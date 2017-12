Internationale Kampagne kriminalisiert Kritik an Israel als „Antisemitismus“.

von Alison Weir – https://israelpalestinenews.org

Bild: Delegierte der Interparlamentarischen Koalition zur Bekämpfung des Antisemitismus 2009 in London. Die Organisation gab eine Erklärung heraus, in der sie die Regierungen aufforderte, eine israelzentrische Definition von Antisemitismus zu verwenden und einen solchen „Antisemitismus“ zu ächten und zu verfolgen.

Für zwei Jahrzehnte haben einige israelische Beamte und israelische Partisanen daran gearbeitet, eine neue, auf Israel fokussierte Definition von Antisemitismus in Institutionen auf der ganzen Welt einzubetten, von internationalen Gremien und nationalen Regierungen bis hin zu kleinen Colleges im Herzen Amerikas. Diese Anstrengung zahlt sich jetzt mit wachsender Geschwindigkeit aus. Folglich ist das Eintreten für die Rechte der Palästinenser auf dem besten Weg, als „Hass“ beschnitten und sogar kriminalisiert zu werden.

Da die Welt Zeuge der Unterdrückung und ethnischen Säuberung der Palästinenser geworden ist, sind viele Menschen aus Protest aufgestanden. Als Reaktion darauf haben die israelische Regierung und einige ihrer Befürworter eine Kampagne durchgeführt, um gegen diesen Aktivismus vorzugehen und dabei die bürgerlichen Freiheiten (und die englische Sprache) mit Füßen zu treten.

Das Vorgehen bei dieser Niederschlagung ist die Neudefinition des „Antisemitismus“[1], um die Kritik an Israel mit einzubeziehen, und die Einfügung dieser Definition in die Rechtsordnungen verschiedener Länder.

Wo die meisten Leute „Antisemitismus“ als Feindlichkeit gegenüber dem jüdischen Volk betrachten würden (und ihn zu Recht als verabscheuungswürdig ansehen), wird seit zwei Jahrzehnten eine Kampagne durchgeführt, um diese Definition durch eine israelzentrische Definition zu ersetzen. Diese Definition kann dann verwendet werden, um Reden und Aktivismus zur Unterstützung der palästinensischen Menschenrechte als „Hass“ zu blockieren. Verschiedene Gruppen wenden diese Definition bei der Beurteilung möglicher Straftaten durch die Strafverfolgungsbehörden an.

Befürworter dieser israelzentrischen Definition haben sie Schritt für Schritt in verschiedenen Arenen gefördert, vom US-Außenministerium und europäischen Regierungen bis hin zu regionalen Regierungen in den USA und Universitäten.

Während diese Bemühungen in den letzten zwei Jahrzehnten stattgefunden haben, breitete sich ihr Einfluß in dieser Zeit nach dem Schneeballsprinzip aus. Die Definition wird zunehmend verwendet, um die Meinungsfreiheit und die akademische Freiheit sowie den politischen Aktivismus einzuschränken.

Darüber hinaus kann eine solche Politisierung eines wichtigen Wortes seine Wirksamkeit verringern, wenn ein echter Antisemitismus auftritt, der den Opfern echter Judenfeindschaft einen schlechten Dienst erweist.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat der US-Kongress die verzerrte Definition gebilligt, die Regierungen Großbritanniens und Österreichs haben sie offiziell angenommen (im Dezember bzw. April), verschiedene US-Einzelstaatenparlamente erwägen sie und zahlreiche Universitäten nutzen sie, um zulässige Diskurse abzugrenzen. Viele Vertreter und Leiter anderer Staaten auf der ganzen Welt haben die neue Bedeutung übergenommen, auch wenn sie sie noch nicht offiziell umgesetzt haben.

Dieser Artikel untersucht die oft miteinander verknüpften, schrittweisen Aktionen, die uns dahin gebracht haben, wo wir sind, den aktuellen Stand der Dinge und die Öffentlichkeits– und und Lobbyarbeit, die diese Verdrehung der Definition von „Antisemitismus“ fördern – oft unter dem Deckmantel irreführend genannter „Antirassismus“-Bewegungen.

Behauptungen von „Antisemitismus“, die dazu benutzt werden, die Unterstützung für Palästinenser zum Schweigen zu bringen.

Seit vielen Jahren dokumentieren zahlreiche angesehene Organisationen israelische Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte, einschließlich der Tötung palästinensischer Zivilisten, des Missbrauchs palästinensischer Kinder, der Folterung palästinensischer Gefangener, der Beschlagnahme palästinensischen Landes und anderer Fälle systematischer Gewalt und Unterdrückung. Detaillierte Berichte wurden erstellt von Defense for Children International, dem Internationalen Roten Kreuz, Amnesty International, Foreign Service Journal, Physicians for Human Rights, Christian Aid, Human Rights Watch, der National Lawyers Guild, Israels Public Committee Against Torture, Israels B’Tselem und anderen.

Israel behauptete lange Zeit, dass seine Gründung 1948 auf „einem Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ lag, und viele Menschen mögen diesen Gründungsmythos noch immer glauben. Tatsache ist jedoch, dass das Land ursprünglich von einer indigenen Bevölkerung bewohnt wurde, die zu etwa 80 Prozent muslimisch, zu 15 Prozent christlich und zu knapp 5 Prozent jüdisch war. Der jüdische Staat Israel entstand durch die Vertreibung von etwa einer Dreiviertelmillion Menschen.

In den Jahrzehnten seit der Gründung Israels im Jahr 1948 wurden Anschuldigungen des Antisemitismus gegen viele Menschen erhoben, die israelische Aktionen kritisierten. Tatsächlich wurde der Vorwurf effektiv genutzt, um sehr prominente Kritiker zum Schweigen zu bringen. [2]

Die Bedeutung des Begriffs selbst war jedoch für die meiste Zeit nicht in Frage gestellt. Die Standard-Definition war, in Googles Worten, „Feindseligkeit oder Vorurteil gegenüber Juden“. [3] Um die Jahrhundertwende begannen jedoch einige Befürworter, offizielle und sogar rechtliche Definitionen des Antisemitismus zu fördern, die verschiedene Arten von Kritik an Israel beinhalteten.

Die Verschmelzung von Kritik an Israel mit Antisemitismus

Natan Sharansky, israelischer Minister, 2003: „Der Staat Israel hat beschlossen, die Handschuhe auszuziehen und eine koordinierte Gegenoffensive gegen Antisemitismus durchzuführen.“ Sharanskys Formulierung bildete die Grundlage für die neuen israelzentrischen Definitionen, die weltweit angenommen wurden.

Es überrascht nicht, dass die neuen Definitionen offenbar von der israelischen Regierung oder zumindest von einem israelischen Regierungsbeamten stammen.

Die Definitionen folgen dem Muster eines Mannes namens Natan Sharansky, der Israels Minister für Jerusalem und Diaspora-Angelegenheiten und Vorsitzender der Jewish Agency for Israel war. Sharansky gründete 2003 ein Globales Forum gegen Antisemitismus mit der Begründung: „Der Staat Israel hat beschlossen, die Handschuhe auszuziehen und eine koordinierte Gegenoffensive gegen Antisemitismus durchzuführen.

Aber Sharansky meinte offenbar nicht eine Gegenoffensive nur gegen antijüdische Fanatiker, sondern eine Offensive gegen die Kritik an Israel überhaupt. Im folgenden Jahr verfasste er ein Positionspapier, in dem er erklärte: „Während der klassische Antisemitismus sich an das jüdische Volk oder die jüdische Religion richtet, richtet sich der neue Antisemitismus an den jüdischen Staat“.

Sharanskys Papier legte das dar, was er den „3-D-Test des Antisemitismus“ nannte. Sharansky wandte den Begriff „antisemitisch“ in drei Fällen auf die Kritik an Israel an. Erstens argumentierte er, dass Aussagen, die Israel „dämonisieren“, antisemitisch seien – indem sie in seinem Kopf ungerechtfertigt hart seien. (Einige derjenigen, die angeblich der „Dämonisierung“ Israels schuldig sind, sind Jimmy Carter, Desmond Tutu, Alice Walker, Human Rights Watch, der schwedische Premierminister Olaf Palme, der französische Präsident François Mitterrand und andere.)

Zweitens erklärte Sharansky, dass es antisemitisch sei, Israel mit „Doppelmoral“ zu behandeln, d.h. Israel für Handlungen zu kritisieren, die auch andere Staaten unternehmen. Wenn man jedoch niemals Kritik üben, protestieren oder Boykottmissbrauch betreiben könnte, ohne jeden anderen ähnlichen Missbrauch gleichzeitig anzugreifen, würde niemand jemals in der Lage sein, politische Kritik auszuüben.

Schließlich sagte Sharansky, dass es antisemitisch sei, Israel zu „delegitimieren“ oder sein „Existenzrecht“ zu bestreiten (ein israelisches Standardthema seit vielen Jahren). In der Tat, darauf zu beharren, dass Israel das „Recht“ hat, zu existieren, bedeutet zu sagen, dass es das Recht hat, muslimische und christliche Palästinenser auszuweisen, um einen religiös hegemonialen Staat zu gründen. (Siehe „Was bedeutet das Existenzrecht Israels“ für die Palästinenser“ von John Whitbeck, veröffentlicht im i.) [4]

Sharanskys Entwurf lieferte das Muster für eine europäische Agentur, um im nächsten Jahr, 2005, eine neue Definition von Antisemitismus zu schaffen – eine Definition, die dann von einer Reihe von Organisationen und Regierungen, einschließlich des US-Außenministeriums, übernommen würde.

Jean Kahn (R) mit dem französischen Präsidenten Francois Mitterand. Kahn initiierte die Gründung der Europäischen Beobachtungsstelle, die eine israelisch orientierte Definition von Antisemitismus herausgab.

Es gibt eine Hintergrundgeschichte, wie dies alles zustande kam.

Diese europäische Agentur selbst wurde von einem Mann mit wichtigen Verbindungen zu Israel gegründet und geleitet. Sie wurde vom Rat der Europäischen Union als „Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ bezeichnet. Ein Franzose namens Jean Kahn hatte die europäischen Staatschefs davon überzeugt, sie 1997 zu schaffen.

Kahn war Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, der in einer Plenarsitzung in Israel gewählt wurde, und sagte, dass der Kongress „seine Solidarität mit Israel demonstrieren würde“ und dass er hoffe, dass die europäischen Länder „ihre Gesetzgebung koordinieren würden, die Rassismus, Antisemitismus oder jegliche Form von Ausgrenzung verbietet“.

Kahn war Vorsitzender des Verwaltungsrats der Beobachtungsstelle und wurde die „Personifizierung“ der Agentur genannt. Innerhalb von drei Jahren veröffentlichte das Zentrum ein Positionspapier, in dem gefordert wurde, die Definition antisemitischer Straftaten zu verbessern.

Wenige Jahre später begann die israelische Professorin Dina Porat mit Bemühungen, eine neue Definition zu schaffen. Mit ihr arbeiteten Kenneth Stern und Rabbi Andrew „Andy“ Baker vom American Jewish Committee. Stern berichtet, dass Andy Baker, als die damalige Leiterin der Beobachtungsstelle, Beate Winkler, nicht die gewünschte Definition geliefert habe, „mit ihr eine kluge Arbeitsbeziehung aufgebaut habe“. Stern und andere [5] erstellten daraufhin einen Entwurf, den die Beobachtungsstelle verwenden sollte.

Die Israelin Dina Porat, Kenneth Stern, Rabbiner Andrew Baker arbeitete daran, die Definition der Europäischen Beobachtungsstelle für Antisemitismus zu entwerfen.

Im Jahr 2005 veröffentlichte die Agentur ihre „Arbeitsdefinition des Antisemitismus“, die sich weitgehend auf diesen Entwurf stützt. Das Papier enthielt eine Reihe negativer Aussagen über Israel als Beispiele für antisemitische Straftaten. Während in den Standardwörterbuchdefinitionen des Begriffs Antisemitismus Israel nicht einmal erwähnt wurde, bezog sich die Hälfte der neu erarbeiteten Definition der Beobachtungsstelle auf Israel.

Nachdem die Beobachtungsstelle ihre erweiterte Definition erstellt hatte, nutzten sie einige israelische Agenten, um ähnliche Definitionen an anderer Stelle zu fördern. Und während die Beobachtungsstelle selbst weiterhin nur von einer „funktionierenden“ Definition sprach und ihre Ersatzorganisation die Definition schließlich zurückzog, wurde die erweiterte Definition in anderen Ländern und Agenturen offiziell.

Darüber hinaus drängten die Befürworter auf die erfolgreiche Anwendung der israelzentrischen Definition bei der Strafverfolgung.

In den Vereinigten Staaten

Im selben Jahr in dem Sharansky seinen „3-D“-Antisemitismus-Test entwickelte – ein Jahr nach der Gründung des Global Forum against Anti-Semitism – verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz, das eine besondere staatliche Überwachung von Antisemitismus vorsieht. Das Gesetz schuf einen Sonderbeauftragten des Außenministeriums und ein Büro für diese Überwachung, gegen Einwände des Außenministeriums selbst.

Das Gesetz, das als „Global Anti-Semitism Review Act“ bezeichnet wurde, beinhaltete eine Linie, die seine Bedeutung untergrub, indem sie eine neue Definition von Antisemitismus festschrieb, die mit der von Sharansky übereinstimmte: „Der Antisemitismus hat zuweilen die Form der Verunglimpfung des Zionismus, der jüdischen nationalen Bewegung und der Aufstachelung gegen Israel angenommen.“

Das Gesetz wurde im April 2004 verabschiedet. Im Juni dieses Jahres wurde eine Anhörung des Kongresses über die Bekämpfung des Antisemitismus durchgeführt. Ein wichtiger Zeuge war der israelische Minister Sharansky. In seinem Zeugnis schlug Sharansky seine „3-D“-Definition für Antisemitismus vor. [6]

Beamte des Außenministeriums protestierten gegen die vorgeschlagene Gesetzgebung und sagten, dass das neue Büro unnötig sei und ein „bürokratisches Ärgernis“ sei, das die laufende Arbeit des Ministeriums behindern würde. Eine Pressemitteilung des Außenministeriums, die sich dem neuen Amt entgegenstellt, beschreibt die vielen Aktionen, die der Staat bereits gegen Antisemitismus unternommen hat.

Trotz dieser Opposition erwarb das Senatsgesetz 24 Co-Sponsoren, die beide Parteien repräsentierten, darunter Hillary Clinton, John Kerry, Diane Feinstein, Russ Feingold, Sam Brownback, Saxby Chambliss und Ted Stevens. Ähnliche Gesetzentwürfe (hier und hier) wurden im Repräsentantenhaus eingeführt und erwarben 35 Mitsponsoren, darunter auch republikanische und demokratische Führer. Das Gesetz wurde schnell verabschiedet und wurde schnell zum Gesetz.

Gregg Rickman, erster Antisemitismusbeauftragter der USA, arbeitete später für AIPAC.

Der erste Sonderbeauftragte, Gregg Rickman, billigte 2008 die Arbeitsdefinition der Europäischen Beobachtungsstelle. Rickmans Bericht nannte es einen „nützlichen Rahmen“, um Antisemitismus zu identifizieren und zu verstehen. Nachdem Rickman das Außenministerium verlassen hatte, ging er zur Arbeit für das American Israel Political Affairs Committee (AIPAC), der wichtigsten israelischen Interessenvertretung, die im Kongress Lobbyarbeit betreibt.

Die nächste Sonderbeauftragte, Hannah Rosenthal, machte mit dieser Kampagne einen großen Schritt nach vorn: Im Jahr 2010 hat das Büro offiziell die Definition der Europäischen Beobachtungsstelle übernommen.

Rosenthal war sehr stolz darauf, diese „bahnbrechende“ Definition erreicht zu haben. Sie begann, es schnell zu nutzen und etablierte einen 90-minütigen Kurs über den neuen Antisemitismus am Institut für Auswärtige Dienste, der Ausbildungsstätte für Diplomaten.

Wir haben jetzt eine Definition, auf die bezogen wir Leute ausbilden können“, sagte sie der Times of Israel, „und wir waren sehr aggressiv bei der Ausbildung ausländischer Offiziere.

Rosenthal kündigte an, dass sich mit der neuen Definition einschließlich der Kritik an Israel die Berichterstattung über Antisemitismus um „300 Prozent“ verbessert habe, auch wenn dies nicht bedeute, dass der Antisemitismus in allen überwachten Ländern tatsächlich zugenommen habe.

Hannah Rosenthal übernahm die „Durchbruch“-Definition für Israel und verwendete sie umgehend für die Ausbildung von US-Diplomaten.

Die Handschuhe waren abgelegt. Jetzt war die Hälfte der offiziellen Definition des Antisemitismus durch das US-Außenministerium über die normale Bedeutung des Wortes hinausgegangen, um sich auf Israel zu konzentrieren.

Anwendung der neuen Definition auf US-Bürger

Das Außenministerium verwendet die neue Definition, um die Aktivitäten im Ausland zu überwachen. Aber, sobald Definition des Außenministeriums festgelegt war, fingen Bemühungen an, sie zu verwenden, um politische und akademische Diskurse und Aktivismus innerhalb der US auf Kurs zu bringen.

Im vergangenen Dezember (2016) verabschiedete der US-Senat ein Gesetz zur Anwendung der Definition des Außenministeriums (d.h. der Sharansky-Stern-Rosenthal-Definition) von Antisemitismus auf das Bildungsministerium, um Berichte über religiös motivierte Campus-Verbrechen zu untersuchen.

Ein Begleitgesetz für das Parlament wird von AIPAC, der ADL, den jüdischen Verbänden Nordamerikas und dem Simon Wiesenthal Center unterstützt.

Das Repräsentantenhaus von South Carolina verabschiedete kürzlich eine Gesetzgebung, nach der die Definition des Außenministeriums „in Fällen eines möglichen Antisemitismus an staatlichen Hochschulen und Universitäten verwendet würde“. Der Senat wird dies 2018 beraten. Wenn es verabschiedet wird, bedeutet es, dass der Staat nun die Kritik an Israel auf den staatlichen Campus verfolgen wird.

Ähnliche Gesetze werden in Virginia und Tennessee in Betracht gezogen, aber ab sofort werden sie vorgelegt. [Der Virginia-Gesetzesentwurf wurde vorgelegt und soll angeblich 2017 nicht berücksichtigt werden. Die Prüfung des Gesetzes von Tennessee hat sich ebenfalls verzögert, aber die Bemühungen, das Gesetz zu verabschieden, gehen weiter.

Auch in Kalifornien sind solche Bemühungen im Gange. Im Dezember forderte der Demokrat Brad Sherman den kalifornischen Bildungsminister auf, „seine Definition auf bestimmte Formen von anti-israelischem Verhalten auszudehnen“. Pro-Israel-Organisationen wie die Amcha-Initiative drängen seit einigen Jahren auch die staatliche Legislative, die Definition des Außenministeriums offiziell zu übernehmen. Diese wurden bisher besiegt, werden aber weiterhin angestrebt.

U.S. Universitäten

Parallele Bemühungen finden an US-Universitäten statt. Im Jahr 2003 sagte Sharansky, dass die Universitäten „eines der wichtigsten Schlachtfelder“ für Israel seien.

Im Jahr 2015 unterstützte die Präsidentin der Universität von Kalifornien, Janet Napolitano (Leiterin von 10 Universitäten), öffentlich die Annahme der Definition des Außenministeriums, nachdem 57 Rabbiner einen Brief an sie und den University Board of Regents geschickt hatten, in dem sie die Definition forderten.

Studentenräte oder andere Gruppen an verschiedenen Universitäten haben Resolutionen verabschiedet, die die Definition des Außenministeriums übernehmen, die dann genutzt werden können, um Campusveranstaltungen über Palästina zu blockieren.

Ein AIPAC-Vertreter kündigte auf der Convention 2010 an: „Wir werden dafür sorgen, dass pro-israelische Studenten die Studentenvertretung übernehmen. So arbeitet AIPAC in der Hauptstadt unserer Nation. So muss AIPAC auf dem Campus unserer Nation operieren.“

Eine laufende Kampagne, um sicherzustellen, dass die israelischen Agenten in der Studentenvertretung einflussreich werden, hat diese Bemühungen unterstützt. Diese Kampagne wurde von einem AIPAC-Führer im Jahr 2010 angekündigt: „Wir werden sicherstellen, dass pro-israelische Studenten die Studentenregierung übernehmen“, sagte er. So arbeitet AIPAC in der Hauptstadt unserer Nation. So muss AIPAC auf dem Campus unserer Nation operieren.“ (Video hier.)

Resolutionen, die sich auf die israelzentrischen Definitionen beziehen, wurden jetzt von Studentenvertretungen an der UC Santa Barbara, UCLA, East Carolina University, Indiana University, Ohio’s Capital University, Ohio’s Kent State, Orange County’s Chapman University, San Diego State University und anderen Universitäten im ganzen Land verabschiedet. [7]

Ein Beispiel für diese Resolutionen ist der Gesetzesentwurf 2015 an der Indiana University. Die Resolution prangerte Antisemitismus „im Sinne der Definition des United States State Department“ an und erklärte, dass die Studentenvertretung keine antisemitischen Aktivitäten oder Aktivitäten finanzieren werde, die „das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung untergraben“. Er sagte auch, dass die Exekutive der Studentenvertretung und die Mitglieder des Kongresses ein Diversity-Training zum Thema Antisemitismus absolvieren würden.

Laut der Studentenzeitung wurde das Gesetz von Rebekah Molasky, einem Mitglied der internationalen Pro-Israel-Organisation Stand With Us, geschrieben. Nachdem die Resolution verabschiedet war, „umarmten sich die Sponsoren und externen Unterstützer des Gesetzes und versammelten sich im Flur, um ein Foto zum Gedenken an den Moment zu machen“.

Wie bereits erwähnt, können solche Resolutionen nun auch zur Zensur von Studentenveranstaltungen verwendet werden. Die Resolution der UC San Diego übernahm weitgehend das Indiana-Format und kündigte an, dass die Studentenvertretung keine Aktivitäten unterstützen wird, die „Antisemitismus fördern“ nach der neuen Definition, einschließlich „Israel das Existenzrecht verweigern“. Stand With Us applaudierte der Resolution.

Im Jahr 2012 wurde eine Organisation namens Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under the Law gegründet und begann sofort mit der Förderung der neuen Definition. Innerhalb eines Jahres startete sie eine Initiative zur Einrichtung von Studentenausschüssen an juristischen Fakultäten in den USA, um „das Mandat der Organisation zur Bekämpfung des Antisemitismus auf dem Campus mit legalen Mitteln“ voranzutreiben. Das Zentrum half dabei, die Gesetzgebung von South Carolina voranzutreiben. Sie ist eine von zahlreichen Organisationen, die sich für die neue Definition einsetzen.

(Übrigens war Brandeis, der ehemalige Richter am Obersten Gerichtshof, ein Führer in der zionistischen Weltbewegung und arbeitete öffentlich und verdeckt, um sie zu fördern – siehe hier.)

„Gedankenüberwachung“

Eine Reihe von Analysten haben auf einige der vielen bedeutenden Mängel dieser Gesetzgebung hingewiesen.

Anthony L. Fisher von Reason.com schreibt über das Gesetz des Kongresses vom Dezember, das die Definition des Außenministeriums auf das Bildungsministerium anwendet: „Es gibt der Bundesregierung die Befugnis, Ideen, Gedanken und politische Positionen als Verletzungen des Civil Rights Act von 1964 zu untersuchen.

Fisher fährt fort: „Indem er speziell die weite Sprache eines Memos des State Department aus dem Jahr 2010 verwendet, das versucht, Antisemitismus zu definieren, wandelt sich der Senatsentwurf in Gedankenpolizei“.

Rechtsanwältin Liz Jackson schrieb in einem Meinungsartikel in der Los Angeles Times: „Wer das verfassungsmäßige Recht, politische Meinungsverschiedenheiten auszudrücken, schätzt, sollte sich um diese Entwicklung sorgen.

Bret Stephens, Kolumnist der NY Times, sagt, dass jüdische Amerikaner „alles tun sollten, was wir können, um das Überleben des jüdischen Staates zu sichern“.

Auf der anderen Seite der Debatte steht der Kolumnist der New York Times, Bret Stephens, ehemaliger stellvertretender Redakteur des Wall Street Journals und davor Redakteur einer israelischen Zeitung. Stephens, der ein extremer Falke in Bezug auf Israel ist, schreibt und spricht leidenschaftlich gegen die Bewegung zum Boykott Israels (BDS) und ihmzufolge gibt es Antisemitismus an den US-Universitäten und anderswo. In einem Leitartikel des Wall Street Journal behauptete er, dass „Antisemitismus die Krankheit der arabischen Welt ist“.

Im Jahr 2014 sprach Stephens beim Tikvah Fund, einer philanthropischen Stiftung, die sich für die Unterstützung des „jüdischen Volkes und des jüdischen Staates“ einsetzt, und meinte, es wäre ein Skandal, wenn das jüdische Volk nicht „alles tun würde, was wir können, um das Überleben des jüdischen Staates zu sichern“.

U.S. und europäische Gesetzgeber setzen Regierungen unter Druck, Kritik an Israel zu verbieten.

Während dieser ganzen Zeit wurden in Europa parallel dazu weitere Anstrengungen unternommen, um die neue Definition zu fördern.

Im Jahr 2009 hat eine Organisation namens Interparlamentarische Koalition zur Bekämpfung des Antisemitismus (ICCA) die Bemühungen aufgenommen, die erweiterte Definition zu verbreiten. Die Gruppe sagt, dass sie Parlamentarier aus der ganzen Welt zusammenbringt, um Antisemitismus zu bekämpfen, und listet einen Lenkungsausschuss von sechs europäischen und US-amerikanischen Gesetzgebern auf.

Der britische Politiker (und spätere Premierminister) David Cameron unterzeichnete die Erklärung der Interparlamentarischen Koalition, in der er die Regierungen aufforderte, bestimmte Formen der Kritik an Israel zu verbieten, einschließlich der Aufrufe, Israel zu boykottieren, die Kritik an Israel in den Medien zu regulieren, die Kritik an Israel online und anderswo zu überwachen und Kritiker an Israel im Rahmen der Gesetzgebung über „Hassverbrechen“ zu verfolgen.

Die Gruppe hielt 2009 in London eine Konferenz ab, auf der sie eine „London Declaration on Combating Antisemitism“ herausgab, die vom damaligen britischen Premierminister Gordon Brown und anderen Staats- und Regierungschefs unterzeichnet wurde. In dieser Erklärung werden die Regierungen aufgefordert, die Definition der Europäischen Beobachtungsstelle zu verwenden und einen solchen „Antisemitismus“ zu ächten und zu verfolgen.

Es war in „Antirassismus“-Begriffen formuliert, aber wenn man sich die Empfehlungen der Deklaration in Verbindung mit ihrer Definition von Antisemitismus ansieht, wird eines klar: In der Deklaration forderten zahlreiche Gesetzgeber der westlichen Welt die Regierungen der Welt auf, den politischen Dissens einzuschränken.

Konkret forderten sie die Regierungen auf, bestimmte Formen der Kritik an Israel zu verbieten, einschließlich der Aufrufe zum Boykott Israels; die Kritik an Israel in den Medien zu regulieren; die Kritik an Israel online und anderswo zu überwachen; und die Kritiker Israels im Rahmen der Gesetzgebung über „Hassverbrechen“ zu verfolgen.

Neben zahlreichen anderen Forderungen, erklärte die Gesetzgeber, dass die Regierungen:

„die Nutzung der EUMC [Beobachtungsstelle] Arbeitsdefinition des Antisemitismus‘ ausweiten müssen“, einschließlich der Frage, ob sie als Grundlage für Schulungsmaterial für Strafverfolgungsbehörden dienen soll;“.

„politische Akteure isolieren sollten“, die „den Staat Israel ins Visier nehmen“.

„die Aufstachelung zu Hassdelikten gesetzlich verankern und die Strafverfolgungsbehörden ermächtigen sollten, eine Verurteilung vorzunehmen“.

„Untersuchungsausschüsse einrichten sollten“

„die Arbeitsdefinition des EUMC [Beobachtungsstelle] des Antisemitismus‘ nutzen sollten, um Medienstandards zu etablieren“.

„geeignete und notwendige Maßnahmen ergreifen sollten, um die Ausstrahlung antisemitischer Programme auf Satellitenfernsehkanälen zu verhindern und Druck auf das Gastgeberland auszuüben, damit es Maßnahmen ergreift, um die Ausstrahlung antisemitischer Programme zu verhindern“ (wobei zu berücksichtigen ist, dass die Definition des Begriffs „antisemitisch“ in der Erklärung verschiedene Kritikpunkte an Israel beinhaltet)

„einheimische „Hassverbrechen“, „Aufstachelung zum Hass“ und andere Rechtsvorschriften nutzen… zur strafrechtlichen Verfolgung von Hass im Internet, wo rassistische und antisemitische Inhalte gehostet, veröffentlicht und geschrieben werden“ (wiederum unter Berücksichtigung dessen, was als „antisemitisch“ definiert wird)

und „Bildungsbehörden, Studenten und Mitarbeiter vor illegalen antisemitischen Diskursen und einer feindlichen Umgebung in jeglicher Form, einschließlich Boykottaufrufen, schützen sollten“.

Im Jahr 2015 hat die Europäische Kommission eine Sonderstelle zur Koordinierung der Arbeit zur Bekämpfung des Antisemitismus geschaffen und die deutsche Staatsbürgerin Katharina von Schnurbein in das Amt berufen. Schnurbein setzte sich dafür ein, die Verwendung der israelzentrischen Definition zu fördern. [8]

Vereinigtes Königreich, Österreich, Europäisches Parlament, Rumänien

Im Dezember 2016 kündigte das Vereinigte Königreich an, dass es die israelzentrische Definition formell übernehmen werde. Schnell folgte Österreich, das die Definition im April 2017 annahm. Der österreichische Justizminister hatte bereits angekündigt, dass die neue Definition für die Ausbildung neuer Richter und Staatsanwälte verwendet werden soll.

Die britische Premierministerin Theresa May kündigte die Annahme der israelzentrischen Definition bei einer Veranstaltung der Konservativen Freunde Israels an.

Die britische Premierministerin Theresa May gab diese Ankündigung während eines Gesprächs vor 800 Gästen beim jährlichen Mittagessen der Konservativen Freunde Israels bekannt.

UPI berichtete: „Die britische Polizei verwendet bereits diese Definition [9] , die nun auch von anderen Gruppen wie Stadträten und Universitäten verwendet werden kann. Die Definition ist kein Gesetz, sondern stellt eine formale Interpretation einer illegalen Handlung dar, die als Leitlinie für ein Strafverfahren dienen kann.“ Kurz darauf schickte der britische Hochschulminister ein Schreiben, in dem er die Universitäten darüber informierte, dass die Regierung die Definition übernommen hatte, und sie anwies, sie zu nutzen.

(Der Londoner Stadtrat folgte schnell mit seiner eigenen Verabschiedung der Definition, und andere Städte haben das Gleiche getan. Im Mai begann die Israel-Britain Alliance (IBA) damit, Kandidaten für das Parlament zu bitten, eine Zusage zu unterzeichnen, dass sie die neue Definition unterstützen würden.)

Eine Reihe von Gruppen wandte sich gegen die Definition und argumentierte, dass die Definition „absichtlich Kritik an Israel mit Hass auf Juden gleichsetzt“.

Die Gegner sagten, dass es „von pro-israelischen Lobbyisten bei lokalen Behörden, Universitäten, Gewerkschaftsorganisationen und anderen öffentlichen Einrichtungen energisch gefördert wurde“.

Sie erklärten, dass es nach seiner Verabschiedung „eine Zunahme der Verbote und Restriktionen für pro-palästinensische Aktivitäten, insbesondere auf dem Campus“ gegeben habe. Einige der Stornierungen zitierten die neue Definition. Oxford Professor Stephen Sedley schrieb in der London Review of Books, dass die Definition „Seriosität und Ermutigung für Formen der Intoleranz gibt, die selbst gegen das Gesetz verstoßen“.

Professor Jonathan Rosenhead, Träger der President’s Medal of the British Operational Research Society und Vorsitzender des British Committee for the Universities of Palestine, sagte, dass es viele Beispiele für die Definition gebe, die einen „chilling effect“ auf die Bereitschaft der Institutionen, rechtmäßige politische Aktivitäten zuzulassen, „auch wenn die Definition nicht ausdrücklich zitiert wurde“.

Im Mai 2017 kündigte die rumänische Regierung an, dass sie die neue Definition in den Bereichen Strafverfolgung und staatsbürgerliche Bildung anwenden werde.

Am 1. Juni billigte das Europäische Parlament die Definition, forderte alle Mitgliedstaaten auf, sie anzunehmen, und forderte die Ernennung nationaler Antisemitismuskoordinatoren in allen Ländern. (Am Vortag hatte der Europäische Jüdische Kongress (EJC) ein Schreiben an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments geschickt, in dem sie aufgefordert wurden, die Definition anzunehmen.)

AJCs Rabbiner Andrew „Andy“ Baker half bei der Erstellung und Verbreitung der neuen Definition in ganz Europa, Eurasien, den USA und Kanada.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die ganz Europa, Eurasien, die USA und Kanada – eine Milliarde Menschen – vertritt, wurde ebenfalls dazu gedrängt, die Definition auf ihrer Konferenz im Dezember 2016 anzunehmen.

Das American Jewish Committee, das Büros in Berlin, Brüssel, Paris, Rom und Warschau unterhält, berichtete, dass es „sich mit hochrangigen europäischen Regierungsvertretern getroffen habe, um die OSZE zur Annahme der Definition zu ermutigen“. Allerdings wurde die Annahme der Definition bisher von einem Mitglied blockiert: Russland.

Rabbi Andrew Baker, der Leiter der AJC, schrieb, dass die AJC nun daran arbeiten werde, „ihre stärkere Nutzung durch die einzelnen Staaten der OSZE und die Mitglieder der Europäischen Union zu fördern“.

Amerikanische Vertreter der Interparlamentarischen Koalition

Zwei amerikanische Kongressabgeordnete gehören zum sechsköpfigen Lenkungsausschuss der Interparlamentarischen Koalition zur Bekämpfung des Antisemitismus (CCA).

Einer davon ist der Kongressabgeordnete Ted Deutch aus Florida. Deutch’s Congressional Website hebt seine Unterstützung für Israel sowie seine Arbeit gegen Antisemitismus hervor.

Floridas Kongreßabgeordneter Ted Deutch hat den Gebrauch der Israel-zentrischen Definition durchgedrückt, um akademische Freiheit und Campus-politische Meinungsverschiedenheit innerhalb der Vereinigten Staaten zu beschränken. Deutch erklärt auf seiner Website, dass er „ein leidenschaftlicher Anhänger Israels ist, dessen Zustimmung für eine starke US-Israel-Beziehung bis in seine Jugend zurückreicht“.

Laut der Website arbeitet Deutch „eng mit seinen Kollegen in der Kammer und im Senat zusammen, um… Resolutionen zu verabschieden, die sich stark gegen die Manifestationen des Antisemitismus zu Hause in Süd-Florida, in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt richten.“

Die Website von Floridas Kongressabgeordnetem Ted Deutch berichtet: „Kongressabgeordneter Ted Deutch ist ein leidenschaftlicher Anhänger Israels, dessen Fürsprache für eine starke Beziehung zwischen den USA und Israel bis in seine Jugend zurückreicht. Ted verbrachte seine Sommer im zionistischen Sommercamp, arbeitete als studentischer Aktivist in der Highschool und am College und war während seiner gesamten beruflichen Laufbahn in Führungspositionen bei verschiedenen lokalen und nationalen jüdischen Organisationen tätig. Heute dient Ted als hochrangiges Mitglied des einflussreichen Unterausschusses für den Nahen Osten und Nordafrika des House Foreign Affairs Committee, wo er sich weiterhin für die Sicherheit Israels in einer Zeit großer Volatilität im Nahen Osten einsetzt“.

Deutch ist auch Mitglied des Unterausschusses für Europa, Eurasien und neu auftretende Bedrohungen. Seine ICCA-Bio verkündet, dass er beabsichtigt, diese Position zu nutzen, „um den Antisemitismus weiterhin öffentlich zu verurteilen“.

Deutch erhält beträchtliche Mittel von der Pro-Israel-Lobby.

Im März leitete Deutch einen von beiden Parteien unterzeichneten Brief an Trump „Urging Forceful Action on Anti-Semitism“. Sie forderten eine umfassende, behördenübergreifende Strategie, die das Justizministerium aufforderte, „antisemitische Verbrechen“ zu untersuchen und „dafür zu sorgen, dass die Täter vor Gericht gestellt werden“.

Deutch war einer von zwei Congressabgeordneten, die das Gesetz vom Dezember einführten, um die Definition des State Department auf die Bildung anzuwenden.

Der Kongressabgeordnete Chris Smith aus New Jersey, Mitglied der Inter-Parlamentarischen Koalition, brachte Sharansky dazu, vor dem Kongress über seine neue Definition auszusagen.

Der andere US-Kongressabgeordnete im Lenkungsausschuss der ICCA ist der Republikaner Chris Smith aus New Jersey. Smith ist auch ein hochrangiges Mitglied im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Hauses. Laut der Website Open Secrets stammt ein großer Teil seiner Kampagnenspenden auch aus israelischen Quellen.

Natan Sharansky bezeugte zweimal bei Anhörungen, bei denen Smith den Vorsitz führte. In einer Rede auf einer Veranstaltung, bei der Smith für seine Arbeit gegen Antisemitismus geehrt wurde, erinnerte sich Smith daran, dass Sharansky „vorgeschlagen hatte, was er einen einfachen Test nannte, um uns zu helfen, legitime Kritik an Israel von Antisemitismus zu unterscheiden. Er nannte es die drei Ds: Dämonisierung, Doppelmoral und Entlegitimierung.“

Verbreitung der neuen Definition unter dem Deckmantel der „Anti-Rassismus“-Bewegung

An britischen Universitäten wurde der pro-palästinensische Aktivismus in epischem Ausmaß unterdrückt. Im Jahr 2007 verabschiedete die britische Studentenvereinigung National Union of Students (NUS) auf ihrer nationalen Konferenz die neue Definition des Antisemitismus, als Pro-Israel-Studenten einen Antrag mit dem Titel „Anti-Rassismus: Anprangern von Rassismus auf dem Campus und in unseren Gemeinden“ einreichten. Einige Studentenverbände an verschiedenen britischen Universitäten taten das Gleiche.

Dies war ein besonders ironischer Name für eine pro-israelische Bewegung, da viele Menschen auf der ganzen Welt Israels Gründungsideologie, den politischen Zionismus als Rassismus ansehen. Tatsächlich verabschiedete die UN-Generalversammlung 1975 ausdrücklich eine Resolution, in der es hieß: „Der Zionismus ist eine Form von Rassismus“.

(Die Entschließung wurde 1991 widerrufen, aber nicht, weil der Weltkörper seine Meinung geändert hatte. In jenem Jahr drängte Präsident Bush auf die Madrider Friedenskonferenz, die hoffentlich den „arabisch-israelischen“ Konflikt beenden würde. Als Israel sagte, dass es nur dann an der Konferenz teilnehmen würde, wenn die UNO die Resolution widerrufen würde, drängten die USA die Mitgliedsstaaten, genau das zu tun.)

Im Laufe der Jahre haben zahlreiche Organisationen bekräftigt, dass der Zionismus eine Fprm des Rassismus ist, einschließlich Konferenzen in Südafrika und kürzlich von einer UN-Kommission, die berichtete, dass Israel Apartheid praktiziert. (Dieser Bericht wurde dann vom Generaldirektor der UNO nach Druck von Israel und den USA entfernt.)

Die britischen Studentenaktionen sind ein Beispiel für einen Trend, der diese Bewegung von Anfang an durchdrungen hat: Bemühungen, den pro-palästinensischen Aktivismus auszuschalten, die Redefreiheit einzuschränken und die Gedankenpolizei, sowohl online als auch offline, werden immer wieder als „Anti-Rassismus“ und manchmal als „Antifaschismus“ verpackt.” 10]

Kampagne für neue Definition überwindet Schluckauf

Zusammengenommen führen diese Schritte zur Neudefinition des Begriffs „Antisemitismus“, die Kritik an Israel einschließt und dann verbietet, effektiv (und immer schneller) zu signifikanten Ergebnissen in Bezug auf die tatsächliche Regulierung und sogar die Strafverfolgung. Nichtsdestotrotz hat es offenbar Widerstand gegen den Wandel gegeben.

Im Jahr 2013 hat die Nachfolgeorganisation der Europäischen Beobachtungsstelle (die Europäische Agentur für Grundrechte) die Arbeitsdefinition stillschweigend von ihrer Website entfernt. Ohne öffentliche Bekanntmachung war die Definition einfach nicht mehr auf der Website zu finden. Auf die Frage nach dieser Veränderung sagte der Direktor der Agentur lediglich, dass die Organisation „kein Mandat habe, eigene Definitionen zu entwickeln“.

Die Befürworter der Definition waren empört. Shimon Samuels vom Simon Wiesenthal Center beklagte, dass das „Verleugnen der eigenen Definition der Agentur verblüffend ist“ und dass „diejenigen, die gegen Antisemitismus kämpfen, eine wichtige Waffe verloren haben“. (Das Wiesenthal Center ist eine globale Organisation, die erklärt, dass sie „mit Israel steht“ und Büros in Los Angeles, New York, Toronto, Miami, Chicago, Paris, Buenos Aires und Jerusalem unterhält.)

Die Tatsache, dass die Beobachtungsstelle die Definition nie offiziell angenommen hat und dass ihre Nachfolgeorganisation sie nun offensichtlich verworfen hat, scheint von denjenigen, die sie übernommen haben, ignoriert worden zu sein.

Das US-Außenministerium verwendet weiterhin die verworfene Version. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die PDF-Datei, die den Ursprung der Beobachtungsstelle angibt, von der Website des Staates entfernt wurde.

Der Weltkongress des Jüdischen Kongresses 2014 unter der Leitung von Ronald Lauder und unter dem Vorsitz von David de Rothschild forderte „alle Länder auf, eine verbindliche Definition antisemitischer Verbrechen“ auf der Grundlage der israelzentrischen Definition anzunehmen.

Im folgenden Jahr forderte der World Jewish Congress, der jüdische Dachverbände in 100 Ländern vertritt, „alle Länder auf, eine verbindliche Definition antisemitischer Verbrechen auf der Grundlage der Working Definition of Antisemitism, die von der ehemaligen Überwachungskommission der Europäischen Union (EUMC) entwickelt wurde und in einer Reihe von Strafverfolgungsbehörden der Staaten verwendet wird, anzunehmen“.

IHRA nimmt den Ball in die Hand

Andere Gruppen traten in das Vakuum und hielten die Definition am Leben. 2016 nahm die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) die Definition an.

Die IHRA besteht aus 31 Mitgliedsländern, zehn Beobachterländern und sieben internationalen Partnerorganisationen. Der Vorsitzende kündigte an, dass es das Ziel der IHRA sei, „andere internationale Foren“ zu inspirieren, auch „eine rechtsverbindliche Arbeitsdefinition“ anzunehmen. Es funktioniert: Großbritannien und Österreich folgten fast sofort.

Das U.S. Brandeis Center begrüßte den Schritt mit den Worten: „Weil die IHRA ihn übernommen hat, hat die Definition nun offiziell den internationalen Status erhalten, den sie bisher nicht hatte.“

Das Brandeis Center berichtete, dass dies der „Höhepunkt eines Prozesses war, der von Mark Weitzman, Director of Government Affairs am Simon Wiesenthal Center, vor zwei Jahren mit Hilfe anderer, darunter Ira Forman und Nicholas Dean vom US-Außenministerium, initiiert wurde“.

Ira Forman, Antisemitismusbeauftragter unter Obama und früherer AIPAC, spielte eine zentrale Rolle bei der IHRA-Annahme der neuen Definition.

Forman war der Sondergesandte des Außenministeriums für Antisemitismus unter Obama, der Berichten zufolge Obamas Wiederwahlkampagne in der jüdischen Gemeinde leitete, für Bill Clinton gearbeitet hatte und als politischer Direktor und gesetzgebender Verbindungsoffizier für AIPAC, die pro-israelische Lobbyorganisation, gedient hatte. Nicholas Dean war der Sondergesandte des Außenministeriums für den Holocaust.

Die New Yorker Jüdische Woche berichtete, dass Forman und Dean „eine zentrale Rolle bei den diplomatischen Bemühungen gespielt haben, die dazu geführt haben, dass die International Holocaust Remembrance Alliance kürzlich eine Arbeitsdefinition des Antisemitismus angenommen hat“.

Dies ist die erste formale internationale Definition von Antisemitismus und ein potenziell wichtiges Instrument, um Regierungen und internationale Organisationen zu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen und Maßnahmen dagegen zu ergreifen“, so der Artikel weiter.

Druck auf das Außenministerium, die zusätzliche Überwachung fortzusetzen

Unter vielen Haushaltskürzungen, die Präsident Donald Trump vorgeschlagen hatte, waren Kürzungen im Außenministerium, die die Finanzierung des Antisemitismus-Überwachungsbüros und des Sonderbeauftragten beendet hätten (obwohl die Überwachung des Antisemitismus durch das Außenministerium auch nach den Kürzungen fortgesetzt würde).

Verschiedene Organisationen setzen sich für die Aufrechterhaltung des Amtes und des Gesandten ein, darunter die Anti-Defamation League (ADL), eine US-Organisation, deren Aufgabe es ist, „die Diffamierung des jüdischen Volkes zu stoppen“, die aber in Wirklichkeit als eine amerikanische Erweiterung der rechtsgerichteten Elemente der israelischen Regierung zu dienen scheint. Es hat eine lange und berüchtigte Geschichte, Kritiker der israelischen Politik als „Antisemiten“ anzugreifen, und verwendet auch eine israelische Definition von Antisemitismus.

Die ADL und ihre Verbündeten wiesen auf einen Anstieg von Bombendrohungen gegen jüdische Institutionen hin, um ihr Argument zu bekräftigen, dass dieses außergewöhnliche Büro finanziert werden müsse. Ein Brief mit über hundert Unterzeichnern wurde an Trump geschickt, in dem gefordert wurde, dass er die engagierte Position des Außenministeriums beibehält, ein beiden Parteien zugehöriger Brief zur Unterstützung der Beibehaltung dieses speziellen Monitors wurde im Kongress verteilt, und über 100 Holocaust-Gedächtnisgruppen und Gelehrte drängten Trump, das Büro zu behalten.

Während dieser politische Kampf wütete, schickte die ADL, die über ein Budget von über 56 Millionen Dollar verfügt, Pressemitteilungen an nationale und lokale Medien im ganzen Land, die über antisemitische Zwischenfälle berichteten. Die Erklärung wurde fast wörtlich in zahlreichen nationalen Medien und in einzelnen Staaten wiederholt (als ein willkürliches Beispiel erklärte eine Schlagzeile aus Massachusetts: „Bericht: Antisemitismus auf dem Vormarsch in Massachusetts.“).

Es ist jedoch unmöglich zu wissen, wie viele der von der ADL gemeldeten antisemitischen Vorfälle tatsächlich mit Kritik an Israel zusammenhängen, da die ADL die Daten, auf denen diese Ergebnisse beruhen, nicht veröffentlicht hat.

Israelischer Mann wegen über 2.000 Bombendrohungen verhaftet.

Darüber hinaus enthält der Angriff der ADL eine Flut von Bedrohungen, die an jüdische Organisationen, Schulen und Gemeindezentren herangetragen werden, die glücklicherweise Hoaxes waren. Die überwiegende Mehrheit der Drohungen (angeblich an über 2.000 Institutionen) wurde offenbar von einem 18-jährigen jüdischen Israelis verübt, der angeblich unter medizinischen und psychischen Problemen leidet. (Dieser mutmaßliche Täter wird auch beschuldigt, einen US-Senator zu erpressen, die Kinder eines US-Beamten zu bedrohen und eine Reihe anderer Verbrechen zu begehen.

Eine andere Person, ein Amerikaner in den USA, hat in einer bizarren Kampagne acht Hoax-Bombendrohungen verübt, um seine frühere Freundin in Schwierigkeiten zu bringen.

In einem Artikel des Jewish News Service heißt es, dass die Drohungen des israelischen Teenagers einen bedeutenden Prozentsatz des Angriffs der ADL ausmachten und berichtet wurde: „Die Entscheidung der Anti-Defamation League (ADL), die angeblichen Bombenhoaxes eines israelischen Teenagers als ‚antisemitische Zwischenfälle‘ zu zählen, löst Kritik von einigen jüdischen Gemeindebeamten aus.

Ein ADL-Offizieller räumte ein, dass das Audit eine Annäherung ist, indem er sagte: „Die Wissenschaft darüber wird gerade geschrieben“. Ein regionaler ADL-Direktor sagte, dass „dies keine Umfrage oder wissenschaftliche Studie ist“, sondern „ein Versuch, ein Gefühl dafür zu bekommen, was in den Herzen der Menschen vor sich geht“.

In Bezug auf harte Daten sagte der Bericht, dass antisemitische Übergriffe im ganzen Land „um etwa 36 Prozent zurückgegangen sind“

Die ADL macht verschiedene Gruppen für Antisemitismus verantwortlich und zeigt mit dem Finger auf Farbige mit der Behauptung, dass Hispanoamerikaner und Afroamerikaner „die antisemitischsten Kohorten“ seien, auf „weiße Rassisten“ und auf die Wahl von Trump – aber nicht auf den israelischen Teenager, der für mehr als 2.000 Hoax-Drohungen verantwortlich ist, die jüdische Institutionen terrorisierten, noch auf seine eigene verzerrte, mit Israel verbundene Definition. [11]

Behauptungen über erhöhten Antisemitismus werden wiederholt in Forderungen an die US-Regierung zitiert, um die Finanzierung der speziellen Überwachung durch das Außenministerium aufrechtzuerhalten.

Ehemaliger US–Botschafter bei der UN Samantha Power tweetete, dass die gesamte Trump–Regierung sich auf Antisemitismus konzentrieren solle.

Die ehemalige Botschafterin bei der UNO, Samantha Powers und zwei demokratische Kongreßrepräsentanten, die Repräsentanten Nita Lowey von New York und Deutch von Florida, gehören zu denen, die verlangen, daß Trump einen neuen Antisemitismusüberwacher ernennt und das dieses Büro seine volle Ausstattung beibehält, selbst wenn dies zu Kürzungen anderer Bundesausgabe führte.

Power tweetete: „Der Antisemitismus schwillt in der Welt an. Die gesamte Trump-Administration muss sich darauf konzentrieren und die Position des Gesandten muss beibehalten werden.“

Lowey forderte: „Der Präsident muss zeigen, dass er den Aufstieg des Antisemitismus ernst nimmt, indem er unverzüglich einen Sonderbeauftragten für die Überwachung und Bekämpfung des Antisemitismus einsetzt und das Büro des Sonderbeauftragten voll ausstattet.“

In einer Rede im Mai 2017 sagte der Leiter des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder: „Anti-Israel zu sein, bedeutet antisemitisch zu sein“. Er kündigte an, dass der Kongress „eine neue Kommunikationsabteilung oder, wie man sagen könnte, Hasborah“ einrichtet, um diesem neuen „Antisemitismus“ entgegenzuwirken.

Abweichende Ansichten

Viele jüdische Schriftsteller und Aktivisten bestreiten Lauders Behauptung und widersetzen sich der Kampagne, Antisemitismus mit Kritik an Israel zu verbinden. Ein Artikel in der israelischen Tageszeitung Ha’aretz weist darauf hin, dass „wenn der Antizionismus ein Deckmantel für den Missbrauch einzelner Juden wäre, würden sich einzelne Juden nicht antizionistischen Gruppen anschließen. Und doch tun es viele. Jüdische Studenten sind in antizionistischen Gruppen wie Students for Justice in Palestine gut vertreten.“

Rabbi Ahron Cohen von Naturei Kartei („Wächter des Glaubens“) schreibt, dass „Judentum und Zionismus unvereinbar sind und sich gegenseitig ausschließen“. Cohen stellt fest, dass Antisemitismus „eine unlogische Bigotterie“ ist. Der Antizionismus ist jedoch eine vollkommen logische Opposition, die auf einer sehr soliden Argumentation beruht, zu einer bestimmten Idee und einem bestimmten Ziel.“

Cohen argumentiert: „Nach der Tora und dem jüdischen Glauben ist der gegenwärtige palästinensisch-arabische Anspruch, in Palästina zu regieren, richtig und gerecht. Die zionistische Behauptung ist falsch und kriminell. Unsere Haltung gegenüber Israel ist, dass das gesamte Konzept fehlerhaft und unrechtmäßig ist. Also ist der Antizionismus gewiss kein Antisemitismus.“

Antisemitismus?

Vor kurzem veröffentlichte die israelische Zeitung Ha’aretz eine Kolumne mit dem Titel „An Israeli Soldier Shot a Palestinian in Front of Her Kids“. Wo ist ihre Entschädigung?“

Der Artikel des israelischen Journalisten Gideon Levy beginnt: „Drei Monate lang war sich Dia Mansur sicher, dass seine Mutter tot war. Er war 15 Jahre alt, als er sah, wie sie im Wohnzimmer ihres Hauses zusammenbrach. Er wurde von einer Kugel getroffen, die von einem Soldaten der israelischen Streitkräfte abgefeuert wurde, der ihr ins Gesicht schnitt und sie zerriss. Er sah, wie seine Mutter auf dem Boden lag und Blut aus ihrem Mund sickerte…“

Gaza, 2014. Israels Invasionen und Beschuss des Gazastreifens töteten und verletzten Tausende von Kindern und ließen viele Menschen obdachlos werden.

Levy, der einen Bericht einer israelischen Menschenrechtsorganisation zitiert, schreibt, dass Israel von September 2000 bis Februar 2017 „4.868 nicht kämpfende palästinensische Zivilisten getötet hat, von denen mehr als ein Drittel (1.793) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren waren“. (Mehr Infos hier.)

Er fuhr fort: „Tausende von anderen, die ebenfalls nicht in den Kampf verwickelt waren, wurden verwundet und dauerhaft arbeitsunfähig gemacht. (Fotos hier.)

Shifa–Krankenhaus, Gaza, 2014

Wenige Wochen vor diesem Bericht veröffentlichte Ha’aretz einen Artikel, der die einmonatige Haft eines 12-jährigen palästinensischen Jungen in Israel beschrieb, eines von über 200 palästinensischen Kindern, die von israelischen Streitkräften in etwas mehr als drei Monaten entführt wurden. Der Junge, dem vorgeworfen wird, Steine gegen israelische Soldaten geworfen zu haben, wäre früher aus der Haft entlassen worden, außer dass seine verarmte Familie nicht genug Geld hatte, um die Strafe zu bezahlen.

In dem Artikel berichtete die israelische Journalistin Amira Haas, dass der Vater des Jungen sagte, dass sein Sohn „nicht mehr so war, wie er war, bevor er verhaftet wurde“. Er scherzte“, sagte der Vater, „und hörte auf, das zu tun. Er hat viel geredet, und jetzt schweigt er.“

Haas schrieb, dass UNICEF vor vier Jahren einen Bericht herausgegeben habe, wonach Israel „die inhaftierten palästinensischen Kinder und Jugendlichen umfassend und systematisch missbraucht“ habe. Heute berichtet sie: „Die Geschichten von körperlicher Gewalt, Drohungen, schmerzhaften Plastik-Handschellen und nackten Leibesvisitationen sind fast identisch.“

Leider gibt es jede Woche ähnliche Geschichten.

Israelische Soldaten verhaften den palästinensischen Jungen in der Stadt Hebron im Westjordanland, 20. Juni 2014. „Human Rights Watch beschuldigte Israel am Montag der missbräuchlichen Verhaftung palästinensischer Kinder im Alter von 11 Jahren und der Drohung, sie zur Unterzeichnung von Geständnissen zu zwingen.“ – AFP

Für das Multimilliarden-Dollar-Netzwerk von Lobbys, die sich für die Verschmelzung von Kritik an Israel mit Antisemitismus einsetzen, sind diejenigen, die daran arbeiten, solche Informationen an das amerikanische Volk zu bringen – dessen Regierung Israel 10 Millionen Dollar pro Tag gibt – antisemitisch.

Viele andere Menschen aller Religionen und Ethnien haben eine andere Sichtweise.

Vor sechzehn Jahren schrieb ich: „Die Gleichsetzung des Fehlverhaltens Israels mit dem Judentum ist die tiefste und heimtückischste Form des Antisemitismus von allen“.

Es ist ironisch, dass es die israelische Lobby ist, die heute diese Gleichsetzung vornimmt, und dass sie daran gearbeitet hat, die eigentliche Bedeutung des Antisemitismus selbst umzukehren. Statt wie früher nur verabscheuungswürdiges Verhalten zu bezeichnen, wird der Begriff heute oft offiziell auf das angewendet, was viele als mutiges Vorgehen gegen Unterdrückung ansehen.

Noch beunruhigender ist, dass diese Lobbygruppen daran arbeiten, Verhaltensweisen zu ächten, die von zahlreichen Menschen (darunter viele Israelis und jüdische Amerikaner) als moralisch verbindlich angesehen werden.

Es scheint zwingend erforderlich, dass sich Amerikaner, die Gerechtigkeit und Frieden im Nahen Osten wollen und sich gegen orwellsche Sprach- und Rechtsverzerrungen wehren, gegen diese Kampagne aussprechen – solange wir das können.

N.B. Ich hoffe zutiefst, dass niemand die Informationen, die dieser Artikel enthüllt, übertreiben oder falsch darstellen wird. Die oben genannten Maßnahmen wurden von bestimmten Personen und Organisationen ergriffen. Sie allein sind für sie verantwortlich, nicht eine ganze religiöse oder ethnische Gruppe, von der die meisten von ihnen wahrscheinlich wenig Ahnung haben, dass dies geschieht.

Alison Weir ist Geschäftsführerin von If Americans Knew, Präsidentin des Council for the National Interest und Autorin von Against Our Better Judgment: The Hidden History of How the U.S. Was Used to Create Israel.

Zeitachse für die Schaffung einer neuen israelzentrischen Definition von Antisemitismus

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über einige der wichtigsten Ereignisse bei der Schaffung, Förderung und Annahme der israelischen Definition des Antisemitismus. Sie gibt einen Überblick, beinhaltet aber nicht jeden Schritt des Prozesses, aller wichtigen Akteure oder jeder Handlung.

1991 – Jean Kahn wird auf seiner Plenarsitzung in Israel zum Präsidenten des Europäischen Jüdischen Kongresses gewählt. Er kündigt eine ehrgeizige Agenda an, zu der auch die Solidarität mit Israel und den europäischen Ländern gehört, die die Gesetzgebung zur Ächtung des Antisemitismus koordinieren.

1997 – Kahn „überzeugt 15 Staatsoberhäupter“, die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu gründen, um sich auf „Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ zu konzentrieren.“

2000 – Die Beobachtungsstelle gibt ein Positionspapier heraus, in dem sie fordert, die Definition antisemitischer Straftaten „zu verbessern“.

2003 – Israels Minister für Diaspora-Angelegenheiten Natan Sharansky gründet das Globale Forum gegen Antisemitismus und erklärt: „Der Staat Israel hat beschlossen, die Handschuhe auszuziehen und eine koordinierte Gegenoffensive gegen Antisemitismus durchzuführen.“

2004 – Sharansky, der auch Vorsitzender der Jewish Agency for Israel ist, gibt ein Positionspapier heraus, das den „3-D-Test des Antisemitismus“ vorsieht: Aussagen, die Israel „dämonisieren“, „mit zweierlei Maß messen“ oder „delegitimieren“, sind „antisemitisch“. Diese werden die Blaupause für neue Definitionen bilden, die von den Lobbyorganisationen und schließlich von den Regierungen angenommen werden.

2004 – Der US-Kongress verabschiedet ein Gesetz zur Einrichtung eines Sonderbüros und eines Sonderbeauftragten im Außenministerium zur Überwachung des Antisemitismus, das Aussagen über Israel unter dieser Rubrik enthält. (Sharansky ist Zeuge bei der Anhörung im Kongress.)

2004 – Die Direktoren des American Jewish Committee Kenneth Stern und Rabbi Andrew “ Andy“ Baker arbeiten mit der israelischen Professorin Dina Porat zusammen, um eine neue Antisemitismus-Definition zu entwerfen und die Beobachtungsstelle zu drängen, sie zu übernehmen, so Stern. Ihr Entwurf stützte sich auf Sharanskys 3 D’s.

2005 – Die Beobachtungsstelle gibt eine „Working Definition of Anti-Semitism“ heraus, die Sharanskys 3 D’s beinhaltet, basierend auf Stern et al’s Entwurf. Während in den Standardwörterbuchdefinitionen des Antisemitismus Israel nicht einmal erwähnt wurde, bezog sich die Hälfte der neu erarbeiteten Definition der Beobachtungsstelle auf Israel.

2007 – Die britische National Union of Students (NUS) nimmt die neue Antisemitismus-Definition an, die sich auf Israel konzentriert, nachdem pro-israelische Studenten einen Antrag mit dem irreführenden Titel „Anti-Rassismus: Anprangern von Rassismus auf dem Campus und in unseren Gemeinden“ eingebracht haben. Einige Studentenverbände an verschiedenen britischen Universitäten folgen dann diesem Beispiel.

2008 – Der erste Sonderbeauftragte des US-Außenministeriums für Antisemitismus, Greg Rickman, unterstützt die Arbeitsdefinition des Beobachtungszentrums im Bericht des Außenministeriums an den Kongress. (Rickman trat später eine Stelle bei AIPAC an.)

2009 – Die Interparlamentarische Koalition zur Bekämpfung des Antisemitismus (CCA), die Parlamentarier aus aller Welt zusammenbringt, gibt die Londoner Erklärung heraus, die vom damaligen britischen Premierminister Gordon Brown und anderen unterzeichnet wurde. In der Erklärung werden die Regierungen aufgefordert, die Definition der Beobachtungsstelle zu verwenden und einen solchen „Antisemitismus“ zu ächten und zu verfolgen. Die US-Kongressabgeordneten Ted Deutch und Chris Smith sind Mitglieder des CCA-Lenkungsausschusses.

2010 – Zweiter Sonderbeauftragter des US-Außenministeriums für Antisemitismus Hanna Rosenthal nimmt offiziell die Definition der Europäischen Beobachtungsstelle an; dies wird nachfolgend als Definition des Antisemitismus im Außenministerium bezeichnet. Rosenthal schafft mit dieser Definition einen Vorgabe zum Thema Antisemitismus zur Ausbildung von Beamten des Auswärtigen Dienstes.

2012 – Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under the Law wird gegründet und beginnt sofort mit der Förderung der neuen Definition. Innerhalb eines Jahres startet sie eine Initiative zur Einrichtung von Schülerkapiteln an juristischen Fakultäten in den USA.

2013 – Die Nachfolgeorganisation der Europäischen Beobachtungsstelle (die Europäische Agentur für Grundrechte) lässt leise die Arbeitsdefinition von ihrer Website fallen. Auf die Frage antwortete der Direktor der Agentur, die Organisation habe „kein Mandat zur Entwicklung eigener Definitionen“, (Gruppen, die die Definition verwenden, verwenden sie weiterhin.)

2014 – Mark Weitzman, Direktor für Regierungsangelegenheiten am Simon Wiesenthal Center, initiiert mit Unterstützung von Ira Forman und Nicholas Dean vom US-Außenministerium die Bemühungen einer anderen Behörde, die Arbeitsdefinition des Antisemitismus zu übernehmen und zu fördern.

2015 – Die Europäische Kommission schafft eine Sonderstelle, um die Arbeit zur Bekämpfung des Antisemitismus zu koordinieren, indem sie die deutsche Katharina von Schnurbein in das Amt beruft. Schnurbein setzt sich dafür ein, die Verwendung der israelzentrischen Definition zu fördern.

2015 – Die Indiana University verabschiedet eine Resolution, in der sie den „Antisemitismus im Sinne des US Außenministeriums“ übernimmt und keine Aktivitäten finanziert oder sich daran beteiligt, die den Antisemitismus fördern oder das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung untergraben“. Auch die University of California Santa Barbara und die UCLA verabschieden solche Beschlüsse.

2016 – Die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), bestehend aus 31 Mitgliedsländern, übernimmt die Definition; Ziel ist es, andere zu inspirieren, auch „eine rechtsverbindliche Arbeitsdefinition“ zu übernehmen. Ein Analyst schreibt, dass die IHRA-Aktion „ein potenziell entscheidendes Instrument ist, um Regierungen und internationale Organisationen zu zwingen, sich zu konfrontieren und zu handeln“.

Dezember 2016 – Der US-Senat verabschiedet ein Gesetz, das die Definition des Außenministeriums von Antisemitismus auf das Bildungsministerium anwendet, um Berichte über religiös motivierte Campusverbrechen zu untersuchen. Nun definiert das Gesetz Handlungen, die mit Kritik an Israel verbunden sind, als „religiös motiviert“.

Dezember 2016 – Großbritannien kündigt an, dass es die israelzentrische Definition formell übernehmen wird – das erste Land, das dies neben Israel tut. Die britische Premierministerin Theresa May gab diese Ankündigung während eines Gesprächs vor 800 Gästen beim jährlichen Mittagessen der Konservativen Freunde Israels bekannt.

Dezember 2016 – Die Annahme der Definition durch die 57-köpfige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die vom American Jewish Committee stark beeinflusst wurde, wird von Russland blockiert. Die AJC sagt dann, dass sie darauf drängen wird, dass einzelne Mitgliedsstaaten sie übernehmen.

März 2017 – South Carolina House of Representatives verabschiedet Gesetze, nach denen die Definition des State Department „in Fällen möglichen Antisemitismus an staatlichen Colleges und Universitäten verwendet werden soll“. Die Senatsversion wird 2018 diskutiert. Ähnliche Gesetze werden in Virginia und Tennessee geprüft.

März – Mai 2017 – Resolutionen, die die israelzentrischen Definitionen übernehmen, werden von Studentenvertretungen an der Ohio’s Capital University und dem Kent State, der San Diego State University in Kalifornien und an anderen Universitäten in den USA verabschiedet.

April 2017 –

Österreich übernimmt die Definition. (Der österreichische Justizminister hat bereits angekündigt, dass die neue Definition für die Ausbildung neuer Richter und Staatsanwälte verwendet wird.

Die ADL, die die israelisch-zentrische Definition von Antisemitismus verwendet, gibt bekannt, dass der Antisemitismus im Jahr 2017 um 86 Prozent gestiegen ist, benutzt aber fragwürdige Statistiken. Nachrichtenorganisationen in den USA berichten über den ADL-Anspruch.

Reports, daß die Etatkürzungen der Trump-Administration dazu führen könnten, daß die Stelle der Antisemitismusbeauftragten unbesetzt bliebe, provozierten einen Aufschrei unter Israel Lobbygruppen und anderen. Samantha Power forderte, dass sich die gesamte Trump-Administration auf Antisemitismus konzentriert. Bald sagte die Trump-Administration, dass sie den Posten besetzen werde.

Alle 100 US-Senatoren senden einen Brief an die UNO, in dem sie fordern, dass sie ihre Aktionen gegen Israel einstellen und diese mit Antisemitismus in Verbindung bringen. Mai 2017 –

Die israelisch-britische Allianz beginnt damit, Kandidaten für das Parlament zu bitten, eine Zusage zu unterzeichnen, dass sie die neue Definition unterstützen werden.

Das Europäische Parlament befürwortet die Definition, fordert alle Mitgliedstaaten auf, sie anzunehmen, und fordert die Ernennung nationaler Antisemitismuskoordinatoren in allen Ländern.Juni 2017 – Die rumänische Regierung kündigt an, dass sie die neue Definition in den Bereichen Strafverfolgung und staatsbürgerliche Bildung anwenden wird.

Anhang

[1] Ich verwende die neuere, nicht mit Bindestrich geschriebene Schreibweise dieses Wortes, das immer beliebter zu werden scheint. Ich glaube, dass es eine angemessenere Schreibweise ist, da die mit Bindestrich geschriebene Version suggeriert, dass sie sich auf alle Semiten bezieht, was falsch ist. Das Wort wurde 1879 speziell geschaffen, um auf antijüdische Vorurteile hinzuweisen.

[2] Der ehemalige israelische Parlamentsabgeordnete Shulamit Aloni erklärte dies in einem Interview mit Amy Goodman über Democracy Now im Jahr 2002. „Es ist ein Trick.“ sagte sie. „Wir benutzen es immer. Wenn von Europa aus jemand Israel kritisiert, dann sprechen wir über den Holocaust. Wenn in diesem Land Menschen Israel kritisieren, dann sind sie „antisemitisch“.

Aloni bemerkte, dass die Pro-Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten „stark ist und viel Geld hat“. Sie fuhr fort: „Die Beziehungen zwischen Israel und dem amerikanisch-jüdischen Establishment sind sehr stark… ihre Haltung ist ‚Israel, mein Land richtig oder falsch'“.

„Es ist sehr einfach“, sagte sie, „Leute, die bestimmte Handlungen der israelischen Regierung kritisieren, als antisemitisch“ zu beschuldigen und diese Behauptung zu benutzen, um alles zu rechtfertigen, was Israel den Palästinensern antut.

Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass Kritiker Israels auf diese Weise zum Schweigen gebracht wurden. Eine Geschichte ist die der einst berühmten Journalistin Dorothy Thompson, die praktisch aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist, nachdem sie über die palästinensische Sache geschrieben hatte. Lesen Sie hier und hier über sie.

[3] Die Wörterbücher waren sich alle einig über diese Bedeutung, mit einer Ausnahme, die zu erheblicher Empörung führte. Dies war Merriam-Websters ungekürztes Mammutwörterbuch, das eine zweite Bedeutung enthielt: „Opposition zum Zionismus: Sympathie mit Gegnern des Staates Israel“.

Als einige Leute 2004 diese zusätzliche, israelbezogene Bedeutung entdeckten und Einwände dagegen erhoben, gab es einen allgemeinen Aufschrei, dass die zusätzliche Bedeutung ungenau sei und entfernt werden sollte, unter anderem von Jeffrey Nunberg, Kolumnist der New York Times und Linguist, der schrieb, dass sie „nicht verteidigt werden könne“.

Merriam-Webster antwortete mit den Worten, dass die zusätzliche Bedeutung „wahrscheinlich entfallen würde, wenn das Unternehmen in einem Jahrzehnt oder so eine neue ungekürzte Version veröffentlichte“. Das Unternehmen hat noch keine neue Version veröffentlicht, aber es scheint, dass es diese Entscheidung durchgesetzt hat. Die Online-Version des ungekürzten Wörterbuchs, das besagt, dass es mit den neuesten Wörtern und Bedeutungen aktualisiert wurde, erwähnt weder Israel noch den Zionismus.

[4] Ein zunehmend verbreiteter israelischer Diskussionspunkt ist die Behauptung, es sei antisemitisch, dem jüdischen Volk sein „Recht auf Selbstbestimmung“ zu verweigern. Das ist unaufrichtig: Selbstbestimmung ist das Recht der Menschen auf einem Land, ihren eigenen politischen Status zu bestimmen, nicht das Recht der einen, andere zu vertreiben, um einen Exklusivstaat auf beschlagnahmtem Land zu bilden. In Wirklichkeit hätte das Prinzip der Selbstbestimmung dazu geführt, dass die muslimischen, christlichen und jüdischen Bewohner des historischen Palästina für alle eine Regierung gebildet hätten, und heute würden die unter israelischer Besatzung lebenden Palästinenser die Freiheit haben, ihr Schicksal selbst zu bestimmen.

[5] Michael Whine, Jeremy Jones, der Israeli Roni Stauber, Felice Gaer, der Israeli Yehuda Bauer, Michael Berenbaum und Andy Baker und später Deidre Berger von AJC, der zuvor NPR-Reporter war.

[6] Die anderen Zeugen waren Vertreter der Orthodoxen Union der Jüdischen Kongregationen, American Jewish Committee, U.S. Holocaust Memorial Council, Anti-Defamation League, National Conference for Soviet Jewry, B’nai B’rith International, World Jewish Congress, Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, Simon Wiesenthal Center, Shai Franklin, and Jay Lefkowitz of Kirkland & Ellis, LLP.

[7] Eine Organisation namens Students Supporting Israel (SSI) ist für die meisten dieser Initiativen verantwortlich. Erstellt im Jahr 2012 an der University of Minnesota von dem Israeli Ilan Sinelnikov und seiner Schwester Valeria Chazin, hat SSI jetzt Kapitel auf über 40 College-Campusse in den USA, mindestens drei High Schools und einige Campusse in Kanada. 2015 wählte das israelische Konsulat im Mittleren Westen SSI für die Auszeichnung „Outstanding Pro Israel Activism“ aus. Häufig sind auch Campus Hillels beteiligt.

Der Gesetzentwurf der Chapman University wurde verabschiedet, aber abgelehnt. Eine weitere Abstimmung wird voraussichtlich im Herbst vorgeschlagen

[8] Informationen zu weiteren israelzentrierten Kampagnen finden Sie in den Arbeiten des israelischen Strategen Yehezkel Dror, wie z.B. in seinem Papier „Foundations of an Israeli Grand Strategy towards the European Union“.

[9] Andy Baker von der AJC berichtete: „Es ist Teil des Polizeiausbildungsmaterials in Großbritannien.“

[10] Eine Antifa-Gruppe in Frankreich zum Beispiel hat angeblich einen Vortrag eines antizionistischen Intellektuellen beendet.

[11] Eine Reihe von Analysten haben auch angedeutet, dass ein gewisser Antisemitismus manchmal eine (unangemessene) Antwort auf israelische Gewalt und Unterdrückung von Palästinensern sein könnte. Yale Chaplain Bruce Shipman wies in einem Brief an die New York Times darauf hin, dass eine frühere Periode des gemeldeten zunehmenden Antisemitismus in Europa mit „dem Massaker in Gaza in den letzten fünf Jahren, ganz zu schweigen von den andauernd festgefahrenen Friedensgesprächen und der andauernden Besetzung des Westjordanlandes“ einherging. Israelische Partisanen waren empört und Shipman wurde bald zum Rücktritt aufgefordert.

AKTUALISIERUNGEN: Wir werden unten neue Informationen veröffentlichen:

Mai 2017: Rumänien verpflichtet sich, die israelische Definition von Antisemitismus zu verwenden.

Juni 2017: Das Europäische Parlament fordert die Mitglieder auf, die israelische Definition des Antisemitismus zu übernehmen.

Juli 2017: Diverse Gruppen drängen auf den Antisemitismusbeauftragten, der die Kritik an Israel beobachtet.

Juli 2017: „Die New Yorker Abgeordnete Helene Weinstein hat sich mehr als 60 ihrer jüdischen Abgeordnetenkollegen angeschlossen und verlangt, dass Präsident Donald Trump freie Stellen im Büro des Sondergesandten zur Überwachung und Bekämpfung des Antisemitismus besetzt… Die National Association of Jewish Legislators organisierte die Kampagne zur Besetzung der Stelle. Yeshiva

Juli 2017: Die Anti-Defamation League übergab eine Petition mit Tausenden von Unterschriften an das Außenministerium, in der Trump und Tillerson aufgefordert wurden, das Amt des Sondergesandten so schnell wie möglich zu besetzen. Oktober 2017: Das bulgarische Kabinett hat die Definition des Antisemitismus durch die Internationale Holocaust-Gedenkallianz (IHRA) angenommen und den stellvertretenden Außenminister Georg Georgiev zum nationalen Koordinator für die Bekämpfung des Antisemitismus ernannt. Am 17. Oktober, während eines offiziellen Besuchs in Bulgarien, führte David Harris, Executive Director des American Jewish Committee Global Jewish Advocacy und AJC Europe Director Simone Rodan-Benzaquen Gespräche mit dem stellvertretenden Außenminister Georgiev. An dem Treffen nahmen der Präsident der Shalom-Organisation der Juden in Bulgarien, Dr. Alek Oscar, Shalom-Hauptgeschäftsführerin Julia Dandolova und der Vertreter der AJC für Bulgarien, Viktor Melamed, teil“.

