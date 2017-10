Zeit für eine wachsame Feier in Venezuela

An der demokratischen Front haben 64% der Wähler, die an den Wahlen teilnahmen eine implizite Erklärung abgegeben dass es keine Diktatur in Venezuela gibt, ganz entgegen der Propaganda in den rechten westlichen Mainstreammedien. Es hat wirklich keinen Mangel an Wahlen in Venezuela gegeben. Dies war die 22. freie, geheime Wahl in 18 Jahren, einschließlich eines gescheiterten Referendums, um Chávez 2004 zu stürzen.

Dieses Zeichen einer soliden Demokratie steht im Widerspruch zur jüngsten Aktion des OAS Generalsekretärs Luis Almagro, der in Washington DC einen „Obersten Gerichtshof“ einberufen hat, dessen Mitglieder Venezolaner waren, die gegen die Maduro-Regierung sind und das Land verlassen haben. Dies ist eine deutlich illegitime, antidemokratische Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas. Luis Almagro schämt sich nicht, seine persönliche Antipathie für Nicolas Maduro zu zeigen, aber er sollte sich schämen, die Organisation, die er vertritt, mit hineinzuziehen.

Dieser Sieg für Demokratie in Venezuela ist deutlich vom bolivianischen Präsidenten Evo Morales zum Ausdruck gebracht worden, der auf einem Tweet sagte: