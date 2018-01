Unruhen oder Revolution? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Iran-Protesten

Die Proteste im Iran reißen seit drei Tagen nicht ab und weiten sich immer weiter aus

Handelt es sich noch um Unruhen wegen der schlechten Wirtschaftslage – oder bereits um einen Aufstand gegen die Theokratie?

Eine Mutter, die mit Tränen in den Augen einen Polizisten anschreit. Junge Studentinnen, die sich in Tränengaswolken den Sicherheitskräften entgegenstellen. Männer, die einen blutenden Körper durch die Menschenmassen schleifen.

Aus dem Iran erreichen die Welt dieser Tage dramatische Bilder. Seit drei Tagen finden Demonstrationen in dem Land statt. Jeden Tag sind es mehr Demonstranten, die auf die Straße gehen.

► Die Lage ist unübersichtlich.

Was im ländlichen Raum als Protest gegen die hohen Lebenshaltungskosten in der Islamischen Republik begann, hat sich wie ein Sturm im ganzen Land verbreitet und nun auch die Hauptstadt Teheran erreicht.

Erlebt der Iran gerade eine politische Revolution? Oder entlädt sich dieser Tage eine ziellose Wut der iranischen Bevölkerung auf der Straße?

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Iran-Protesten im Überblick:

1. Wie sind die Proteste ausgebrochen?

Am Donnerstag hatte es in drei Städten der nordostiranischen Provinz Chorassan Rasawi Proteste gegen steigende Lebenshaltungskosten, Arbeitslosigkeit sowie die iranische Nahostpolitik gegeben.

Mehdi Mirghaderi, ein iranischer Blogger und Teilnehmer an den Demonstrationen in der Provinz Lorestan, sagte der HuffPost: “Ein großer Teil des neuen Haushalts wurde für die Geistlichen reserviert, gleichzeitig steigen die Preise für Öl und andere Gebrauchtwaren – das hat großen Anteil am Ausbruch der Proteste gehabt.”

An den ersten Demonstrationen nahmen nach Angaben iranischer Nachrichtenagenturen Hunderte, laut sozialen Netzwerken Tausende teil.

In der Provinzhauptstadt Maschad kam es demnach auch zu Zusammenstößen mit Polizei- und Sicherheitskräften. Über 50 Demonstranten sollen festgenommen worden sein.

2. Wie kam es zur Eskalation der Proteste?

Auch am Freitag kam es wieder zu Protesten in mehreren Städten – und diesmal nicht nur im Nordosten des Landes. Auch in der heiligen Stadt Ghom gingen hunderte Menschen auf die Straße.

In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos, in denen Menschen lautstark zum Widerstand gegen den Ayatollah und seine Kleriker aufriefen. Rufe wie “Mullahs, lasst unser Land in Ruhe”, “Tod für Khamenei” und “Wir holen uns den Iran zurück” waren zu hören.