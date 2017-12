Der Grund warum die Bildung so mies ist

von George Carlin – www.theblogcat.de

“It’s a big club – and you ain’t in it.“

„…diese Menschen sind effiziente, professionelle und triebhafte Konsumenten. Das halten sie für ihren Nationalstolz, ihre bürgerliche Pflicht. Konsum. Das ist der neue nationale Zeitvertreib. Scheiß auf Baseball, es ist der Konsum. Der letzte verbliebene amerikanische Wert: Sachen kaufen, Sachen kaufen.

Menschen kaufen Sachen die sie nicht brauchen, mit Geld das sie nicht haben. Geld das sie nicht haben, für Dinge die sie nicht brauchen.

Damit sie ihr Konto bis zum Anschlag überziehen und den Rest ihres Lebens 18% Zinsen zahlen können, für Dinge, die 10 Euro kosten. Und wenn sie zuhause sind gefallen ihnen die Sachen eh nicht mehr. Das ist nicht sehr clever, Leute, nicht sehr clever.

Aber wenn man mit einem von ihnen redet, sich mit einem alleine hinsetzt und vernünftig mit ihm redet, über die niedrigen Intelligenzquotienten, das dumme Verhalten und die schlechten Entscheidungen, dann fangen sie sofort an, von der Bildung zu reden. Das ist die Antwort auf alles, Bildung. Wir brauchen mehr Geld für die Bildung, mehr Bücher, mehr Lehrer, mehr Klassenzimmer, mehr Schulen. Wir brauchen mehr Tests für die Schüler. Nun, das haben wir alles schon ausprobiert, aber die Kinder schaffen die Tests immer noch nicht. Ach, machen Sie sich keine Sorgen, dann setzen wir einfach die Testanforderungen herunter. Und das tun sie in vielen Schulen. Sie setzen die Anforderungen herunter damit mehr Kinder bestehen. Mehr Kinder bestehen, die Schulen stehen gut da, alle sind glücklich, der IQ des Landes rutscht noch ein paar Punkte nach unten – und bald ist alles was man für das College braucht ein verdammter Bleistift. Besorge dir einen Bleistift und du bist drin – so ist die Scheiß Physik.

Und dann wundern sich alle warum 17 andere Länder mehr Wissenschaftler zum Abschluss bringen als wir. BILDUNG! Die Politiker kennen dieses Wort das sie für euch benutzen. Politiker haben sich traditionell hinter drei Dingen versteckt: der Flagge, der Bibel und den Kindern. ‚Alle Kinder sollen eine Chance haben. Alle Kinder sollen eine Chance haben.‘ Ach ja? Noch gar nicht lange her, da hieß es ‚einen Startvorteil bekommen.‘ Startvorteil? Abgehängt? Irgend jemand verliert hier an Boden.

Aber es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund dafür dass sie Bildung stinkt. Und es ist jener Grund, der nie, nie, niemals behoben wird. Es wird nicht besser werden, vergesst es, seid froh mit dem was ihr habt. Denn die Inhaber dieses Landes wollen das nicht. Ich rede jetzt von den wahren Inhabern, die wahren Inhaber, die großen, reichen Geschäftsinteressen, die alles kontrollieren und alle wichtigen Entscheidungen treffen. Vergesst die Politiker, die sind irrelevant. Die Politiker werden eingesetzt damit ihr glaubt ihr hättet eine Wahl. Habt ihr aber nicht. Ihr habt keine Wahl. Ihr habt Besitzer. Sie besitzen euch. Sie besitzen alles, sie besitzen das wichtige Land, sie besitzen und kontrollieren die Konzerne, sie haben sich schon lange den Kongress, den Senat, die Landesparlamente, die Rathäuser gekauft. Sie habe die Richter in der Tasche und sie besitzen alle großen Medienkonzerne, damit sie alle Nachrichten und Informationen kontrollieren können die ihr hört. Sie haben euch bei den Eiern. Sie geben jedes Jahr Milliarden Dollar aus für Lobbying, damit sie bekommen was sie wollen. Nun, wir wissen was sie wollen: sie wollen mehr für sich und weniger für alle anderen. Aber ich sage euch was sie nicht wollen: sie wollen keine kBevölkerung aus Bürgern die in der Lage sind kritisch zu denken, sie wollen keine gut informierten, gut gebildeten Menschen mit kritischem Verstand. Danach ist ihnen nicht, das hilft ihnen nicht. Das ist gegen ihre Interessen. So ist es.

Wisst ihr was? Sie wollen nicht, dass jemand am Küchentisch sitzt der klug genug ist um zu begreifen wie arg er von einem System verarscht wird das ihn vor 30 Jahren im Stich gelassen hat. Das wollen sie nicht. Wisst ihr was sie wollen? Sie wollen folgsame Arbeiter, folgsame Arbeiter. Leute, die gerade schlau genug sind um Maschinen zu bedienen und den Papierkram zu erledigen, und dumm genug um passiv all die zunehmend beschisseneren Jobs mit weniger Bezahlung und längeren Arbeitszeiten zu akzeptieren, den reduzierten Zulagen, den Überstunden und der verpuffenden Rente, die weg ist sobald ihr sie einsammeln wollt. Und jetzt machen sie sich über die Sozialversicherung her, sie wollen euer verdammtes Ruhestandsgeld, sie wollen es zurück damit sie es ihren kriminellen Freunden an der Wall Street geben können. Und wisst ihr was? Sie werden es bekommen, sie werden alles von euch holen, früher oder später, denn ihnen gehört der ganze Scheißladen.

Es ist ein riesiger Klub – und ihr gehört nicht dazu!

Du und ich – wir sind nicht in dem großen Klub. Übrigens ist das jener große Schläger, den sie euch den ganzen Tag über den Kopf ziehen und euch sagen was ihr glauben sollt. Den ganzen Tag knüppeln sie euch mit den Medien in den Kopf was ihr glauben sollt, was ihr denken und was ihr kaufen sollt. Der Tisch steht schräg, Leute, das Spiel ist abgekartet. Und es fällt anscheinend niemandem auf, keinen scheint es zu kümmern. Gute, ehrliche, hart arbeitende Menschen, im Büro, in der Fabrik oder sonstwo – gute, ehrliche, hart arbeitende Menschen, das sind anspruchslose Menschen, wählen weiterhin diese reichen Schwanzlutscher, die sich einen Scheiß um sie kümmern. Sie kümmern sich einen Scheiß um euch, sie kümmern sich eine Scheiß um euch, denen seid ihr scheißegal, total, total!

Und es fällt anscheinend niemandem auf, keinen scheint es zu kümmern. Darauf zählen die Besitzer, dass die Amerikaner vermutlich absichtlich ignorant bleiben. Über den großen, rot-weiß-blauen Schwanz, der ihnen jeden Tag in den Arsch gerammt wird. Denn die Besitzer dieses Landes kennen die Wahrheit: Die nennt sich der amerikanische Traum, denn man muss schon schlafen um daran zu glauben.“

