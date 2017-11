Krieg gegen ISIS – Auf welcher Seite sind wir eigentlich?

von Ron Paul & Daniel McAdams – https://einarschlereth.blogspot.de

Der BBC Report ist wirklich ein Knüller, der zeigt, dass wir doch langsam, sehr langsam an Boden gewinnen. Mattis behauptet „fälschlicherweise“ – auch das ist gelogen – natürlich weiß er, dass er lügt, aber die pfeifen drauf, denn wer will ihn schon zur Verantwortung ziehen? Natürlich haben sie einen Deal mit der ISIS und allen deren Kumpanen gemacht, denn sie ist ja das Kind Washingtons. Ist es etwa immer noch nicht klar? Die Russen haben das natürlich auch spitz gekriegt und auch schon veröffentlicht. Ich frage mich nur, wie lange sie sich noch an der Nase rumführen lassen wollen.

Am Sonntag sagte auf einer Pressekonferenz Verteidigungsminister James Mattis, dass die US-Armee noch lange in Syrien bleiben würde, „so lange es dort noch die ISIS gibt, die kämpfen wollen“. Er behauptete fälschlicherweise, dass die USA in Syrien mit Erlaubnis der UNO operieren. Laut einem BBC Report, einem echten Knüller, hat die US-Regierung einen geheimen Deal geschlossen, um tausenden ISIS-Kämpfern mitsamt ihren Familien eine sichere Räumung von Raqqa zu ermöglichen – mit allen ihren Waffen! Was ist dort eigentlich los? Nehmt teil an unserem Liberty Report:

Quelle – källa – source

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

https://einarschlereth.blogspot.de/2017/11/krieg-gegen-isis-auf-welcher-seite-sind.html

