Ist Washington die korrupteste Regierung aller Zeiten?

von Paul Craig Roberts – http://www.theblogcat.de

Der Mann der zweimal starb

Robert Mueller, ein ehemaliger Direktor des FBI, der als Sonderstaatsanwalt einen erfundenen Schwindel „untersucht“, der vom Militär/Sicherheitskomplex und dem DNC ausgelöst wurde um die Trump-Präsidentschaft zu zerstören, ist immer noch auf der Suche nach einem Fitzelchen eines Beweises dafür, dass das Russiagate etwas anderes ist als inszenierte Fake News. Wie William Binney und andere Top-Experten gesagt haben: Gäbe es Beweise für Russiagate, dann hätte sie die NSA. Es bräuchte keine Untersuchung. Also wo sind die Beweise?

Dass ein gefälschter Skandal untersucht wird während ein echter Skandal nicht untersucht wird, das ist eine Offenbarung dafür wie korrupt Washington ist. Der gefälschte Skandal ist Trumps Russiagate. Der echte Skandal ist Hillary Clintons Uranium One-Verkauf an Russland. Für Ersteres existieren keine Beweise. Für Hillarys skandalöse Lügen liegen offen zahlreiche Beweise vor.

http://www.foxnews.com/opinion/2017/10/25/hillary-clinton-and-real-russian-collusion.html

Warum werden die eindeutig falschen Vorwürfe gegen Trump untersucht und die eindeutig wahren Vorwürfe gegen Hillary nicht? Die Antwort: Hillary ist mit ihrer Feindschaft gegen Russland und ihrer Verleumdung gegen Russlands Präsident Putin als „neuem Hitler“ keine Gefahr für das Budget und die Macht des Militär/Sicherheitskomplexes. Dagegen würde Trumps Absicht einer Normalisierung der Beziehungen zu Russland dem Militär/Sicherheitskomplex jenen „Feind“ rauben, den sie brauchen um ihren massiven Haushalt und die Macht zu rechtfertigen.

Warum hat Präsident Trump nicht angeordnet, dass das Justizministerium gegen Hillary ermittelt? Ist es weil Trump fürchtet, dass ihn der Militär/Sicherheitskomplex ermorden würde? Warum hat das Justizministerium nicht von sich aus mit Ermittlungen begonnen? Ist es weil Trumps Regierung mit seinen Feinden verbündet ist?

Wie korrupt muss Mueller sein, dass er eine gefälschte Untersuchung anführt, die zum Ziel hat, den demokratisch gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu stürzen? Warum lässt Trump Mueller und Comey nicht wegen Aufruhr und Verschwörung zum Sturz des Präsidenten der Vereinigten Staaten verhaften?

Warum weitet stattdessen Mueller seine Ermittlungen über sein Mandat hinaus aus und verfolgt Manafort und andere für Jahrzehnte alte Einkommenssteuersünden? Warum belästigt der Kongress stattdessen den Journalisten Randy Credico wegen eines Interviews mit Julian Assange? Wie wird ein Interview zu einem Teil der House Intelligence (sic!) Committee-Untersuchung über „aktive russische Maßnahmen gegen die US-Wahl 2016“? Es gab diese aktiven Maßnahmen nicht, aber der Uranium One-Deal war echt.

(Anm.d.Ü.: Wikipedia verbrämt diese Tatsache so: „Als US-Außenministerin habe Hillary Clinton 2010 nicht verhindert, dass Russland Zugriff auf 20% der US-Uranvorkommen erhielt … Aus dem Umfeld der Firma, die hinter diesem Deal steckte, erhielt die Clinton-Stiftung mehrere Millionen Dollar. Viele dieser Spenden wurden von der Clinton Foundation entgegen der eigenen Selbstverpflichtung nicht offengelegt.“)

Warum wurden die Medienkonglomerate, die anstelle von Journalisten Presstituierte hervorgebracht haben, nicht zerschlagen? Warum dürfen Presstituierte rund um die Uhr lügen, aber ein Mann darf keinen Annäherungsversuch bei einer Frau machen?

Wenn man erst einmal mit den Fragen beginnt, dann hören sie nicht mehr auf.

Das Versagen der US-Medien und der europäischen Medien ist extrem.

Die Presstituierten untersuchen niemals echte Ereignisse. Die Presstituierten stellen niemals Fragen zu Ungereimtheiten in offiziellen Geschichten. Sie verbinden niemals die losen Enden. Sie verkünden einfach immer wieder das Drehbuch, das man ihnen ausgehändigt hat, bis die offizielle Geschichte, die die Sichtweise kontrolliert, in die Köpfe der Öffentlichkeit gehämmert ist.

Schaut euch beispielsweise die Behauptung des Obama-Regimes an, sie hätten Osama bin Laden in seinem „Anwesen“ in Abbottabad in Pakistan ermordet, neben einem pakistanischen Militärstützpunkt. Die offizielle Story musste mehrmals umgeschrieben werden. Die Behauptung des Obama-Regimes, dass Obama und seine Top-Beamten die Razzia via Kameras auf den Helmen der SEALs beobachtet hätten, sie musste fallen gelassen werden. Es gab keinen Grund, die gefilmten Beweise zurückzuhalten, und natürlich gab es diese Beweise nicht, daher wurde die ursprüngliche Behauptung über die beobachtete Tötung zu einem „Kommunikationsfehler“. Das getürkte Foto mit den Top Regierungsbeamten, die angeblich Live zusahen, wurde nie erklärt.