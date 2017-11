HAMAS: Die Balfour-Erklärung – ein Jahrhundertverbrechen

von Palestinian Information Center – https://einarschlereth.blogspot.de

Die Bewegung sagte in einer Erklärung, dass Britannien für diese historische Ungerechtigkeit büßen muss, die einem Volk angetan wurde mit seiner Existenz, Kultur und Geschichte. Es müsse sich bei den Palästinensern entschuldigen und den Flüchtlingen helfen, in ihr Land zurückzukehren, von dem sie mit Gewalt vertrieben wurden.

Die Balfour-Erklärung, fügte Hamas hinzu, hat das Tor für regionale Kriege, Konflikte, Leiden und Blutvergießen geöffnet.

Hamas hob hervor, dass die Erklärung, die auf dem „Versprechen ein Land ohne Menschen für ein Volk ohne Land“ basierte, eine Lüge ist, die der Realität vor Ort widersprach. Ergänzend hieß es, dass „die Palästinenser in Palästina verwurzelt sind wie Olivenbäume“.

Die Bewegung kritisierte schärfstens Britanniens Premier-Ministerin Theresa May, die erklärt hat, dass sie die 100. Wiederkehr der Balfour-Erklärung mit Stolz feiern werde, in Fortführung ihrer Missachtung für die Leiden des Volkes von Palästina.

Hamas warnte, dass der Traum des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu, die 100. Wiederkehr der Balfour Erklärung zu feiern, kurz sein wird, weil die palästinensischen Kämpfer die Rechte des palästinensischen Volkes in naher Zukunft wiederherstellen werden.

Die Balfour-Erklärung ist der Name eines Briefes, der von Britanniens Außenminister Arthur James Balfour an Lord Lionel Walter Rothschild am 2. November 1917geschickt wurde, um Britanniens volle Unterstützung für die Errichtung einer jüdischen Heimat in Palästina zu erklären.