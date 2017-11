Europas Demokratie ist wie ein Himmelreich – beide gibt es nicht.

von Einar Schlereth – https://einarschlereth.blogspot.de/

Wir hören es doch jeden Tag. Wie gut wir es haben hier in Europa. Seit 70 Jahren Frieden, eine große demokratische Gemeinschaft mit einem Wohlstand, um den uns alle beneiden, ein Reich, ein Führer, der noch dazu eine Frau ist, die mächtigste der Welt. Welch ein Glück! Wann ist es uns jemals besser gegangen? Selbst die Bettler sind glücklich und heiter und so froh, dass sie nicht unter einer kommunistischen Diktatur leben müssen wie unter Putin. – Der ist kein Kommunist! – Na du glaubst auch alles, das sind doch alles Krypto-Kommunisten. Dort können Arbeiter kostenlos Urlaub machen auf der Krim. Auf der KRIM! Stell dir das mal vor, das sie geraubt haben und unterdrücken und ausplündern. Da bin ich doch lieber hier, wo es friedlich zugeht. –

Ach so, Europa hat keine Kriege geführt? Die haben bei uns und im Ausland Krieg geführt. – Also, hör bloß auf! Irgendwo im Ausland, das geht uns doch gar nix an. Die können ja nie Ruhe geben und schlagen sich immer die Köpfe ein, das ist doch nicht unser Bier. Hier hatten wir jedenfalls Ruhe. – Da vergisst du aber, dass die NATO von Anfang an gegen den Osten Krieg geführt hat, insgeheim mit Wühlarbeit und Sabotage und in den 50-er Jahren schon so eine Art Farbenrevolution machten, anfangs in Griechenland, dann in Ungarn, in der DDR und dann gegen Jugoslawien und jetzt kommt bald der nächste Krieg? – Was denn, wie denn, wo denn? – Na in Katalonien. Die spanische Regierung will die Armee dort einmarschieren lassen. –

Jetzt hör doch bloß auf. Das sind doch nur ein paar komunistische Hetzer, die das friedliche demokratische Spanien spalten wollen. Ich habe gesehen, wie sie demonstrieren und bei Spanien bleiben wollen. – Ja, das habe ich auch gesehen. 100 Männiken, aber die Milionen-Demos, die hast du nicht gesehen. Seit 300 Jahren werden sie von Madrid ausgebeutet. Während die in Madrid beten, haben die Leute in Katalonien die Ärmel hochgekrempelt und gearbeitet. Das muss man doch verstehen, dass die irgendwann genug haben. – Das ist doch bloß die russische Propaganda, von der ich rede. – Jaja, der russische staatliche Sender, der sendet Propaganda, unser staatlicher Sender oder der englische oder der amerikanische staatliche Sender, die senden keine Propaganda. – Nein, hier versuchen wir, die Wahrheit zu sagen. Bei uns wird nicht immer gelogen. Und wenn bei uns die Bayern anfingen zu randalieren, uns BMW, Siemens und das Oktoberfest wegnehmen wollten, dann würden wir auch die Bundeswehr losschicken, um Ordnung zu schaffen. Ist doch ganz klar. – Völlig klar. Davon rede ich doch – von unserer DEMOKRATIE.

