbände wurden als Wohltätigkeitsvereine entstanden. Hilfe leisten für diejenigen, die es wegen Krieg brauchen, Mädchen erziehen, Bewusstsein schaffen, Beruf erlernen und Fördern von berufliche Fähigkeiten und Fertigkeiten …

(Frauenspezifische Zeitungen: Şukufezar, Demet, Mehasin, Frauenzeitschriften …

Osmanisch Türkische Frauenschutzvereinigung, Osmanische Frauen Arbeitsvereine, wie Asri Frauenvereinigung, Teali Nisvan Vereinigung…)

Mit den historischen Entwicklungen und sozialpolitischen Neuerungen wurde ein Prozess in Gang gesetzt, in dem sich alter Patriarch zu einem modernen Patriarchat entwickelte.

Es war eine Zeit, in der sich die Frauen in einer Massenorientierung dem öffentlichen Raum zuwandten und sie begannen, neben Konferenzen zur Organisation und Veröffentlichung von Erfahrungen, in denen sie nach einer gezielten Lösung suchten, auch Frauenkonferenzen zu organisieren.

Fatma Nesibe Hanim, die mit den Weißen Konferenzen im Jahr 1911 identifiziert wurde, spricht von 300 Frauen auf Konferenzen, an denen sie teilnahmen. Sie wies auf eine wichtige Schwelle hin, an der die Bereitschaft der Frauen, am politischen Kampf für eine Massenbeteiligung teilzunehmen, begann.

Ah! Das zwanzigste Jahrhundert, oh ehrfürchtige Jahrhundert der Frauen, du bist das erste Glück! …

Schauen wir uns einige Zeilen aus den Reden von Fatma Nesibe Hanim an, die sie an den Weißen Konferenzen hielt:

„Ich würde dir Widerstandskraft, meine Damen, empfehlen. Die heutige Veränderung, man muss darüber im Klaren sein, wird von Frauen gemacht. Es wird also ein ernsthafter und stetiger Schritt getan. Dies ist der erste Schritt. Zweifellos wird der zweite getan, und dann werden die anderen ihm folgen. Ah! Das 20. Jahrhundert, oh ehrfürchtige Jahrhundert der Frauen, du bist das erste Glück! Wir sind dessen sicher, dass die andere Zeiten dir folgen werden. “

„Was ist eine Frau heute? Trotz der berühmte Höflichkeit der Männer gegenüber der Frauen, die allzu bekannt sind, ich frage, Etwas anderes als ein Werkzeug der Freude, eine Kindermaschine, etwas anderes als ein süßes Fleisch? “

„Wenn hilkat (man weiß es so genau nicht, was ein hilkat ist. Wer nach, vom Sprecher aus kann Natur, Gott oder Schicksal bedeuten) mir eine eiserne Klaue, ein hartes Herz gegeben hätte, als erstes hätte ich damit, die Köpfe vieler Männer geschlagen.“

„Meine Damen, ich danke Ihnen im Namen der Frau-sein, ja im Namen aller Frauen, deren Lippen in ihren Heimatländern ewig schweigen. Ich sehe, dass kein Stuhl leer ist. Das heißt, wir können die Zahlen verdoppeln, verdreifachen.

Bist du heute dreihundert, meine Damen? Ich bin überhaupt nicht schlecht beraten, und ich behaupte mutig, dass, wenn Frauen wissen, was wir tun, werden dreihunderttausend oder sogar eine Million Frauen uns zumindest im Herzen beitreten werden.

Wenn das so ist, dass ich mit diesen wenigen Konferenzen dreitausend Freunde die Wahrheit verkünden kann, warum können Sie nicht dasselbe tun, warum kann man diesen Kraft von ihnen erwarten?

Jede Person erreicht dreitausend, nach einer einfachen Rechnung heißt das, das die Herzen von neun Millionen erreicht werden kann, wir werden vertrauenswürdiger Unterstützer der Frauenbewegung, nicht wahr? Und ist das eine kleine Kraft? Wir beginnen heute für unsere Anliegen mit dreihundert, am Morgen dreitausend, am nächsten Tag sechstausend, schließlich eines Tages werden wir Massen mobilisieren. “

Die Sache von Frauen ist eine Frage der Rechte, der Freiheit

Als wir 1913 ankamen, trafen wir uns mit der Osmanischen Müdafaa-i-Hukuk-ı Nisvan-Gesellschaft (Verteidigung der Rechte der osmanischen Frauen), gegründet von den Frauen der ersten feministischen Publikation des Osmanischen Reichs, Women’s World Magazine und Zeitschrift.

Der Verein kämpfte gegen die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern ohne Unterschiede zwischen den Religionen und Nationalitäten zu machen. Der Verein setzte sich für jede Frau ein, beschäftigte mit allen Belangen von Frauen, die als Frau-sein mit sich brachte: Verpflichtung der Grundschulausbildung, Verbreitung von Mädchengymnasien, das Recht auf höhere Bildung für Mädchen, das Verbot der männlichen Polygamie, Scheidungsrecht für Frauen, die Teilhabe von Frauen am Arbeitsleben.

Die auf Initiative von Ulviye Mevlan gegründete Gesellschaft und Zeitschrift zögerte nie, den Begriff des Feminismus zu verwenden und seinen Kampf zu führen.

Ulviye Mevlan; „Frauenfragen sind eine Frage der Rechte, eine Sache der Freiheit. Die Frauen haben das Leben, das sie seit Ewigkeit als Sklaven führen allmählich satt. Frauen lasst euch von schönen Worten der Männer nicht in Irre führen, die Befreiung liegt allein in euren Händen. “

Eine der Autorinnen der Frauenzeitschriften Mükerrem Belkıs schrieb in jenen Jahren, dass “die Befreiung der Frauen nur möglich ist, wenn Frauen sich untereinander solidarisieren und den Kampf gemeinsam führen“ würden.

In der Women’s World (Kadinlar Dünyasi) , der ersten feministischen Publikation des Osmanischen Reiches, dürften nur Frauen als Prinzip schreiben und nur Frauen waren in die Redaktion involviert.

Frauenwelt (Kadinlar Dünyasi): „Wir werden keine männlichen Schriften veröffentlichen, bis die Lebensbedingungen der Frauen den Männern gleich sind.“

Das Endergebnis des Kampfes war, dass eine der muslimisch osmanischen Frauen im Jahr 1913 zum ersten Mal in einer öffentlichen Einrichtung, der Istanbul Telephone Administration, einen Arbeitsplatz bekommen hatte.

Im Jahr 1914 wurde die erste „Frauenuniversität“, Inas Darülfünun, eröffnet und 1921 wurde erst beide Geschlechte zugelassen.

Wir stellen fest, dass viele Rechte für Frauen in der Gesellschaft erst durch die entschiedene und schwierige Kämpfe der Frauen zugelassen sind, nicht wie es in der offizielle Geschichtsschreibung heißt, dass diese Rechte von Oben herab an die Frauen gewährt worden sei.

Hat die Republik Frauen Freiheit gewährt?

In den 1923er Jahren, in de Ära der Republik begegnen wir bedeutende Veränderungen. Die osmanisch islamische Patriarschat veränderte sich mit der Tanzimat und insbesondere infolge der 2. Konstitutionellen Monarchie des Osmanischen Reiches begann Erneuerungstendenzen. Diese Tendenz wandte mit der Verkündung der Republik auf das westlich modernen Patriarchat zu.

Die Reformen, die durchgeführt wurden, haben die Grenzen der Privatsphäre erweitert und die alten traditionelle Grenzen wurden teilweise aufgelöst.

Ab nun wurden Frauen mit westlicher Kleidung vertraut, nehmen an Wettbewerben teil, werden in der Öffentlichkeit sichtbarer und sie zeigen sich mit „ihren Männern“ bei den Mahlzeiten im Ballsaal.

Mit dem neuen Regime erhielten Frauen die Rolle von modernen republikanischen Frauen. Frauen würden nun Trägerrollen beim Aufbau des Regimes spielen.

Trotz der wichtigen Rolle, die sie im Krieg spielten, wurden Frauen, die wie in jeder Periode nur als Statisten auf der Bühne der Geschichte angesehen wurden, aller politischen Rechte beraubt, insbesondere der Bürgerrechte.

Bis zur Deklaration der Republik im Jahr 1923 wollten die organisierten Frauen, in der Führung von Nezihe Muhiddin, die die Vorteile der Ära für die Frauen nutzen wollten, die Frauenlinie der Mudafaa-i Law Society bilden, die Mustafa Kemal gegründet hatte, wurde dieses Begehren bedauerlicherweise jedoch abgelehnt.

Im Juni machte sie einen größeren und mutigeren Schritt und bereitete die Organisationserklärungen einer Partei im Namen der Frauen-Volkspartei vor und präsentierte sie.

Diese Forderung, die monatelang mit Schweigen aufgenommen wurde, wurde abgelehnt mit der in der Verfassung verankerte Begründung, dass nur „türkischer Mann das Recht hat, zu wählen und vom türkischen Volk gewählt zu werden“. Somit wurde das Bestreben die Gründung einer Partei von Frauen nicht zugelassen.

Wäre sie zugelassen, so wäre sie die erste Partei der Republik Türkei, die von Frauen begründet gewesen. Zu dieser Zeit waren jedoch die Gründungsaktivitäten der Republikanischen Volkspartei im Gange und die Frauen wurden wieder gegen die Mauer der Männer gestoßen.

Aber sie gaben nicht auf.

Sie änderten die Statuten der Parteierklärungen und mussten sie hinzufügen, dass es „keine Verbindung zwischen der Politik und der Union“ gibt und so gründeten sie 1924 die Union of Women.

1925 begannen sie, das Women’s Road-Magazin zu veröffentlichen, das den Weg für politische Kämpfe ebnen sollte.

Im Jahr 1926 bewarb sich die Türkische Frauenunion unter der Führung von Nezihe Muhiddin um ein Mitglied der Republikanischen Volkspartei zu werden.

Die Bitte der Frauen wurde als „Übertreibung“ zurückgewiesen mit dem Grund, dass es für die Frauen besser wäre, sich wohltätigen Zwecken zu widmen.

Die Frauenunion erweiterte 1927 den Kampf der Frauen, indem sie in verschiedenen Städten des Landes Frauenbüros eröffnete.

Da sie selbst nicht als Frauen an den Wahlen teilnehmen können, haben sie eine Kampagne gestartet mit einem Kandidaten, der Wahlrecht für Frauen eintrat. Auch dieses Vorhaben wurde heftig bekämpft von Abgeordneten damaliger Zeit, führende Kräfte des Regimes und Zeitungen, so dass das ins Sande verlief.

Am Ende wurden Nezihe Muhiddin und einige führende Frauen aus der Union wegen Korruptionsvorwürfe entlassen und die Union wurde danach immer bedeutungslose.

Frauen, die in der Aufbauphase bei der Etablierung des kemalistischen Regime für die Modernisierung das Nötige erfüllten, und in den Grenzen und Formen, die das neue Regime zwar billigte, ihre Bestrebung wurde vom Regime später als Bedrohung empfunden.

Insbesondere in den Jahren 1923-1945 alle Institutionen des Regimes, einschließlich Mustafa Kemal, der als Retter für Frauen dargestellt wurde, hatten alle Schritte unternommen, um nicht die Frauen politische Rechte zu geben.

Als Folge eines langen, harten, hartnäckigen Kampfes hatten Frauen 1930 das Recht auf Wahl in den Kommunen, 1933 in den Dorfverwaltungen und 1934 in der Großen Türkischen Nationalversammlung bekommen(allgemeines Wahlrecht).

Wenn wir den Mantel der patriarchalischen Geschichtsschreibung entfernen, sehen wir, dass Hunderte von Frauen, mit ihrem Ruf „es gibt Frauen“ in jedem Moment, an jeder Ecke der Geschichte, den Lauf und die Geschehnisse der Geschichte veränderten, uns den Weg ebneten und beleuchteten.

Gestern und heute und morgen „Wir waren, wir sind es, wir werden weiterhin da sein …“

Bibliographie

Serpil Çakır- Frauenbewegung im Osmanischen Reich

Ayşe Hür – Artikeln über Frauenbewegung im Osmanischen Reich

Hüseyin Akyol – Schräge Frauen – vom Osmanischen Reich bis heute revolutionärer Frauengestalten

Aus dem türkischen für FreieSicht.org übersetzt

Quelle: http://sendika62.org/2017/12/tarih-yapici-kadinlar-osmanlidan-gunumuze-kadin-hareketi-perihan-koca-462952/



