Waffen gingen von der CIA an ISIS in weniger als zwei Monaten

Jahre zu spät, um aktuell zu sein, kommen Mainstream-Medien wie USA Today, Reuters und Buzzfeed mit „brandaktuellen“ und „exklusiven“ Geschichten heraus, die detailliert beschreiben, wie ein riesiges Arsenal von Waffen, die von der CIA in Zusammenarbeit mit US-Alliierten nach Syrien geschickt wurden, das rasante Wachstum von ISIS beflügelte. Buzzfeed’s Geschichte mit dem Titel „Rückschlag: ISIS bekam eine mächtige Rakete, die die CIA heimlich in Bulgarien gekauft hat“, beginnt mit dem Verweis auf „einen neuen Bericht darüber, wie ISIS sein Arsenal aufgebaut hat, hebt hervor, wie die Vereinigten Staaten von Amerika Munition für syrische Rebellen gekauft haben, die in den Händen der Terroristengruppe gelandet ist“.

Die ursprüngliche Studie, auf die sich Buzzfeed und andere Medien beziehen, stammt von einer unabhängigen britischen Waffenforschungsorganisation namens Conflict Armament Research (CAR), die seit Jahren ein Team von Waffen- und Munitionsexperten vor Ort im Nahen Osten hat, das Waffen und Ausrüstungen untersucht, die von ISIS und anderen terroristischen Gruppen im Irak und Syrien geborgen wurden. Anhand von Seriennummern, Kistenmarkierungen und allen verfügbaren forensischen Daten stellten die CAR-Experten fest, dass bereits in den Jahren 2013 bis 2014 ein Großteil der fortschrittlichen Waffensysteme des Islamischen Staates sowie Kleinwaffen eindeutig aus den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Westen stammen.

Die Materiallieferungen ausländischer Parteien – insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika und Saudi-Arabiens – in den syrischen Konflikt haben es IS indirekt ermöglicht, zu beträchtlichen Mengen von panzerbrechender Munition zu kommen“, heißt es im CAR-Bericht. „Zu diesen Waffen gehören Panzerabwehrlenkwaffen und verschiedene Arten von Raketen mit Tandemsprengköpfen, die entwickelt wurden, um moderne reaktive Panzerungen zu überwinden.“

Die Studie zeigt weiter, dass in einem bemerkenswerten Fall eine Waffenlieferung von fortgeschrittenen Raketensystemen innerhalb von nur zwei Monaten vom US-Geheimdienst zu „moderaten“ syrischen Gruppen zu ISIS wechselte. Obwohl der Bericht jetzt Schock und Verwirrung unter Experten hervorruft, hat dieselbe Waffenforschungsgruppe tatsächlich ähnliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen veröffentlicht, die Jahre zurück in den syrischen Konflikt gehen.

Beispielsweise fand ein früherer Bericht der Conflict Armament Research aus dem Jahr 2014 heraus, dass aus dem Balkan stammende Panzerabwehrraketen, die von ISIS-Kämpfern geborgen wurden, identisch mit denen waren, die 2013 im Rahmen eines CIA-Programms an syrische Rebellentruppen geliefert wurden.

Und CARs vernichtende Publikationen, die solch unbequeme empirische Daten präsentieren, sind seit Jahren konsistent, wurden aber von Analysten und Mainstream-Medien weitgehend ignoriert und unterdrückt, die zu sehr damit beschäftigt waren, die Unterstützung der USA für syrische „Rebellen“ zu unterstützen, die als romantische Revolutionäre in ihrem Kampf gegen Assad und seine säkulare nationalistische Regierung geworfen wurden. Natürlich ist es eine alte Geschichte, wenn man Zero Hedge oder die Fülle unabhängiger Medien liest, die schon seit langem die Wahrheit über den verdeckten „schmutzigen Krieg“ in Syrien berichten.

Auch wenn es jetzt plötzlich akzeptabel und modisch ist, zuzugeben – wie eine der jüngsten Schlagzeilen der BBC (“ Die Jihadis, für die Sie bezahlen“) -, dass das verdeckte Programm der USA und Saudi-Arabiens in Syrien den Aufstieg von ISIS und verschiedenen anderen al-Qaida-verbundenen Terrorgruppen beflügelt hat, muss daran erinnert werden, dass noch vor kurzem die Mainstream-Medien offen über Analysten und Autoren spotteten, die es wagten, die Verbindung zwischen den geheimen Hilfsprogrammen des Westens für syrische „Rebellen“ und den al-Qaeda-Insurgenten herzustellen, welche so eindeutig davon profitierten.

Als die Nachrichten über den Bericht aus dem Jahr 2012 der Defense Intelligence Agency herauskamen, der das, was er als „salafistisches Fürstentum“ oder als „Islamischen Staat“ bezeichnete, als strategisches Gut oder Puffer in Syrien darstellte, das von der westlichen Koalition „zur Isolierung des syrischen Regimes“ verwendet werden könnte, lehnten amerikanische Medien ab, was damals als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet wurde, obwohl es den harten Beweis dafür in Form eines Berichts des Militärgeheimdienstes der USA gab, der zur Verfügung gestellt wurde.

Daily Beast zum Beispiel verspottete das, was es „Die Verschwörungstheorie über ISIS, die das Web fraß“ nannte – und beschrieb diejenigen, die das Geheimdienstdokument des Pentagons analysierten, als rechtsextreme und linksextreme Spinner. Dies geschah, obwohl das Dokument sehr ernst genommen und von einigen der weltweit führenden Nahost-Experten und investigativen Journalisten in ausländischen Medien wie London Review of Books, The Guardian, Der Spiegel, RT und Al Jazeera gründlich analysiert wurde.

Und doch ist jetzt wieder einmal die „Verschwörungstheorie“ als „Verschwörungstatbestand“ bestätigt worden: Der neue Bericht von Conflict Armament Research in dieser Woche ist das Ergebnis einer dreijährigen Bodenuntersuchung, in der Erkenntnisse aus 40.000 von ISIS zwischen 2014 und 2017 geborgenen militärischen Gegenständen zusammengetragen wurden. Seine Schlussfolgerungen sind wissenschaftlich, erschöpfend und unwiderlegbar.

Der umfangreiche Bericht bestätigt, was der frühere MI6-Spion und britische Diplomat Alastair Crooke einmal gesagt hat – dass die CIA die Grundlage für einen „Jihadi Wal-Mart“ geschaffen hat, zu dem ISIS sofort und einfach Zugang hatte. Crooke bemerkte, dass das Waffenprogramm mit dem Gedanken der „plausiblen Verneinbarkeit“ eingerichtet wurde, was es seinen amerikanischen Geheimdienst-Sponsoren ermöglichen würde, sich vor jeder möglichen zukünftigen rechtlichen Verfolgung oder öffentlichen Verlegenheit zu schützen. Crooke bemerkte in einem BBC-Interview von 2015, dass „der Westen die Waffen nicht wirklich an al-Qaida übergibt, geschweige denn an ISIS …, aber das System, das sie konstruiert haben, führt genau zu diesem Zweck.“

Dies ist es, was Buzzfeed, USA Today und andere befähigt, über die explosiven Entdeckungen zu berichten, aber weiterhin deren Bedeutung zu mildern, indem sie Dinge wie „Schwächen in der Aufsicht und Regulierung“ hervorheben und gleichzeitig die „zufällige“ Natur von US-Raketen hervorheben, die in den Händen von ISIS-Terroristen landen.

Die Berichterstattung von Buzzfeed über den CAR-Waffenbericht ist in der Einleitung des Artikels zusammengefasst:

Eine gelenkte Panzerabwehrrakete endete in den Händen von ISIS-Terroristen weniger als zwei Monate, nachdem die US-Regierung sie Ende 2015 gekauft hatte – und wies auf Schwachstellen in der Aufsicht und Regulierung von Amerikas verdeckten Rüstungsprogrammen hin, wie am Donnerstag von einer Waffenüberwachungsgruppe namens Conflict Armament Research (CAR) veröffentlicht wurde.

Obwohl der Bericht besagt, dass die Rakete von der US-Armee unter Verwendung eines Vertragspartners gekauft wurde, hat BuzzFeed News erfahren, dass der wirkliche Kunde offenbar die CIA war. Es war Teil der streng geheimen Operation der Spionagebehörde, Rebellen in Syrien zu bewaffnen, um die Streitkräfte des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu bekämpfen. Die Rakete endete in den Händen von ISIS-Kämpfern im Irak, so der Bericht.

Die CIA lehnte es ab, das Programm zur Unterstützung syrischer Rebellen der Obama-Ära zu kommentieren, das von Präsident Trump im Juli abgesagt wurde. Das Pentagon hat die Informationen nicht rechtzeitig für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Die Rakete ist ein Teil eines kritischen Rätsels, das erst jetzt gelöst wird, während ISIS auf der Flucht ist: Wie hat die riesige Terrorgruppe ihre Kriegsmaschine bewaffnet? CAR verbrachte drei Jahre damit, ISIS-Waffen zu verfolgen, als sie von irakischen, syrischen und kurdischen Kräften geborgen wurden – und stellte fest, dass das, was mit der Rakete geschah, keine Abweichung war. Tatsächlich gelang es der Terrorgruppe, „erhebliche Mengen an panzerbrechender Munition“ von Waffen abzuzweigen, die den syrischen Oppositionskräften von den USA oder Saudi-Arabien zur Verfügung gestellt wurden.

Die von ISIS im Februar 2016 geborgene Panzerabwehrrakete stammt aus der US-amerikanischen Armee im Dezember 2015. Bildquelle: Conflicts Armament Research, „Waffen des islamischen Staates“ via Buzzfeed.

Aber einige kluge Beobachter könnten die Bedeutung des Zeitplans im Zusammenhang mit dem CIA-Kauf einer der untersuchten Panzerabwehrraketen bemerken: „Eine gelenkte Panzerabwehrrakete landete weniger als zwei Monate nach dem Kauf durch die US-Regierung Ende 2015 in den Händen von ISIS-Terroristen. Wie bereits erwähnt, hatte das CAR-Expertenteam bereits im September 2014 den Trend dokumentiert, wie CIA-Waffen auf das syrischenSchlachtfeld an ISIS-Kämpfer geliefert wurden. Jenseits dieser Studie von 2014 hat ein scheinbar endloser Strom von Artikeln, die seit Jahren in unabhängigen und internationalen Medien veröffentlicht werden, die Realität unterstrichen, dass ISIS wächst und gedeiht, weil der Westen und der Golfstaat verdeckte Waffenlieferungen durchführen.

Das bedeutet, dass CIA und Regierungsanalysten genau wussten, wohin die Waffen in Echtzeit gingen, und trotzdem mit dem Programm weitermachten. Als der ehemalige Pentagon-Geheimdienstchef Michael Flynn Al Jazeeras Mehdi Hasan in einem atemberaubend offenen Interview im Sommer 2015 (signifikant bevor Flynn Teil der Trump-Kampagne war) erzählte, war das Sponsoring radikaler Dschihadisten (die als ISIS und al-Nusra/HTS auftauchen würden) gegen die syrische Regierung höchstwahrscheinlich „eine willentliche Entscheidung“. (siehe unten Hinweis auf Archiv – Artikel von Brad Hoff)

So warnte General Flynn, der als gerade pensionierter militärischer Geheimdienst-Offizier sprach, im Sommer 2015 unmissverständlich davor, dass die von den USA gelieferten Waffen in Syrien an ISIS, al-Qaida und andere Jihadisten gehen würden. Dies war zu der Zeit so bekannt, dass es von einem pensionierten hochrangigen Beamten und einem großen internationalen Programm offen gesagt werden konnte. Flynn sagte auch etwas Ähnliches zu Seymour Hersh und zur New York Times im Jahr 2015.

Aber was haben die CIA und die alliierten Geheimdienste getan? Sie bewaffneten den jihadistischen Aufstand in Syrien weiterhin mit Waffen, um Assad zu vertreiben. Dies war in der Tat „eine willentliche Entscheidung“, wie Flynn bestätigte, und nicht nur „Schwächen in der Aufsicht und Regulierung“, wie Buzzfeed uns glauben machen wollte.

