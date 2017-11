Über 15 000 Wissenschaftler aus mehr als 180 Ländern haben gerade eine „zweite Warnung“ veröffentlicht: Hören wir jetzt?

von Andrea Germanos – https://einarschlereth.blogspot.de

Über 15 000 Wissenschaftler aus mehr als 180 Ländern haben gerade eine ernste Warnung an die Menschheit veröffentlicht:

„Die Zeit läuft ab „, um den Schlendrian zu stoppen, denn Bedrohungen durch steigende Treibhausgase und Biovielfaltverlust bringen die Biosphäre dem Abgrund nahe.

Die neue Warnung wurde am Montag in der internationalen Fachzeitschrift BioScience veröffentlicht und markiert ein Update der „Warning to Humanity“, den fast 1.700 führende Wissenschaftler vor 25 Jahren herausgegeben haben.

Das Plädoyer von 1992, wonach die Erde auf dem besten Wege sei,“unwiederbringlich verstümmelt“ zu werden, ohne dass es zu einer grundlegenden Änderung „gekommen sei, wurde jedoch weitgehend ignoriert.