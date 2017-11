Indiens ökonomischer Notstand – was bedeutet es fürs Volk?

von Binu Mathew – https://einarschlereth.blogspot.de

Prolog:

Weshalb ich diesen Artikel schrieb

Gegen Mitternacht des 8. November 2016 verhängte der indische Premierminister Narendra Modi in Indien einen nicht deklarierten wirtschaftlichen Notstand. Mit einem Federstrich wischte er 10 Mrd. Rupien an Bargeld aus dem System. Warum dieser einschneidende Schritt? Was das Ergebnis für die indische Wirtschaft mit sich bringen wird, ist eine Milliarde Dollarfrage.

Wird unser Volk in diesem Kampf gegen Korruption, Schwarzgeld, Falschgeld und Terrorismus, in dieser Bewegung zur Säuberung unseres Landes nicht für einige Tage einige Schwierigkeiten hinnehmen? Ich habe vollstes Vertrauen, dass jeder Bürger bereit ist, um an dieser ‚Mahayagna‘ teilzunehmen.

Terrorismus ist eine erschreckende Bedrohung. So viele haben dadurch ihr Leben verloren. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, wie diese Terroristen ihr Geld bekommen? Feinde von jenseits der Grenze führen ihre Operationen mit gefälschten Banknoten aus. Das geht schon seit Jahren so. Viele Male, werden die mit gefälschten fünfhundert oder tausend Rupien-Banknoten geschnappt und viele dieser Banknoten wurden beschlagnahmt.

Es kommt eine Zeit in der Entwicklungsgeschichte eines Landes, in der ein starker und entscheidender Schritt als notwendig empfunden wird. Seit Jahren spürt dieses Land, dass Korruption, Schwarzgeld und Terrorismus eiternde Wunden schlagen, die uns im Wettlauf um die Entwicklung bremsen.

. Dies ist es, was PM Modi in einer beispiellosen Adresse an die Nation bei 20 Uhr abends sagte:

Das Wichtigste zuerst

Was ist mit dem schwarzen Geld, das in Gold und Immobilien umgewandelt wurde?

In Uttar Pradesh (UP) stehen die sehr wichtigen Wahlen bevor. Modi kam an die Macht und versprach, Schwarzgeld aus den Überseebanken zurückzuholen und auf jedes Bankkonto 1,5 Millionen Rupien pro Person einzuzahlen. Zweieinhalb Jahre sind vergangen, seitdem dieses Versprechen gegeben wurde. Keine einzige Rupie erschien auf irgendeinem Bankkonto. Er musste seinen Wählern zeigen, dass er etwas gegen Schwarzgeld unternimmt. Niemand sollte sich die Frage stellen, wie Modi Schwarzgeld zurückbringen kann, das in Schweizer Banken gehortet wurde oder durch Außer-Kursstellung eingesammelt wird. Man kann glückselig vergessen, dass grosse Geldhorter ihr Geld nicht unter dem Bett verstauen, sondern in der Sicherheit ausländischer Banken in der Schweiz, auf Mauritius oder Maccau. Wem will Modi was vormachen? Der Mehrheit der armen Indianer, die ein Leben mit nur Rs 32 am Tag führen?

Wenn man Modis Rede genau unter die Lupe nimmt, erhält man weitere Hinweise.

Er sagte nach Mitternacht: “ … Die fünfhundert und tausender Banknoten, die von anti-nationalen und antisozialen Elementen gehortet werden, werden zu wertlosen Papier-Zetteln.“

Hier lässt er die Katze aus dem Sack. „Anti-nationale und antisoziale Elemente“! Alle, die eine 500 Rupiennote oder 1000 Rupiennote haben, sind anti-national! Wenn Sie dem Argument bis zu seinem logischen Schluss folgen, dann haben sich die meisten indischen Bürger der langen Liste der anti-Nationalisten hinzugesellt, die diese Regierung seit ihrem Amtsantritt 2014 fabriziert hat. Modi sagt weiter:“…. in dieser Bewegung zur Säuberung unseres Landes, wird unser Volk nicht für einige Tage Schwierigkeiten ertragen? Ich habe vollstes Vertrauen, dass jeder Bürger sich erheben und an dieser ‚Mahayagna‘ teilnehmen wird.“

Das Land reinigen? Déjà vu! Hast du nicht schon ein halbes Jahrhundert zuvor diese Rhetorik aus Europa gehört? Was war die „Endlösung“?

Modi schöpft auch aus der arischen Mythologie und nennt seine Mission eine ‚Mahayagna‘. Nicht überraschend, dies vom Premierminister einer säkularen Nation zu hören, der sich selbst nennt: „Ich bin Hindu-Nationalist, weil ich ein geborener Hindu bin“. Diese subtilen Unterstellungen werden einen großen Einfluss auf die bevorstehenden Wahlen in Uttar Pradesh (UP) haben, bei denen Modis BJP versuchen wird, die hinduistischen Stimmen gegen die ‚muslimische Bedrohung‘ zu konsolidieren. Denken Sie daran, dass BJP einen Aufstand in Muzaffarnagar im westlichen UP orchestrierte und damit prahlte, reiche Dividenden zu gewinnen. BJP gewann 72 von 80 Sitzen bei den Parlamentswahlen in UP im Jahr 2014.

Hinter Modis Schachzug steckt auch das Bestreben des Premierministers, Indien zu einem bargeldlosen Land zu machen. Selbst Schweden, eines der am weitesten entwickelten Länder der Welt, konnte dieses Ziel nicht erreichen. Wie kann Indien mit einer Landbevölkerung von 80 % oder mehr dies erreichen? Vor kurzem machten Hacker einen Bruch und die Daten von 3,2 Millionen Kreditkarten in Indien gerieten in ihre Hand. Dieser Coup ist eine Warnung, dass der Übergang in die bargeldlose Welt mit Sicherheitsrisiken behaftet ist. Außerdem kann man den Verdacht haben, ob diese Außerkraftstellung nicht ein Akt ist, um der aufstrebenden E-Wallet-Unternehmen wie PayTM auf die Beine zu helfen. PayTM hat eine 2-seitige Jacketwerbung herausgebracht, die Modi für seine De-Monetisierung lobt. Modis Kumpel Mukesh Ambani stellte am 1. Januar 2017 JioMoney vor, ein E-Geldbörse, einen Tag nach dem Auswechseln der alten Geldscheine.

Ist dies die ganze Geschichte? Ich denke, da steckt mehr dahinter, als man denkt.

Hier sind einige Fakten.