Die Auflösung des Rätsels um das (ölige) Luftschloss der irakischen Kurden

von Pepe Escobar – http://www.theblogcat.de

Barzani hat groß rumgetönt, dass die „Partnerschaft“ der KRG mit Bagdad vorüber ist. Damit hat er es geschafft, die Tatsache zu verschleiern, dass die KRG die Provinz Kirkuk nur übernehmen konnte, weil die irakische Armee davonlief, als sie im Juni 2014 mit ISIS konfrontiert wurde. Und er hat sogar die ISIS-Besetzung von Mosul gelobt, weil er darin den perfekten Einstieg zu einer Teilung des Irak sah. (Anm.d.Ü.: mehr zu dem irren Barzani Clan in dem erhellenden Artikel auf Moon of Alabama: „Von Israels Gnaden – Der Barzani Clan und die kurdische „Unabhängigkeit“: http://www.moonofalabama.org/2017/09/by-the-grace-of-israel-the-barzani-clan-and-kurdish-independence.html

Aber der wahre Königsmacher ist immer noch die türkische BOTAS Petroleum Pipeline Corporation. Und Erdogan hat Recht: es braucht nur einen Zeigefinger, um den Ölfluss zum Mittelmeerhafen in Ceyhan völlig zum Erliegen zu bringen. Erdogans Hauptforderung an die KRG nach dem Referendum ist nicht verhandelbar: keine

Bagdad betrachtet dies Exporte als völlig illegal. Nach einem Deal mit Exxon Mobil im Oktober 2011 (als der US-Außenminister Rex Tillerson noch Vorstandschef von Exxon war), einen Deal, den Bagdad nicht abgesegnet hat, Hat Total in das Shaikan Ölfeld investiert. Rosneft hat einen Multi-Milliarden-Vertrag zum Bau einer neuen Gaspipeline unterzeichnet – und hätte das sicher nicht ohne Sicherheitsgarantien aus Ankara gemacht. Und auch die britische Gulf Keystone Petroleum mischt sich in das Geschäft ein.

Die Kurden stellen auch 20% der türkischen Bevölkerung von 75 Millionen. Da sich die Peshmerga nie mit den Kräften in Bagdad angelegt haben, hat sich Ankara nie über die KRG hergemacht. Das Referendum jedoch hat den türkischen Präsidenten Erdogan dazu veranlasst, den Einsatz dramatisch zu erhöhen. „Unser Militär ist nicht ohne Grund an der Grenze,“ sagte er. „Wir könnten plötzlich eines Nachts da sein.“

Barzanis Timing war extrem schlau. Seit 2014 sind mehr als drei Millionen Nicht-Kurden aus Kirkuk und Umgebung geflohen und machten sich auf den Weg in die Türkei und nach Syrien, da Barzani mit den Kampf gegen ISIS die Provinz annektieren konnte und seine eigene „sanfte“ Art der ethnischen Säuberung durchführen konnte. (Anm.d.Ü.: Thilo Jung könnte mal den Vertreter der Bundeswehr in der PK dazu befragen, warum die Bundesregierung so etwas mit Waffenlieferungen und Ausbildung der Peshmerga unterstützt – ach so, geht ja nur um den Kampf gegen den IS, schon klar…)

Das Referendum wurde in den drei KRG-Provinzen abgehalten – Erbil, Sulaimaniya und Dohuk – aber auch, und das ist wichtig, in dem ultimativen Pulverfass-Gouvernat Kirkuk, dem Ölmekka des Nordirak, das aus einer gemischten Bevölkerung aus Kurden, Arabern (Sunni und Schia) und Turkmenen.

Dennoch waren es die Iraker – und vor allem schiitische Milizen (die Popular Mobilization Units PMU) – die danach zurückeroberten, was ISIS zuvor eingenommen hatte. Die Kurden kümmerten sich nur darum, das Territorium der KRG zu verteidigen. Und Teheran hat Recht wenn es darauf hinweist, dass eigentlich die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) die Kurden vor ISIS gerettet haben: die PMUs wurden schließlich von iranischen Beratern aus der Eliteeinheit Quds Force bewaffnet und unterstützt.

Auch wenn die Ölfelder von Kirkuk derzeit von den Peshmerga kontrolliert werden – Barzani wäre nie so dumm, sich wegen Kirkuk auf einen Krieg gegen Bagdad einzulassen, vor allem wenn die PMUs darin verwickelt wären. Das würde aus praktischen Gründen auch Krieg gegen den Iran bedeuten.

Als ob das nicht schon gefährlich genug wäre: man mische noch dazu, was die syrischen Kurden vorhaben. Abdul Kader Hevidili, der stellvertretende Kommandant der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Streitkräfte SDF schwört, dass die syrischen Kurden Barzanis Streben nach einer totalen Unabhängigkeit voll und ganz unterstützen.

Dadurch ermutigt, dass sie gegenwärtig 25% des syrischen Gebiets kontrollieren und womöglich 40% der Öl- und Gasfelder – wenn sie es schaffen, die Energie-reiche Provinz Deir Ezzor zu halten (was nicht sicher ist) – streben die syrischen Kurden selbst nach einer Föderation, bevor sie es wagen, von einem eigenen Staat zu träumen. Der unvermeidliche – tödliche – Gegenschlag wird eine Allianz Damaskus-Ankara sein, da eine nach Unabhängigkeit strebende Achse aus syrischen Kurden und KRG für Erdogan der Albtraum schlechthin ist.

Somit ist Teheran sowohl mit Bagdad als auch Ankara in dem Wunsch verbunden, eine Teilung des Irak zu verhindern, was der westlichen Achse sehr missfällt.

Barzanis Karten sind eigentlich alles andere als gut. Die einzige echte und praktische Chance der KRG für ein wirtschaftliches Überleben liegt in einem Deal mit Erdogan, damit die Ölexporte ruhig weiterfließen. Aber was Erdogan als Gegenleistung möchte ist völlig undenkbar – dass die KRG die PKK in der Türkei und die YPG in Syrien zwingt, die Füße still zu halten. Für die PKK ist Barzani nichts weiter als ein Gangster.

Also heißt es nicht „Bye Bye, Sykes-Picot“. Weit davon entfernt – selbst wenn sich der Irak weiter aufteilen wird. Bagdad wird eigentlich stärker – als Teil des „4+1“ (Russland, Syrien, Iran, Irak plus Hisbollah), die nach allen praktischen Maßstäben den Krieg in Syrien gewonnen haben. Keiner dieser Teilnehmer – oder die Türkei, die in die Astana-Verhandlungen eingebunden war – will eine Teilung von Syrien oder dem Irak.

Darüber hinaus ist Russland zurück als Militärpartner für den Irak und verkauft „eine große Anzahl“ von T-90-Panzern für eine Milliarde US-Dollar – was zu einer stärkeren irakischen Armee führt, die gegen die Teilung kämpft.

Das gute alte Projekt einer Balkanisierung von „Syrak“ mittels ISIS hat sich gerade verabschiedet, nur um als kurdischer Separatismus verkleidet wieder aufzutauchen. Pech gehabt! Es ist nicht nur die gesamte nicht-kurdische arabische Bevölkerung dagegen, sondern auch jene Mächte, die in Bagdad, Damaskus, Teheran, Ankara und Moskau das Sagen haben. Mit schweren Turbulenzen ist zu rechnen.

http://www.atimes.com/article/unravelling-riddle-kurds-iraqi-pipedream/